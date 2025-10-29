Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a abuzat de poziţia sa dominantă pentru a bloca Super Liga
Primasport.ro, 29 octombrie 2025 17:50
Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a abuzat de poziţia sa dominantă pentru a bloca Super Liga
• • •
Acum 10 minute
18:10
Antrenorul Metalului Buzău, iureş după eşecul cu ”U” Cluj. ”Nu vii cu o atitudine sfidătoare!”
Acum 30 minute
17:50
”Toată lumea se gândeşte să câştige Cupa”. Cristiano Bergodi are un start de mandat perfect la ”U” Cluj
17:50
Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a abuzat de poziţia sa dominantă pentru a bloca Super Liga
Acum o oră
17:20
Naţionala de rugby va disputa meciuri test cu Canada, SUA şi Uruguay
17:20
VIDEO | Metalul Buzău - ”U” Cluj 1-2. Ardelenii s-au chinuit serios în meciul de Cupă
17:20
Metaloglobus şi FC Argeş au oferit un meci spectaculos în grupele Cupei României
Acum 2 ore
17:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! ”U” Cluj obţine un succes muncit cu Metalul Buzău
16:50
Dinamo şi Rapid, sancţionate dur după derby de către Comisia de Disciplină.
16:30
Leylah Fernandez, adversara Soranei Cîrstea în sferturile turneului WTA de la Hong Kong
Acum 4 ore
16:10
Conducerea a decis soarta lui Marius Măldărăşanu
15:40
Kevin De Bruyne a fost operat cu succes şi va lipsi o perioadă bună de pe teren
15:20
Un jucător rus a înscris la trei zile după ce a scăpat de o tentativă de răpire
15:10
Dominic Marcu revine în weekend la Promenada Craiova cu Tesla de curse şi Cybertruck
15:10
Jurnalista Alina Manolache se alătură echipei Cotidianul.ro
15:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - ”U” Cluj se joacă ACUM
15:00
E gata! Mihai Rotaru a făcut anunţul oficial despre Mirel Rădoi, după ce tehnicianul a ameninţat cu demisia: „Asta este”
14:50
UEFA a amendat FRF după incidentele de la meciul U21 România – Cipru
14:50
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - „U” Cluj, de la 15:00! Programul complet al zilei
Acum 6 ore
14:10
Cristi Chivu a luat decizia în privinţa lui Josep Martinez! Portarul lui Inter a fost implicat într-un accident mortal
14:00
Kai, nepoata lui Donald Trump, va debuta în circuitul profesionist de golf
13:40
Sorana Cîrstea revine extraordinar şi întoarce soarta meciului cu Ajla Tomjlanovic! Românca s-a calificat în sferturi la Hong Kong Open
13:40
Aaron Ramsey, fost jucător la Arsenal, oferă 20.000 euro pentru informaţii care ar ajuta la găsirea câinelui său
13:20
Lovitura zilei în SuperLiga! Ricardo Cadu, revenire de senzaţie la CFR Cluj?! „Eu zic că da”
13:10
Victor Angelescu a dezvăluit ce transfer va forţa Rapid în perioada de mercato de iarnă: „Avem deja ţintele” | EXCLUSIV
13:00
Universitatea Craiova a luat decizia finală în privinţa lui Mirel Rădoi! Informaţia momentului în fotbalul românesc
12:30
Titular surpriză la FCSB pentru meciul din Cupa României: „El va juca” | EXCLUSIV
Acum 8 ore
12:00
Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, eliminaţi în optimile Cupei Regelui Arabiei Saudite de Al-Ittihad
11:20
Juventus i-a găsit înlocuitor lui Igor Tudor! Revenire de senzaţie în Serie A
11:00
OUT de la CFR Cluj! Unul dintre cei mai bine plătiţi jucători din Gruia a fost exclus din lot: „L-au dat afară! De o lună nu se mai antrenează”
10:20
Lovitură pentru Dinamo! Un jucător de bază s-a accidentat şi e OUT: „E destul de complicat”
Acum 12 ore
10:00
CFR Cluj intră în era Daniel Pancu! Fostul selecţioner U21 anunţă o adevărată revoluţie în Gruia: „E o situaţie de neimaginat”
09:50
Alexandru Musi, exploziv la adresa FCSB-ului după meciul din Cupa României: „Nu mă mai întorc niciodată”
09:40
Dezastru pentru Horaţiu Moldovan la debutul la Real Oviedo! Portarul român a încasat 3 goluri după minutul 90 de la o echipă de liga a treia
09:30
MM Stoica a dat de pământ cu patronul rivalei din SuperLiga: „Ce treabă ai cu tu noi, vezi de treaba ta. Karma loveşte şi nu mişeleşte” | EXCLUSIV
09:20
Nicolae Stanciu la Rapid?! Bomba care ar putea arunca în aer SuperLiga! Anunţul făcut de Victor Angelescu în direct: „Ar fi excepţional” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 24 ore
00:40
Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 de kilograme
00:30
VIDEO | Atalanta - AC Milan 1-1. Golurile au venit în prima repriză, în cel mai interesant meci al zilei din Italia
00:30
VIDEO | Cameron Norrie a dat lovitura la Paris! Victorie contra lui Carlos Alcaraz în turul II
00:10
Lovitură de teatru! Mirel Rădoi, OUT din Bănie! Cine sunt antrenorii aflaţi în pole-position să o preia pe Universitatea Craiova
00:00
Zeljko Kopic, dur cu elevii săi după meciul cu CS Dinamo: „Puteam să compromitem totul!”
28 octombrie 2025
23:50
FCSB a demarat negocierile pentru transfer! Anunţul făcut de MM Stoica în direct, după ce a fost trimis de Gigi Becali în Portugalia: „Nu ne oprim aici” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
VIDEO | UBT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg
23:10
A aflat că Daniel Pancu o va prelua pe CFR Cluj şi a tras semnalul de alarmă: „E cel mai important moment al său” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Polo: CSM Oradea – Primorac Kotor, scor 14-7, în grupa C a Ligii Campionilor
23:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! CS Dinamo - FC Dinamo 1-3! Trupa lui Zeljko Kopic se impune în duelul „frăţesc” de pe Arcul de Triumf! Toate rezultatele zilei
22:40
VIDEO | U BT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg
22:30
VIDEO | Victorie la limită pentru Napoli pe terenul lui Lecce, scor 0-1! Trupa pregătită de Antonio Conte continuă să fie lider în Serie A
22:20
VIDEO | Claudiu Niculescu are un singur regret, după ce echipa sa a pierdut la scor cu CFR Cluj: „Nu am reuşit să le facem faţă”
22:20
Bomba momentului! Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o echipă cu pretenţii europene! Clubul a acceptat oferta de 5 milioane de euro, iar transferul poate intra în linie dreaptă
21:30
VIDEO | Adrian Păun, mesaj pentru fanii CFR-ului, după ce tribunele din Gruia au fost goale la meciul din Cupa României: „Eu îmi dau viaţa pe teren şi mă aştept ca suporterii să fie alături de noi”
