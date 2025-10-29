Profesorii anunţă referendum pentru grevă generală. Cer schimbarea ministrului Educației
Newsweek.ro, 29 octombrie 2025 14:50
Sindicaliștii din educație au transmis că vor iniția consultarea profesorilor pentru declanșarea gre...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
15:10
Kremlinul face scut în jurul lui Potra, mercenarul lui Georgescu. Cum încearcă blocarea extrădării # Newsweek.ro
Kremlinul încerca să blocheze extrădarea din Dubai a lui Horaţiu Potra, mercenarul lui Călin Georges...
Acum 30 minute
14:50
Profesorii anunţă referendum pentru grevă generală. Cer schimbarea ministrului Educației # Newsweek.ro
Sindicaliștii din educație au transmis că vor iniția consultarea profesorilor pentru declanșarea gre...
14:50
Piața auto din România, a 5-a cea mai mare scădere din UE. Ce mașini preferă europenii? # Newsweek.ro
Per total, în primele 9 luni din 2025, piața auto din UE a crescut timid, cu 0,9%, față de același i...
Acum o oră
14:20
BNR plătește 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații iau 12 salarii la pensie # Newsweek.ro
Nu e nicio austeritate la BNR. Banca a dat 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații...
Acum 2 ore
14:10
Beneficiu la pensie pentru pensionari, veterani și văduve și în 2026. Ce vor primi gratis # Newsweek.ro
Pensionarii veterani, văduvele și anumite categorii de români vor primi un beneficiu și în 2026. Ce ...
14:00
Programul de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit # Newsweek.ro
Programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungit, noul ...
13:40
ANALIZĂ Plecarea soldaților SUA obligă România să se întărească militar la Marea Neagră # Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage soldați americani din România, o schimbare semnific...
13:30
Nicușor Dan: Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată # Newsweek.ro
Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de retragerea unui număr mare de soldați americani de pe terit...
13:30
Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Sfidare la adresa premierului Bolojan? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, face anunțul - Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Veș...
13:20
Medic ATI, după decesul doctoriței de la Buzău: Nu avem pensii speciale, facem medici pentru Europa # Newsweek.ro
Dr. Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina din București, reacționează după decesul directoa...
13:20
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global? # Newsweek.ro
Au început să vină pensiile de la mica recalculare. Azi, prezentăm o pensie crescută cu 240 lei la M...
Acum 4 ore
13:00
Bate vânt de criză și în curtea Mercedes. Profit mai mic cu 30,8%, în T3 2025. Care sunt problemele? # Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană se adâncește pe zi ce trece. După ce Porsche a anunțat pierderi d...
12:50
Belgia amenință direct Rusia: Moscova va fi rasă de pe fața pământului, dacă Putin atacă Bruxellesul # Newsweek.ro
Ministrul apărării din Belgia, Theo Francken, a lansat un avertisment dur la adresa Rusiei, afirmând...
12:40
Şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale, Anton-Cristian Gheorghe, a anunţat, miercuri, că în urma ...
12:30
George Simion, atac grosolan la adresa lui Grindeanu: "Sorine, te-ai coţăit cu toată lumea. Dispari" # Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion a lansat un atac grosolan la adresa preşedintelui interimar...
12:20
Focșaniul și Brăila, legate de o autostradă de 73,5 km și 4.290.000.000 lei. Când va fi gata? # Newsweek.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat contractul pentru drumul expres de 73,5 km ce va l...
12:10
Preşedintele Salvamont România: Ultimele măsuri de austeritate afectează grav activitatea de salvare # Newsweek.ro
Preşedintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat miercuri că măsurile de austeritate impuse...
12:00
Două prototipuri de drone militare făcute la Brașov, testate cu succes. Pot duce 15 kg de muniție # Newsweek.ro
Primele două prototipuri de drone militare făcute de Carfil Braşov, în colaborare cu americanii de l...
11:40
„Profesorul Apocalipsă”, apropiat lui Putin amenință Franța și Regatul Unit: Vor fi distruse nuclear # Newsweek.ro
Un influent politolog rus, Serghei Karaganov, supranumit „Profesorul Apocalipsă” și apropiat cercuri...
11:30
Ideea ridicării unei catedrale naționale s-a născut imediat după Războiul de Independență (1877–1878...
11:30
Arhiepiscopul Constantinopolului, Bartolomeu I, recompensat cu premiul „Constantin Brâncoveanu” # Newsweek.ro
Fundaţia Alexandrion i-a oferit Arhiepiscopului Constantinopolului, Bartolomeu I, premiul special „C...
11:20
Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist # Newsweek.ro
Nicușor Dan a declarat ieri că nu cunoaștem toată biografia întunecată a lui Călin Georgescu. Ea ara...
Acum 6 ore
11:10
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în campania lui Călin Georgescu: 100% direcționată de Moscova # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat acuzații grave privind implicarea Rusiei în alegerile p...
11:00
Coreea de Nord a testat o rachetă înainte de vizita lui Trump în Coreea de Sud. Care e motivul? # Newsweek.ro
Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă de croazieră de tip mare-sol în largul coastei de vest,...
11:00
Noi informații despre explozia din Rahova. A fost găsit epicentru. Ce se întâmplă cu blocul avariat? # Newsweek.ro
Apar noi informații despre explozia blocului din Rahova. Specialiștii spun că nu se mai poate locui ...
10:40
Mii de pelerini, la Catedrala Națională. Oamenii așteaptă 8 ore până ajung la Altarul Sfânt # Newsweek.ro
Mii de pelerini vin să viziteze Catedrala Națională, în București. Miercuri dimineață, coada se înti...
10:30
VIDEO Moșteanu, anunț de ultim moment privind plecarea militarilor americani din România # Newsweek.ro
Ministrul Apărării face declarații cu privire la plecarea militarilor SUA din România.
10:20
Reacția Oanei Gheorghiu la acuzațiile privind postările de pe Facebook: „Nu aș mai scrie așa” # Newsweek.ro
Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan vicepremier în locul lui Anastasiu, răspunde atacurilor priv...
10:10
Jandarmii au anunțat un incident în Piața Victoriei unde 20.000 de oameni sunt așteptați să proteste...
10:10
Disputa dintre PSD și Oana Gheorghiu, un "foc ce arde mocnit" din perioada Firea și Rafila # Newsweek.ro
Disputa dintre PSD și Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației "Dăruiește Viață" s-a consumat cu ...
10:00
45.000 de lei amendă dacă dai foc la frunze și crengi în curte toamna. Unde să le duci? # Newsweek.ro
Toamna mulţi români care stau la curte aleg să ardă frunze, crengi, resturi de la toaletarea pomilor...
09:50
Radar, pe trotuare? Pietonii, trotinetiștii și bicicliștii nu trebuie să depășească viteza de 6 km/h # Newsweek.ro
Pietonii, trotinetiștii și bicicliștii care merg pe trotuare nu trebuie să depășească viteza de 6 km...
09:40
Periculosul Gibilan, cel care era spaima Bucureștiului, duce acum o viață simplă într-o mahala din C...
09:30
Protest de amploare în București. 20.000 de oameni, așteptați să iasă în Piața Victoriei # Newsweek.ro
20.000 de oameni sunt așteptați să protesteze în Piața Victoriei din București. Oamenii sunt nemulțu...
Acum 8 ore
09:10
Cu ce sume ridicole au crescut pensiile militare anii trecuți? Se vor da bani în plus în 2026? # Newsweek.ro
n document recent al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale clarifică, în prem...
09:10
SUA retrag mii de soldați din România. Temeri că Marea Neagră va fi vulnerabilă în fața lui Putin # Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România, o schimbare s...
08:50
Asistentele medicale trebuie să respecte protocoale clare: igiena mâinilor și fără unghii cu gel # Newsweek.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româ...
08:40
VIDEO Explozii și incendii masive la o rafinărie Lukoil din Rusia, după un atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Noapte de foc în Rusia după ce un roi de drone ucrainene au făcut prăpăd asupra infrastructurii ener...
08:30
Percheziții la Distrigaz în cazul exploziei din Rahova. Ce caută Poliția și procurori? # Newsweek.ro
Sunt mai multe descinderi, la această oră, în București Ilfov și Prahova. Se fac verificări înclusiv...
08:20
Trump pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Whitaker: "Putin, obligat să oprească războiul" # Newsweek.ro
Administrația Trump se pregătește să impună un nou val de sancțiuni economice împotriva Federației R...
08:20
Digurile de pe malul Dunării sunt afectate de animale. Există pericole de inundații periculoase # Newsweek.ro
Schimbările climatice au dus la o înmulțire necontrolată a cârtițelor, șoarecilor sau vulpilor, care...
08:00
Tensiuni în Parlamentul European. Bugetul UE, schimbat pentru fondurile din agricultură # Newsweek.ro
Principalele grupuri politice din Parlamentul European critică proiectul de buget al UE și îi cer Ur...
07:50
De ce i-a cerut Sorin Grindeanu premierului Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu ca și vicepremier # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propu...
07:40
Pentru ca sistemul de încălzire să funcționeze eficient în sezonul rece și pentru a reduce costurile...
07:40
Racheta nucleară M51.3, în dotarea Marinei Franței. De 6 ori mai puternică decât cea de la Hiroșima # Newsweek.ro
Intrarea în funcțiune operațională a rachetei nucleare M51.3 marchează un pas major în modernizarea ...
07:30
Cristian Păun: România a pierdut 6,5 miliarde €. Altele două, în pericol. „Reformele, întârziate" # Newsweek.ro
Profesorul universitar Cristian Păun spune că România a pierdut deja 6,5 miliarde de euro şi că mai ...
07:20
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele, sfat important # Newsweek.ro
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele primesc sfaturi i...
Acum 12 ore
07:10
Protest pentru pensie azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei? # Newsweek.ro
Se anunță proteste azi în București pentru pensii și salarii mai mari. Newsweek vă prezintă un Top ...
Acum 24 ore
22:00
De ce va fi reînfiinţată totuşi o şcoală, conform legii, cu toate că are înscris la ore un singur el...
21:50
Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? # Newsweek.ro
Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a înch...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.