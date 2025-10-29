Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul din acte după adoptarea legii „de autodeterminare”
Digi24.ro, 29 octombrie 2025 16:20
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul înscris în acte începând din noiembrie anul trecut, de când legislaţia permite acest lucru, transmite miercuri dpa, scrie Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:50
Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism # Digi24.ro
Un fost instructor militar care a lucrat în Ucraina - originar dintr-o ţară europeană nespecificată - a fost arestat miercuri, anunţă Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei.
16:50
O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Turcia: doi oameni au murit și alți trei au fost răniți # Digi24.ro
Doi oameni au murit și alți trei au fost răniți după ce o clădire cu șapte etaje s-a prăbușit miercuri în orașul Gebze, din nord-vestul Turciei, au anunțat oficialii, care au precizat că toate cele cinci victime sunt din aceeași familie, relatează Euronews.
16:50
Cinism tip Kremlin. Emisarul lui Putin spune că va fi pace în Ucraina într-un an: „În calitate de pacificatori vom face posibil” # Digi24.ro
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an. relatează Reuters.
Acum 30 minute
16:40
Putin anunță o nouă „armă fără egal în lume”. Cum funcționează Poseidonul nuclear rusesc # Digi24.ro
Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik.
16:40
Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor” # Digi24.ro
Un atac al artileriei ruse asupra unui spital de copii din Herson a rănit nouă persoane, dintre care patru copii, pe 29 octombrie, a raportat Parchetul Regional din Herson.
16:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic aflat în desfăşurare, întrucât nu au putut „conveni momentul”, în timp ce Coreea de Nord a efectuat un nou test cu rachete balistice chiar înaintea sosirii preşedintelui american în Coreea de Sud, unde are loc summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), relatează agenţia EFE.
16:30
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat genul din acte după adoptarea legii „de autodeterminare” # Digi24.ro
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul înscris în acte începând din noiembrie anul trecut, de când legislaţia permite acest lucru, transmite miercuri dpa, scrie Agerpres.
Acum o oră
16:20
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul din acte după adoptarea legii „de autodeterminare” # Digi24.ro
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul înscris în acte începând din noiembrie anul trecut, de când legislaţia permite acest lucru, transmite miercuri dpa, scrie Agerpres.
16:10
Carburanții continuă să se scumpească: prețurile au crescut de trei ori luna aceasta. Când este anunțată o nouă majorare # Digi24.ro
Prețurile la carburanți continuă să crească în România. În ultimele două săptămâni, atât benzina, cât și motorina s-au scumpit, iar de la 1 ianuarie 2026, șoferii ar putea plăti și mai mult, după ce acciza la carburanți va fi majorată cu 10%.
16:10
Doi bărbați din Iași, arestați după ce au forțat două persoane să cerșească pentru ei. Victimele au fost ținute în condiții inumane # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către polițiștii ieșeni. Ei sunt acuzaţi că au forțat, timp de doi ani, două persoane să cerșească pentru ei, transmite Poliția Română. Aceștia le-au ținut într-un autoturism dezafectat și o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.
16:00
Putin cere trupelor ucrainene încercuite să se predea și promite un armistițiu temporar „pentru jurnaliști” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri trupelor ucrainene încercuite în orașele Kupiansk și Pokrovsk să se predea, afirmând că Rusia este pregătită să declare un armistițiu temporar „pentru jurnaliști”. Liderul de la Kremlin a spus că oprirea luptelor ar permite presei să documenteze situația de pe front, în timp ce Moscova susține că primele unități ucrainene au început să capituleze.
16:00
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail Kogălniceanu: „Nu reprezintă o retragere din Europa. Dimpotrivă” # Digi24.ro
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, într-o primă reacție la anunțul privind reducerea numărului de militari americani din România și alte țări din flancul estic.
Acum 2 ore
15:50
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie: „Documentele devin nule şi fără valabilitate” # Digi24.ro
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne anunţă că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea. Ei recomandă cetăţenilor să păstreze documentele într-o folie de protecţie, iar în cazul în care au plastifiat acte de stare civilă, atunci să solicite un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.
15:30
„Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, a transmis ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București. Mesajul vine la scurt timp după ce Ministerul Apărării din țara noastră a confirmat că o parte din trupele americane de pe teritoriul României vor fi retrase.
15:10
10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin # Digi24.ro
Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii.
Acum 4 ore
14:40
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion # Digi24.ro
Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern.
14:40
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară” # Digi24.ro
O clădire de patrimoniu, cu risc seismic, de pe strada Lipscani, din Centrul Vechi, intră în reconstrucţie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. „Este o intervenție necesară într-o zonă intens circulată, pentru siguranța oamenilor și pentru protejarea patrimoniului orașului,” a transmis primarul.
14:20
Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a a avertizat miercuri Lituania referitor la impunerea de restricţii la tranzitul de mărfuri către Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO.
14:20
Una dintre cele mai frumoase și bogate țări din Europa caută lucrători, inclusiv români. Salariile sunt de peste 20,000 de euro pe an # Digi24.ro
Serviciile europene de ocupare a forței de muncă caută oameni care să se angajeze ca ospătari în Austria, în regiuile Carinthia și Stiria.
14:20
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit pentru Digi24.ro despre direcțiile pe care România ar trebui să le urmeze în domeniul energiei, despre nevoia de securitate energetică și despre greșelile ultimilor ani. Despre plecarea sa din Consiliul de Administrație al Romgaz, Chisăliță a transmis că „funcțiile sunt temporare, responsabilitatea este permanentă”.
14:20
Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat) # Digi24.ro
Facturile la electricitate şi gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Scăderea la gaze a fost mai mare decât la electricitate.
14:20
Robogete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu înțelege de ce Ştefania Szabo, medicul care a murit la muncă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, a ales să facă șapte gărzi pe lună, dacă media gărzilor era de trei. În același timp, el atrage atenția că medicii au nevoie de consiliere dacă apar probleme de burnout sau momente de presiune.
14:10
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei vine să vorbească despre șansele sale, despre contracandidații din Coaliția care se ceartă în fiecare zi pe câte un alt subiect și despre prioritățile Bucureștiului. Ciprian Ciucu va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu la „Jurnalul de Seară”.
14:10
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai. Investigație The Guardian # Digi24.ro
Rusia depune eforturi pentru a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, acuzat de complot la o lovitură de stat în România, potrivit unei investigații The Guardian. Persoane apropiate de Kremlin încearcă să intervină pentru a-l elibera înainte de a fi trimis în țară.
14:10
Ucrainenii au distrus „carapacea” rușilor din Crimeea. Pe lângă sistemul antiaerian, au mai aruncat în aer și două depozite de petrol # Digi24.ro
Dronele operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei au lovit obiective militare și infrastructuri rusești în Crimeea ocupată temporar în noaptea de 28-29 octombrie.
13:50
Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, din cauza felului în care gestionează costul vieții # Digi24.ro
Cota de popularitate a președintelui american Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând unul dintre cele mai reduse niveluri ale mandatului său, în condițiile în care un număr tot mai mare de americani dezaprobă modul în care acesta gestionează costul vieții, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos.
13:40
Alexandru Rogobete anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: „Nu înseamnă închiderea lor” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor.
13:40
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber # Digi24.ro
Ionuţ Moşteanu a declarat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca ea să intre în politică. Despre postarea acesteia în care îl critica pe Donald Trump, ministrul USR al Apărării a precizat că Gheorghiu „a avut o opinie de cetăţean liber de orice constrângeri politice”.
13:20
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai agresive în România”. Ce ar trebui să facă oficialii români # Digi24.ro
Directorul New Strategy Center, George Scutaru, a avertizat miercuri, la Digi24, că decizia SUA de a retrage sute de militari americani din România slăbește securitatea în regiunea Mării Negre, precizând că transmite un semnal „greșit” Rusiei, care va fi astfel „încurajată” să-și intensifice incursiunile în țara noastră. Expertul atrage atenția autorităților române că trebuie să facă tot ce e posibil pentru a „schimba această atitudine americană”.
13:20
Alertă în Belgia: Drone misterioase au survolat o bază militară. „Nu a fost opera unor amatori” # Digi24.ro
Belgia a declanșat o anchetă după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Marche-en-Famenne, în sud-estul țării. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că zborurile au fost efectuate de profesioniști, nu de amatori, acesta fiind al doilea incident de acest fel raportat în mai puțin de o lună.
13:10
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se amână. Când va lua Guvernul o decizie # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că tichetele de masă vor fi majorate la 50 de lei, după cum s-a stabilit în ședința Consiliului Național Tripartit. Tot acolo, potrivit informațiilor Digi24.ro s-a decis amânarea discuțiilor privind majorarea salariului minim.
13:00
Victor Negrescu: Decizia SUA nu afectează securitatea României, ci imaginea și modul în care Guvernul comunică astfel de situații # Digi24.ro
Victor Negrescu a declarat, miercuri la Digi24, că Ministerul Apărării a avut o comunicare defectuoasă privind decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane din țara noastră, iar acest lucru „vulnerabilizează reputația României”. Europarlamentarul PSD consideră că este inacceptabil ca aceste informații să fie aflate de români din presa externă, pe surse, și să nu existe o comunicare coordonată și oficială a MApN.
13:00
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o primă reacție, după anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți dintre trupele americane staționate în România. Într-o postare pe rețele sociale, șeful statului punctează că prin această mișcare, numărul trupelor revine la „nivelul dinaintea războiului din Ucraina.”
Acum 6 ore
12:50
Polonia, gata să reia producția de tancuri, după un deceniu de pauză. Acord pentru transfer de tehnologie cu o firmă sud-coreeană # Digi24.ro
Polonia urmează să reia producția de tancuri după mai bine de un deceniu, în urma semnării unui acord istoric de transfer de tehnologie cu firma sud-coreeană de apărare Hyundai Rotem. Conform acordului semnat marți, Bumar-Łabędy, o companie de apărare cu sediul în Gliwice, în sudul Poloniei, va primi echipamentele și instrumentele necesare pentru a lansa o linie de producție pentru tancurile K2 în versiunea poloneză, cunoscută sub numele de K2PL, împreună cu vehiculele însoțitoare, scrie TVPWorld.
12:50
În această săptămână de vacanță, Destiny Park a luat decizia de a-și deschide porțile și în cursul săptămânii pentru prichindeii dornici de a se distra și a învăța în același timp.
12:40
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce mai multe licee cu predare în limba română ar urma să dispară de anul viitor # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care „insistă” asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii de a respecta drepturile persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.
12:40
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie # Digi24.ro
Anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a Secției Chirurgie, din Spitalul Județean Buzău, seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de News.ro. Mașina Ștefaniei Szabo, găsită moartă, marți dimineață, a fost ridicată pentru cercetări. Familia medicului a solicitat ca la necropsie să participe și un medic legist independent.
12:40
Un fost şef al Statului Major General al Armatei compară situația geopolitică actuală cu „cea din anii 1939-1940” # Digi24.ro
Generalul (r) cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, afirmă că reducerea numărului de militari americani în România este un mesaj strategic este grav, chiar dacă „din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă El spune că situația geopolitică actuală se aseamănă cu cea „din anii 1939-1940”.
12:40
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare # Digi24.ro
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare. Legea a stârnit un val de ironii pe internet.
12:20
Reacția NATO după anunțul retragerii unor militari americani din România: Nu e neobișnuit. Prezența SUA în Europa rămâne ridicată # Digi24.ro
NATO și autoritățile din SUA au discuții „apropiate” cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri un oficial NATO, după ce Ministerul Apărării din România a anunțat că aliații au fost notificați cu privire la planurile SUA de a reduce numărul militarilor de pe Flancul Estic, relatează Reuters.
12:10
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă # Digi24.ro
Autoritățile australiene anchetează cazul unei femei în vârstă de 80 de ani, care a fost lăsată în urmă pe o insulă de pe Marea Barieră de Corali de o navă de croazieră și a fost găsită decedată, relatează BBC.
12:10
Israelul reia armistițiul în Fâșia Gaza, după ce armata sa ar fi ucis 22 de copii și zeci de adulți: „Au fost loviți zeci de teroriști” # Digi24.ro
Israelul anunţă miercuri că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat ”zeci de ţinte” şi a ucis zeci pe persoane, a doua încălcare a unui armistiţiu cu mişcarea islamistă Hamas, aflat în vigoare de la 10 octombrie, de care Israelul şi Hamasul se acuză reciproc.
11:50
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit” # Digi24.ro
Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, unde a fost explozia cea mai puternică, şi au precizat că în scara în care a avut loc deflagraţia nu se mai poate locui în acest moment.
11:50
Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării # Digi24.ro
Coreea de Sud l-a primit pe președintele american Donald Trump cu fast și simboluri regale. Liderul de la Washington a primit replica unei coroane de aur și „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru rolul său în promovarea păcii în Peninsula Coreeană.
11:50
Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după decizia SUA de a retrage soldați americani din România (surse) # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan discută miercuri cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre decizia SUA de a retrage sute de soldați americani de la baza Mihail Kogâlniceanu, potrivit unor surse Digi24.
11:40
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări # Digi24.ro
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” Oana Gheorghiu a reacționat, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ”într-un context emoţional foarte încărcat”.
11:30
Plecarea soldaților americani din România, deschidere de pagină în presa de stat din Rusia # Digi24.ro
Presa rusă a reflectat pe larg vestea privind plecarea din România a soldaților care staționează la baza Mihail Kogălniceanu. Știrea privind diminuarea contingentului american a devenit rapid principală în organele de presă oficiale ale Kremlinului, cum ar fi agenția Ria Novosti.
11:30
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București vor fi audiați de procurori, după moartea suspectă a unui pacient # Digi24.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac miercuri, 29 octombrie, percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici vor fi audiați într-un dosar în care anchetatorii cercetează moartea suspectă a unui pacient.
11:20
VIDEO Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. 80.000 de credincioși au trecut prin altar # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni vizitează Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată în urmă cu câteva zile. Vizitatorii așteaptă ore în șir, chiar și peste noapte, să ajungă să intre în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Coada se întinde pe mai mult de un kilometru. Până acum, 80.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult.
11:20
Astăzi este marcată Ziua mondială a accidentului vascular cerebral, un moment important pentru conștientizarea cauzelor, simptomelor și modalităților de prevenție ale acestei urgențe medicale majore. Cum recunoaștem un accident vascular cerebral la cei din jur și cum trebuie să acționăm într-o astfel de situație aflăm de la Dr. George Burlacu, medic urgentist.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.