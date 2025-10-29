Doi medici de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, acuzaţi de ucidere din culpă, reţinuţi / Nu ar fi evaluat corespunzător un pacient cu arsuri şi nu ar fi aplicat tratamentele necesare / Ulterior, unul dintre ei ar fi trecut date nereale în fişa pacientului

15:30

Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal. Arădeanul este acuzat că în luna august s-a certat cu fosta concubină la locul de muncă al acesteia, iar când femeia a venit la maşina sa şi a intrat prin geamul deschis zgâriindu-l pe faţă, acesta a pornit autoturismul cu ea atârnată de portieră, târând-o un kilometru şi jumătate, cu peste 100 de km/h. După un timp, bărbatul i-a drumul din mâna cu care o ţinea, iar femeia a căzut pe asfalt lovindu-se puternic la cap şi pe corp. Din cauza rănilor grave, femeia a murit, cadavrul ei fiind găsit în cursul nopţii, la aproape cinci metri de acostament.