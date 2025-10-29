Eficienţa energetică începe cu alegerea corectă a tâmplăriei

14:20

Decizia administraţiei Trump de a retrage o parte dintre militarii americani staţionaţi în România reprezintă o revenire la nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina şi nu va afecta securitatea naţională sau parteneriatul strategic dintre Bucureşti şi Washington, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook. and #8222;Prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în România, prezenţa trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea ameninţărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar şi de creşterea prezenţei forţelor europene, în deplin acord cu partenerul american and #8221;, a afirmat şeful statului.Nicuşor Dan a dat asigurări că and #8222;securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată and #8221;, subliniind că parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite and #8222;rămâne în aceiaşi parametri and #8221;.Reacţia preşedintelui vine după ce Ministerul Apărării a confirmat că România şi celelalte state aliate din NATO au fost informate oficial despre and #8222;redimensionarea and #8221; trupelor americane din Europa.Potrivit ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, efectivele de la bazele militare Deveselu şi Câmpia Turzii vor rămâne neschimbate, singura modificare vizând Baza Mihail Kogălniceanu, unde and #8222;va fi sistată rotirea unei brigăzi and #8221;. În România vor rămâne and #8222;în jur de 900-1.000 de soldaţi americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina and #8221;.În prezent, aproximativ 2.000 de militari americani sunt dislocaţi în România, dintre care circa 1.700 la Mihail Kogălniceanu, 200 la Deveselu şi peste 100 la Câmpia Turzii.Preşedintele a subliniat că infrastructura strategică dezvoltată de România şi Statele Unite la Deveselu, Câmpia Turzii şi Kogălniceanu and #8222;va continua să fie pe deplin operaţională and #8221;, iar transferul de echipamente militare şi prezenţa trupelor aliate vor fi menţinute.