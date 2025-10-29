Nvidia, prima companie din lume care valorează 5.000 de miliarde de dolari: CEO-ul Jensen Huang anunţă comenzi record de 500 de miliarde pentru cipuri AI şi şapte supercomputere pentru guvernul SUA, în timp ce Blackwell devine miza discuţiilor Trump-Xi şi consolidează dominaţia companiei în cursa globală pentru inteligenţa artificială

00:15

CTP România îşi consolidează poziţia printr-un mix de extinderi în oraşe cu potenţial industrial confirmat şi printr-un program de modernizare a portofoliului existent. Compania lucrează la proiecte noi în Oradea şi Sibiu – pieţe regionale unde cererea pentru spaţii moderne de producţie şi logistică a crescut constant pe fondul infrastructurii în dezvoltare şi al disponibilităţii forţei de muncă – şi continuă investiţiile în Bucureşti, atât în vestul, cât şi în sudul Capitalei.