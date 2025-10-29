Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul din acte după adoptarea legii „de autodeterminare”

11:20

Zeci de mii de oameni vizitează Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată în urmă cu câteva zile. Vizitatorii așteaptă ore în șir, chiar și peste noapte, să ajungă să intre în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Coada se întinde pe mai mult de un kilometru. Până acum, 80.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult.