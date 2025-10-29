Imagini șocante în Londra. Un azilant afgan intrat ilegal în UK a înjunghiat mortal un bărbat: „A ieșit pe stradă cu un cuțit mare în mână, ca un nebun”
Adevarul.ro, 29 octombrie 2025 16:30
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost ucis cu cuțitul în timpul unui atac violent petrecut luni în Uxbridge, vestul Londrei. Alte două persoane au fost rănite, iar poliția a arestat un suspect în vârstă de 22 de ani, de origine afgană.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
16:45
Ambasadorul SUA la NATO asigură că prezența Statelor Unite în România „rămâne solidă”, după anunțul privind retragerea militarilor americani # Adevarul.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a transmis miercuri, 29 octombrie, că Statele Unite rămân angajate față de România, „ca aliat de încredere în NATO, partener strategic vital și forță importantă pentru securitatea Europei.”
16:45
An de vis pentru Mihaela Cambei. Halterofila din România, triplă campioană europeană de tineret # Adevarul.ro
Mihaela Cambei închide un an de vis. Triplă campioană europeană U23 și aur mondial în premieră.
Acum 30 minute
16:30
Putin cere armistițiu temporar pentru ca trupele ucrainene încercuite la Kupiansk și Pokrovsk să se predea: „Pentru două, trei sau șase ore” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a făcut miercuri un apel public către conducerea Ucrainei, cerându-le liderilor politici de la Kiev să-i convingă pe militarii ucraineni încercuiți de armata rusă la Kupiansk (Harkov) și Pokrovsk (regiunea Donețk) să se predea.
16:30
MAI le reamintește cetățenilor că plastifierea certificatelor de stare civilă este ilegală în România.
16:30
Fost instructor militar european, arestat în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce spune SBU # Adevarul.ro
Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunțat miercuri, 29 octombrie, că au arestat un fost instructor militar care lucrase în Ucraina și este originar dintr-o țară europeană neprecizată, fiind acuzat de spionaj în beneficiul Rusiei, relatează AFP și EFE.
16:30
Imagini șocante în Londra. Un azilant afgan intrat ilegal în UK a înjunghiat mortal un bărbat: „A ieșit pe stradă cu un cuțit mare în mână, ca un nebun” # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost ucis cu cuțitul în timpul unui atac violent petrecut luni în Uxbridge, vestul Londrei. Alte două persoane au fost rănite, iar poliția a arestat un suspect în vârstă de 22 de ani, de origine afgană.
Acum o oră
16:15
NATO afirmă că menține un contact strâns cu Statele Unite privind dislocarea trupelor în Europa # Adevarul.ro
Oficialii Alianței Nord-Atlantice au declarat că reducerea planificată a contingentului american nu va afecta capacitatea defensivă a Europei.
16:15
Persoană reținută de DNA după ce ar fi cerut 25.000 de euro pentru a obține un document favorabil într-un dosar penal # Adevarul.ro
Procurorii DNA au reținut miercuri, 29 octombrie, o persoană acuzată că a săvârșit infracțiunea de trafic de influență. Potrivit autorităților, inculpatul ar fi cerut bani de la o persoană, pretinzând că poate influența un ofițer de poliție.
16:15
Război total în Brazilia, între poliție și bandele de traficanți de droguri: peste 60 de morți, inclusiv polițiști, în urma unui raid # Adevarul.ro
Aproximativ 2.500 de polițiști și soldați brazilieni au lansat marți, 28 octombrie, un raid masiv asupra unei bande de traficanți de droguri din Rio de Janeiro. 81 de suspecți au fost arestați însă schimburile de focuri au dus la moartea a cel puțin 60 de suspecți și a patru polițiști.
16:00
Surpriză uriașă în Cupa României. Patronul, 61 de ani, își face debutul oficial: „A muncit pentru asta!” # Adevarul.ro
La 61 de ani, patronul Sănătății Cluj intră pe teren în Cupa României.
16:00
Rusia flutură o nouă-veche armă nucleară: anunţă un nou test cu torpila „Poseidon”. Putin afirmat că arma nu poate fi interceptată # Adevarul.ro
Rusia a efectuat un test al torpilei subacvatice „Poseidon”, echipată cu un sistem de propulsie nuclear, a declarat preşedintele Vladimir Putin, care a descris încercarea drept un succes şi a afirmat că dispozitivul nu poate fi interceptat.
Acum 2 ore
15:45
Deputatul USR Bogdan Rodeanu susține că adevărul despre „așa-zisa” retragerea a trupelor SUA este altul: „În realitate, lucrurile stau exact invers” # Adevarul.ro
Deputatul Bogdan Rodeanu (USR) declară, despre aşa-zisa „plecare a americanilor din România”, că în realitate, lucrurile stau exact invers.
15:45
Anda Adam condamnă „bisericuțele” din „Asia Express” și se plânge că s-a îmbolnăvit în timpul filmărilor: „Am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post” # Adevarul.ro
Anda Adam a dezvăluit câteva amănunte despre participarea sa și a soțului în emisiunea „Asia Express”. Artista a mărturisit în podcastul lui Bursucu că a avut probleme de sănătate pe parcursul filmărilor.
15:45
Parlamentul înființează o comisie de anchetă privind explozia din Rahova, pentru „a clarifica circumstanțele care au condus la pierderea de vieți” # Adevarul.ro
Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri, 29 octombrie, solicitarea grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România și POT pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze circumstanțele și responsabilitățile legate de explozia produsă recent în Rahova.
15:30
Rusia avertizează Lituania după amenințările privind restricționarea tranzitului către Kaliningrad. Zaharova: „Sperăm că nu vor face un pas provocator” # Adevarul.ro
Rusia avertizează Lituania, după ce autoritățile de la Vilnius au anunțat posibilitatea impunerii unor noi restricții pentru tranzitul de mărfuri către exclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, pe teritoriul Uniunii Europene și NATO.
15:15
Anunțul oficial al SUA despre modificarea numărului de militari din România: „Nu reprezintă o retragere americană din Europa” # Adevarul.ro
După ce s-a anunțat că Administrația Trump va retrage sute de soldați americani din România, Pentagonul a precizat că ajustarea „nu va modifica mediul de securitate.”
15:15
Val de retrageri în rândul profesorilor, pe fondul măsurilor de austeritate. „Nu există niciun document din care să rezulte că s-ar reveni” # Adevarul.ro
Profesorii cu peste 35 de ani vechime și care mai au cel mult cinci ani până la îndeplinirea vârstei standard de pensionare se gândesc serios la pensia anticipată. Pensionarii care au acceptat să predea în continuare, în regim de plată cu ora, au fost șocați, la rândul lor, de sumele încasate.
15:00
Forțele NATO au doborât o dronă deasupra unei baze din Estonia folosită de trupele americane # Adevarul.ro
O dronă a fost doborâtă de aliații NATO deasupra unei baze militare din Estonia, aflată la 45 de kilometri de granița cu Rusia.
15:00
Ministrul Educației Daniel David reacționează după ce Ucraina a anunțat închiderea a 16 licee cu predare în limba română: „Dorim să promovăm un dialog constructiv” # Adevarul.ro
Daniel David a reacționat după ce, în contextul măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027. Ministrul român al Educației i-a transmis omologului său ucrainean o scrisoare pe această te
15:00
Suma uriașă pe care a dat-o fosta vedetă TV Rocsana Marcu pe un câine: „M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: «avansul de la o garsonieră!»” # Adevarul.ro
Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu și-a cumpărat recent un câine, despre care spune că a costat cât „avansul de la o garsonieră”. Câinele este rasa Fluffy Frenchie, iar prețul poate porni de la câteva mii de euro.
Acum 4 ore
14:45
Sfârșitul „dronelor minune” ale Ucrainei? Tancurile „țestoasă” ale Rusiei rezistă atacurilor FPV # Adevarul.ro
Sub acoperirea vremii nefavorabile, o forță mecanizată rusă de proporții a atacat luni dimineață pozițiile ucrainene din nord-estul orașului fortificat Pokrovsk.
14:45
Unirea Slobozia se pregătește de debutul pe noul stadion.
14:45
Serviciile americane de informaţii nu văd niciun semn că Rusia ar fi dispusă să facă compromisuri în privinţa Ucrainei # Adevarul.ro
Un nou raport al agenţiilor americane de informaţii arată că Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor suferite şi a presiunilor internaţionale.
14:30
Academia Română a decis, prin vot, alegerea Anei Blandiana în funcția de membru titular. Totodată, au fost aleși și alți doi membri titulari și doi membri corespondenți.
14:30
Carlos Alcaraz a găsit vinovatul pentru eliminarea timpurie de la Paris. Un kazah și un neamț îi țin isonul # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz, 22 de ani, este în pericol să piardă prima poziție în clasamentul TP.
14:15
Perioadă de declin, de tranziție și de transformări subtile, secolul acesta anunță timid nașterea culturii latine.
14:15
Omul lui Georgescu, ajutat de apropiații lui Putin să rămână în Dubai. Cum blochează Rusia extrădarea lui Horațiu Potra: „Avem avocați puternici în Emiratele Arabe Unite” # Adevarul.ro
O rețea de influență rusă apropiată de Kremlin încearcă să oprească extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de complot pentru răsturnarea ordinii constituționale și implicat în activități pro-ruse.
14:15
Spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: Rogobete: „Nu înseamnă închiderea lor” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor.
14:15
Un român, erou în Italia după ce a salvat o fată nevăzătoare și pe tatăl ei dintr-o mașină care se scufunda. „Nimeni nu sărea. Oamenii făceau fotografii și videoclipuri” # Adevarul.ro
Un incident petrecut în urmă cu câteva zile în localitatea Massa din regiunea italiană Toscana i-a transformat în eroi pe un român și pe colegul său albanez. Cei doi și-au riscat viața pentru a salva de la înec o fată nevăzătoare și pe tatăl ei, aflați într-o mașină care se scufunda.
14:00
Proiect de lege al femicidului a fost depus la Camera Deputaților. Alina Gorghiu (PNL): „Un pas uriaș pentru societatea noastră” # Adevarul.ro
Deputatul PNL, Alina Gorghiu, inițiatoare a proiectului, spune că e un pas uriaș pentru societatea noastră, pentru femeile care n-au mai apucat să depună o plângere.
13:30
Despăgubire record pentru o tânără care s-a împiedicat de o plăcuță metalică la metrou. Câți bani a obținut de la Metrorex, după 4 ani de procese # Adevarul.ro
O tânără care s-a lovit grav la genunchi și la mână după ce s-a împiedicat într-o zonă nesemnalizată din stația de metrou Universitate a primit o despăgubire record de aproape 23.000 de euro.
13:30
Furt în vestiarul FCSB! Un Rolex a dispărut, iar antrenorul a intervenit imediat.
13:15
Percheziții la cabinetul doctoriței găsită moartă în camera de gardă. Ștefania Szabo și-ar fi administrat un analgezic puternic # Adevarul.ro
Au fost percheziții în cabinetul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului din Buzău, care a fost descoperită fără viață în camera de gardă marți dimineață. Se pare că aceasta și-ar fi administrat substanțe cu efect sedativ pentru a rezista turelor lungi de muncă.
13:15
Președintele Nicușor Dan este optimist după decizia SUA de a-și retrage miltarii: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Adevarul.ro
Președintele României nu se arată îngrijorat de decizia SUA de retragere a unor trupe din România și apreciază că prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
13:15
Două contracte de 10 miliarde de lei au fost semnate pentru construirea unui lot din A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea a două mari contracte din domeniul transporturilor, unul pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig al Autostrăzii A8, iar al doilea pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, ambele proiecte fiind derulate de CNIR.
13:15
Ce amendă riscă un vânzător care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor # Adevarul.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în plen, un proiect de act normativ potrivit căruia refuzul vânzătorului de a înlocui un produs în cazul în care acesta este neconform constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.
13:00
„Am stat două nopți cu Radu Mazăre la resortul lui de lux din Madagascar”. Cum arată facilitățile afacerii fostului primar al Constanței # Adevarul.ro
Influencerul Cătălin Stănciulescu a dezvăluit, pe contul său de Youtube, cum arată resortul de lux din Madagascar al lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, ieșit, anul trecut, din pușcărie.
Acum 6 ore
12:45
Rectorul SNSPA avertizează că „luna de miere s-a încheiat” pentru puterea de la București: „Este cazul să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare” # Adevarul.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, atrage atenția asupra provocărilor mari cu care se confruntă România după alegerile parlamentare și prezidențiale.
12:45
„Pregătirea apărării pe linii e esențială”. Retragerea americană, un pericol pentru România? Soluțiile generalului care ne-a reprezentat la Bruxelles # Adevarul.ro
Americanii vor retrage sute de militari din România, ceea ce provoacă îngrijorare. Generalul (r) Virgil Bălăceanu avertizează că sudul flancului estic este mai vulnerabil decât nordul și explică ce măsuri ar trebui luate.
12:30
De ce emoțiile ne îmbolnăvesc mai mult decât mâncarea. „Când ești anxios, deprimat sau furios, creezi un tip greșit de chimie cerebrală care te îmbolnăvește grav” # Adevarul.ro
Toată lumea vorbește despre detox ca despre curățarea corpului: ficat, colon, sucuri verzi, fasting. Dar dr. Alberto Villoldo spune că emoțiile negative produc o chimie la fel de toxică cum o fac pesticidele din mâncare sau poluanții din aer.
12:30
Cutremur la Dinamo. Un nou nume a plecat din club: „Decât să mă cert cu Nicolescu, mai bine fiecare pe drumul lui!” # Adevarul.ro
Alessandro Caparco a dat explicații, după despărțirea de Dinamo.
12:15
Coroană de aur și „YMCA”. Donald Trump, primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost din nou primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud, unde s-a întâlnit cu președintele Lee Jae Myung, în ultima etapă a turneului său diplomatic în Asia.
12:15
Avion militar rusesc, interceptat de Forțele Armate Poloneze deasupra Mării Baltice. NATO rămâne în alertă # Adevarul.ro
Un avion militar rusesc, care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice în spațiul aerian internațional, fără a avea depus un plan de zbor și cu transponderul oprit, a fost interceptat de avioane de luptă poloneze.
12:15
Rareș Bogdan face apel la calm și rațiune după anunțul retragerii militarilor americani: „Nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă” # Adevarul.ro
Într-un comentariu pe pagina sa de Facebook, Rareș Bogdan spune că Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați și trebuie lucrat cu administrația republicană.
12:00
Popularitatea lui Donald Trump, în scădere. Tot mai mulți americani dezaprobă modul în care gestionează președintele problemele SUA # Adevarul.ro
Cota de popularitate a lui Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând astfel unul dintre cele mai reduse niveluri ale mandatului său. Numărul americanilor care dezaprobă modul în care președintele gestionează costul vieții este în creștere constantă.
12:00
România cheltuie aproape jumătate din banii europeni pentru arme pe tancuri și blindate. Alternativele propuse de șeful generalilor români # Adevarul.ro
Generalul decorat pe front de SUA, NATO și ONU, în prezent șeful generalilor români în rezervă, explică, pentru „Adevărul”, ce proiecte ar fi esențiale pentru a întări capacitatea defensivă a României și a descuraja Rusia.
11:45
Black Friday 2025: Cele mai apreciate parfumuri de damă în România – Top recenzii clienți. Idei de cadouri pentru sărbători # Adevarul.ro
Black Friday 2025: Descoperă cele mai apreciate ape de parfum de damă în România, top Notino și Olfactiv, perfecte pentru cadouri de Moș Nicolae și Crăciun.
11:45
România, dublă calificare la WTT Montpellier! Szőcs o elimină pe principala favorită, Samara trece și ea mai departe # Adevarul.ro
România face spectacol la WTT Champions Montpellier! Bernadette Szőcs și Elizabeta Samara au răpus favorite de top și s-au calificat în optimi.
11:45
CTP a găsit „motivul” retragerii soldaților americani din România: „Riscul de securitate Oana Gheorghiu” # Adevarul.ro
Într-un comentariu pe pagina de Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu leagă într-o notă ironică cererea lui Grindeanu, pentru retragerea Oanei Gheorghiu din poziția de vicepremier de decizia SUA privind retragerea trupelor americane.
11:30
De aproape opt decenii, armata Statelor Unite a fost construită pentru a apăra Europa. De la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, întreaga sa structură s-a bazat pe divizii grele, mecanizate, capabile să răspundă oricărei amenințări de la Est.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.