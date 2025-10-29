Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de francezii de la P3G Industries, şi-a redus cu 35,8% pierderea netă în 2024, la afaceri de aproape 85,8 mil. lei
Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de compania franceză P3G Industries, cu fabrici în Bucureşti, Sovata şi Târnăveni, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproape 85,8 mil. lei (17,2 mil. euro), în scădere cu 23,2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 111,7 mil. lei (aproape 22,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
