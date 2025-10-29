Anunțul oficial al SUA despre modificarea numărului de militari din România: „Nu reprezintă o retragere americană din Europa”
Adevarul.ro, 29 octombrie 2025 15:15
După ce s-a anunțat că Administrația Trump va retrage sute de soldați americani din România, Pentagonul a precizat că ajustarea „nu va modifica mediul de securitate.”
Val de retrageri în rândul profesorilor, pe fondul măsurilor de austeritate. „Nu există niciun document din care să rezulte că s-ar reveni” # Adevarul.ro
Profesorii cu peste 35 de ani vechime și care mai au cel mult cinci ani până la îndeplinirea vârstei standard de pensionare se gândesc serios la pensia anticipată. Pensionarii care au acceptat să predea în continuare, în regim de plată cu ora, au fost șocați, la rândul lor, de sumele încasate.
Forțele NATO au doborât o dronă deasupra unei baze din Estonia folosită de trupele americane # Adevarul.ro
O dronă a fost doborâtă de aliații NATO deasupra unei baze militare din Estonia, aflată la 45 de kilometri de granița cu Rusia.
Ministrul Educației Daniel David reacționează după ce Ucraina a anunțat închiderea a 16 licee cu predare în limba română: „Dorim să promovăm un dialog constructiv” # Adevarul.ro
Daniel David a reacționat după ce, în contextul măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027. Ministrul român al Educației i-a transmis omologului său ucrainean o scrisoare pe această te
Suma uriașă pe care a dat-o fosta vedetă TV Rocsana Marcu pe un câine: „M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: «avansul de la o garsonieră!»” # Adevarul.ro
Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu și-a cumpărat recent un câine, despre care spune că a costat cât „avansul de la o garsonieră”. Câinele este rasa Fluffy Frenchie, iar prețul poate porni de la câteva mii de euro.
Sfârșitul „dronelor minune” ale Ucrainei? Tancurile „țestoasă” ale Rusiei rezistă atacurilor FPV # Adevarul.ro
Sub acoperirea vremii nefavorabile, o forță mecanizată rusă de proporții a atacat luni dimineață pozițiile ucrainene din nord-estul orașului fortificat Pokrovsk.
Unirea Slobozia se pregătește de debutul pe noul stadion.
Serviciile americane de informaţii nu văd niciun semn că Rusia ar fi dispusă să facă compromisuri în privinţa Ucrainei # Adevarul.ro
Un nou raport al agenţiilor americane de informaţii arată că Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor suferite şi a presiunilor internaţionale.
Academia Română a decis, prin vot, alegerea Anei Blandiana în funcția de membru titular. Totodată, au fost aleși și alți doi membri titulari și doi membri corespondenți.
Carlos Alcaraz a găsit vinovatul pentru eliminarea timpurie de la Paris. Un kazah și un neamț îi țin isonul # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz, 22 de ani, este în pericol să piardă prima poziție în clasamentul TP.
Perioadă de declin, de tranziție și de transformări subtile, secolul acesta anunță timid nașterea culturii latine.
Omul lui Georgescu, ajutat de apropiații lui Putin să rămână în Dubai. Cum blochează Rusia extrădarea lui Horațiu Potra: „Avem avocați puternici în Emiratele Arabe Unite” # Adevarul.ro
O rețea de influență rusă apropiată de Kremlin încearcă să oprească extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de complot pentru răsturnarea ordinii constituționale și implicat în activități pro-ruse.
Spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: Rogobete: „Nu înseamnă închiderea lor” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor.
Un român, erou în Italia după ce a salvat o fată nevăzătoare și pe tatăl ei dintr-o mașină care se scufunda. „Nimeni nu sărea. Oamenii făceau fotografii și videoclipuri” # Adevarul.ro
Un incident petrecut în urmă cu câteva zile în localitatea Massa din regiunea italiană Toscana i-a transformat în eroi pe un român și pe colegul său albanez. Cei doi și-au riscat viața pentru a salva de la înec o fată nevăzătoare și pe tatăl ei, aflați într-o mașină care se scufunda.
Proiect de lege al femicidului a fost depus la Camera Deputaților. Alina Gorghiu (PNL): „Un pas uriaș pentru societatea noastră” # Adevarul.ro
Deputatul PNL, Alina Gorghiu, inițiatoare a proiectului, spune că e un pas uriaș pentru societatea noastră, pentru femeile care n-au mai apucat să depună o plângere.
Despăgubire record pentru o tânără care s-a împiedicat de o plăcuță metalică la metrou. Câți bani a obținut de la Metrorex, după 4 ani de procese # Adevarul.ro
O tânără care s-a lovit grav la genunchi și la mână după ce s-a împiedicat într-o zonă nesemnalizată din stația de metrou Universitate a primit o despăgubire record de aproape 23.000 de euro.
Furt în vestiarul FCSB! Un Rolex a dispărut, iar antrenorul a intervenit imediat.
Percheziții la cabinetul doctoriței găsită moartă în camera de gardă. Ștefania Szabo și-ar fi administrat un analgezic puternic # Adevarul.ro
Au fost percheziții în cabinetul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului din Buzău, care a fost descoperită fără viață în camera de gardă marți dimineață. Se pare că aceasta și-ar fi administrat substanțe cu efect sedativ pentru a rezista turelor lungi de muncă.
Președintele Nicușor Dan este optimist după decizia SUA de a-și retrage miltarii: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Adevarul.ro
Președintele României nu se arată îngrijorat de decizia SUA de retragere a unor trupe din România și apreciază că prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
Două contracte de 10 miliarde de lei au fost semnate pentru construirea unui lot din A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea a două mari contracte din domeniul transporturilor, unul pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig al Autostrăzii A8, iar al doilea pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, ambele proiecte fiind derulate de CNIR.
Ce amendă riscă un vânzător care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor # Adevarul.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în plen, un proiect de act normativ potrivit căruia refuzul vânzătorului de a înlocui un produs în cazul în care acesta este neconform constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.
„Am stat două nopți cu Radu Mazăre la resortul lui de lux din Madagascar”. Cum arată facilitățile afacerii fostului primar al Constanței # Adevarul.ro
Influencerul Cătălin Stănciulescu a dezvăluit, pe contul său de Youtube, cum arată resortul de lux din Madagascar al lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, ieșit, anul trecut, din pușcărie.
Rectorul SNSPA avertizează că „luna de miere s-a încheiat” pentru puterea de la București: „Este cazul să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare” # Adevarul.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, atrage atenția asupra provocărilor mari cu care se confruntă România după alegerile parlamentare și prezidențiale.
„Pregătirea apărării pe linii e esențială”. Retragerea americană, un pericol pentru România? Soluțiile generalului care ne-a reprezentat la Bruxelles # Adevarul.ro
Americanii vor retrage sute de militari din România, ceea ce provoacă îngrijorare. Generalul (r) Virgil Bălăceanu avertizează că sudul flancului estic este mai vulnerabil decât nordul și explică ce măsuri ar trebui luate.
De ce emoțiile ne îmbolnăvesc mai mult decât mâncarea. „Când ești anxios, deprimat sau furios, creezi un tip greșit de chimie cerebrală care te îmbolnăvește grav” # Adevarul.ro
Toată lumea vorbește despre detox ca despre curățarea corpului: ficat, colon, sucuri verzi, fasting. Dar dr. Alberto Villoldo spune că emoțiile negative produc o chimie la fel de toxică cum o fac pesticidele din mâncare sau poluanții din aer.
Cutremur la Dinamo. Un nou nume a plecat din club: „Decât să mă cert cu Nicolescu, mai bine fiecare pe drumul lui!” # Adevarul.ro
Alessandro Caparco a dat explicații, după despărțirea de Dinamo.
Coroană de aur și „YMCA”. Donald Trump, primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost din nou primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud, unde s-a întâlnit cu președintele Lee Jae Myung, în ultima etapă a turneului său diplomatic în Asia.
Avion militar rusesc, interceptat de Forțele Armate Poloneze deasupra Mării Baltice. NATO rămâne în alertă # Adevarul.ro
Un avion militar rusesc, care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice în spațiul aerian internațional, fără a avea depus un plan de zbor și cu transponderul oprit, a fost interceptat de avioane de luptă poloneze.
Rareș Bogdan face apel la calm și rațiune după anunțul retragerii militarilor americani: „Nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă” # Adevarul.ro
Într-un comentariu pe pagina sa de Facebook, Rareș Bogdan spune că Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați și trebuie lucrat cu administrația republicană.
Popularitatea lui Donald Trump, în scădere. Tot mai mulți americani dezaprobă modul în care gestionează președintele problemele SUA # Adevarul.ro
Cota de popularitate a lui Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând astfel unul dintre cele mai reduse niveluri ale mandatului său. Numărul americanilor care dezaprobă modul în care președintele gestionează costul vieții este în creștere constantă.
România cheltuie aproape jumătate din banii europeni pentru arme pe tancuri și blindate. Alternativele propuse de șeful generalilor români # Adevarul.ro
Generalul decorat pe front de SUA, NATO și ONU, în prezent șeful generalilor români în rezervă, explică, pentru „Adevărul”, ce proiecte ar fi esențiale pentru a întări capacitatea defensivă a României și a descuraja Rusia.
Black Friday 2025: Cele mai apreciate parfumuri de damă în România – Top recenzii clienți. Idei de cadouri pentru sărbători # Adevarul.ro
Black Friday 2025: Descoperă cele mai apreciate ape de parfum de damă în România, top Notino și Olfactiv, perfecte pentru cadouri de Moș Nicolae și Crăciun.
România, dublă calificare la WTT Montpellier! Szőcs o elimină pe principala favorită, Samara trece și ea mai departe # Adevarul.ro
România face spectacol la WTT Champions Montpellier! Bernadette Szőcs și Elizabeta Samara au răpus favorite de top și s-au calificat în optimi.
CTP a găsit „motivul” retragerii soldaților americani din România: „Riscul de securitate Oana Gheorghiu” # Adevarul.ro
Într-un comentariu pe pagina de Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu leagă într-o notă ironică cererea lui Grindeanu, pentru retragerea Oanei Gheorghiu din poziția de vicepremier de decizia SUA privind retragerea trupelor americane.
De aproape opt decenii, armata Statelor Unite a fost construită pentru a apăra Europa. De la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, întreaga sa structură s-a bazat pe divizii grele, mecanizate, capabile să răspundă oricărei amenințări de la Est.
George Simion acuză puterea pentru retragerea trupelor americane: „Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Cei care îl înjurau pe Trump NU POT!” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, leagă anunțul MApN privind redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO de o deteriorare a relației cu Washingtonul și susține că formațiunea sa este „singura” capabilă să o „deblocheze”
Casa Albă a concediat toți membrii agenției de urbanism responsabilă cu patrimoniului arhitectural din Washington D.C. Trump vrea remodelarea Capitalei după propria viziune # Adevarul.ro
Casa Albă i-a concediat pe cei șase membri ai Comisiei de Arte Frumoase din Statele Unite, o agenție federală independentă responsabilă cu evaluarea proiectelor arhitecturale și de construcție din Washington D.C.
Un gigant american cu firme în România a anunțat marți că va concedia 14.000 de angajaţi, în cadrul unui plan amplu de reducere a costurilor şi reorganizare internă, în timp ce compania accelerează investiţiile în inteligenţă artificială generativă.
De la tratament la prevenție: rolul farmaciilor moderne în protejarea sănătății inimii # Adevarul.ro
Afecțiunile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate atât la nivel global, cât și european.
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune că decizia Statelor Unite de a retrage o parte a trupelor din România este un semnal de alarmă # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, scrie într-o postare pe Facebook că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România „este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate”.
Ce se întâmplă dacă Republica Moldova intră în UE fără regiunea separatistă Transnistria: ,,Creează probleme” # Adevarul.ro
Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după reîntregirea cu regiunea transnistreană, unde Moscova menține trupe dislocate ilegal. În caz contrar, reîntregirea ar putea fi mai dificilă, iar Uniunea s-ar confrunta cu probleme suplimentare la graniță, susțin experții consultați de „Adevărul”.
Ministrul Apărării Naționale anunță ce va face România după retragerea soldaților americani: „Armata Română este principala forță de apărare” # Adevarul.ro
Într-o conferință de presă, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarată că reevaluarea face parte dintr-o strategie anunțată anterior de Statele Unite. „Propunerea se află în prezent în Congresul american”, a mai afirmat acesta.
Mii de credincioși stau la coadă pentru a intra în Catedrala Națională, până în Piața Constituției. Timpul de așteptare este între 6 și 8 ore # Adevarul.ro
Mii de oameni s-au așezat la rând pentru a vizita Catedrala Mântuirii Neamului. Potrivit estimărilor, timpul de așteptare este cuprins între 6 și 8 ore.
O femeie a murit, iar un bărbat este grav rănit după ce casa în care locuiau a luat foc de la jarul căzut din sobă # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 93 de ani a murit şi un bărbat de 63 de ani a fost rănit în urma unui incendiu produs într-o locuință din județul Neamț. Bărbatul a suferit arsuri pe mâini, torace și în zona capului, fiind transportat la spital.
Percheziții la Spitalul „Bagdasar-Arseni” într-un dosar privind moartea suspectă a unui pacient. Doi medici vor fi duși la audieri # Adevarul.ro
Procurorii au descins, miercuri dimineață, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, într-un dosar ce vizează moartea suspectă a unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși.
Sindicatele cer imperios majorarea salariului minim din 2026. Care sunt cele două variante propuse # Adevarul.ro
Existența unui mecanism de calcul pentru salariul minim a fost timp de mai mulți ani una din recomandările de țară făcute României de Comisia Europeană în cadrul Semestrului European, amintesc sindicatele afiliate BNS, cerând majorarea salariului minim pe economie din 2026.
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după ce Grindeanu a cerut să nu fie numită vicepremier din cauza unei postări anti-Trump: „Privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni” # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu, propunerea premierului Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a reacționat în scandalul politic al momentului, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o retragă din funcția de vicepremier.
În acest articol, vom dezvălui câteva „adevăruri” despre un aparat dentar invizibil, atât prin prisma medicilor, cât și a pacienților care au optat pentru acest tratament.
„Europa se află deja în stare de război”. Experții polonezi trag un semnal de alarmă, pe fondul intensificării atacurilor hibride rusești # Adevarul.ro
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu este un conflict local limitat la granițele ucrainene, ci parte dintr-un „război sistemic” purtat împotriva întregului Occident, avertizează experții Centrului pentru Studii Estice (OSW), principalul grup de reflecție guvernamental din Polonia.
România trebuie să accelereze transpunerea RED III (Renewable Energy Directive III), altfel riscă proceduri de infringement și pierderea finanțărilor europene destinate proiectelor de hidrogen, avertizează experții Asociației Energia Inteligentă (AEI).
