Nimeni nu mai înțelege nimic! UEFA a intervenit iar în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns azi Cupa Campionilor Europeni

Golazo.ro, 29 octombrie 2025 15:10

Site-ul UEFA se află în continuare într-o stare de haos în ceea ce privește secțiunea Ligii Campionilor/Cupei Campionilor Europeni.

Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:40
Cupa României Faza grupelor continuă cu alte 4 partide ale etapei #1. Sănătatea Cluj - Craiova și Bistrița - FCSB sunt meciurile zilei Golazo.ro
Sănătatea Cluj - Craiova, de la 18:30, respectiv Gloria Bistrița - FCSB, de la 21:00 sunt partidele cele mai interesante ale zilei.
Acum 2 ore
14:10
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar Golazo.ro
UEFA limpezește și mai mult cum a ajuns să ia o hotărâre în dosarul Steaua vs FCSB, mutând trofeul CCE în dreptul clubului din Ghencea: „Fiecare federație trebuie să informeze UEFA despre deciziile justiției”
Acum 4 ore
12:50
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii Golazo.ro
Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori, a făcut o analiză asupra situației financiare a cluburilor din Liga 1.
11:30
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri despre intenția celor de la FCSB de a-și întări lotul, în special linia defensivă, după începutul dezastruos de sezon.
Acum 6 ore
11:10
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul” Golazo.ro
Pauline Peyraud-Magnin (33 de ani), portarul naționalei feminine a Franței, acuză că a fost victima hărțuirii online.
10:40
Probleme mari pentru Kopic Maxime Sivis s-a accidentat în partida cu CS Dinamo » Ce variante au „câinii” pentru derby-ul cu CFR Cluj Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. „Câinii” lui Kopic s-au impus în primul duel din grupele Cupei României.
10:00
CS Dinamo sau FC Dinamo? Cum se poziționează Dănciulescu după duelul din Cupă: „Inima mea va fi mereu acolo” » Mesaj pentru fani Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Ionel Dănciulescu (48 de ani), directorul formației din Liga 2, a comentat duelul din prima etapă a fazei grupelor Cupei României.
Acum 8 ore
09:20
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european Golazo.ro
FCSB rămâne o prezență constantă pe lista UEFA la capitolul sancțiuni disciplinare.
Acum 24 ore
00:30
„Puteam compromite Cupa” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după victoria cu CS Dinamo:  „Nu asta îmi doresc de la jucătorii mei!” Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Zeljko Kopic (48 de ani) și-a criticat jucătorii pentru evoluția din repriza secundă.
00:10
„A fost foarte ciudat”  Florin Bratu, după înfrângerea cu Dinamo: „Nu mi s-a mai întâmplat ca galeria adversă să-mi scandeze numele” Golazo.ro
CS DINAMO - FC DINAMO 1-3. Florin Bratu (45 de ani) a vorbit despre cele întâmplate, la finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”.
00:00
„În viața mea nu mă mai întorc” Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Am venit să fac istorie la Dinamo” Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul echipei lui Zeljko Kopic, a negat o posibilă întoarcere la FCSB.
28 octombrie 2025
23:50
„Obraznic” Atac la Florin Tănase după conflictul cu Giovanni: „E problema voastră dacă îl considerați educat” Golazo.ro
Victor Becali (64 de ani), fratele lui Giovanni Becali (73 de ani) a intervenit în conflictul impresarului cu Florin Tănase (30 de ani).
23:40
„N-am avut multe condiții”  Daniel Pancu, prima reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj + Ce mare problemă  a identificat la club Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj.
23:00
Doliu în șah A murit românul pe care Kasparov și Kaprov n-au reușit să-l învingă » Era campion mondial la categoria veteranilor Golazo.ro
Federația Română de Șah a anunțat, astăzi, decesul șahistului Mihai Șubă (78 de ani).
22:30
Mesaj special FOTO. Imagini de colecție: cu ce banner au intrat pe teren cele două Dinamo în Cupa României Golazo.ro
CS DINAMO - FC DINAMO. Cele două formații au afișat un banner înainte de fluierul de start al partidei din etapa #1 a Cupei României.
22:10
Interzis la Dinamo - Dinamo FOTO. Ce au ascuns dinamoviștii la duelul inedit din Cupă » Motivul pentru care au luat măsura drastică Golazo.ro
CS Dinamo a acoperit bannerele din interiorul stadionului Arcul de Triumf, sponsorul principal al Arenei, la meciul contra celor de la FC Dinamo.
21:50
„Dinamo bate Dinamo” FOTO. Anomalia Cupei » Ce s-a întâmplat la meciul pe care nu l-a înțeles nimeni: „Nu trebuia să aibă loc” Golazo.ro
Meciul din Cupa României între CS și FC Dinamo a oferit câteva momente confuze, comice, dar care reflectă o anomalie a fotbalului românesc.
21:20
„Un meci între mamă și fiu” Ionuț Lupescu, mâhnit înainte de CS Dinamo - FC Dinamo: „Într-o țară normală acest meci nu s-ar fi jucat” Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani), fostul jucător de la FC Dinamo și actualul președinte onorific al CS Dinamo, a prefațat partida dintre cele două formații, din etapa #1 a Cupei României.
21:10
CFR a bătut palma cu noul antrenor Anunțul făcut de Ioan Varga » Când ar putea debuta pe banca „feroviarilor” Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al României U21, a ajuns la un acord verbal pentru postul de antrenor al celor de la CFR Cluj.
20:30
 „Principalul vinovat pentru criză”  Finanțatorul lui Hermannstadt îl atacă pe Măldărășanu: „Nu mi-a venit să cred când am văzut ce face” Golazo.ro
Claudiu Rotar (47 de ani), unul dintre acționarii de la Hermannstadt, a avut un discurs dur la adresa lui Marius Măldărășanu (50 de ani), după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 0-2.
20:10
Enes Sali, debut în MLS Primele minute la aproape doi ani de la transfer! L-a avut adversar pe Thomas Muller Golazo.ro
Enes Sali (19 ani) a debutat în MLS, în partida dintre Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0.
19:50
Chivu a luat decizia Ce se întâmplă cu portarul lui Inter după accidentul mortal în care a fost implicat » Inter poate avea probleme Golazo.ro
Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar de la Inter, nu va fi convocat de Cristi Chivu (45 de ani) în lotul pentru meciul cu Fiorentina din etapa #9 a Serie A.
19:20
„Trebuie câștigat” Compară FC Dinamo - CS Dinamo cu un alt duel ciudat din istoria Cupei și avertizează: „O rușine dacă îi elimină” Golazo.ro
Ioan Andone (65 de ani), fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a transmis un avertisment către jucătorii lui Zeljko Kopic (48 de ani).
19:10
Adio Boxing Day?!  Motivul pentru care Premier League ar putea renunța la etapa care se dispută în a doua zi de Crăciun Golazo.ro
Premier League ar putea renunța la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.
18:40
Cât costă să-i faci nebuni pe arbitri! Gigi Becali și-a aflat sancțiunea din partea FRF pentru că a zis: „Colțescu și Hațegan nu sunt normali la cap” Golazo.ro
Comisia de Disciplină a anunțat cum a judecat plângerea făcută de Comisia Centrală a Arbitrilor, care a cerut sancțiuni pentru declarațiile jignitoare ale lui Gigi Becali.
18:30
Interzis la Mondiale! Guvernul Australiei i-a respins cererea pentru viză sportivului care a violat o fată de 12 ani Golazo.ro
Steven van de Velde (31 de ani), sportiv care a fost condamnat la închisoare după ce a violat o fată de 12 ani, nu va putea participa la Campionatele Mondiale de volei pe plajă din Australia.
18:10
Sinner, cu buzunarele pline Italianul a depășit-o pe Simona Halep, la doar 24 de ani Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani #2 ATP) a depășit-o pe Simona Halep (34 de ani) în clasamentul financiar din circuitul mondial de tenis.
17:40
Radu Naum Zbor deasupra unui cuib de cruci Golazo.ro
Radu Naum, despre conflictul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali: Zbor deasupra unui cuib de cruci
17:30
Explicația „dispariției” lui Yamal în Clasico Un doctor dezvăluie: „Practic, nu putea să alerge sau să șuteze” Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a avut în El Clasico o prestație mult sub cele cu care a obișnuit în sezonul precedent.
17:00
Cisotti a aflat diagnosticul Italianul a ieșit accidentat în meciul cu UTA și a fost supus unor investigații detaliate. Cât va absenta Golazo.ro
FCSB are deja o listă lungă cu jucători accidentați: Dawa, Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu
17:00
Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son Golazo.ro
Heung-min Son (33 de ani), atacantul celor de la Los Angeles FC, ar putea ajunge la Barcelona sub formă de împrumut.
16:20
Victorie incredibilă! Bernadette Szocs a eliminat favorita #1 a turneului de la Montpellier. Cât a fost scorul Golazo.ro
Bernadette Szocs (30 de ani) s-a impus în primul meci al turneului WTT Montpellier.
16:10
Stare de asediu: „Ucideți turcii!”  Ultrașii au ieșit pe străzi la Podgorica răzbunându-se după înjunghierea unui tânăr Golazo.ro
Incidente majore în capitala Muntenegrului. Fanii radicali ai lui Buducnost Podgorica au declanșat „vânătoarea” pe străzile orașului: oameni bătuți, localuri distruse, mașini incendiate
15:50
CS Dinamo - FC Dinamo LIVE de la 21:00, în Cupa României » Duel în premieră între „câini” Golazo.ro
Meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo se joacă astăzi, de la 21:00, în prima rundă din Cupa României. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
15:40
Interes maxim la Bistrița! Partida cu FCSB, din Cupa României, este sold-out: „Am făcut toate demersurile” Golazo.ro
Biletele pentru partida dintre Gloria Bistrița și FCSB, din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României, au fost epuizate.
15:40
Avertismentul lui Koljic Bosniacul de la Rapid dezvăluie capcanele care îi așteaptă pe tricolori la Zenica + cu ce echipă din Bosnia bătuse palma în vară Golazo.ro
Bosniacul Elvir Koljic (30 de ani) a vorbit în presa din țara sa despre meciul Bosnia - România, programată sâmbătă, 15 noiembrie la Zenica.
15:30
Cristian Geambașu Samurai Gâlcă Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Costel Gâlcă.
Ieri
15:00
Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, revine în circuitul WTA într-o postură inedită, la Turneul Campioanelor 2025.
14:40
Cotele de pariuri – cifrele care dau viață emoțiilor din sport Golazo.ro
Puține activități umane îmbină emoția și strategia mai intens decât pariurile sportive.
14:30
Unde predică Dani Alves Brazilianul apare într-o biserică evanghelică fondată de un american implicat în scandaluri sexuale Golazo.ro
Dani Alves, 42 de ani, s-a refugiat în biserica Elim, moștenirea „televanghelistului” Jimmy Swaggart, faimos predicator TV american al anilor 1980, acuzat în scandaluri cu prostituate în 1988-1991
14:20
Anunțul lui Mihai Rotaru Ce spune finanțatorul Craiovei despre posibila plecare a lui  Mirel Rădoi Golazo.ro
Mihai Rotaru a venit cu un anunț în privința viitorului lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova.
13:40
Portarul lui Inter, accident mortal Bărbatul în scaun electric lovit de goalkeeper a murit pe loc. Clubul din Serie A a anulat conferința lui Chivu Golazo.ro
Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar la Inter, a lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani, care a murit pe loc.
13:30
Pancu, „secund” în derby-urile din 2025 Aproape de CFR, Pancu va lua licența Pro abia peste 6 săptămâni. Ce mai are de îndeplinit și la ce jocuri nu poate fi A1 Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) spune că a fost căutat de CFR Cluj pentru a prelua echipa, dar deocamdată așteaptă anunțul oficial al clujenilor
13:20
Pancu, aproape de CFR Cluj Fostul selecționer U21 ar putea semna cu formația din Gruia. Când ar debuta Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) ar putea deveni noul antrenor al celor de la CFR Cluj.
13:10
„Cel mai dureros” Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar” Golazo.ro
Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul mare atacant al echipei Dinamo, a vorbit despre momentul dificil pe care l-a trăit când s-a întors în echipa „câinilor”, după perioada petrecută la rivala Steaua.
13:00
Unicul minus al lui Ionuț Radu Ce nu a reușit portarul naționalei să facă până acum într-un sezon foarte bun la Celta Golazo.ro
Ionuț Radu, 28 de ani, are un 2025 la înălțime, printre cele mai bune ale carierei. După Venezia, altă alegere inspirată, Celta, care l-a ajutat să revină la națională
12:40
Diagnostic crunt pentru Ilaș Cât va lipsi puștiul celor de la FC Botoșani, după accidentarea din meciul cu Hermannstadt Golazo.ro
Botoșani - Hermannstadt 2-0. Narcis Ilaș (18 ani) a suferit o accidentare îngrozitoare în partida de luni din etapa #14 a Ligii 1.
12:30
Gâlcă a spus „NU” suporterilor Antrenorul de la Rapid a refuzat să înjure rivalele după meciul cu Slobozia! Cum au procedat jucătorii  Golazo.ro
Fanii Rapidului s-au descătușat după 4-1 cu Unirea Slobozia, rezultat care menține echipa din Giulești la egalitate cu FC Botoșani, în fruntea clasamentului Ligii 1
12:10
Gol de Liga Campionilor Un jucător a reușit o execuție acrobatică într-un meci de Liga 4 Golazo.ro
Un moment spectaculos a avut loc în etapa #9 din Liga 4 Constanța, în meciul CS Lumina – CS Sparta Techirghiol, încheiat cu scorul 4-6 în favoarea oaspeților.
