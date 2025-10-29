Val de retrageri în rândul profesorilor, pe fondul măsurilor de austeritate. „Nu există niciun document din care să rezulte că s-ar reveni”

Profesorii cu peste 35 de ani vechime și care mai au cel mult cinci ani până la îndeplinirea vârstei standard de pensionare se gândesc serios la pensia anticipată. Pensionarii care au acceptat să predea în continuare, în regim de plată cu ora, au fost șocați, la rândul lor, de sumele încasate.

