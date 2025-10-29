Avertisment pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente

20:20

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că reprezentanţii magistraţilor sunt de acord să revină la masa dialogului şi că va propune marţi, în coaliţie, să facă rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii, pentru că nu vrea să ia paternitatea nimănui pe proiectul privind pensiile … Articolul Grindeanu anunță că PSD va propune un nou proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.