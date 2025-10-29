10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin
Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii.
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion # Digi24.ro
Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern.
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară” # Digi24.ro
O clădire de patrimoniu, cu risc seismic, de pe strada Lipscani, din Centrul Vechi, intră în reconstrucţie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. „Este o intervenție necesară într-o zonă intens circulată, pentru siguranța oamenilor și pentru protejarea patrimoniului orașului,” a transmis primarul.
Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a a avertizat miercuri Lituania referitor la impunerea de restricţii la tranzitul de mărfuri către Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO.
Una dintre cele mai frumoase și bogate țări din Europa caută lucrători, inclusiv români. Salariile sunt de peste 20,000 de euro pe an # Digi24.ro
Serviciile europene de ocupare a forței de muncă caută oameni care să se angajeze ca ospătari în Austria, în regiuile Carinthia și Stiria.
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit pentru Digi24.ro despre direcțiile pe care România ar trebui să le urmeze în domeniul energiei, despre nevoia de securitate energetică și despre greșelile ultimilor ani. Despre plecarea sa din Consiliul de Administrație al Romgaz, Chisăliță a transmis că „funcțiile sunt temporare, responsabilitatea este permanentă”.
Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat) # Digi24.ro
Facturile la electricitate şi gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Scăderea la gaze a fost mai mare decât la electricitate.
Robogete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu înțelege de ce Ştefania Szabo, medicul care a murit la muncă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, a ales să facă șapte gărzi pe lună, dacă media gărzilor era de trei. În același timp, el atrage atenția că medicii au nevoie de consiliere dacă apar probleme de burnout sau momente de presiune.
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei vine să vorbească despre șansele sale, despre contracandidații din Coaliția care se ceartă în fiecare zi pe câte un alt subiect și despre prioritățile Bucureștiului. Ciprian Ciucu va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu la „Jurnalul de Seară”.
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai. Investigație The Guardian # Digi24.ro
Rusia depune eforturi pentru a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, acuzat de complot la o lovitură de stat în România, potrivit unei investigații The Guardian. Persoane apropiate de Kremlin încearcă să intervină pentru a-l elibera înainte de a fi trimis în țară.
Ucrainenii au distrus „carapacea” rușilor din Crimeea. Pe lângă sistemul antiaerian, au mai aruncat în aer și două depozite de petrol # Digi24.ro
Dronele operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei au lovit obiective militare și infrastructuri rusești în Crimeea ocupată temporar în noaptea de 28-29 octombrie.
Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, din cauza felului în care gestionează costul vieții # Digi24.ro
Cota de popularitate a președintelui american Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând unul dintre cele mai reduse niveluri ale mandatului său, în condițiile în care un număr tot mai mare de americani dezaprobă modul în care acesta gestionează costul vieții, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos.
Alexandru Rogobete anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: „Nu înseamnă închiderea lor” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor.
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber # Digi24.ro
Ionuţ Moşteanu a declarat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca ea să intre în politică. Despre postarea acesteia în care îl critica pe Donald Trump, ministrul USR al Apărării a precizat că Gheorghiu „a avut o opinie de cetăţean liber de orice constrângeri politice”.
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai agresive în România”. Ce ar trebui să facă oficialii români # Digi24.ro
Directorul New Strategy Center, George Scutaru, a avertizat miercuri, la Digi24, că decizia SUA de a retrage sute de militari americani din România slăbește securitatea în regiunea Mării Negre, precizând că transmite un semnal „greșit” Rusiei, care va fi astfel „încurajată” să-și intensifice incursiunile în țara noastră. Expertul atrage atenția autorităților române că trebuie să facă tot ce e posibil pentru a „schimba această atitudine americană”.
Alertă în Belgia: Drone misterioase au survolat o bază militară. „Nu a fost opera unor amatori” # Digi24.ro
Belgia a declanșat o anchetă după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Marche-en-Famenne, în sud-estul țării. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că zborurile au fost efectuate de profesioniști, nu de amatori, acesta fiind al doilea incident de acest fel raportat în mai puțin de o lună.
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se amână. Când va lua Guvernul o decizie # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că tichetele de masă vor fi majorate la 50 de lei, după cum s-a stabilit în ședința Consiliului Național Tripartit. Tot acolo, potrivit informațiilor Digi24.ro s-a decis amânarea discuțiilor privind majorarea salariului minim.
Victor Negrescu: Decizia SUA nu afectează securitatea României, ci imaginea și modul în care Guvernul comunică astfel de situații # Digi24.ro
Victor Negrescu a declarat, miercuri la Digi24, că Ministerul Apărării a avut o comunicare defectuoasă privind decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane din țara noastră, iar acest lucru „vulnerabilizează reputația României”. Europarlamentarul PSD consideră că este inacceptabil ca aceste informații să fie aflate de români din presa externă, pe surse, și să nu existe o comunicare coordonată și oficială a MApN.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o primă reacție, după anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți dintre trupele americane staționate în România. Într-o postare pe rețele sociale, șeful statului punctează că prin această mișcare, numărul trupelor revine la „nivelul dinaintea războiului din Ucraina.”
Polonia, gata să reia producția de tancuri, după un deceniu de pauză. Acord pentru transfer de tehnologie cu o firmă sud-coreeană # Digi24.ro
Polonia urmează să reia producția de tancuri după mai bine de un deceniu, în urma semnării unui acord istoric de transfer de tehnologie cu firma sud-coreeană de apărare Hyundai Rotem. Conform acordului semnat marți, Bumar-Łabędy, o companie de apărare cu sediul în Gliwice, în sudul Poloniei, va primi echipamentele și instrumentele necesare pentru a lansa o linie de producție pentru tancurile K2 în versiunea poloneză, cunoscută sub numele de K2PL, împreună cu vehiculele însoțitoare, scrie TVPWorld.
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce mai multe licee cu predare în limba română ar urma să dispară de anul viitor # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care „insistă” asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii de a respecta drepturile persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie # Digi24.ro
Anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a Secției Chirurgie, din Spitalul Județean Buzău, seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de News.ro. Mașina Ștefaniei Szabo, găsită moartă, marți dimineață, a fost ridicată pentru cercetări. Familia medicului a solicitat ca la necropsie să participe și un medic legist independent.
Un fost şef al Statului Major General al Armatei compară situația geopolitică actuală cu „cea din anii 1939-1940” # Digi24.ro
Generalul (r) cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, afirmă că reducerea numărului de militari americani în România este un mesaj strategic este grav, chiar dacă „din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă El spune că situația geopolitică actuală se aseamănă cu cea „din anii 1939-1940”.
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare # Digi24.ro
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare. Legea a stârnit un val de ironii pe internet.
Reacția NATO după anunțul retragerii unor militari americani din România: Nu e neobișnuit. Prezența SUA în Europa rămâne ridicată # Digi24.ro
NATO și autoritățile din SUA au discuții „apropiate” cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri un oficial NATO, după ce Ministerul Apărării din România a anunțat că aliații au fost notificați cu privire la planurile SUA de a reduce numărul militarilor de pe Flancul Estic, relatează Reuters.
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă # Digi24.ro
Autoritățile australiene anchetează cazul unei femei în vârstă de 80 de ani, care a fost lăsată în urmă pe o insulă de pe Marea Barieră de Corali de o navă de croazieră și a fost găsită decedată, relatează BBC.
Israelul reia armistițiul în Fâșia Gaza, după ce armata sa ar fi ucis 22 de copii și zeci de adulți: „Au fost loviți zeci de teroriști” # Digi24.ro
Israelul anunţă miercuri că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat ”zeci de ţinte” şi a ucis zeci pe persoane, a doua încălcare a unui armistiţiu cu mişcarea islamistă Hamas, aflat în vigoare de la 10 octombrie, de care Israelul şi Hamasul se acuză reciproc.
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit” # Digi24.ro
Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, unde a fost explozia cea mai puternică, şi au precizat că în scara în care a avut loc deflagraţia nu se mai poate locui în acest moment.
Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării # Digi24.ro
Coreea de Sud l-a primit pe președintele american Donald Trump cu fast și simboluri regale. Liderul de la Washington a primit replica unei coroane de aur și „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru rolul său în promovarea păcii în Peninsula Coreeană.
Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după decizia SUA de a retrage soldați americani din România (surse) # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan discută miercuri cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre decizia SUA de a retrage sute de soldați americani de la baza Mihail Kogâlniceanu, potrivit unor surse Digi24.
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări # Digi24.ro
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” Oana Gheorghiu a reacționat, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ”într-un context emoţional foarte încărcat”.
Plecarea soldaților americani din România, deschidere de pagină în presa de stat din Rusia # Digi24.ro
Presa rusă a reflectat pe larg vestea privind plecarea din România a soldaților care staționează la baza Mihail Kogălniceanu. Știrea privind diminuarea contingentului american a devenit rapid principală în organele de presă oficiale ale Kremlinului, cum ar fi agenția Ria Novosti.
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București vor fi audiați de procurori, după moartea suspectă a unui pacient # Digi24.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac miercuri, 29 octombrie, percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici vor fi audiați într-un dosar în care anchetatorii cercetează moartea suspectă a unui pacient.
VIDEO Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. 80.000 de credincioși au trecut prin altar # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni vizitează Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată în urmă cu câteva zile. Vizitatorii așteaptă ore în șir, chiar și peste noapte, să ajungă să intre în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Coada se întinde pe mai mult de un kilometru. Până acum, 80.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult.
Astăzi este marcată Ziua mondială a accidentului vascular cerebral, un moment important pentru conștientizarea cauzelor, simptomelor și modalităților de prevenție ale acestei urgențe medicale majore. Cum recunoaștem un accident vascular cerebral la cei din jur și cum trebuie să acționăm într-o astfel de situație aflăm de la Dr. George Burlacu, medic urgentist.
China confirmă oficial că Xi Jinping se va întâlni cu Donald Trump. Despre ce vor discuta cei doi lideri # Digi24.ro
China anunţă miercuri că preşedintele chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump joi, în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în contextul unor tensiuni comerciale între cele două ţări.
Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, marele absent # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat marți o rachetă de croazieră mare-sol de pe coasta de vest, cu o zi înaintea vizitei președintelui american Donald Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, de obicei prezent la astfel de evenimente, nu a supervizat testul.
Directorul medical al Spitalului Obregia după moartea Ștefaniei Szabo: „Suntem puțini și presiunea crește”. Cum se manifestă burnout-ul # Digi24.ro
Este o presiune foarte mare pe medici, unde există o mare lipsă de personal, atrage atenția dr. Eduard Moțoescu, directorul medical al Spitalului Obregia, după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă. „Suntem puțini, trebuie să strângem rândurile și ca atare, presiunea crește foarte mult pe fiecare dintre noi,” a declarat dr. Eduard Moțoescu pentru Digi24.
Când a fost informată România că SUA urmează să-și retragă trupele. Moșteanu: „Capacitățile strategice din România rămân neschimbate” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat că rămân neschimbate capacitățile strategice din România, în contextul în care Statele Unite au decis să retragă soldați americani de pe teritoriul țării noastre.
Antreprenorii de pe Transalpina, gata să deszăpezească drumul pe cont propriu: „Avem utilaje și voință”. Reacția CNAIR # Digi24.ro
Tronsonul Curpăt – Obârșia Lotrului, parte a Transalpinei (DN 67C), rămâne închis, deși vremea permite circulația în condiții sigure, au anunțat antreprenorii din turismul local. Nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților, aceștia au spus că sunt gata să intervină pe cont propriu pentru deszăpezirea și întreținerea drumului, astfel încât turiștii să poată ajunge în siguranță la pensiunile și hotelurile din zonă.
„Am doborât-o”. Momentul în care un ofițer de presă ucrainean distruge o dronă care țintea o echipă străină de jurnaliști # Digi24.ro
Oleh Petrasiuk, ofițer de presă al Brigăzii 24 Mecanizate Separate numită după Regele Danilo, a doborât o dronă rusă FPV care încerca să atace o echipă de filmare străină în orașul Kostiantinivka din regiunea Donetsk.
Regina Maxima, de nerecunoscut în uniformă militară. Suverana Olandei a participat la un exercițiu de instruire al Poliției militare # Digi24.ro
Îmbrăcată în uniformă militară şi cu faţa vopsită în culori de camuflaj, regina Maxima a Ţărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut în timpul unei vizite efectuate marţi la un centru de instrucţie militară din apropiere de Amsterdam.
China amenință direct cu preluarea forțată a Taiwanului: „Vom lua toate măsurile necesare” # Digi24.ro
China "în mod absolut nu" va exclude utilizarea forţei asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului de la Beijing, adoptând un ton mult mai dur decât cel dintr-o serie de articole din presa de stat din această săptămână care promiteau o guvernare benignă dacă insula va reveni sub controlul Beijingului, informează Reuters.
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Intenția lui Trump era de o asemenea natură. România trebuie să se adapteze # Digi24.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat miercuri, la Digi24, că retragerea unor soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu „nu este un dezastru”, ci „o situație la care România trebuie să răspundă prin adaptare”. El a precizat că „lucrurile nu trebuie să ne îngrijoreze în mod deosebit”, întrucât o astfel de decizie „era în intenția lui Trump”, însă a avertizat că „dezechilibrul dintre flancul nord-estic și cel sud-estic al NATO se accentuează”.
Președintele Trump pare să recunoască că nu este eligibil pentru un al treilea mandat, lamentându-se că acesta este un rezultat nefericit al interdicției constituționale pe care s-a gândit să o încalce de luni de zile, scrie The New York Times.
Explozia din Rahova: Locatarii se pot întoarce acasă, dar nu vor avea utilități. Prefectul Capitalei: „Au fost neînțelegeri” # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat miercuri, la Digi24, că nu a fost reluată furnizarea utilităților în apartamentele din blocul afectat de explozie, din Rahova, precizând că acest lucru se va întâmpla în perioada următoare. Declarația vine în contextul în care începând de astăzi locatarii se pot întoarce în casele lor.
Un bărbat care își plimba cățelul a fost ucis într-un atac cu un cuțit în vestul Londrei. Un suspect a fost arestat # Digi24.ro
Un bărbat care își plimba câinele a murit, iar un altul a fost grav rănit, în urma unui atac cu un cuțit în care au fost înjunghiate trei persoane în vestul Londrei, scrie BBC.
VIDEO Surpare pe o porțiune din autostrada A10. Circulația a fost oprită pe banda afectată # Digi24.ro
Sunt din nou probleme pe autostrada A10: o porțiune de șosea s-a surpat. Zona afectată se întinde pe câțiva metri, iar riscul producerii unui accident este ridicat. Autoritățile au semnalizat zona, iar circulația este deviată temporar.
