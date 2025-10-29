Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi”

23:00

Cristiano Ronaldo a ratat cea mai accesibilă șansă de a cuceri primul trofeu alături de Al-Nassr, respectiv prin Cupa Regelui. Formația din Riad a fost învinsă în optimile de finală ale competiției de campioana en-titre, Al-Ittihad, care s-a impus cu 2-1. Ronaldo caută în continuare primul său trofeu alături de Al-Nassr, iar portughezul e acum […]