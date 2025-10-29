Țara din Uniunea Europeană unde a fost introdusă o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni
PSNews.ro, 29 octombrie 2025 15:10
Parlamentul din Slovacia a adoptat, marţi, un amendament la legea traficului, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuare în zonele urbane la 6 km/h. Această limită de viteză este valabilă inclusiv pentru pietoni, nu doar pentru cicliști, skateri și utilizatori de trotinete și trotinete electrice, potrivit Politico. „Principalul obiectiv este creșterea siguranței pe trotuare, având în
Ministrul Sănătăţii: Adevărata reformă în sănătate va veni prin deschiderea sistemului către asiguratori privaţi
Adevărata reformă a sistemului sanitar românesc va fi posibilă doar prin reformarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi spargerea monopolului acesteia, a declarat miercuri ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Forumul Inovaţiei în Sănătate, potrivit Agerpres. „Până nu introducem în sistem asiguratori privaţi, până nu introducem în sistem asigurări complementare care să sprijine bugetul
Valoarea tichetelor de masă crește cu 10 lei de la 1 ianuarie. Patronatele cer înghețarea salariului minim
Tichetele de masă vor crește de la 40 de lei la 50 de lei, a anunțat Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor, la finalul discuțiilor de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan. Anunțul a fost confirmat de ministrul Muncii, Petre Florin Manole. În jur de trei milioane de angajați primesc acest beneficiu extrasalarial în România. Majorarea tichetelor
Negrescu: Decizia SUA nu afectează securitatea României, ci modul în care Guvernul comunică astfel de situații
Victor Negrescu a declarat, miercuri la Digi24, că Ministerul Apărării a avut o comunicare defectuoasă privind decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane din țara noastră, iar acest lucru „vulnerabilizează reputația României". Europarlamentarul PSD consideră că este inacceptabil ca aceste informații să fie aflate de români din presa externă, pe surse, și să nu
Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual
Discuțiile de la Guvern de miercuri nu au ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim, au declarat surse apropiate acestor discuții pentru Știrile Pro TV. Astfel, premierul Ilie Bolojan ar fi spus că, "de principiu" este pentru păstrarea nivelului actual al salariului minim. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social s-a reunit miercuri pentru
Sfatul lui Adrian Năstase: După retragerea americanilor, România să-și strângă relația cu China
"Pentru Europa și mai ales pentru statele de pe flancul estic al NATO, această decizie reprezintă o problemă strategică serioasă" scrie fostul premier Adrian Năstase despre retrgarea de trupe americane. "Pentru România, mesajul este limpede: este nevoie de noi ancore de securitate. Dependenta exclusivă de parteneriatul strategic cu Statele Unite devine riscantă într-un context geopolitic fluid. Bucureștiul trebuie
Nicuşor Dan, după retragerea americanilor: „Se revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina"
Președintele Nicușor Dan a transmis că redimensionarea forței rotaționale americane în România nu afectează securitatea națională, precizând că prezența trupelor revine la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne neschimbat. Președintele Nicușor Dan a comentat redimensionarea forței rotaționale americane desfășurate în România, subliniind că măsura nu afectează securitatea națională și flancul
România pregătește introducerea femicidului în lege: fapta, pedepsită cu închisoare pe viață
Un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le preced și care introduce pentru prima dată în legislația românească conceptul de femicid a fost depus în Parlament. Proiectul reprezintă rezultatul unui grup de lucru transpartinic, format din parlamentare, experte și reprezentante ale societății civile, inițiat de Organizația Femeilor Social-Democrate în luna
Lupta pentru București. Ciucu vs. Băluță: trecutul și conflictele primarilor care vor capitala
Alegerile locale parțiale pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie, iar Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, va lupta cu Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Unul dintre ei poate scrie istorie, pentru că până în prezent niciun primar de sector nu a reușit să devină primar al capitalei. Cum a devenit Ciprian Ciucu primar
Dumitru Chisăliţă demisionează din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie Romgaz
Dumitru Chisăliţă a anunţat miercuri că îşi încheie mandatul de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.N.G.N. Romgaz S.A., urmând să revină la conducerea Asociaţiei Energia Inteligentă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Decizia survine după finalizarea procesului de selecţie pentru noul Consiliu de Administraţie al companiei, în cadrul căruia Chisăliţă nu a fost inclus pe
Mihaela Cambei a devenit, marţi, triplă campioană europeană de tineret U23, categoria 53 kilograme. Competiția se desfășoară la Durres (Albania), unde au loc Campionatele Europene de Juniori și Tineret 2025. Românca s-a clasat pe primele trepte ale podiumului la total şi la ambele stiluri – smuls şi aruncat, cu 205 kilograme, 95 kilograme şi 105
Cristian Popescu Piedone, șeful PNRR, și fost primar al Sectorului 4, anunță că îl susține pe Daniel Băluță, actualul edil de la 4 și candidatul PSD, în cursa pentru Primăria Capitalei. „Toată lumea știe că eu, în cabina de vot, voi vota Daniel Băluță", a dezvăluit Piedone. Popescu Piedone a candidat și el la Primăria
„Nu înseamnă că americanii pleacă de aici!" Caramitru intervine în scandalul momentului. Ce spune despre Oana Gheorghiu
Analistul Andrei Caramitru a comentat două subiecte care au reaprins disputa din coaliţia de guvernare. Retragerea a jumătate dintre soldații americani aflați în România, și mesajul postat de Oana Gheorghiu, după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări critice la adresa lui Donald Trump. Caramitru: Nu înseamnă ca americanii
VIDEO Sociolog: Prin Băluță, PSD redevine credibil în mediul urban; Firea poate oferi un transfer de imagine pozitiv
Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat în emisiunea Puterea Știrilor de marți, 28 octombrie, faptul că Gabriela Firea s-a retras oficial din cursa pentru Primăria Capitalei. În locul său, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, a fost desemnat să conducă organizația PSD București și să candideze pentru funcția de primar general. Analiză
Anunț important pentru credincioși. Patriarhia modifică calendarul de vizitare al Catedralei Naționale
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, inclusiv pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, din cauza numărului mare de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar. Ținând cont de numărul foarte mare de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al
Câteva mii de sindicaliști protestează în fața Guvernului, reclamând „problemele sociale și economice majore" cu care se confruntă cetățenii din România și cerând creșterea salariului minim și a pensiilor, o taxare echitabilă și stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Acțiunea, inițiată de marile confederații sindicale „Cartel ALFA", CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian, este susținută
Întrevedere între Bolojan și liderii patronatelor și sindicatelor. Creșterea salariului minim, principala temă
Premierul Ilie Bolojan i-a chemat la guvern pe liderii patronatelor și sindicatelor la discuții în Consiliul tripartit despre variantele posibile pentru stabilirea salariului minim în 2026. TVR arată ce scenarii sunt luate în calcul și care este răspunsul guvernanților pentru sindicaliștii care protestează în fața guvernului: Principala variantă este aceea ca salariul minim să fie
Dan Dungaciu despre retragerea trupelor americane: Administrația americană a anunțat de multă vreme
Analistul de politică externă Dan Dungaciu a declarat, pentru Mediafax, că decizia guvernului american de a retrage o parte dintre trupele americane din România a fost anunțată de mult timp și face parte dintr-o reașezare a priorităților de securitate. Analistul a subliniat că această decizie era previzibilă și că administrația Trump a transmis încă din
Mihai Fifor, PSD: Decizia administraţiei americane vine într-un moment de maximă tensiune strategică
Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, miercuri, că decizia administraţiei americane de a redimensiona o parte dintre forţele dislocate în Europa – inclusiv în România – vine într-un moment de „maximă" tensiune strategică, iar o asemenea măsură obligă ţara noastră la „luciditate", „coerenţă" şi reacţie „rapidă". „Decizia administraţiei americane de a redimensiona o parte dintre
Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan discută miercuri la Cotroceni despre situația politică din coaliție
Preşedintele Nicuşor Dan are miercuri discuţii cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, despre situaţia din coaliţie, au precizat surse ofic
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” și propunerea premierului Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a transmis o reacție după ce în spațiul public au apărut postări mai vechi ale ei în care lansează atacuri la adresa lui Donald Trump și J.D Vance. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea propunerii de numire după apariția […] Articolul Prima reacție a Oanei Gheorghiu după scandalul postărilor despre Trump apare prima dată în PS News.
VIDEO Ministrul Apărării nu a făcut publică decizia SUA privind retragerea unor militari din România, deși știa de luni # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut miercuri dimineață o declarație de presă după decizia SUA privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, inclusiv din România. „Nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România. Vor rămâne în continuare […] Articolul VIDEO Ministrul Apărării nu a făcut publică decizia SUA privind retragerea unor militari din România, deși știa de luni apare prima dată în PS News.
Rogobete transmite condoleanțe familiei doctoriței Ștefania Szabo și anunță schimbări legislative privind gărzile # PSNews.ro
Alexandru Rogobete a transmis în urma decesului medicului Ștefania Szabo că transmite condoleanțe familiei, însă așteaptă raportul medico-legal. Ministrul Sănătății a anunțat că se lucrează deja la o schimbare legislativă în privința gărzilor. „Am solicitat o informare clară din partea medicală, în special pentru acest caz nefericit pentru colega noastră și transmit pe această cale condoleanțe […] Articolul Rogobete transmite condoleanțe familiei doctoriței Ștefania Szabo și anunță schimbări legislative privind gărzile apare prima dată în PS News.
Emmanuel Macron reunește experți la Palatul Élysée pentru a găsi soluții la riscurile rețelelor sociale # PSNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reunit marţi la Palatul Élysée aproape 200 de experţi pentru a reflecta asupra soluţiilor la pericolele pe care tehnologia digitală le reprezintă pentru democraţie, sănătate mintală şi alegeri, relatează AFP. Liderul francez le-a cerut participanților să propună, până la sfârșitul anului, soluții concrete pentru a limita riscurile pe care internetul […] Articolul Emmanuel Macron reunește experți la Palatul Élysée pentru a găsi soluții la riscurile rețelelor sociale apare prima dată în PS News.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat, marţi, la Bruxelles, pentru a discuta despre o serie de proceduri de infringement şi pentru a stabili un calendar clar de măsuri. Buzoianu afirmă că, pe zona de mediu, România are cele mai multe probleme, iar pentru rezolvarea unora sunt necesare resurse substanţiale, conform Digi24. „Am preluat ministerul cu […] Articolul Diana Buzoianu promite acțiuni concrete pentru reducerea infringementurilor de mediu apare prima dată în PS News.
World Justice Project: România coboară trei poziții în clasamentul mondial al statului de drept # PSNews.ro
Țara noastră coboară din nou în clasamentul mondial al statului de drept, confirmând o deteriorare constantă a instituţiilor democratice şi a încrederii în justiţie, scrie Bursa. Potrivit noului indice al World Justice Project privind situaţia la nivel global a statului de drept în anul 2025, ţara noastră a pierdut trei poziţii faţă de anul precedent […] Articolul World Justice Project: România coboară trei poziții în clasamentul mondial al statului de drept apare prima dată în PS News.
O parte dintre soldații americani vor fi retrași de SUA din România. Anunț oficial al MApN # PSNews.ro
România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, anunță Ministerul român al Apărării, după informațiile apărute privind reducerea forțelor SUA din regiune. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România. La acest moment, pe teritoriul României sunt aproximativ 2.000 […] Articolul O parte dintre soldații americani vor fi retrași de SUA din România. Anunț oficial al MApN apare prima dată în PS News.
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier # PSNews.ro
Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier, spune Sorin Grindeanu. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii […] Articolul Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier apare prima dată în PS News.
Evaluare a serviciilor secrete din SUA: Putin nu renunță la războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor majore # PSNews.ro
O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA arată că preşedintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor militare şi economice, în timp ce preşedintele Donald Trump încearcă să relanseze eforturile de pace. Rusia nu dă niciun semn că ar fi dispusă să negocieze sfârşitul […] Articolul Evaluare a serviciilor secrete din SUA: Putin nu renunță la războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor majore apare prima dată în PS News.
Daniel Băluță (48 de ani), Cătălin Drulă (44 de ani), Ciprian Ciucu (47 de ani) și Anca Alexandrescu (53 de ani) au profiluri financiare contrastante, de la proprietăți și economii până la veniturile obținute din funcții publice. Diferențele semnificative dintre averile principalilor candidați la Primăria Capitalei ies în evidență din cele mai recente declarații de […] Articolul Averile candidaților la Primăria Capitalei sub lupă. Cine conduce clasamentul apare prima dată în PS News.
Gabriela Firea a predat oficial ștafeta organizației PSD București lui Daniel Băluță, într-un discurs care a îmbinat tonul confesiv cu mesajul politic. Fostul primar al Capitalei a anunțat că se retrage „cu inima deschisă”, dar comentariile sociologilor arată că momentul ascunde tensiuni interne și o pierdere reală de influență. Analiză IRES: „Discursul Gabrielei […] Articolul VIDEO Gabriela Firea: „Nu trebuie să ne legăm de funcții, ele nu sunt veșnice” apare prima dată în PS News.
Nicoleta Pauliuc: Agresivitatea, drogurile și lipsa de respect față de lege sunt noile amenințări la siguranța rutieră # PSNews.ro
Senatul României găzduiește, în perioada 28-29 octombrie, cea de-a IV-a ediție a Forumului Siguranței Rutiere, organizat de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în parteneriat cu Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație (AVAC). Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului juridic și educațional, specialiști în siguranță rutieră și infrastructură, precum și organizații […] Articolul Nicoleta Pauliuc: Agresivitatea, drogurile și lipsa de respect față de lege sunt noile amenințări la siguranța rutieră apare prima dată în PS News.
PSD a intrat oficial în campania pentru Primăria Capitalei, anunțând candidatura primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, și transferul conducerii PSD București de la Gabriela Firea către acesta. Mișcarea marchează o schimbare de generație și de strategie în interiorul partidului. Analiză IRES: „Transferul Firea–Băluță, mai mult PR decât forță electorală” „Am fost destul de atent […] Articolul VIDEO Daniel Băluță este candidatul PSD la Primăria Generală. Preia șefia PSD București apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Olanda se confruntă cu o fragmentare politică accentuată înainte de alegerile de miercuri. Lituania va închide granița cu Belarus ca răspuns la contrabanda cu baloane, iar Polonia investește masiv în apărare, însă experții avertizează că strategia militară ar putea să nu fie adecvată pentru războiul modern. Între timp, Belgia riscă să devină un […] Articolul Știri din capitalele Europei, 28 octombrie apare prima dată în PS News.
VIDEO Expertul Alexandru Bodislav: „2026 va fi un an de criză economică. Taxele cresc, veniturile scad” # PSNews.ro
Economistul Alexandru Bodislav a avertizat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că România se află „în pragul unei crize economice structurale”, determinate de creșterea fiscalității și scăderea productivității. Anul 2026, spune acesta, va fi „unul de cotitură” între stagnare și recesiune. Analiză economică: „Guvernul apasă frâna fiscală în plină încetinire economică” „2026 va fi un an […] Articolul VIDEO Expertul Alexandru Bodislav: „2026 va fi un an de criză economică. Taxele cresc, veniturile scad” apare prima dată în PS News.
EXCLUSIV IRC PSNews Indicele de Rezistență a Coaliției – Unitate la guvernare, competiție în Capitală # PSNews.ro
La o lună și ceva de la primul test de rezistență, coaliția PSD–PNL–USR–UDMR–Grupul Minorităților pare un tren care merge la timp, dar cu vagoane diferite. Guvernarea înaintează pe șinele obișnuite – ședințe, ordonanțe, calendare – în timp ce, la București, partidele au ales să se măsoare între ele, în plină cursă pentru Primăria Generală. Decizia […] Articolul EXCLUSIV IRC PSNews Indicele de Rezistență a Coaliției – Unitate la guvernare, competiție în Capitală apare prima dată în PS News.
Senatorul Daniel Zamfir vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Senatorul Daniel Zamfir vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
Victor Negrescu, la Chișinău: Biroul Parlamentului European din R. Moldova este acum operațional # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, a efectuat prima vizită a unui oficial european la Chișinău după alegerea noului Parlament al Republicii Moldova. În cadrul vizitei, acesta a anunțat că Biroul Parlamentului European de la Chișinău este acum complet operațional, urmând să fie lansat oficial pe 7 noiembrie. […] Articolul Victor Negrescu, la Chișinău: Biroul Parlamentului European din R. Moldova este acum operațional apare prima dată în PS News.
Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful ANRE indemnizația de 15.000 de euro # PSNews.ro
Președintele Autorității de Reglementare în domeniul Energiei a fost întrebat marți, în Parlament, dacă se justifică indemnizația sa de 15.000 de euro lunar, în condițiile în care șefii autorităților de reglementare din alte țări – precum Spania sau Franța – primesc o leafă mai mică. George Niculescu a replicat că nu el și-a stabilit salariul, […] Articolul Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful ANRE indemnizația de 15.000 de euro apare prima dată în PS News.
Momente tensionate între liderii PNL și PSD. Nicio concluzie privind pensiile magistraților, după ședința coaliției # PSNews.ro
Pe lângă deficitul bugetar, Guvernul mai are de rezolvat încă două probleme – salariul minim pe anul viitor și pensiile magistraților. Sunt teme spinoase, care au alimentat tensiunile între partide. Pentru a găsi o rezolvare în privinţa pensiilor speciale, după respingerea proiectului de către magistrații de la Curtea Constituțională, liderii coaliției de guvernare s-au reunit […] Articolul Momente tensionate între liderii PNL și PSD. Nicio concluzie privind pensiile magistraților, după ședința coaliției apare prima dată în PS News.
Binecuvântarea de la Guvern: Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Patriarhul Bartolomeu I și Patriarhul Daniel # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel, el arătând că este o mare bucurie creştinească să îi revadă după momentul istoric de duminică, când au fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. ”Am fost onorat să […] Articolul Binecuvântarea de la Guvern: Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Patriarhul Bartolomeu I și Patriarhul Daniel apare prima dată în PS News.
Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni dar PSD nu face moţiuni. ”Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim”, a precizat Grindeanu, adăugând că la un moment dat va exista o evaluare pe care o vor face în interiorul partidului, iar în […] Articolul Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim apare prima dată în PS News.
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Hunor clarifică afirmațiile sale # PSNews.ro
CSM acuză un „incident inacceptabil şi fără precedent”, referindu-se la o presupusă afectare a independenței CCR, într-un comunicat transmis după afirmațiile lui Kelemen Hunor, care a spus că guvernanții s-au consultat cu magistrații de la „Curte” înainte de a adopta proiectul de lege privind diminuarea pensiilor magistraților și de a-l trimite la CCR. Într-o reacție […] Articolul CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Hunor clarifică afirmațiile sale apare prima dată în PS News.
Ministrul de Externe israelian, în vizită la Bucureşti. Ce a discutat cu omologul Oana Țoiu # PSNews.ro
Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a avut, marţi, o întrevedere cu omologul din Israel, Gideon Sa’ar, în care s-a discutat despre necesitatea dezarmării Hamas, ajutorul umanitar şi accesul la asistenţă medicală în Fâşia Gaza. Oana Ţoiu a insistat pentru o pace durabilă. ”Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Ţoiu, a avut marţi, 28 octombrie 2025, o […] Articolul Ministrul de Externe israelian, în vizită la Bucureşti. Ce a discutat cu omologul Oana Țoiu apare prima dată în PS News.
Amenzi de până la o mie de lei pentru cei care nu montează repartitoare de căldură. Termenul, prelungit până în 2026 # PSNews.ro
Românii cu locuințele racordate la sistemele centralizate de încălzire ar putea primi o amânare de încă jumătate de an pentru montarea repartitoarelor de căldură. În exclusivitate pentru TVR Ministerul Energiei transmite că lucrează deja la o ordonanţă de urgență pentru prelungirea acestui termen. Până atunci, 31 decembrie este data limită până când trebuie montate aceste […] Articolul Amenzi de până la o mie de lei pentru cei care nu montează repartitoare de căldură. Termenul, prelungit până în 2026 apare prima dată în PS News.
Netanyahu a ordonat Armatei israeliene să lanseze imediat atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza # PSNews.ro
Gruparea Hamas a livrat luni seară Israelului un sicriu care conţinea rămăşiţele unui ostatic decedat ce fusese deja returnat familiei pentru înmormântare, au anunţat autorităţile israeliene după verificările de la institutul medico-legal din Tel Aviv. Miniştrii israelieni Bezalel Smotrich şi Itamar Ben-Gvir au cerut premierului să riposteze dur faţă de Hamas. Marţi, biroul prim-ministrului a […] Articolul Netanyahu a ordonat Armatei israeliene să lanseze imediat atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza apare prima dată în PS News.
VIDEO Bodislav: „Avem o clasă politică fără educație economică. România e condusă de contabili, nu de strategi” # PSNews.ro
Economistul Alexandru Bodislav a criticat, în emisiunea Puterea Știrilor, lipsa de competență economică a decidenților politici, afirmând că România este „condusă contabil, nu strategic”. Potrivit acestuia, „niciun guvern din ultimii 15 ani nu a avut o viziune economică reală – doar politici reactive, de criză.” Analiză Bodislav: „Avem administratori de tabele Excel, nu de […] Articolul VIDEO Bodislav: „Avem o clasă politică fără educație economică. România e condusă de contabili, nu de strategi” apare prima dată în PS News.
VIDEO 2026 se anunță un an de criză. Românii trebuie să învețe să reducă cheltuielile și să pună bani deoparte # PSNews.ro
Economistul Alexandru Bodislav a avertizat, marți, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, că România se îndreaptă către un an dificil din punct de vedere economic, marcat de creșterea taxelor și impozitelor locale, ajustări bugetare succesive și o încetinire accentuată a creșterii economice. Potrivit acestuia, taxele și impozitele locale pentru anul 2026 au fost deja majorate în […] Articolul VIDEO 2026 se anunță un an de criză. Românii trebuie să învețe să reducă cheltuielile și să pună bani deoparte apare prima dată în PS News.
Un deputat cere explicații pentru cele 2.843 de mandate de securitate națională emise după alegeri # PSNews.ro
Deputatul Andrei Gușă solicită președintelui României, Nicușor Dan, și premierului Ilie Bolojan clarificări privind emiterea a 2.843 de mandate de securitate națională începând cu ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, acuzând o monitorizare în masă a zeci de mii de români. Deputatul Andrei Gușă a transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului […] Articolul Un deputat cere explicații pentru cele 2.843 de mandate de securitate națională emise după alegeri apare prima dată în PS News.
Câciu: La câte fonduri europene a pierdut guvernul, nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării # PSNews.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține că Guvernul a pierdut până acum din fonduri europene 7 miliarde de euro și că este la o lună distanță de a mai pierde 900 de milioane de euro. Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook, publicată marți, că deficitul la 9 luni arată rău. „Cheltuielile primare nete au creștere […] Articolul Câciu: La câte fonduri europene a pierdut guvernul, nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării apare prima dată în PS News.
