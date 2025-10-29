10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin

10:40

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat miercuri, la Digi24, că retragerea unor soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu „nu este un dezastru”, ci „o situație la care România trebuie să răspundă prin adaptare”. El a precizat că „lucrurile nu trebuie să ne îngrijoreze în mod deosebit”, întrucât o astfel de decizie „era în intenția lui Trump”, însă a avertizat că „dezechilibrul dintre flancul nord-estic și cel sud-estic al NATO se accentuează”.