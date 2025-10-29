”Toată lumea se gândeşte să câştige Cupa”. Cristiano Bergodi are un start de mandat perfect la ”U” Cluj

Primasport.ro, 29 octombrie 2025 17:50

”Toată lumea se gândeşte să câştige Cupa”. Cristiano Bergodi are un start de mandat perfect la ”U” Cluj

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
18:10
Antrenorul Metalului Buzău, iureş după eşecul cu ”U” Cluj. ”Nu vii cu o atitudine sfidătoare!” Primasport.ro
Antrenorul Metalului Buzău, iureş după eşecul cu ”U” Cluj. ”Nu vii cu o atitudine sfidătoare!”
Acum 30 minute
17:50
”Toată lumea se gândeşte să câştige Cupa”. Cristiano Bergodi are un start de mandat perfect la ”U” Cluj Primasport.ro
”Toată lumea se gândeşte să câştige Cupa”. Cristiano Bergodi are un start de mandat perfect la ”U” Cluj
17:50
Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a abuzat de poziţia sa dominantă pentru a bloca Super Liga Primasport.ro
Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a abuzat de poziţia sa dominantă pentru a bloca Super Liga
Acum o oră
17:20
Naţionala de rugby va disputa meciuri test cu Canada, SUA şi Uruguay Primasport.ro
Naţionala de rugby va disputa meciuri test cu Canada, SUA şi Uruguay
17:20
VIDEO | Metalul Buzău - ”U” Cluj 1-2. Ardelenii s-au chinuit serios în meciul de Cupă Primasport.ro
VIDEO | Metalul Buzău - ”U” Cluj 1-2. Ardelenii s-au chinuit serios în meciul de Cupă
17:20
Metaloglobus şi FC Argeş au oferit un meci spectaculos în grupele Cupei României Primasport.ro
Metaloglobus şi FC Argeş au oferit un meci spectaculos în grupele Cupei României
Acum 2 ore
17:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! ”U” Cluj obţine un succes muncit cu Metalul Buzău Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! ”U” Cluj obţine un succes muncit cu Metalul Buzău
16:50
Dinamo şi Rapid, sancţionate dur după derby de către Comisia de Disciplină. Primasport.ro
Dinamo şi Rapid, sancţionate dur după derby de către Comisia de Disciplină.
16:30
Leylah Fernandez, adversara Soranei Cîrstea în sferturile turneului WTA de la Hong Kong Primasport.ro
Leylah Fernandez, adversara Soranei Cîrstea în sferturile turneului WTA de la Hong Kong
Acum 4 ore
16:10
Conducerea a decis soarta lui Marius Măldărăşanu Primasport.ro
Conducerea a decis soarta lui Marius Măldărăşanu
15:40
Kevin De Bruyne a fost operat cu succes şi va lipsi o perioadă bună de pe teren Primasport.ro
Kevin De Bruyne a fost operat cu succes şi va lipsi o perioadă bună de pe teren
15:20
Un jucător rus a înscris la trei zile după ce a scăpat de o tentativă de răpire Primasport.ro
Un jucător rus a înscris la trei zile după ce a scăpat de o tentativă de răpire
15:10
Dominic Marcu revine în weekend la Promenada Craiova cu Tesla de curse şi Cybertruck Primasport.ro
Dominic Marcu revine în weekend la Promenada Craiova cu Tesla de curse şi Cybertruck
15:10
Jurnalista Alina Manolache se alătură echipei Cotidianul.ro Primasport.ro
Jurnalista Alina Manolache se alătură echipei Cotidianul.ro
15:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - ”U” Cluj se joacă ACUM Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - ”U” Cluj se joacă ACUM
15:00
E gata! Mihai Rotaru a făcut anunţul oficial despre Mirel Rădoi, după ce tehnicianul a ameninţat cu demisia: „Asta este” Primasport.ro
E gata! Mihai Rotaru a făcut anunţul oficial despre Mirel Rădoi, după ce tehnicianul a ameninţat cu demisia: „Asta este”
14:50
UEFA a amendat FRF după incidentele de la meciul U21 România – Cipru Primasport.ro
UEFA a amendat FRF după incidentele de la meciul U21 România – Cipru
14:50
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - „U” Cluj, de la 15:00! Programul complet al zilei Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - „U” Cluj, de la 15:00! Programul complet al zilei
Acum 6 ore
14:10
Cristi Chivu a luat decizia în privinţa lui Josep Martinez! Portarul lui Inter a fost implicat într-un accident mortal Primasport.ro
Cristi Chivu a luat decizia în privinţa lui Josep Martinez! Portarul lui Inter a fost implicat într-un accident mortal
14:00
Kai, nepoata lui Donald Trump, va debuta în circuitul profesionist de golf Primasport.ro
Kai, nepoata lui Donald Trump, va debuta în circuitul profesionist de golf
13:40
Sorana Cîrstea revine extraordinar şi întoarce soarta meciului cu Ajla Tomjlanovic! Românca s-a calificat în sferturi la Hong Kong Open Primasport.ro
Sorana Cîrstea revine extraordinar şi întoarce soarta meciului cu Ajla Tomjlanovic! Românca s-a calificat în sferturi la Hong Kong Open
13:40
Aaron Ramsey, fost jucător la Arsenal, oferă 20.000 euro pentru informaţii care ar ajuta la găsirea câinelui său Primasport.ro
Aaron Ramsey, fost jucător la Arsenal, oferă 20.000 euro pentru informaţii care ar ajuta la găsirea câinelui său
13:20
Lovitura zilei în SuperLiga! Ricardo Cadu, revenire de senzaţie la CFR Cluj?! „Eu zic că da” Primasport.ro
Lovitura zilei în SuperLiga! Ricardo Cadu, revenire de senzaţie la CFR Cluj?! „Eu zic că da”
13:10
Victor Angelescu a dezvăluit ce transfer va forţa Rapid în perioada de mercato de iarnă: „Avem deja ţintele” | EXCLUSIV Primasport.ro
Victor Angelescu a dezvăluit ce transfer va forţa Rapid în perioada de mercato de iarnă: „Avem deja ţintele” | EXCLUSIV
13:00
Universitatea Craiova a luat decizia finală în privinţa lui Mirel Rădoi! Informaţia momentului în fotbalul românesc Primasport.ro
Universitatea Craiova a luat decizia finală în privinţa lui Mirel Rădoi! Informaţia momentului în fotbalul românesc
12:30
Titular surpriză la FCSB pentru meciul din Cupa României: „El va juca” | EXCLUSIV Primasport.ro
Titular surpriză la FCSB pentru meciul din Cupa României: „El va juca” | EXCLUSIV
Acum 8 ore
12:00
Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, eliminaţi în optimile Cupei Regelui Arabiei Saudite de Al-Ittihad Primasport.ro
Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, eliminaţi în optimile Cupei Regelui Arabiei Saudite de Al-Ittihad
11:20
Juventus i-a găsit înlocuitor lui Igor Tudor! Revenire de senzaţie în Serie A Primasport.ro
Juventus i-a găsit înlocuitor lui Igor Tudor! Revenire de senzaţie în Serie A
11:00
OUT de la CFR Cluj! Unul dintre cei mai bine plătiţi jucători din Gruia a fost exclus din lot: „L-au dat afară! De o lună nu se mai antrenează” Primasport.ro
OUT de la CFR Cluj! Unul dintre cei mai bine plătiţi jucători din Gruia a fost exclus din lot: „L-au dat afară! De o lună nu se mai antrenează”
10:20
Lovitură pentru Dinamo! Un jucător de bază s-a accidentat şi e OUT: „E destul de complicat” Primasport.ro
Lovitură pentru Dinamo! Un jucător de bază s-a accidentat şi e OUT: „E destul de complicat”
Acum 12 ore
10:00
CFR Cluj intră în era Daniel Pancu! Fostul selecţioner U21 anunţă o adevărată revoluţie în Gruia: „E o situaţie de neimaginat” Primasport.ro
CFR Cluj intră în era Daniel Pancu! Fostul selecţioner U21 anunţă o adevărată revoluţie în Gruia: „E o situaţie de neimaginat”
09:50
Alexandru Musi, exploziv la adresa FCSB-ului după meciul din Cupa României: „Nu mă mai întorc niciodată” Primasport.ro
Alexandru Musi, exploziv la adresa FCSB-ului după meciul din Cupa României: „Nu mă mai întorc niciodată”
09:40
Dezastru pentru Horaţiu Moldovan la debutul la Real Oviedo! Portarul român a încasat 3 goluri după minutul 90 de la o echipă de liga a treia Primasport.ro
Dezastru pentru Horaţiu Moldovan la debutul la Real Oviedo! Portarul român a încasat 3 goluri după minutul 90 de la o echipă de liga a treia
09:30
MM Stoica a dat de pământ cu patronul rivalei din SuperLiga: „Ce treabă ai cu tu noi, vezi de treaba ta. Karma loveşte şi nu mişeleşte” | EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a dat de pământ cu patronul rivalei din SuperLiga: „Ce treabă ai cu tu noi, vezi de treaba ta. Karma loveşte şi nu mişeleşte” | EXCLUSIV
09:20
Nicolae Stanciu la Rapid?! Bomba care ar putea arunca în aer SuperLiga! Anunţul făcut de Victor Angelescu în direct: „Ar fi excepţional” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nicolae Stanciu la Rapid?! Bomba care ar putea arunca în aer SuperLiga! Anunţul făcut de Victor Angelescu în direct: „Ar fi excepţional” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 24 ore
00:40
Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 de kilograme Primasport.ro
Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 de kilograme
00:30
VIDEO | Atalanta - AC Milan 1-1. Golurile au venit în prima repriză, în cel mai interesant meci al zilei din Italia Primasport.ro
VIDEO | Atalanta - AC Milan 1-1. Golurile au venit în prima repriză, în cel mai interesant meci al zilei din Italia
00:30
VIDEO | Cameron Norrie a dat lovitura la Paris! Victorie contra lui Carlos Alcaraz în turul II Primasport.ro
VIDEO | Cameron Norrie a dat lovitura la Paris! Victorie contra lui Carlos Alcaraz în turul II
00:10
Lovitură de teatru! Mirel Rădoi, OUT din Bănie! Cine sunt antrenorii aflaţi în pole-position să o preia pe Universitatea Craiova Primasport.ro
Lovitură de teatru! Mirel Rădoi, OUT din Bănie! Cine sunt antrenorii aflaţi în pole-position să o preia pe Universitatea Craiova
00:00
Zeljko Kopic, dur cu elevii săi după meciul cu CS Dinamo: „Puteam să compromitem totul!” Primasport.ro
Zeljko Kopic, dur cu elevii săi după meciul cu CS Dinamo: „Puteam să compromitem totul!”
28 octombrie 2025
23:50
FCSB a demarat negocierile pentru transfer! Anunţul făcut de MM Stoica în direct, după ce a fost trimis de Gigi Becali în Portugalia: „Nu ne oprim aici” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
FCSB a demarat negocierile pentru transfer! Anunţul făcut de MM Stoica în direct, după ce a fost trimis de Gigi Becali în Portugalia: „Nu ne oprim aici” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
VIDEO | UBT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg Primasport.ro
VIDEO | UBT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg
23:10
A aflat că Daniel Pancu o va prelua pe CFR Cluj şi a tras semnalul de alarmă: „E cel mai important moment al său” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A aflat că Daniel Pancu o va prelua pe CFR Cluj şi a tras semnalul de alarmă: „E cel mai important moment al său” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Polo: CSM Oradea – Primorac Kotor, scor 14-7, în grupa C a Ligii Campionilor Primasport.ro
Polo: CSM Oradea – Primorac Kotor, scor 14-7, în grupa C a Ligii Campionilor
23:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! CS Dinamo - FC Dinamo 1-3! Trupa lui Zeljko Kopic se impune în duelul „frăţesc” de pe Arcul de Triumf! Toate rezultatele zilei Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! CS Dinamo - FC Dinamo 1-3! Trupa lui Zeljko Kopic se impune în duelul „frăţesc” de pe Arcul de Triumf! Toate rezultatele zilei
22:40
VIDEO | U BT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg Primasport.ro
VIDEO | U BT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg
22:30
VIDEO | Victorie la limită pentru Napoli pe terenul lui Lecce, scor 0-1! Trupa pregătită de Antonio Conte continuă să fie lider în Serie A Primasport.ro
VIDEO | Victorie la limită pentru Napoli pe terenul lui Lecce, scor 0-1! Trupa pregătită de Antonio Conte continuă să fie lider în Serie A
22:20
VIDEO | Claudiu Niculescu are un singur regret, după ce echipa sa a pierdut la scor cu CFR Cluj: „Nu am reuşit să le facem faţă” Primasport.ro
VIDEO | Claudiu Niculescu are un singur regret, după ce echipa sa a pierdut la scor cu CFR Cluj: „Nu am reuşit să le facem faţă”
22:20
Bomba momentului! Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o echipă cu pretenţii europene! Clubul a acceptat oferta de 5 milioane de euro, iar transferul poate intra în linie dreaptă Primasport.ro
Bomba momentului! Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o echipă cu pretenţii europene! Clubul a acceptat oferta de 5 milioane de euro, iar transferul poate intra în linie dreaptă
21:30
VIDEO | Adrian Păun, mesaj pentru fanii CFR-ului, după ce tribunele din Gruia au fost goale la meciul din Cupa României: „Eu îmi dau viaţa pe teren şi mă aştept ca suporterii să fie alături de noi” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Păun, mesaj pentru fanii CFR-ului, după ce tribunele din Gruia au fost goale la meciul din Cupa României: „Eu îmi dau viaţa pe teren şi mă aştept ca suporterii să fie alături de noi”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.