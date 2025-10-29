Livrările de spații de retail au depășit în 9 luni tot anul 2024
Ziua Cargo, 29 octombrie 2025 14:50
Livrările de proiecte noi de retail la nivel național au depășit, în primele 9 luni din 2025, nivelul înregistrat pe tot anul 2024, potrivit unui comunicat. Iar 2025 se prefigurează a fi al doilea cel mai prolific an din ultima decadă din punct de vedere al activității de dezvoltare de noi spații de retail.
Acum 15 minute
15:00
Grupul SGS anunță noul cadru global ce reunește serviciile dedicate Încrederii Digitale – SGS Digital Trust: Across technologies, services and organizations. Potrivit unui comunicat, acest cadru diversifică și consolidează soluțiile oferite, sprijinind organizațiile să navigheze în siguranță prin peisajul complex al Încrederii Digitale. Încrederea digitală reprezintă de mult timp o prioritate strategică pentru Grupul SGS, fiind definită
Acum 30 minute
14:50
Acum 30 minute

14:50
Acum o oră
14:30
Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) este îngrijorată de întreruperea iminentă a producției europene de vehicule, din cauza blocării aprovizionării cu microcipuri. Potrivit comunicatului ACEA, în timp ce disputa politică ce a dus interzicerea exporturilor de cipuri Nexperia din China rămâne nerezolvată, situația devine din ce în ce mai critică pentru producătorii auto. Blocarea aprovizionării
Acum 4 ore
11:40
De Black Friday, românii se orientează din ce în ce mai mult către cumpărături din marketplace-uri online precum eMAG sau Altex. Potrivit unui comunicat, ei mizează pe cele mai bune reduceri, așa că 7 din 10 urmăresc produsele dorite pe astfel de platforme. Totodată, aproape 5 din 10 se uită în paralel și la magazine
Acum 6 ore
10:00
Noua unitate S.CU dc90 înlocuiește agregatul S.CU dc85, față de care are o capacitate de răcire mai mare cu până la 6% și un consum de carburant mai mic cu până la 10%. Odată cu modelul S.CU dc90, Schmitz Cargobull devine și primul producător care introduce refrigerantul prietenos cu mediul R454A ca standard în sistemul
Acum 8 ore
08:40
VW atribuie această mișcare scăderii cererii de vehicule utilitare ușoare în Europa și creșterii mai lente decât se aștepta a cererii de vehicule electrice. VW s-a confruntat, de asemenea, cu o lansare defectuoasă a modelului complet electric ID.Buzz în SUA, unde modelul era menit să calce pe urmele clasicului Bulli T2. La scurt timp după
Ieri
15:10
La 22 octombrie, un camion electric și-a putut încărca în premieră bateriile din mers, pe o secțiune a Autostrăzii A10 din regiunea Paris. „Charge as you drive" este un proiect desfășurat de VINCI Autoroutes, Electreon, VINCI Construction, Universitatea Gustave Eiffel și Hutchinson. Pe o secțiune de 1,5 km a autostrăzii A10, 900 de bobine inductive
13:50
Colliers a fost desemnată consultant exclusiv pentru vânzarea fabricii Haier Tech Europe din proximitatea orașului Ploiești, județul Prahova. Potrivit unui comunicat, în procesul competitiv de selecție au participat principalele companii de consultanță imobiliară de pe piață. Mandatul Colliers include reprezentarea intereselor Haier în procesul de identificare a potențialilor cumpărători sau a utilizatorilor finali din domeniul
13:30
Studium Green a vândut terenuri din Jilava către Altex și comerciantul de mobilă și decorațiuni mömax, parte a companiei austriece XXXLutz. Parcelele vor fi integrate într-un lot mai mare deținut de grupul Altex și vor constitui baza pentru dezvoltarea celui mai mare parc de retail din sudul Bucureștiului. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate de Studium
13:20
Camera Deputaților a adoptat pe 27 octombrie, cu două amendamente depuse de deputatul PSD Augustin Hagiu, Legea pentru aprobarea OUG 29/2025. Camera Deputaților este for decizional, după ce proiectul legislativ a fost doptat de Senat pe 14 mai. Astfel, actul normativ merge acum la promulgare. Legea a reglementat suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 131 alin.(1) lit.d)
13:00
Camera Deputaților a adoptat pe 27 octombrie, cu două amendamente depuse de deputatul PSD Augustin Hagiu, Legea pentru aprobarea OUG 29/2025. Camera Deputaților este for decizional, după ce proiectul legislativ a fost doptat de Senat pe 14 mai. Astfel, actul normativ merge acum la promulgare. Legea a reglementat suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 131 alin.(1) lit.d) […] The post Legea pentru aprobarea OUG 29, adoptată cu amendamentele lui Hagiu appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Guvernatorul interimar al regiunii Ruse a anunțat că traficul rutier pe Podul Giurgiu–Ruse va fi restricționat complet luni, 4 noiembrie 2025, pentru desfășurarea unor lucrări majore de reconstrucție și stabilizare structurală. Intervențiile vor include turnarea de beton și consolidarea panourilor portante din zona centrală a podului, motiv pentru care traversarea va fi complet interzisă în
09:10
La 22 octombrie, un camion electric și-a putut încărca în premieră bateriile din mers, pe o secțiune de autostrăzii A10 din regiunea Paris. „Charge as you drive” este un proiect desfășurat de VINCI Autoroutes, Electreon, VINCI Construction, Universitatea Gustave Eiffel și Hutchinson. Pe o secțiune de 1,5 km a autostrăzii A10, 900 de bobine inductive […] The post Franța: Rezultate încurajatoare pentru primele teste de încărcare dinamică appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Amplify Cell Technologies, societatea mixtă dintre Accelera by Cummins, Daimler Truck și Paccar, amână începerea producției de celule de baterii la fabrica sa din Mississippi, din 2027 până în 2028. Construcția fabricii este în desfășurare de la mijlocul anului trecut. La ceremonia de inaugurare a construcției, acum mai puțin de un an și jumătate, Amplify
27 octombrie 2025
21:50
CNAIR a instituit restricții de lungă durată pe DN7, pentru lucrările la ecoductul de la Călinești al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Astfel, începând din 27 octombrie și cel puțin până pe 15 noiembrie, în zona Racoviţa se circulă dirijat cu piloţi de trafic. Ecoductul de pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni va fi unul foarte mare, fel ca un
21:30
Zilele compatibilității cu Apple CarPlay și Android Auto în mașinile General Motors sunt numărate. După ce a renunțat la suportul pentru conectarea smartphone-urilor în majoritatea vehiculelor sale electrice, GM intenționează să îl elimine și din mașinile sale cu benzină. CEO-ul Mary Barra a declarat în cadrul podcastului Decoder, de la The Verge, că renunțarea la
21:10
IRU, UNTRR și celelalte organizațiile membre IRU au lansat o petiție online împotriva achiziționării obligatorii de vehicule electrice. Jucătorii din industria de transport sunt invitați să se exprime împotriva acestei inițiative a Comisiei Europene, se arată într-un comunicat. Inițiativa „Greening Corporate Fleets" (Înverzirea Flotelor Corporative), are ca scop sprijinirea producătorilor din UE în vânzarea de
21:00
Societatea de Transport București (STB) Bucureștenii a vândut peste 35 de milioane de bilete și două milioane de abonamente, în primele 9 luni. Astfel, creșterea a fost cu 675.684 de bilete și cu 107.545 de abonamente față de ianuarie-septembrie 2024, potrivit datelorcomunicate de STB. „Cifrele din primele nouă luni ale anului 2025 arată o schimbare
15:40
HONOR a anunțat încheierea unui parteneriat strategic cu BYD, lider mondial în producția de vehicule electrice și hibride, potrivit unui comunicat. Colaborarea integrează soluția HONOR pentru conectivitatea auto cu noul ecosistem inteligent DiLink al BYD, pentru a oferi experiențe de mobilitate centrate pe utilizator și susținute de inteligența artificială. Acordul a fost semnat în cadrul
15:20
Mercedes-Benz Vans reinventează încă o dată segmentul autovehiculelor comerciale ușoare, adaptat diversității clienților comerciali. Comunicatul transmis redacției: Premieră: o sculptură expresivă oferă o primă privire asupra formei și design-ului viitorului Sprinter Mai digital ca oricând: viitoarele autovehicule comerciale ușoare Mercedes-Benz vor rămâne actualizate ani de-a rândul, datorită MB.OS cu actualizări over-the-air, și vor integra perfect
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
IRU, UNTRR și celelalte organizațiile membre IRU au lansat o petiție online împotriva achiziționării obligatorii de vehicule electrice. Jucătorii din industria de transport sunt invitați să se exprime împotriva acestei inițiative a Comisiei Europene, se arată într-un comunicat. Inițiativa „Greening Corporate Fleets” (Înverzirea flotelor corporative), are ca scop sprijinirea producătorilor din UE în vânzarea de camioane […] The post Petiție IRU și UNTRR: NU achiziției obligatorii de vehicule electrice! appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
Platforma digitală a programului național de turism cultural „România Atractivă" este acum mai accesibilă, la peste un an de la lansarea lui. Dacă inițial avea meniuri doar în română și engleză, acum poate fi accesată și în alte patru limbi. Astfel, cele peste 2.000 de materiale multimedia, inclusiv texte, fotografii, materiale video, ghiduri audio, animații
13:10
Tot mai multe companii aleg abonamentele corporate de zbor, potrivit AnimaWings, companie aeriană 100% românească. Potrivit unui comunicat, aceasta este o soluție flexibilă și eficientă pentru gestionarea deplasărilor angajaților. Datele AnimaWings arată că cele mai multe solicitări corporate vizează rutele interne (domestice) Cel mai popular tip de abonament este cel care include 100 de bilete,
08:40
Zilele compatibilității cu Apple CarPlay și Android Auto în mașinile General Motors sunt numărate. După ce a renunțat la suportul pentru conectarea smartphone-urilor în majoritatea vehiculelor sale electrice, GM intenționează să îl elimine și din mașinile sale cu benzină. CEO-ul Mary Barra a declarat în cadrul podcastului Decoder, de la The Verge, că renunțarea la […] The post GM va elimina Apple CarPlay și Android Auto appeared first on ZIUA CARGO.
25 octombrie 2025
10:00
Reziliența la schimbările climatice și la cele geopolitice sunt provocările actuale ale orașelor, potrivit AHK România. Pentru a oferi o calitate superioară a vieții, orașele trebuie să se adapteze, să valorifice, prin inovație, resursele existente, se arată într-un comunicat. Astfel, vor contribui, de la nivel local, la reziliența generală a țării. Este ceea ce face
24 octombrie 2025
14:30
Guvernul a aprobat memorandumul pentru construirea unui nou pod rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova). Prin acest document va putea fi negociat și semnat acordul dintre guvernele celor două țări pentru realizarea podului ce va îmbunătăți conectivitatea la nivel regional. Republica Moldova va fi conectată la rețeaua rutieră primară și
12:20
Cluj-Napoca este în centrul atenției la nivel național, după două mari tranzacții, sunt concluziile dezbaterii „Cluj-Napoca Real Estate Roundtable". Evenimentrul, organizat de Romania Property Club, a punctat obținerea, de către IULIUS și Atterbury Europe, a celui mai mare credit de dezvoltare imobiliară pentru RIVUS. Este vorba despre un împrumut de 400 de milioane de euro,potrivit
11:50
Vânzările Grupului SGS au atins 1.729 milioane CHF, în creștere organică cu 6%, în trimestrul III (T3), potrivit unuicomunicat. • A fost lansat noul cadru de referință global SGS DIGITAL TRUST • S-a menținut un ritm susținut al achizițiilor de tip bolt-on, prin finalizarea a 17 tranzacții de la începutul anului • Cifrele financiare estimate
23 octombrie 2025
14:10
CNAIR a desemnat, pe 23 octombrie, câștigătorul licitației pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a pe sensul dinspre România a podului Giurgiu-Ruse. După semnarea contractului, compania ALTIMATE va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem, potrivit unui comunicat. Contractul este finanțat din veniturile
13:50
Alexandre Malval a fost numit în funcția de director de design al mărcii Renault, începând cu data de 2 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat. El îi va raporta lui Laurens van den Acker, chief design officer, membru al Echipei de Leadership a Grupului Renault. De asemenea, Alexandre Malval se va alătura comitetului de management al
12:50
FlixBus, compania travel-tech care operează cea mai mare rețea de autocare interurbane din Europa, lansează o nouă rută. Potrivit unui comunicat, linia este operată în parteneriat cu un operator de transport local și va conecta Bucureștiul de Tulcea – poarta de intrare către Delta Dunării. Începând cu 30 octombrie, autocarele vor circula zilnic între aceste
12:30
Producătorul de anvelope premium Hankook a obținut rezultate remarcabile în testele recente pentru anvelope de iarnă. Potrivit unui comunicat, trei modele s-au remarcat în 5 teste comparative, realizate cu o performanță excepțională, rezerve ridicate de siguranță și eficiență convingătoare. Acestea sunt: Hankook Winter i*cept RS3 pentru SUV-uri compacte și autoturisme din clasa medie, Hankook Winter
12:10
Peste 6 milioane de aplicări pentru muncitori calificați și necalificați au venit pe eJobs, anul acesta, din partea candidaților fără studii superioare. Acest volum îi plasează pe loc fruntaș în topul celor mai activi candidați, conform comunicatului transmis de mai mare platformă de recrutare din România. Roxana Drăghici, head of sales eJobs: „Specialiștii, angajații cu
11:50
Cifra de afaceri a Renault Group a atins 39,1 miliarde de euro, în primele 9 luni din acest an, în creștere cu +3,7% față de perioada similară a anului 2024. Totodată, avansul este mai mare cu 5,1% la nivele constante
11:20
Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), care instituie taxa pe carbon, a fost simplificat, conform Regulamentului (UE) 2025/2083. Cele mai importante modificări sunt introducerea unui prag cantitativ, de 50 de tone pe an, sub care importurile de mărfuri nu sunt supuse cerințelor impuse prin acest mecanism. Totodată, termenele de depunere a cererii de […] The post Regulament CBAM: Termene relaxate și un nou prag de scutire appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Filiala Mercedes-Benz, Star Assembly, a început asamblarea grupurilor de propulsie electrică pentru noul GLC complet electric la Sebeș. GLC, un SUV de gamă medie, este unul dintre cele mai bine vândute modele din portofoliul Mercedes-Benz. Până acum, acesta a fost disponibil doar cu motor cu ardere internă. În septembrie, a fost prezentat un GLC complet […] The post La Sebeș, se vor produce propulsoare pentru Mercedes-Benz GLC electric appeared first on ZIUA CARGO.
22 octombrie 2025
19:10
Deputatul Augustin-Florin Hagiu a inițiat un proiect de lege împotriva excluderii, de către unele service-uri auto, a unor defecțiuni de la garanția legală sau comercială. În opinia sa, aceste „practici abuzive încalcă drepturile fundamentale ale consumatorilor”. Comunicatul transmis redacției: „Tot mai mulți români se confruntă cu refuzuri nejustificate din partea service-urilor auto atunci când solicită […] The post Proiect de lege. Deputatul Hagiu: „Garanția auto trebuie respectată” appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
Grupul Rhenus a fost desemnat de compania braziliană Correios drept furnizor logistic global pentru Conferința ONU privind schimbările climatice (COP 30). Potrivit unui comunicat, conferința se va desfășura între 10 și 21 noiembrie la Belém, în Brazilia. În parteneriat cu compania publică, numită Operator Logistic Strategic pentru eveniment, Rhenus va gestiona întregul proces logistic internațional […] The post Rhenus, selectat de Correios ca furnizor logistic pentru COP 30 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Poșta din Australia pune în funcțiune 500 de noi vehicule de livrare cu trei roți. Motocicletele cu trei roți provin de la compania taiwaneză Gaius Automotive, care oferă o gamă de vehicule electrice mici, adaptate flotelor logistice. Rapide 3 este capabil de viteze maxime de 80 km/h și are o autonomie de până la 180 […] The post În Australia, poștașii merg și electric appeared first on ZIUA CARGO.
21 octombrie 2025
21:10
Inspectorii Antifraudă (DGAF) au stabilit împreună cu procurorii DNA un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator economic care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand. Dauna reprezintă taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat, se arată într-un comunicat. „Societatea verificată a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special […] The post DGAF: 29 milioane lei prejudiciu în comerțul cu mașini second-hand appeared first on ZIUA CARGO.
20:30
Parlamentul European a confirmat, pe 21 octombrie, actualizarea normelor europene privind permisele de conducere. Potrivit unui comunicat, eurodeputații au susținut revizuirea normelor, introducând prevederi referitoare la șoferii începători, la permisul digital și la suspendarea permisului de conducere în străinătate. Pentru a obține permisul de conducere, examenul va trebui să includă acum cunoștințe privind riscurile legate […] The post PE: Normele europene privind permisele auto, actualizate appeared first on ZIUA CARGO.
19:20
Consiliul Concurenței a amendat cu peste 2,3 milioane de lei (aproximativ 466.000 euro) patru firme de construcții, pentru trucarea unor licitații. Licitațiile au fost organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP Timișoara. Potrivit unui comunicat, Trecon Logistic Arad a fost amendată cu peste […] The post 4 constructori, amendați pentru trucarea de licitații CNAIR appeared first on ZIUA CARGO.
18:40
Cele aproximativ 30 de trenuri blocate de CFR Infrastructură, începând din noaptea de 20 spre 21 octombrie, au repornit după mai multe ore. Blocarea lor a fost cauzată de datoriilor neplătite de CFR Călători, a scos din minți mii de pasageri – mai ales navetiști. După intervenția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, trenurile au fost repornite […] The post Trenurile blocate în urma datoriilor CFR Călători au fost repornite appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
CNAIR a semnat cu compania Construcții Erbașu contractul pentru finalizarea Drumului Expres Oar-Satu Mare. Noul drum de mare viteză va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv două noduri rutiere și două parcări. De asemenea, antreprenorul va realiza un Centru de Întreținere și Control (CIC). Contractul pentru execuția lucrărilor (FIDIC […] The post Constructor pentru „Someș Expres” appeared first on ZIUA CARGO.
15:50
IVECO a fost distins cu Premiul Internațional „Barsanti e Matteucci” – ediția a XXIV-a, potrivit unui comunicat. Prestigioasa distincție este instituită de municipalitatea Pietrasanta, împreună cu Rotary Club Viareggio Versilia, în colaborare cu Bosch și sub patronajul provinciei Lucca. Premiul celebrează excelența tehnologică în sectorul mobilității. Totodată, aduce un omagiu ingeniozității lui Eugenio Barsanti, co-inventator […] The post IVECO a câștigat Premiul Internațional „Barsanti e Matteucci” appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
Viitorul muncii, sub semnul optimizării: 4 din 10 angajatori aleg munca temporară, iar peste jumătate integrează AI în procesele interne. Piața forței de muncă din România continuă să evolueze spre un model tot mai flexibil și mai adaptat realităților economice. Aceasta relevă cel mai recent raport HR Insights 2025, realizat de Asociația Furnizorilor de Servicii […] The post AFSRU: 4 din 10 angajatori aleg munca temporară; AI, integrat appeared first on ZIUA CARGO.
10:20
Eurowag își extinde rețeaua de acceptanță în Italia printr-un proiect-pilot cu Tamoil: 150 de stații sunt adăugate lunar, din septembrie 2025. Potrivit unui comunicat, până în primăvara anului 2026, rețeaua din Italia va crește cu 1.000 de locații noi. Dintre acestea, peste 200 vor oferi HVO, ajutând transportatorii să reducă imediat emisiile de CO₂. Extinderea […] The post Eurowag, parteneriat cu Tamoil în Italia appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
Începând de la 15 octombrie, Bulgaria a lansat un sistem de cântărire dinamică (din mers) pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone. În prezent, sistemul Weigh-in-Motion (WIM) este compus din 10 locații cu senzori integrați în asfalt. În viitor, acesta va ajunge la 100 de puncte. Când este detectată o depăsire a greutății, […] The post Bulgaria lansează sistemul de cântărire dinamică appeared first on ZIUA CARGO.
20 octombrie 2025
18:40
Pentru prima dată, România va găzdui o conferință locală dedicată prevenirii furturilor de marfă și consolidării rezilienței lanțurilor de aprovizionare, organizată sub egida TAPA EMEA – cea mai importantă asociație din industria securității lanțurilor logistice din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Evenimentul, care va avea loc pe 21 noiembrie 2025, la sediul Philip Morris […] The post Conferință TAPA EMEA dedicată securității lanțului de aprovizionare, la București appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
Începând cu data de 26 octombrie, activitatea de transport feroviar din România se va desfășura conform orei Europei Orientale (EET), informează CFR. În noaptea de 25/26 octombrie, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 04:00, care, odată cu schimbarea orei, va deveni ora 03:00. Trenurile […] The post Trenurile trec la ora de iarnă appeared first on ZIUA CARGO.
