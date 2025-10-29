Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista
Newsweek.ro, 29 octombrie 2025 19:20
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista pân...
Acum 5 minute
19:50
5 trilioane de dolari - este evaluarea pe care compania Nvidia o depășește cu ușurință, pe măsură ce...
Acum 10 minute
19:40
Care sunt cele 4 opţiuni existente pentru Donald Trump, de candida în anul 2028, la Preşedinţia SUA...
Acum 30 minute
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în...
19:20
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista # Newsweek.ro
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista pân...
Acum o oră
19:10
250€ bonus la pensie în țara unde merg în vacanță 1.000.000 români. Acasă, pensiile sunt înghețate # Newsweek.ro
Există și pensionari fericiți care primesc bani în plus la pensie. Se dă 250€ bonus la pensie în țar...
Acum 2 ore
18:50
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui # Newsweek.ro
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui. Chiar ...
18:30
Horoscopul banilor, noiembrie. Peste care zodii vine belșug din cer? Răbdarea și curajul sunt cheia # Newsweek.ro
Acesta este Horoscop al banilor în noiembrie. Care sunt zodiile peste care vine belșug din cer? Noie...
18:20
UE: Retragerea trupelor SUA din România nu afectează Programul de Apărare a Flancului Estic în 2026 # Newsweek.ro
Reducerea contingentului militar american din România și din alte state membre ale UE nu va afecta p...
18:10
Putin amenință cu o dronă nucleară. Lansată de pe submarin declanșează un tsunami peste orașe # Newsweek.ro
Rusia susține că a testat cu succes o dronă subacvatică cu capacitate și propulsie nucleară, Poseido...
Acum 4 ore
17:50
De ce nu trebuie exudat faringian tuturor copiilor răciți și cu gâtul roșu? Explicația medicului # Newsweek.ro
Un medic spune că românii sunt foarte panicați de episoadele febrile ale copiilor. În multe cazuri s...
17:50
Un bărbat i-a promis unui inculpat că îl scapă de pedeapsă dacă îi dă 25.000 euro. DNA l-a prins # Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant primind 12.500 de euro d...
17:40
De ce nu trebuie exsudat faringian tuturor copiilor răciți și cu gâtul roșu? Explicația medicului # Newsweek.ro
Un medic spune că românii sunt foarte panicați de episoadele febrile ale copiilor. În multe cazuri s...
17:20
Pietonii nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h în această țară din Europe. De ce? # Newsweek.ro
Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza...
17:10
Un nou caz de rabie pune pe jar autoritățile sanitare vasluiene. E al șaptelea animal depistat cu ac...
17:00
VIDEO Un camion cu maimuțe bolnave de COVID, hepatită, herpes s-a răsturnat. Una a evadat # Newsweek.ro
Un camion din Statele Unite care transporta maimuțe „agresive” despre care se crede că sunt purtătoa...
16:50
Pietonii și bicicliștii din Solvacia au limită de viteză. Nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h # Newsweek.ro
Pietonii și bicicliștii din Solvacia au limită de viteză. Nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h...
16:40
Bărbat reţinut de DNA pentru trafic de influenţă. A fost prins în flagrant primind 12.500 de euro # Newsweek.ro
Bărbat reţinut de DNA pentru trafic de influenţă. A fost prins în flagrant primind 12.500 de euro de...
16:40
Residentialist.ro (P): Imobiliare România – anunțuri actualizate pentru cumpărători și investitori # Newsweek.ro
Piața imobiliară din România continuă să evolueze rapid, iar accesul la informații corecte și oferte...
16:20
FACIAS: 7 milioane de euro risipiți anual pentru paza și protecția a șase DGASPC-uri din București # Newsweek.ro
FACIAS: 7 milioane de euro risipiți anual pentru paza și protecția a șase DGASPC-uri din București. ...
16:20
SUA vor exclude sucursalele germane ale Rosneft de la sancțiuni. Nu se află sub controlul Rusiei # Newsweek.ro
Guvernul SUA a oferit garanții scrise că activele Rosneft din Germania nu vor intra sub incidența sa...
16:00
Rusia testează drona subacvatică nucleară Poseidon. Putin: „Nu poate fi interceptată de nimeni” # Newsweek.ro
Vladimir Putin a anunțat testarea unei drone submarine cu propulsie nucleară de tip Poseidon, despre...
16:00
Vladimir Putin îi îndeamnă pe ucraineni să-și contacteze batalioanele încercuite pentru a se preda # Newsweek.ro
Vladimir Putin îi îndeamnă pe ucraineni să-și contacteze batalioanele încercuite de armata rusă pent...
Acum 6 ore
15:50
Firma de securitate cibernetică Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alegerile din Moldova # Newsweek.ro
Specialiștii firmei americane de securitate Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alagerile parla...
15:40
Ministerul Afacerilor Interne spune că foarte mulți români își anulează documentele de stare civilă ...
15:20
Escrocherie de Black Friday, în numele unei companii de curierat. Cum te atrage în capcană? # Newsweek.ro
Escrocii au mai inventat o metodă de a-i păcăli pe români. Acum se folosesc de numele unei firme de ...
15:10
Kremlinul face scut în jurul lui Potra, mercenarul lui Georgescu. Cum încearcă blocarea extrădării # Newsweek.ro
Kremlinul încerca să blocheze extrădarea din Dubai a lui Horaţiu Potra, mercenarul lui Călin Georges...
14:50
Profesorii anunţă referendum pentru grevă generală. Cer schimbarea ministrului Educației # Newsweek.ro
Sindicaliștii din educație au transmis că vor iniția consultarea profesorilor pentru declanșarea gre...
14:50
Piața auto din România, a 5-a cea mai mare scădere din UE. Ce mașini preferă europenii? # Newsweek.ro
Per total, în primele 9 luni din 2025, piața auto din UE a crescut timid, cu 0,9%, față de același i...
14:20
BNR plătește 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații iau 12 salarii la pensie # Newsweek.ro
Nu e nicio austeritate la BNR. Banca a dat 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații...
14:10
Beneficiu la pensie pentru pensionari, veterani și văduve și în 2026. Ce vor primi gratis # Newsweek.ro
Pensionarii veterani, văduvele și anumite categorii de români vor primi un beneficiu și în 2026. Ce ...
14:00
Programul de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit # Newsweek.ro
Programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungit, noul ...
Acum 8 ore
13:40
ANALIZĂ Plecarea soldaților SUA obligă România să se întărească militar la Marea Neagră # Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage soldați americani din România, o schimbare semnific...
13:30
Nicușor Dan: Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată # Newsweek.ro
Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de retragerea unui număr mare de soldați americani de pe terit...
13:30
Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Sfidare la adresa premierului Bolojan? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, face anunțul - Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Veș...
13:20
Medic ATI, după decesul doctoriței de la Buzău: Nu avem pensii speciale, facem medici pentru Europa # Newsweek.ro
Dr. Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina din București, reacționează după decesul directoa...
13:20
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global? # Newsweek.ro
Au început să vină pensiile de la mica recalculare. Azi, prezentăm o pensie crescută cu 240 lei la M...
13:00
Bate vânt de criză și în curtea Mercedes. Profit mai mic cu 30,8%, în T3 2025. Care sunt problemele? # Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană se adâncește pe zi ce trece. După ce Porsche a anunțat pierderi d...
12:50
Belgia amenință direct Rusia: Moscova va fi rasă de pe fața pământului, dacă Putin atacă Bruxellesul # Newsweek.ro
Ministrul apărării din Belgia, Theo Francken, a lansat un avertisment dur la adresa Rusiei, afirmând...
12:40
Şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale, Anton-Cristian Gheorghe, a anunţat, miercuri, că în urma ...
12:30
George Simion, atac grosolan la adresa lui Grindeanu: "Sorine, te-ai coţăit cu toată lumea. Dispari" # Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion a lansat un atac grosolan la adresa preşedintelui interimar...
12:20
Focșaniul și Brăila, legate de o autostradă de 73,5 km și 4.290.000.000 lei. Când va fi gata? # Newsweek.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat contractul pentru drumul expres de 73,5 km ce va l...
12:10
Preşedintele Salvamont România: Ultimele măsuri de austeritate afectează grav activitatea de salvare # Newsweek.ro
Preşedintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat miercuri că măsurile de austeritate impuse...
12:00
Două prototipuri de drone militare făcute la Brașov, testate cu succes. Pot duce 15 kg de muniție # Newsweek.ro
Primele două prototipuri de drone militare făcute de Carfil Braşov, în colaborare cu americanii de l...
Acum 12 ore
11:40
„Profesorul Apocalipsă”, apropiat lui Putin amenință Franța și Regatul Unit: Vor fi distruse nuclear # Newsweek.ro
Un influent politolog rus, Serghei Karaganov, supranumit „Profesorul Apocalipsă” și apropiat cercuri...
11:30
Ideea ridicării unei catedrale naționale s-a născut imediat după Războiul de Independență (1877–1878...
11:30
Arhiepiscopul Constantinopolului, Bartolomeu I, recompensat cu premiul „Constantin Brâncoveanu” # Newsweek.ro
Fundaţia Alexandrion i-a oferit Arhiepiscopului Constantinopolului, Bartolomeu I, premiul special „C...
11:20
Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist # Newsweek.ro
Nicușor Dan a declarat ieri că nu cunoaștem toată biografia întunecată a lui Călin Georgescu. Ea ara...
11:10
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în campania lui Călin Georgescu: 100% direcționată de Moscova # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat acuzații grave privind implicarea Rusiei în alegerile p...
11:00
Coreea de Nord a testat o rachetă înainte de vizita lui Trump în Coreea de Sud. Care e motivul? # Newsweek.ro
Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă de croazieră de tip mare-sol în largul coastei de vest,...
11:00
Noi informații despre explozia din Rahova. A fost găsit epicentru. Ce se întâmplă cu blocul avariat? # Newsweek.ro
Apar noi informații despre explozia blocului din Rahova. Specialiștii spun că nu se mai poate locui ...
