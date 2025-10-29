Retragerea trupelor americane din România: sfârșitul unei iluzii strategice?
QMagazine.ro, 29 octombrie 2025 15:10
Decizia administrației Trump de a-și reduce prezența militară în România, parte a unei strategii mai ample de reconfigurare a angajamentelor externe ale Statelor Unite, marchează un moment de cotitură pentru întreg flancul estic al NATO. Dincolo de dimensiunea militară imediată, retragerea are un profund impact politic și simbolic: ea sugerează o recalibrare a priorităților Washingtonului […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
15:10
Decizia administrației Trump de a-și reduce prezența militară în România, parte a unei strategii mai ample de reconfigurare a angajamentelor externe ale Statelor Unite, marchează un moment de cotitură pentru întreg flancul estic al NATO. Dincolo de dimensiunea militară imediată, retragerea are un profund impact politic și simbolic: ea sugerează o recalibrare a priorităților Washingtonului […]
Acum o oră
14:40
Geoană: După momentul Visa Waiver, această decizie poate fi citită precipitat și în cheia unei răciri a relației bilaterale sau de scădere a relevanței strategice a României în strategia globală a SUA # QMagazine.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, afirmă că nu este o surpriză reducerea prezenței militare americane și că această pierdere de efectiv poate fi compensată prin alte mijloace. Geoană explică, pe pagina sa de Facebook, că ceea ce s-a întâmplat astăzi este rezultatul unei „analize financiare, strategice și politice, inclusiv la nivelul relației […]
Acum 2 ore
13:40
Nicușor Dan: Securitatea României nu va fi diminuată, iar parteneriatul strategic cu SUA rămâne în aceiași parametri # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după anunțul retragerii militarilor americani de pe teritoriul României. El afirmă că prezența trupelor americane revine la nivelul de dinainte de 2022, când a izbucnit războiul din Ucraina. În același timp, Dan afirmă că securitatea României nu va fi diminuată în niciun fel iar parteneriatul strategic cu […]
13:30
Decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste. Să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic! Să nu încercăm să-i ducem cu preșul pe americani # QMagazine.ro
America a fost și este vitală pentru România. Nu doar pentru că Marea Unire a românilor n-ar fi fost posibilă dacă președintele Woodrow Wilson nu credea în autodeterminarea națiunilor, așa cum a afirmat în ianuarie 1918 în Congres, când a expus viziunea administrației SUA asupra sfârșitului Primului Război Mondial. Ci pentru că avem de învățat […]
Acum 4 ore
13:00
Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează, miercuri, opt percheziții la persoane fizice și juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova. „Dintre cele opt percheziții, patru sunt efectuate în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman. Activitățile vizează ridicarea de […]
12:50
Nicușor Dan, martie: Mi-aș dori să avem mai mulți soldați americani în România! MApN, octombrie: Americanii retrag trupe din România.1000 de soldați rămân! # QMagazine.ro
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, se arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
12:40
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, sse arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
12:00
Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, „radiografiază” clasa politică de astăzi și concluzionează că politicienii nu mai gândesc strategic, ceea ce înseamnă că nimic „nu se planifică pe termen lung; se improvizează, nu se anticipează”. Pricopie enumeră dosarele grele pentru care nu există „soluții credibile”. Din lunga listă, rectorul SNSPA indică definirea poziției României […]
11:30
Oana Gheorghiu: Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump # QMagazine.ro
Nominalizată de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de vice-premier și contestată de președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a intervenit în scandalul creat în jurul său. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gheorghiu încearcă să-și susțină cauza afirmând că nimic din ceea ce a postat pe pagina sa „nu angajează în niciun fel […]
Acum 6 ore
11:00
MApN: Statele Unite retrag trupe din România. „1000 militari americani rămân în România” # QMagazine.ro
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, sse arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
10:30
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, sse arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
Acum 8 ore
08:20
Ilie Bolojan „reformează” administrația. Niciodată România n-a avut 5 vice-premieri, adică un șef la trei oameni # QMagazine.ro
Nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcția de vice-premier este scandaloasă nu din cauza persoanei sale, ci pentru că devoalează ridicolul absolut al premierului care insistă că reformează administrația, dar lucrează cu nu mai puțin de 5(cinci) vice-premieri. Poate ar fi bine de știut că niciodată țara noastră nu a avut cinci vice-premieri. Mesajul către popor este […]
Acum 24 ore
01:50
La sfârșitul lunii octombrie 2025, președintele Donald Trump și noul prim-ministru japonez Sanae Takaichi au semnat un acord-cadru pentru asigurarea aprovizionării cu elemente de pământuri rare (REE) și alte minerale critice, cu scopul de a reduce dependența de China, care cel puțin deocamdată restricționează comerțul cu minereuri de pământuri rare cu Statele Unite. O goană […]
28 octombrie 2025
18:50
2843 mandate de securitate națională au fost emise la București din ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 # QMagazine.ro
Deputatul Andrei Gușă a transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și liderilor coaliției de guvernare, în care cere explicații privind numărul foarte ridicat de mandate de securitate națională emise după alegerile prezidențiale din 2024. Numărul mandatelor de securitate națională ar fi de peste 28.000. În plus, peste 56.000 de de persoane ar […]
16:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă. În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este […]
16:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă. În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este […]
Ieri
15:00
Papa Leon a transmis, prin scrisoarea apostolică intitulată „A trasa noi hărți de speranță”, îndemnul de a nu irosi timpul și oportunitățile, informează Vatican News. Scrisoarea apostolică a papei Leon al XIV-lea este prilejuită de împlinirea a 60 de ani de la Declarația conciliară Gravissimum educationis, care poartă data 28 octombrie 1965. Împărțit în 11 capitole, […]
14:00
Bolojan anunță noi măsuri în noiembrie pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026 # QMagazine.ro
După întrevederea cu comisarul european pentru Economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, aflat în vizită la București, Ilie Bolojan a declarat că în noiembrie e necesar să fie adoptat un pachet de măsuri care să permită „să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor”. Bolojan a anunțat că în cursul lunii […]
10:40
DNA, din nou spulberat. Dramaturgul Eugen Șerbănescu, achitat în dosarul „filmelor întârziate” # QMagazine.ro
După opt ani de calvar, dramaturgul Eugen Șerbănescu, fost director al Centrului Național al Cinematografiei, a fost achitat de Tribunalul București. DNA îl acuzase pe Șerbănescu că de abuz în serviciu pentru că ar fi facilitat finanțarea ilegală a unor producători, printre creații fiind și filmul „Eu când vreau fluier, Fluier!”. Instanța a constatat că […]
00:00
Nicușor Dan a decorat Patriarhia Română și pe Patriarhul ecumenic Bartolomeu, aducând laude Bisericii și Catedralei, „simbol al prestigiului României” # QMagazine.ro
Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre […]
27 octombrie 2025
23:00
Nicușor Dan a conferit distincții Patriarhului ecumenic Bartolomeu și Patriarhiei Române. „Catedrala Mântuirii Neamului devine un spațiu care unește și inspiră” # QMagazine.ro
Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre […]
18:30
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală: Invit toți alegătorii să vină să vadă cum arată azi Sectorul 4, să vadă școlile, Patinoarul, locurile de parcare, traficul. Este cea mai importantă carte de vizită a mea # QMagazine.ro
Gabriela Vrânceanu Firea a anunțat că a predat ștafeta PSD București lui Daniel Băluță după ce acesta a fost nominalizat de partid candidat pentru Primăria Generală a Capitalei. „Mâine, în prima parte a zilei, vom avea Comitet Politic Național ca să facem statutar lucrurile. În statutul PSD, candidații la Consiliile Județene și la municipile reședință […]
18:30
Regizorul Bogdan Mureșanu a primit un premiu special din partea Festivalului Kamera Akcja Łódź, Polonia, ediția a XVI-a, în semn de recunoaștere pentru valoarea artistică a filmului „Anul Nou care n-a fost” și pentru contribuția la dezvoltarea cinematografiei europene contemporane. Prezența lui Bogdan Mureșanu la Łódź a reprezentat, de asemenea, o ocazie specială de a […]
18:10
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală: Am demonstrat că POT SĂ FAC mult bine pentru Capitală, așa cum am făcut deja în Sectorul 4 # QMagazine.ro
Gabriela Vrânceanu Firea a anunțat că a predat ștafeta PSD București lui Daniel Băluță după ce acesta a fost nominalizat de partid candidat pentru Primăria Generală a Capitalei. „Mâine, în prima parte a zilei, vom avea Comitet Politic Național ca să facem statutar lucrurile. În statutul PSD, candidații la Consiliile Județene și la municipile reședință […]
17:30
Crima bugetară coordonată de la Bruxelles: Comisia Europeană a împrumutat 52 de miliarde de euro în 2019, iar în 2027 va ajunge la 900 de miliarde. Cine va plăti datoriile? # QMagazine.ro
Senatorul Petrișor Peiu, profesor de economie, arată că împrumuturile pe care le-a contractat Comisia Europeană, în numele membrilor UE, au crescut de 18 ori în 8 ani și că un tzunami financiar riscă să arunce continentul într-un colaps financiar. Nu doar că Europa scade în productivitate și competititivitate comparativ cu America sau Asia, ci, mai […]
16:50
Ospitalitate britanică. 15 miliarde de lire sterline pentru găzduirea migranților în 35.700 de hoteluri # QMagazine.ro
Marea Britanie a cheltuit miliarde de lire sterline din bani publici pentru găzduirea migranților, conform unui raport recent al Public Accounts Committee, publicat în octombrie 2024. Raportul analizează cheltuielile Ministerului de Interne în anul financiar 2023–2024 și evidențiază costurile uriașe asociate cu cazarea solicitanților de azil, precum și problemele de eficiență în gestionarea fondurilor publice. […]
16:20
Ospitalitate britanică. Miliarde de lire sterline pentru găzduirea migranților în hoteluri # QMagazine.ro
Marea Britanie a cheltuit miliarde de lire sterline din bani publici pentru găzduirea migranților, conform unui raport recent al Public Accounts Committee, publicat în octombrie 2024. Raportul analizează cheltuielile Ministerului de Interne în anul financiar 2023–24 și evidențiază costurile uriașe asociate cu cazarea solicitanților de azil, precum și problemele de eficiență în gestionarea fondurilor publice. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
EY Luxury Client Index 2025 arată că vânzările second-hand și închirierea de produse proprii ar putea revigora piața produselor de lux. 71% dintre clienți de produse de lux sunt motivați de dorința de a deține produse de înaltă calitate. 62% dintre clienții aspiraționali au renunțat la achiziția de produse de lux invocând prețul ca principal […]
11:50
Crima bugetară coordonată de la Bruxelles: Comisia Europeană a împrumutat 52 de miliarde de euro în 2019, iar în 2027 va ajunge la 900 de miliarde # QMagazine.ro
Pentru naivii care credeau că finanțele statului român au fost grav alterate de incompetenții Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu, iată, mai jos, care este evoluția împrumuturilor (obligațiunile emise) făcute de Comisia von der Leyen, modelul guvernanților noștri. Dacă în 2019 împrumuturile UE ajunseseră la 52 de miliarde de euro, la finalul anului 2024 acestea ajungeau […]
11:10
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, este candidatul oficial al partidului la Primăria Capitalei. Ciucu a declarat, într-o scrisoare adresată bucureștenilor din sectorul 6 – postată pe rețelele de socializare – că decizia de a alege între primăria Capitalei și cea a sectorului 6 nu a fost ușoară. „Să știți că nu a […]
26 octombrie 2025
22:40
Istoricul eveniment de astăzi – sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului – va rămâne cu siguranță în memoria celor care au fost prezenți, fie în interior, fie în țarcurile de afară. Frumusețea acestui loc sfânt și mândria ca în capitala României să se fi zidit cea mai mare catedrală ortoxă din lume nu vor putea fi […]
11:10
Catedrala Mântuirii Neamului: Triumful lui Dumnezeu, Măreția Poporului Român, ctitoria Patriarhului Daniel # QMagazine.ro
Centenarul Patriarhiei Române este încununat duminică, 26 octombrie, de sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului, un reper al Ortodoxiei, dar și al ambiției naționale. Slujbă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Începând de azi, credincioșii vor avea posibilitatea să intre în Catedrală și să se închine chiar în sfântul altar până […]
05:10
Catedrala Mântuirii Neamului: Triumful lui Dumnezeu, Măreția Poporului Român, ctitoria Patriarhului Daniel # QMagazine.ro
Centenarul Patriarhiei Române este încununat duminică, 26 octombrie, de sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, un reper al Ortodoxiei, dar și al ambiției naționale. Slujbă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Începând de azi, credincioșii vor avea posibilitatea să intre în Catedrală și să se închine chiar în sfântul altar până la […]
25 octombrie 2025
23:40
Pentru prima dată, o femeie este condamnată la închisoare pe viață în Franța. Imigrantă alegeriană, a violat și ucis o fetiță de 12 ani # QMagazine.ro
Femeia care a violat-o și ucis-o pe Lola Daviet, în vârstă de 12 ani, în Paris, în octombrie 2022, a primit la finalul acestei săptămâni verdictul judecătorilor: închisoare pe viață. Cazul a șocat întreaga lume și a fost folosit drept exemplu de partidele care se opun imigrației pentru retorică politică. Un fost șef al DGSE, […]
20:20
Un celebru milionar avertizează: „Cred că dezvoltăm o nouă specie de bărbați asociali, asexuali, care se confruntă cu un inamic aproape insurmontabil- tehnologia divinizată” Ce sfaturi dă pentru salvarea tinerilor # QMagazine.ro
Profesorul Scott Galloway, antreprenor multimilionar, academician și podcaster, crescut în California, dar mutat recent în Londra, are doi băieți. Îi educă astfel încât să le cultive masculinitatea, tăria de caracter în viața reală, nu prin intermediul unui ecran de telefon. Într-un interviu pentru The Times, el a atras atenția că tinerii de astăzi sunt depresați, […]
18:50
Cum s-a făcut Catedrala Națională, de la piatra de temelie pusă de Patriarhul Daniel în 2007, la Sfințirea Picturii din 26 octombrie 2025 # QMagazine.ro
În 29 noiembrie 2007, la scurt timp după întronizarea ca Patriarh, Preafericitul Părinte Daniel punea piatra de temelie pentru Catedrala Națională. Concept În 2009, la un simpozion dedicat Catedralei Mântuirii Neamului, Întâistătătorul Bisericii noastre afirma că aceasta va fi o punte de legătură între Răsărit și Apus și între trecut și viitor. Patriarhul Daniel în […]
13:50
Raport european alarmant. Tot mai mulți tineri își petrec viața pe telefon. România este peste media eruopeană la diferite dependențe # QMagazine.ro
Avertismentele mai multor specialiști lansate în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine în 7 octombrie, cu participarea neurologului Jan Martin Stransky, autor al cărții „Mărirea și decăderea minții umane”, sunt confirmate și de Raportul European ESPAD 2024, publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA). Studiul ESPAD a fost realizat […]
12:10
Europarlamentarul Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, spulberă toate zvonurile referitoare la o posibilă candidatură la primăria Bucureștiului, cu atât mai mult cu cât – se pare – Daniel Băluță este candidatul preferat de PSD pentru alegerile din 7 decembrie. Într-o recentă postare pe pagina sa de Facebook, Firea declară că își dorește continuarea mandatului […]
10:50
Ziua Armatei Române. Ceremonii militare și religioase organizate în principalele garnizoane ale țării # QMagazine.ro
La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta și […]
06:10
În 2025, muzica depășește orice barieră, iar patru studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au demonstrat că sunetul poate fi simțit, nu doar auzit. Ioana Popa, Mărioara Mihali, Cătălina Rizel și Iulia Bara au creat Rhythm Touch, o brățară inteligentă care transformă sunetele în vibrații, oferind persoanelor cu deficiențe de auz o nouă cale de […]
24 octombrie 2025
22:20
Avertismentele mai multor specialiști lansate în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine în 7 octombrie, cu participarea neurologului Jan Martin Stransky, autor al cărții „Mărirea și decăderea minții umane”, sunt confirmate și de Raportul European ESPAD 2024, publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA). Studiul ESPAD a fost realizat […]
18:40
Lia Savonea transmite că magistrații sunt gata să sprijine echilibrul bugetar al țării, „dar nu abdică în fața presiunilor”: Solidaritate, nu sacrificiu selectiv # QMagazine.ro
Legea de modificare prin care Guvernul Bolojan urmărea să modifice doar pensiile magistraților și statutul acestora a fost respinsă recent de Curtea Constituțională. Q Magazine a explicat motivele aici. Imediat după, Sorin Grindeanu, președintele celui mai mare partid al coaliției de guvernare, a făcut apel public la premierul Ilie Bolojan ca cel de-al doilea proiect […]
18:10
Centura Verde, mai aproape de realitate. Consiliul General al Municipiului București votează Protocolul pentru elaborarea și implementarea Planului Operațional # QMagazine.ro
Fundația Centura Verde și Primăria Municipiului București anunță oficial intrarea Centurii Verzi București-Ilfov în faza sa operațională, prin semnarea Protocolului pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Floriana Jucan și Q Magazine au susținut demersul pe parcursul diferitelor etape. Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de la sfârșitul […]
16:40
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii i-au strigat: „Rușine! Rușine! Rușine!”, „Trădătorule!”, „Du-te în Ucraina!” # QMagazine.ro
Nicușor Dan a ajuns la Iași pentru a participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu”. Primirea sa nu a fost însă cea așteptată. În fața Teatrului „Vasile Alecsandri”, mai mulți oameni l-au huiduit pe șeful statului în timp ce […]
14:40
Nicușor Dan a ajuns la Iași pentru a participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu”. Primirea sa nu a fost însă cea așteptată. În fața Teatrului „Vasile Alecsandri”, mai mulți oameni l-au huiduit pe șeful statului în timp ce […]
13:20
Primăria Capitalei ia măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova și intenționează crearea unui program de reconstrucție a Bucureștiului în caz de calamitate # QMagazine.ro
Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranță a imobilului din Calea Rahovei și pentru expertizarea acestuia, conform unor hotărâri aprobate astăzi de Consiliul General al Capitalei. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că hotărârile aprobate vineri clarifică rolurile care vor reveni Primăriei Municipiului București în gestionarea situației generate de explozia din str. Vicina. […]
13:00
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a avut astăzi o întâlnire cu toți actorii relevanți din justiție, în vederea elaborării unui proiect de lege privind pensiile magistraților. Deși în coaliție propunerea de a forma un grup de lucru a fost primită cu o doză mare de orgoliu din partea celorlalți parteneri, Grindeanu este determinat să […]
03:50
Un proiect de federalizare disimulat promite inovație și unitate – dar, în realitate, construiește un al 28-lea stat european fictiv, corporativ, fără granițe, în timp ce suveranitatea și protecțiile sociale dispar din cele 27 de state ale UE. În loc de suveranitate, se propune „suveranitate colectivă”. Totul pentru corporații, nimic pentru salariați În spatele denumirii […]
23 octombrie 2025
19:00
Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată sunt, practic, o istorie urbană uitată. O expoziție la OAR București, al cărei vernisaj va avea loc luni, 27 octombrie, și tururi ghidate dedicate memoriei orașului, organizate în 26 octombrie și 1 noiembrie, de la ora 11:00, cu plecare din Grădina Icoanei, își propun să ne întoarcă […]
15:20
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul afectat de explozie dispare în cazul în care autoritățile decid demolarea construcției, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ea a menționat că, în prezent, nu există un cadru legal în baza căruia statul să poată reconstrui un imobil demolat și să ofere noile apartamente foștilor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.