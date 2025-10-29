Geoană se bagă în poză după plecarea trupelor SUA
Cotidianul de Hunedoara, 29 octombrie 2025 15:10
Mircea Geoană propune o „Generație 2.0” a Parteneriatului Strategic cu SUA, după retragerea trupelor americane. The post Geoană se bagă în poză după plecarea trupelor SUA appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
15:20
Rusia a anunțat că a testat o nouă armă cu capacitate nucleară. The post Putin anunță o nouă armă nucleară appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Ultimul eveniment major al tenisului feminin din anul 2025 se va derula în luna noiembrie la Riad, în capitala Arabiei Saudite. Este vorba despre tradționalul Turneu al Campioanelor, competiție care de ani de zile este epilogul respectivului sezon, aducând în luptă jucătoarele care au terminat pe primele opt locuri în ierarhia WTA. The post Simona Halep la Riad, la Turneul Campioanelor! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:10
Mircea Geoană propune o „Generație 2.0” a Parteneriatului Strategic cu SUA, după retragerea trupelor americane. The post Geoană se bagă în poză după plecarea trupelor SUA appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Guvernul german pare neputincios în comparație cu cel de la Beijing - nu are autoritate asupra companiilor supuse șantajului și nu poate controla informațiile pe care acestea le pot divulga The post Cum a ajuns Germania să plătească tribut Chinei appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Fost consilier prezidenţial pentru implementarea parteneriatelor strategic, Birchall nu crede explicația legată de priortizarea intereselor americane. The post Ana Birchall: Retragerea americană, consecința incompetenței appeared first on Cotidianul RO.
15:00
FRF ar fi implicată în decizia UEFA de a șterge Cupa Campionilor Europeni din palmaresul celor de la FCSB, scrie Golazo. The post UEFA explică de ce FCSB nu e Steaua appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:50
Ana Blandiana, Nicolae Badea şi Wilhelm Dancă, aleşi membri titulari ai Academiei Române # Cotidianul de Hunedoara
Academia Română a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de trei membri titulari şi doi membri corespondenţi. The post Ana Blandiana, Nicolae Badea şi Wilhelm Dancă, aleşi membri titulari ai Academiei Române appeared first on Cotidianul RO.
14:50
”Avem o relatie extraordinara cu Polonia. Vom trimite mai multe acolo, dacă vor”, i-a spus Trump lui Karol Nawrocki, invitat la Casă Albă la câteva zile după inaugurarea mandatului de președinte al Poloniei The post Distribuția trupelor SUA: Polonia a căutat o reasigurare și a obținut-o appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Fost șef al Statului Major, despre militarii SUA: „Un duș rece pentru cei care se mai îmbătau cu apă” – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„E greu de crezută că România ar fi putut să influențeze această reducere” The post Fost șef al Statului Major, despre militarii SUA: „Un duș rece pentru cei care se mai îmbătau cu apă” – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Caramitru interpretează declarația lui Nicușor Dan despre Călin Georgescu din interviul oferit de șeful statului pentru Cotidianul. The post Andrei Caramitru, reacție la interviul cu Nicușor Dan din Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Veste pentru pelerini! Schimbare la programul de vizitare al Catedralei Naționale # Cotidianul de Hunedoara
Patriarhia Română a anunţat că programul de vizitare şi închinare la Catedrala Națională va fi schimbat. Ce trebuie să stie exact pelerinii? The post Veste pentru pelerini! Schimbare la programul de vizitare al Catedralei Naționale appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a reacționat ironic după ce liderul PSD a criticat-o pe Oana Gheorghiu. The post Sorin Grindeanu, numit „pațachină cu pene” de un fost ministru appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:10
Confort maxim pentru copil și ușurință totală pentru părinți: De ce căruciorul Bugaboo Butterfly 2 este alegerea ideală # Cotidianul de Hunedoara
Căruciorul Bugaboo Butterfly 2 este combinația perfectă dintre confortul suprem pentru copil și libertatea de mișcare pentru părintele activ. The post Confort maxim pentru copil și ușurință totală pentru părinți: De ce căruciorul Bugaboo Butterfly 2 este alegerea ideală appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Într-o notă ironică, jurnalistul spune că de vină ar fi Oana Gheorghiu și cererea lui Sorin The post CTP ”știe” de ce se retrag trupele americane din România appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Contract semnat pentru autostrada Focșani-Brăila. Când va fi gata drumul expres # Cotidianul de Hunedoara
Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. The post Contract semnat pentru autostrada Focșani-Brăila. Când va fi gata drumul expres appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Câteva greșeli frecvente pot transforma o plecare entuziasmantă în SUA într-o aventură stresantă. Uite ce ar trebui să faci dacă vrei să meargă totul perfect! The post Greșeli de evitat când îți faci bagajul pentru Statele Unite appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Tancuri pe șosele? Nu vă speriați! Armata Română se pregătește pentru parada de 1 Decembrie # Cotidianul de Hunedoara
În următoarea perioadă, convoaie militare cu vehicule și efective ale Armatei Române vor traversa țara spre București, pentru repetițiile paradei de 1 Decembrie. Ministerul Apărării Naționale îi roagă pe cetățeni să nu se alarmeze la vederea blindatelor și mașinilor militare aflate pe drumurile publice. Toate acestea făcând parte din pregătirile pentru Ziua Națională a României The post Tancuri pe șosele? Nu vă speriați! Armata Română se pregătește pentru parada de 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.
13:40
AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament. Ce vor suveraniștii să afle de la premier # Cotidianul de Hunedoara
AUR a depus nouă moțiuni împotriva Guvernului, de la instalarea sa: cinci de cenzură și patru simple. The post AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament. Ce vor suveraniștii să afle de la premier appeared first on Cotidianul RO.
13:40
O organizație cu relații strânse cu autorități rusești a angajat un grup de avocați care să oprească extrădarea lui Potra, conform The Guardian. The post Figuri apropiate de Kremlin lucrează la eliberarea lui Horațiu Potra appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:20
O curățare realizată la timp, cu metode profesionale, prelungește viața vehiculului, menține consumul sub control și asigură respectarea normelor de poluare. The post Când și de ce este necesară curățarea filtrului de particule DPF appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Statele Unite au anunțat retragerea unei brigăzi din România. Pentru moment nu există date oficiale privind numărul de soldați străini. Nici MApN nu a precizat câți vor pleca. The post Situația actuală a trupelor militare străine în România appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Lukoil, în parteneriat cu statul român prin Romgaz (care deține o participație de 12,2%), The post Informația uitată: LukOil este și ea în jocul gazului din Marea Neagră appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Noul antrenor nu deține, momentan, licența PRO și urmează să colaboreze cu Laurențiu Rus. The post CFR Cluj are antrenor nou cu trecut feroviar appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Reparațiile electrocasnicelor – soluția inteligentă pentru o lume sustenabilă # Cotidianul de Hunedoara
Într-o lume în care resursele devin tot mai prețioase, reparațiile electrocasnicelor nu mai sunt doar o soluție temporară — ele reprezintă o filozofie modernă de viață, bazată pe respect, echilibru și responsabilitate. The post Reparațiile electrocasnicelor – soluția inteligentă pentru o lume sustenabilă appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Prin organizare minimă și câteva strategii bine gândite, poți menține o alimentație sănătoasă chiar și în cele mai aglomerate zile – iată cum! The post Cum urmezi o dietă dacă ai un program aglomerat? appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Prima reacție a lui Nicușor Dan privind redimensionarea trupelor americane din România # Cotidianul de Hunedoara
„Securitatea României nu va fi în niciun fel diminuată”, a transmis președintele României The post Prima reacție a lui Nicușor Dan privind redimensionarea trupelor americane din România appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Aprovizionarea eficientă pentru Sărbătorile de iarnă: sfaturi practice pentru comercianți # Cotidianul de Hunedoara
Aprovizionarea din timp oferă mai multă stabilitate și siguranță în gestionarea stocurilor. În preajma sărbătorilor, furnizorii și depozitele sunt supraîncărcate, iar termenele The post Aprovizionarea eficientă pentru Sărbătorile de iarnă: sfaturi practice pentru comercianți appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Percheziţii la „Bagdasar-Arseni”. Cadre medicale, duse cu mandat la Parchet # Cotidianul de Hunedoara
Două cadre medicale au fost duse cu mandat la Parchetul Tribunalului Bucureşti pentru audieri. The post Percheziţii la „Bagdasar-Arseni”. Cadre medicale, duse cu mandat la Parchet appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Șahistul român pe care Garry Kasparov și Anatoly Karpov nu l-au putut învinge a încetat din viață The post A murit românul pe care Kasparov și Karpov nu l-au putut învinge appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Decizia finală îi va aparține lui Nicușor Dan, care trebuie să aprobe propunerea Guvernului. The post Bolojan nu renunță la Oana Gheorghiu. Discută azi cu Nicușor Dan – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Trupele americane din România rămân la Deveselu și Câmpia Turzii. The post Câți militari americani rămân lângă Scutul de la Deveselu appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Sorin Grindeanu a preferat să vulnerabilizeze România, într-un moment geopolitic extrem de delicat pentru a-și satisface interesul politic meschin The post Sorin Grindeanu, o problemă de securitate națională a României appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Soarta liceelor cu predare în limba română. Daniel David i-a scris omologului din Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David i-a adresat o scrisoare omologului ucrainean prin care îi The post Soarta liceelor cu predare în limba română. Daniel David i-a scris omologului din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Presa italiană anunță că Juventus a bătut palma cu noul antrenor. The post Juventus are un nou antrenor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Trupele americane din România rămân la Deveselu și Câmpia Turzii. The post Moșteanu: schimbări minore la trupele americane appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Operațiunile de salvare sunt în desfășurare. The post Bloc de șapte etaje prăbușit lângă Istanbul appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,53% The post Indicele ROBOR la trei luni scade la 6,37% appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) și-a asumat misiunea de a aduce vocea antreprenorilor tineri și a IMM-urilor în acest proces. The post Dialogul social – motor pentru dezvoltarea economică durabilă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Chisăliță era singurui din administratorii producătorului de gaze cu mandate provizoriu, restul fiind cu mandate definitive, pe patru ani. El fusese numit în funcție în luna aprilie. The post Președintele Romgaz n-a mai așteptat să fie dat afară și și-a dat demisia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:00
O postare despre Donald Trump i-ar putea afecta numirea ca vicepremier. Oana Gheorgiu dă înapoi legat de opinii mai vechi. The post Oana Gheorghiu regretă ce a scris despre Trump appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Negrescu: MAE și MApN trebuie să clarifice situația și să propună soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României. The post „Retragerea militarilor SUA, un semnal de alarmă“ appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Sindicaliștii spun că se așteaptă să fie prezenți în piața din fața Guvernului cel puțin 20 000 de participanți. The post Sindicaliștii se adună în Piața Victoriei appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Șefii IPJ Olt sunt cercetați disciplinar pentru lipsă de reacție. The post Polițistă bătută în timpul unei intervenții appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:20
ANALIZĂ Ieșirea lui Trump din Ziua Cârtiței. Summitul ratat de la Budapesta care ar putea intra în istorie # Cotidianul de Hunedoara
Trump a schimbat și viteza, a întors mașina și a accelerat spre regimul de la Kremlin cu primele sancțiuni majore americane împotriva Rusiei. The post ANALIZĂ Ieșirea lui Trump din Ziua Cârtiței. Summitul ratat de la Budapesta care ar putea intra în istorie appeared first on Cotidianul RO.
09:20
George Simion îl critică pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut retragerea propunerii Oanei Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României. The post „Nu te da fată virgină, Sorine” appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Autoritățile din Argeș au emis mesaj Ro-Alert pentru avertizarea locuitorilor cu privire la efectuarea unui exercițiu major de deversare controlată a apei din Vidraru The post Deversare la Vidraru. „Nu vă apropiați de albia râului Argeș!“ appeared first on Cotidianul RO.
09:00
SUA își mută resursele militare spre Pacific și emisfera vestică, în contextul tensiunilor cu Rusia. The post SUA își retrag sute de militari din România appeared first on Cotidianul RO.
08:40
OpenAI a implementat măsuri de siguranță, inclusiv actualizarea modelului și colaborarea cu specialiști pentru a reduce riscurile și a oferi sprijin în situații critice. The post Peste un milion de persoane discută despre sinucidere cu ChatGPT appeared first on Cotidianul RO.
08:20
The post Explozia din Rahova. Percheziții la firme și persoane fizice appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Vizita în SUA va avea loc la începutul anului viitor. The post Nicușor Dan, noi detalii despre vizita în SUA appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.