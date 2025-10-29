Cum merge reindustrializarea lui Trump? General Motors concediază 1.700 de oameni la fabricile de maşini electrice din SUA
29 octombrie 2025
Cum vede anul 2026 Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, liderul bankingului românesc: În 2026 vedem o revenire a apetitului instituţional, ceea ce încurajează investiţiile şi crearea de noi locuri de muncă. Dar, incertitudinea economică va continua, iar anul 2026 va fi provocator # Ziarul Financiar
Incertitudinea economică va continua anul viitor, fiind posibil să vedem o inflaţie încă ridicată, precum şi scăderea numărului de companii. Însă, a doua parte a anului poate aduce recuperarea şi putem vedea şi o revenire a apetitului instituţional, cu impact favorabil asupra investiţiilor şi creării de noi locuri de muncă, anticipează Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România după active.
România, a doua cea mai mică pondere a angajatilor care lucrează part-time din Uniunea Europeană. În 2024, România avea 2,9% din totalul angajaţilor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani care lucrau în regim part-time # Ziarul Financiar
România este pe locul al doilea în UE după ponderea angajaţilor care lucrează în regim part-time, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică.
EXCLUSIV ZF. Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, cu afaceri de 2,2 miliarde de dolari, are în calcul listarea la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a planurilor de finanţare. Pe site-ul companiei a apărut o nouă secţiune dedicată investitorilor. Swiss Capital, broker. Cine este CEO-ul Trans-Oil # Ziarul Financiar
Transparenţa salarială devine regulă în UE. Companiile din România trebuie să se pregătească din timp cu audit intern, grile salariale clare şi organigrame actualizate. Georgiana Vlădescu, PeliPartners: „Este esenţial ca angajatorii să nu adopte o atitudine reactivă, ci să înceapă pregătirea înainte ca directiva să devină obligatorie # Ziarul Financiar
Uniunea Europeană urmăreşte schimbări majore în domeniul dreptului muncii prin Directiva privind transparenţa salarială, care urmăreşte reducerea diferenţelor de remunerare dintre femei şi bărbaţi şi promovarea unui mediu de lucru echitabil.
Chinezii de la Haier caută cumpărător pentru fabrica de 70 mil. euro din Prahova, pe care au închis-o după nici patru ani. Ce alte unităţi de producţie locale au primit o a doua şansă? # Ziarul Financiar
Grupul chinez Haier scoate la vânzare fabrica de frigidere din Ariceştii Rahtivani din Prahova, pe care a închis-o în acest an. Compania de consultanţă Colliers a fost desemnată consultant exclusiv în procesul de vânzare, urmând să identifice potenţialii cumpărători sau utilizatori finali din domeniul producţiei.
Investiţiile continuă în sănătate. Clinicile de radioterapie Amethyst deschid unitatea din Piatra Neamţ după o investiţie de 10 mil. euro. În 2025, Amethyst şi-a schimbat acţionarul, la cârmă venind fondul de investiţii britanic Fremman Capital. # Ziarul Financiar
Brandul de clinici de radioterapie Amethyst continuă investiţiile pe piaţa locală şi a inaugurat o clinică de profil în Piatra Neamţ de 10 mil. euro. Oraşul se afla deja pe lista de obiective a operatorului medical, care anunţase deja extinderea în zona de Nord a ţării, precum şi în Satu Mare. Sunt şase clinici Amethyst în total în România, iar brandul a pornit din Bucureşti şi s-a extins inclusiv la nivel european.
Marii retaileri spun că furturile din magazine s-au înmulţit, fenomenul fiind legat de contextul economic. Într-un an, pagubele ajung la jumătate de miliard de lei. Situaţia nu este specifică României, inclusiv în Marea Britanie un retailer spunea recent, citat de Financial Times, că există o „epidemie“ de furturi # Ziarul Financiar
Numărul furturilor din magazine a crescut în ultima perioadă, spun marii retaileri, care pun fenomenul, cel puţin într-o anumită măsură, pe seama contextului economic dificil. De altfel, în perioadele de criză, când oamenii au probleme financiare, acest tip de activitate se intensifică. Şi nu doar în România.
Nvidia, prima companie din lume care valorează 5.000 de miliarde de dolari: CEO-ul Jensen Huang anunţă comenzi record de 500 de miliarde pentru cipuri AI şi şapte supercomputere pentru guvernul SUA, în timp ce Blackwell devine miza discuţiilor Trump-Xi şi consolidează dominaţia companiei în cursa globală pentru inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de francezii de la P3G Industries, şi-a redus cu 35,8% pierderea netă în 2024, la afaceri de aproape 85,8 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de compania franceză P3G Industries, cu fabrici în Bucureşti, Sovata şi Târnăveni, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproape 85,8 mil. lei (17,2 mil. euro), în scădere cu 23,2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 111,7 mil. lei (aproape 22,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Nvidia pe cale să atingă 5 trilioane de dolari: CEO-ul Jensen Huang anunţă comenzi record de 500 de miliarde pentru cipuri AI şi şapte supercomputere pentru guvernul SUA, în timp ce Blackwell devine miza discuţiilor Trump-Xi şi consolidează dominaţia companiei în cursa globală pentru inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
Dumitru Chisăliţă, preşedinte CA la Romgaz, renunţă la poziţia deţinută, în locul lui fiind numit Marius Gabriel Nuţ. ”În momentul în care procedura oficială nu mă regăseşte între opţiunile pentru viitorul Consiliu, apreciez că nu ar fi coerent, nici instituţional, nici personal, să continui să exercit această funcţie” # Ziarul Financiar
ZF Live. Cosmin Năstasă, cofondator, Data Revolt - agenţie de data marketing specializată în interpretarea datelor de business: Transformările aduse de AI în piaţa de publicitate vor face piaţa mai complexă, iar investiţiile în marketing vor creşte # Ziarul Financiar
Transformările aduse de inteligenţa artificială (AI) în piaţa de publicitate vor face piaţa mai complexă, iar businessurile vor avea o zonă mai mare şi mai complexă pe care vor trebui să o acopere cu investiţiile în publicitate, a explicat Cosmin Năstasă, cofondator al agenţiei de data marketing specializate în interpretarea datelor de business Data Revolt.
De ce a făcut Consiliul Concurenţei vizite inopinate la sediile marilor reţele şi ce riscă acestea în cazul în care sunt confirmate nereguli? Amenzile pot depăşi 700 mil. lei. Concurenţa a vrut să vadă în ce măsură retailerii internaţionali respectă legea în relaţia cu furnizorii, mai ales cei din piaţa de lactate. Ce a descoperit? # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile a şase mari lanţuri de retail care activează pe piaţa comercializării produselor alimentare din România, respectiv METRO, Selgros, Auchan, Carrefour, Kaufland şi Mega Image. Motivul? Concurenţa a vrut să vadă în ce măsură retailerii internaţionali respectă legea în relaţia cu furnizorii, mai ales cei din piaţa de lactate.
