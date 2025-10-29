Ambasadorul SUA la NATO, reacție după anunțul privind retragerea parțială a trupelor: „Statele Unite rămân angajate față de România, aliat de încredere”

15:40

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) anunţă că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea. Ei recomandă cetăţenilor să păstreze documentele într-o folie de protecţie, iar în cazul în care au plastifiat acte de stare civilă, atunci să solicite un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.