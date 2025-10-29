Tichetele de masă se vor majora de la 1 ianuarie 2026, însă mărirea salariului minim se amână. Ce explicații are Guvernul
Click.ro, 29 octombrie 2025 17:50
De la 1 ianuarie 2026, valoarea tichetelor de masă va creşte la 50 de lei, potrivit anunţului făcut de Florin Jianu, reprezentant al IMM-urilor, la finalul discuţiilor de la Guvern cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Informaţia a fost confirmată şi de Petre Florin Manole, ministrul Muncii.
