Ministrul Sănătăţii: Adevărata reformă în sănătate va veni prin deschiderea sistemului către asiguratori privaţi

20:10

Românii cu locuințele racordate la sistemele centralizate de încălzire ar putea primi o amânare de încă jumătate de an pentru montarea repartitoarelor de căldură. În exclusivitate pentru TVR Ministerul Energiei transmite că lucrează deja la o ordonanţă de urgență pentru prelungirea acestui termen. Până atunci, 31 decembrie este data limită până când trebuie montate aceste […] Articolul Amenzi de până la o mie de lei pentru cei care nu montează repartitoare de căldură. Termenul, prelungit până în 2026 apare prima dată în PS News.