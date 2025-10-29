Fost șef al Statului Major, despre militarii SUA: „Un duș rece pentru cei care se mai îmbătau cu apă” – INTERVIU

14:00

În următoarea perioadă, convoaie militare cu vehicule și efective ale Armatei Române vor traversa țara spre București, pentru repetițiile paradei de 1 Decembrie. Ministerul Apărării Naționale îi roagă pe cetățeni să nu se alarmeze la vederea blindatelor și mașinilor militare aflate pe drumurile publice. Toate acestea făcând parte din pregătirile pentru Ziua Națională a României The post Tancuri pe șosele? Nu vă speriați! Armata Română se pregătește pentru parada de 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.