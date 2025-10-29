DOCUMENT Trans-Oil, controlat de magnatul Vaja Jhashi, anunță că analizează un IPO pe bursă
Profit.ro, 29 octombrie 2025 17:50
Grupul agribusiness înregistrat în Elveția Trans-Oil, fondat, controlat și condus de omul de afaceri georgian Vaja Jhashi, cu activități în primul rând în Republica Moldova și spațiul ex-sovietic, dar și în România, unde deține o fabrică de ulei vegetal la Țăndărei și un business de trading și export de cereale, anunță că analizează în prezent potențiale alternative strategice pentru asusține în continuare creșterea viitoare, inclusiv o potențială ofertă publică inițială pe bursă.
• • •
Acum 10 minute
18:10
Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an, a transmis premierul Bolojan la Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, care a discutat astăzi despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Acum 30 minute
18:00
Uber lasă șoferii să câștige bani fără să conducă
17:50
DOCUMENT Trans-Oil, controlat de magnatul Vaja Jhashi, anunță că analizează un IPO pe bursă # Profit.ro
Acum o oră
17:40
Retailerul german Kaufland își extinde prezența la nivel național și deschide un magazin în orașul Săcele, județul Brașov.
17:30
Șoc la Marea Neagră: Administrație militară în Odesa. Primarul a fost demis de Zelensky. Cetățenia ucraineană i-a fost retrasă, cu argumentul că ascundea că are pașaport rusesc # Profit.ro
Volodimir Zelenski l-a demis pe primarul Odessei, Gennadiy Trukhanov, după ce SBU a confirmat că acesta deținea pașaport rusesc. Orașul-port strategic de la Marea Neagră a fost plasat sub administrație militară.
Acum 2 ore
17:00
Agenți cu legături la Kremlin încearcă să oprească extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai - The Guardian # Profit.ro
Persoane apropiate Kremlinului pun la cale o încercare de ultim moment de a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, dezvăluie The Guardian. Potrivit publicației, Potra ar putea fi însă extrădat în România chiar joi.
16:40
Fostul fotbalist Gică Popescu, actual președinte al clubului Farul Constanța, ia în calcul închiderea academiei de fotbal, care îi poartă numele, din Craiova pentru a valorifica terenul prin proiecte imobiliare.
16:40
Investiție în România - Lion's Head pregătește primul său parc logistic de pe piața locală # Profit.ro
Fondul de investiții Lion’s Head Investments, format printr-un parteneriat între cea mai veche firmă de asigurări de viață din Africa de Sud – Old Mutual - și cea mai mare agenție imobiliară din Bulgaria – AG Capital, cu un portofoliu de investiții imobiliare de 440 milioane euro, care include și Oregon Park în București, pregătește lansarea primului său parc logistic din România, în Popești-Leordeni.
16:30
Construcție de patrimoniu din Centrul Vechi al capitalei - demolată și reconstruită FOTO # Profit.ro
Primarul interimar al Capitalei anunță că o clădire de patrimoniu, cu risc seismic, de pe strada Lipscani, din Centrul Vechi, intră în reconstrucție.
16:30
Compania națională de transport aerian TAROM a înregistrat un profit brut la finele anului anul 2024 de 292,2 milioane lei, în urma aplicării măsurilor din planul de restructurare, acestea urmând să acopere parțial din pierderile provenite din anii precedenți, este anunțat acum.
16:20
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.
Acum 4 ore
16:00
Allianz-Țiriac Asigurări anunță numirea Codruței Furtună, în prezent Director al Direcției Vânzări și Distribuție, în funcția de Director General Adjunct.
16:00
Grupul internațional Hexing, care deține brandul Livoltek în România, aniversează primul an de activitate pe piața locală și anunță rezultatele: o cifră de afaceri estimată la 76 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro) pentru 2025
16:00
Noua companie Ferrari of Bucharest s-a lansat oficial, simultan cu noul model Amalfi FOTO # Profit.ro
Vânzările de mașini Ferrari pe piața din România au fost preluat oficial de noua companie Ferrari of Bucharest, după tranzacția de vânzare dintre Forza Rossa și Holand Automotive Group.
16:00
Ministerul Afacerilor Interne anunță că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naștere și de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule și își pierd valabilitatea
15:50
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează un nou magazin, în Piatra Neamț.
15:40
Capitalizarea Nvidia a depășit, în premieră, pragul de 5.000 de miliarde de dolari miercuri, producătorul de cipuri devenind prima companie listată la bursă care atinge o evaluare considerată până nu demult cel puțin improbabilă.
15:40
Autoritățile raportează că în marile centre comerciale există magazine în care creșterea furturilor este de 100% în primele șase luni ale anului.
15:20
Tesla a ratat vânzări de peste un milion de mașini în SUA din cauza politicii partizane a lui Elon Musk # Profit.ro
Acțiunile politice controversate ale lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, de la preluarea platformei Twitter (rebotezată ulterior X) în 2022, au afectat semnificativ vânzările companiei în Statele Unite, arată un raport al National Bureau of Economic Research realizat de economiști de la Universitatea Yale, transmite Reuters.
15:10
Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunță președintele rus Vladimir Putin.
14:50
Banca Centrală a Indiei (RBI) ține în prezent acasă 65% din rezervele sale de aur, un procent dublu față de situația din urmă cu patru ani, în condițiile în care a accelerat procesul de repatriere a rezervelor de aur, după ce statele occidentale au înghețat rezervele Rusiei, în urma invaziei Ucrainei, transmite agenția de știri Bloomberg
14:40
Amin Nasser, directorul general al Saudi Aramco, a declarat că inteligența artificială ar putea dubla productivitatea unui puț de petrol, contribuind în același timp la reducerea emisiilor poluante, relatează publicația Le Figaro.
14:30
VIDEO Alexandru Nazare: „Trebuie să depășim blocajele mentale și să inovăm în finanțarea agriculturii românești” # Profit.ro
Ministrul Finanțelor subliniază nevoia unei schimbări de mentalitate și a unor instrumente financiare moderne dedicate agriculturii românești.
14:20
Rusia propune o măsură radicală pentru a limita influența economică și militară a Occidentului: renunțarea completă la dolar, euro și liră sterlină în tranzacțiile și rezervele țărilor eurasiatice. Susține că aceste monede finanțează indirect cheltuielile militare ale NATO și că eliminarea lor ar slăbi baza financiară a „războiului hibrid dus împotriva Moscovei".
Acum 6 ore
14:10
EXCLUSIV Oferta publică de listare de la Cris-Tim se închide la prețul minim, de 16,50 lei/acțiune. Compania ajunge pe bursă cu o valoare de 1,34 miliarde lei. "Toată lumea a trăit doar cu Cris-Tim", spune un trader # Profit.ro
În contextul în care apetitul pe tranșa fondurilor de investiții nu a fost la fel de ridicat ca cel al investitorilor individuali, operațiunea de piață premergătoare listării de la Cris-Tim Family Holding s-a închis pe nivelul minim al coridorului de preț al ofertei.
13:50
X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depășească bariera sunetului făcând în același timp mai puțin zgomot, a avut primul zbor de testare deasupra deșertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.
13:40
Polonia scapă, spre deosebire de România. Nu a fost anunțată de vreo retragere de soldați americani # Profit.ro
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat reporterilor că Varșovia nu a primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei, spre deosebire de alte țări care au fost notificate în acest sens, cum este cazul României, transmit AFP.
13:30
FOTO Mega Image anunță investiții de 3.3 milioane de euro în programul „Gusturi românești de la gospodari” # Profit.ro
Mega Image România, rețeaua de supermarketuri controlată de grupul Ahold Delhaize, investește continuu în dezvoltarea programului „Gusturi românești de la gospodari”, iar în ultimii doi ani investiția a ajuns la 3.3 milioane de euro.
13:20
Alina Manolache, jurnalist cu peste 20 de ani de experiență, se alătură noii echipe editoriale Cotidianul.ro în contextul procesului amplu de relansare a brandului media cu o tradiție de peste 35 de ani.
13:20
Nicușor Dan transmite că prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, iar securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.
13:20
Mesajul Amazon către angajații dați afară. Cel mai mare val de concedieri din istoria companiei # Profit.ro
Amazon a început să trimită notificări angajaților vizați de planul său de a reduce 14.000 de posturi corporative ca parte a celui mai mare val de concedieri din istoria companiei fondate de Jeff Bezos, arată mesaje interne consultate de Business Insider.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0829 lei, de la 5,0844 lei, înregistrat marți.
12:50
ULTIMA ORĂ Operațiunea de listare Cris-Tim se închide cu o suprasubscriere de 42 de ori pe tranșa de retail. Cererea depășește oferta și pe segmentul instituționalilor # Profit.ro
Oferta de listare lansată de Cris-Tim Family Holding a strâns, în contextul așa-numitelor subscrieri "cu pixul", ordine cu o valoare de aproape 3 miliarde lei, dublu decât ar urma să fie valoarea de piață a procesatorului de carne, dar și în cuantum mai mare decât a unor compani din indicele BET
12:50
Nicușor Dan discută cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre decizia SUA de a retrage sute de soldați americani de la baza Mihail Kogâlniceanu.
12:50
GRAFICE Nvidia, pe cale să devină prima companie cu o capitalizare de 5 trilioane dolari # Profit.ro
Nvidia este pe cale să devină prima companie cu o capitalizare de piață de 5.000 de miliarde de dolari, pe fondul unui raliu susținut de o serie de tranzacții încheiate de directorul general Jensen Huang în întreaga lume, care au pus producătorul de cipuri în centrul boom-ului inteligenței artificiale.
12:40
Donald Trump a fost întâmpinat în Coreea de Sud cu o replică a unei coroane de aur și i-a acordat 'Marele Ordin Mugunghwa', cea mai înaltă decorație a țării, a anunțat biroul prezidențial de la Seul, conform Reuters.
12:40
Președintele Nicușor Dan are discuții cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, despre situația din coaliție, au precizat pentru News.ro surse oficiale.
12:40
JW Marriott Bucharest Grand Hotel anunță finalizarea unei investiții de aproximativ 4 milioane de euro.
12:30
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters.
12:30
DECIZIE Exproprierile de utilitate publică, permise și pentru extinderea parcurilor industriale de interes local # Profit.ro
Extinderile parcurilor industriale și ale parcurilor științifice și tehnologice, de interes județean sau local, au fost incluse în obiectivele de investiții care intră sub incidența exproprierilor pentru cauză de utilitate publică, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament.
12:30
12:20
Câteva mii de sindicaliști protestează în fața Guvernului, reclamând „problemele sociale și economice majore” cu care se confruntă cetățenii din România și cerând creșterea salariului minim și a pensiilor, o taxare echitabilă și stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili.
Acum 8 ore
12:10
Sameday: Intrarea in Schengen ne-a ajutat în Ungaria cu 3-4 ore, în schimb cu Bulgaria avem de suferit din cauza lucrărilor la pod. Compania se pregătește de Black Friday # Profit.ro
Sameday, compania de curierat care a introdus livrarea în easybox pe piața din România, a investit peste 80 de milioane de euro în acest an în tehnologie, extindere regionale, consolidarea capacității operaționale și creșterea numărului de easybox-uri. În urma acestor investiții, compania este pregătită să proceseze în centrele de sortare până la 1 milion de colete pe zi în perioada Black Friday, când estimează o creștere de aproximativ 70% a volumelor față de o perioadă obișnuită.
12:10
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, va începe negocierile pentru concedierea de angajați "cu gulere albe" din funcțiile Grupului și din toate unitățile de afaceri Nokian Tyres din toate țările, precum și angajați cu "gulere albastre și gulere albe" din producția de autoturisme și anvelope grele din Finlanda.
12:10
DECIZIE Comercianții care nu înlocuiesc produsele cu defecte după cumpărare, în termen de o lună, vor fi amendați cu până la 25.000 lei # Profit.ro
Comercianții care nu înlocuiesc bunurile vândute, în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, adică în cel mult 30 de zile calendaristice, vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 lei și 25.000 lei, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:00
Decizia SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România - un semnal de alarmă, spune Victor Negrescu # Profit.ro
Victor Negrescu, europarlamentar PSD, afirmă că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele sale din România reprezintă 'un semnal de alarmă', care trebuie tratat cu maximă seriozitate.
11:50
FOTO Ministrul Apărării, despre retragerea forțelor americane: Vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani în România # Profit.ro
Ministrul Apărării a afirmat, în legătură cu redimensionarea trupelor americane din Europa, că nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi
11:40
Umbrărescu a semnat contractele pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig, al Autostrăzii A8, precum și pentru Drumul Expres Focșani-Brăila.
11:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că introduce o metodă nouă, rapidă și eficientă de a lua legătura cu compania.
11:20
Republicanul Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, a declarat că a discutat cu președintele Donald Trump despre limitele Constituției SUA și consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.
