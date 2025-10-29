Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de francezii de la P3G Industries, şi-a redus cu 35,8% pierderea netă în 2024, la afaceri de aproape 85,8 mil. lei

Ziarul Financiar, 29 octombrie 2025 16:30

Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de compania franceză P3G Industries, cu fabrici în Bucureşti, Sovata şi Târnăveni, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproape 85,8 mil. lei (17,2 mil. euro), în scădere cu 23,2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 111,7 mil. lei (aproape 22,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.

Numărul furturilor din magazine a crescut în ultima perioadă, spun marii retaileri, care pun fenomenul, cel puţin într-o anumită măsură, pe seama con­textului economic dificil. De altfel, în perioadele de criză, când oamenii au probleme financiare, acest tip de activitate se intensifică. Şi nu doar în România.
Alina Irma Orban, Microsoft, şi Flavius Udrea, BitStone: Programul MoonShotX reuneşte companii, experţi şi resurse pentru a transforma inovaţia antreprenorilor în succes real
ZF Live. Cosmin Năstasă, cofondator, Data Revolt - agenţie de data marketing specializată în interpretarea datelor de business: Transformările aduse de AI în piaţa de publicitate vor face piaţa mai complexă, iar investiţiile în marketing vor creşte
Transformările aduse de inteli­genţa artificială (AI) în piaţa de publicitate vor face piaţa mai complexă, iar businessu­ri­le vor avea o zonă mai mare şi mai complexă pe care vor trebui să o acope­re cu investiţiile în publicitate, a explicat Cosmin Năstasă, cofondator al agenţiei de data marketing specializate în interpretarea datelor de business Data Revolt.
Consiliul Concurenţei a efec­tu­at inspecţii inopinate la se­diile a şase mari lanţuri de retail care activează pe piaţa comercializării produselor ali­mentare din România, respectiv METRO, Selgros, Auchan, Carrefour, Kaufland şi Mega Image. Motivul? Concurenţa a vrut să vadă în ce măsură retailerii internaţionali respectă legea în relaţia cu furnizorii, mai ales cei din piaţa de lactate.
Elveţienii de la Holcim bifează a şasea achiziţie în ultimii ani după ce au ajuns la un acord pentru a prelua Xella. Nemţii au vândut pe bucăţi businessul din România. Xella are peste 300 de angajaţi în România, care lucrează atât la sediul central cât şi în cele patru fabrici
Grupul elveţian Holcim a semnat un acord pentru preluarea Xella, companie din domeniul materialelor de construcţii prezentă şi în România, cu fabrici în judeţele Prahova, Bihor, Gorj şi Hunedoara, tranzacţia urmând a fi finalizată în a doua parte a anului 2026.
Bursă. Ce câştiguri a livrat OMV Petrom în fiecare an din 2019 încoace cu tot cu dividende: 61% în 2019, urmat de o pierdere de 11%, pe urmă plus 47%, ulterior 9%. În 2023 investitorii au primit 60%, în 2024 aproximativ 36%, iar acum 30%
Câştigurile livrate în ultimii ani investitorilor de OMV Petrom (SNP), acum cea mai mare companie listată, au fost printre cele mai ridicate din rândul marilor com­panii listate la Bursa de Valori Bucureşti, alături de nume pre­cum Banca Transil­vania (TLV), Rom­gaz (SNG), Electrica (EL), în contextul în care compania a mizat pe o politică generoasă de divi­dende şi planuri ambiţioase de inves­tiţii. Randamentele au reflectat evoluţia pieţei energiei şi a preţului acţiunilor.
Bursă. Vlad Popescu, Norofert: Ne extindem agresiv în SUA şi Brazilia. Piaţa de capital ne-a dat forţa să creştem internaţional. Norofert a început tranzacţionarea pe 3 martie 2020 la o evaluare de 24 mil. lei. Astăzi compania este evaluată la 57 mil. lei
Norofert (NRF), companie de agrobusiness listată pe piaţa AeRO, accelerează extinderea externă, iar investiţiile din SUA şi Brazilia vor deveni un pilon esenţial de creştere în contextul în care finanţările atrase prin bursă au oferit companiei stabilitatea necesară pentru a se dezvolta internaţional, spune Vlad Popescu, preşedinte şi acţionar.
Patronatele şi sindicatele din asigurări - PIAR şi FSAB - au terminat proiectul PROASIG finanţat prin fonduri UE, cu un buget total de peste 2,4 mil. lei
Patronatul Industriei Asigurărilor din România (PIAR), împreună cu Federaţia Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB), au anunţat finalizarea proiectului PROASIG, finanţat prin Fondul Social European+, în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027.
Omniasig a acoperit în S1/2025 peste 147.000 de servicii medicale prin asigurarea de sănătate OMNI+. Clienţii au avut acces la 1.464 de clinici partenere din ţară
Omniasig Vienna Insurance Group a acoperit peste 147.000 de servicii medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+ în primul semestru (S1) din 2025, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Andrei Bratu, vicepreşedinte corporate la UniCredit Bank: Vom continua să aducem noutăţi în piaţa bancară. Banca vine cu o ofertă comercială cu comisioane şi taxe reduse pentru firmele sustenabile din România
UniCredit Bank a transmis că a lansat în premieră pe piaţa românească contul curent şi o ofertă tranzacţională dedicată companiilor sustenabile. Astfel, administrarea contului curent este gratuită, iar comisioanele şi taxele tranzacţionale sunt reduse cu până la 50%.
Wizz Air a lansat noi rute de pe aeroportul din Cluj-Napoca, către Marrakesh, Stockholm Skavsta, Billund, Tel Aviv şi Oslo Sandefjord Torp
Wizz Air, cel mai mare operator aerian de pe plan local, a anunţat extinderea reţelei sale de destinaţii, pentru sezonul de iarnă 2025-2026, cu cinci noi rute internaţionale de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj către Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Billund (Danemarca), Tel Aviv (Israel) şi Oslo Sandefjord Torp (Norvegia).
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Extinderea UE a fost un succes. Balcanii de Vest ar trebui să urmeze pe baza meritelor
Extinderile din trecut au fost alegeri reuşite pentru UE. În special, acestea au permis Europei să com­pen­seze pierderea de importanţă în urma transformării cadrului geopoli­tic şi geoeconomic după Războiul Rece, odată cu aderarea unor noi ţări.
Campanie ZF. Creştem prin investiţii. CTP România pariază pe rolul de hub industrial şi logistic al Europei de Sud-Est: investiţii în Oradea, Sibiu şi Bucureşti, modernizare de portofoliu dar, cu o condiţie – predictibilitate fiscală şi administrativă
CTP România îşi consolidează poziţia printr-un mix de extinderi în oraşe cu potenţial industrial confirmat şi printr-un program de modernizare a portofoliului existent. Compania lucrează la proiecte noi în Oradea şi Sibiu – pieţe regionale unde cererea pentru spaţii moderne de producţie şi logistică a crescut constant pe fondul infrastructurii în dezvoltare şi al disponibilităţii forţei de muncă – şi continuă investiţiile în Bucureşti, atât în vestul, cât şi în sudul Capitalei.
Joi, 30 octombrie, are loc Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor"
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor" va dezbate impactul riscurilor asupra mediului economic, dar în acelaşi timp va pătrunde şi în zona transformării digitale şi a inteligenţei artificiale, unde speakerii prezenţi în panel vor pune pe masă riscurile şi oportunităţile.
