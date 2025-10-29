Două copile, zdrobite pe trecerea de pietoni de o mașină condusă de un șofer în vârstă de 78 de ani. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp, în Răcădău
BizBrasov.ro, 29 octombrie 2025 19:20
Două copile au fost zdrobite pe trecerea de pietoni în Brașov, în această seară. La acest moment polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier intervin la un accident rutier produs în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Muncii, din municipiul Brașov. În accident a fost implicat un autoturism condus de un bărbat în [...]
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:30
Călătorii nu își vor mai putea cumpăra bilete RTABV cu aplicația 24pay timp de trei zile # BizBrasov.ro
18:20
O femeie și un copil au fost accidentați de o mașină pe Bulevardul Muncii, în cartierul Răcădău, în urmă cu mai puțin de jumătate de oră. Potrivit reprezentanților ISU Brașov, femeia este în stare de inconștiență.
Acum 4 ore
16:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat într-o postare pe Facebook că sindicatele şi patronatele au ajuns la un consens referitor la indexarea valorii tichetelor de masa de la 40 de lei la 50 de lei. La Palatul Victoria a avut loc miercuri reuniunea Consiliului Naţional Tripartit. Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din [...]
16:40
Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate faţă de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa # BizBrasov.ro
Statele Unite rămân angajate faţă de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa, afirmă ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, după ce Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, implicit din România. „În cadrul NATO, aliaţi precum România demonstrează o capacitate [...]
16:10
Germanii de la Kaufland deschid un magazin la Săcele și creează 70 de noi locuri de muncă. Prețuri reduse în prima zi de funcționare # BizBrasov.ro
16:10
VIDEO Un „pantofar” care a plecat să „cucerească” vârful Moldoveanu, recuperat cu greu de salvamontiști din munții Făgăraș. E înghețat, cu multiple contuzii, dar viu # BizBrasov.ro
Din nou, presiune pe salvamontiști. Un bărbat a plecat spre vârful Moldoveanu fără colțari, cu ghete în picioare, fără lanternă și complet nepregătit tehnic. În noaptea de 27-28 a dormit în mașina la Stâna lui Burnei, iar ieri (28/10) a plecat spre vârf. Mașina lui a fost reperata la stână, se vedea sacul de dormit [...]
16:10
Încep licitațiile pentru parcările de reședință din Tractorul, iar spre final de noiembrie și pentru cele din Centrul Civic # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov. Dacă săptămâna aceasta au fost programate procedurile din cartierele Scriitorilor, care a avut loc ieri, și Craiter, care se va desfășura mâine, de săptămâna viitoare încep licitațiile pentru cartierul Tractorul, iar spre sfârșitul lunii, pentru locurile de parcare din zona centrului civic. Cererile [...]
Acum 6 ore
15:30
„Persoane având legături cu Kremlinul încearcă să oprească extrădarea lui Horaţiu Potra”, scrie publicația engleză The Guardian # BizBrasov.ro
„Persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea din Dubai a unui mercenar româno-francez căutat în România pentru complot la organizarea unei lovituri de stat”, scrie publicația engleză „The Guardian”, referindu-se la Horaţiu Potra. Efortul de a bloca extrădarea sa este coordonat de Igor Spivak, şeful Societăţii Ruse pentru [...]
15:20
Polițiștii brașoveni avertizează: Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an # BizBrasov.ro
Întrucât sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă în care populația poate manifesta o creștere a vulnerabilității la o serie de fapte antisociale specifice, fiind necesare măsuri pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, Poliția Română desfășoară în perioada 27.10.2025-05.01.2025 campania „Siguranța nu este un artificiu!”, destinată prevenirii victimizării populației. Astfel, Poliția Brașov avertizează asupra [...]
15:10
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că un motociclu a acroșat ușor un pieton aflat pe partea carosabilă, incident care a dus la blocarea totală a circulației pe cel mai aglomerat drum din țară. Potrivit autorităților, evenimentul rutier a avut loc la kilometrul 143 al drumului DN 1 Brașov-Ploiești, în apropierea [...]
14:50
Lucrările la zidul de apărare al cetății Brașovului care s-a prăbușit în 2020 au fost finalizate. Primăria a reușit să recupereze fondurile PNRR pierdute în 2023 pentru acest proiect # BizBrasov.ro
Pe lângă proiectele aflate în derulare, Municipalitatea a reușit în acest an să recupereze și prima finanțare obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru reabilitarea unei porțiuni din zidul de apărare al cetății, în zona Aleii de Sub Tâmpa, finanțare pierdută din cauză că lucrările nu s-au finalizat până la 30 septembrie 2023, [...]
14:40
Imagini surprinse din dronă de către „Tot ce zboară se mănâncă” arată evoluția șantierului de la liniile și peroanele din Gara Brașov. Liniile 8 și 9 din stație au fost modernizate, fără a se lua în calcul însă și instalarea unei copertine, iar acum liniile 1, 2 și 3 sunt și ele aproape de final. [...]
14:10
Proiectul de extindere a DN 13 la ieșirea din Brașov, corelat cu planul pentru autostrada Brașov – Bacău # BizBrasov.ro
Conexiunile Brașovului cu viitoarea autostradă Brașov – Bacău – și în mod special rezolvarea ieșirii din Brașov pe DN13 – au fost discutate astăzi în cadrul unei ședințe cu reprezentanții celor 7 localități, din județul Brașov, prin care va trece traseul viitoarei autostrăzi, cei ai consiliului județean și proiectanții. „E foarte important acest lucru, pentru [...]
Acum 8 ore
13:50
Președintele Nicuşor Dan: „Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România şi SUA rămâne în aceiaşi parametri” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în România, iar securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Şeful statului mai arată că Parteneriatul strategic rămâne în aceiaşi parametri. Preşedintele Nicuşor Dan [...]
13:50
Hidroelectrica a finalizat modernizarea aplicației prin intermediul căreia interacționează cu clienții # BizBrasov.ro
Hidroelectrica a anunțat că a finalizat marţi procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicaţiei iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat. Lucrările, programate iniţial pentru perioada 23-31 octombrie 2025, au vizat optimizarea infrastructurii digitale care gestionează plăţile online cu cardul, cu scopul de a oferi clienţilor o experienţă îmbunătăţită, sigură şi eficientă, [...]
13:20
Numărul parlamentarilor ar putea scădea cu 10% în următoarea legislatură – de la 465 la 419. Nu contează referendumul din 2009 # BizBrasov.ro
13:20
Pe parcursul săptămânii trecute, la nivelul județului Brașov, au fost raportate 2.061 cazuri de infecții respiratorii, în scădere față de săptămâna anterioară când fuseseră 2.217 cazuri. Au fost înregistrate însă 11 cazuri de gripă clinică, comparativ cu doar un singur caz în săptămâna de supraveghere 13 – 19 octombrie. Potrivit datelor DSP Brașov, pe parcursul [...]
12:40
Motociclist accidentat grav la Rupea, preluat de elicopterul SMURD și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov # BizBrasov.ro
Un accident rutier grav a avut loc în jurul orei 11, în orașul Rupea, pe str. Republicii „În jurul orei 11:00, a fost semnalat un accident rutier produs între un autoturism și o motocicletă, pe str. Republicii, în orașul Rupea. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș [...]
12:30
În fiecare an, în ultima zi de vineri din luna octombrie este sărbătorită Ziua Mondială a Lemurilor, numiți „gardienii” biodiversității din Madagascar. Cu această ocazie, Grădina Zoologică Brașov invită publicul, în data de 31 octombrie 2025, între orele 10:00 – 16:00, să participe la o serie de activități educative și recreative menite să aducă vizitatorii [...]
12:10
Plin de bețivi și drogați pe drumurile din Brașov și județ. Inclusiv o doamnă, găsită cu o alcoolemie de 0.74 mg/l alcool pur în aerul expirat # BizBrasov.ro
Plin de bețivi și drogați pe drumurile din Brașov. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale, pe care le-au deschis după ce au identificat, în trafic, la volanul autovehiculelor, persoane care au încălcat grav prevederile legislației rutiere. La data de 25 octombrie a.c., în jurul orei 19.30, [...]
Acum 12 ore
11:50
Un tânăr din Săcele a ajuns după gratii, pentru că și-a amenințat mama. Acesta fusese „îndemnat” la scandal de soție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au dispus reținerea unui bărbat, în cadrul unui dosar penal pe care l-au întocmit și în care se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, după ce acesta și-ar fi amenințat mama. Ieri, în jurul orei 12.15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați, printr-un apel de urgență, [...]
11:50
VIDEO Percheziții ieri, în Săcele, la un individ bănuit că a furat o geantă cu bani și bunuri dintr-un vestiar # BizBrasov.ro
Percheziții ieri, în Săcele. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, au pus în aplicare, la data de 28 octombrie a.c., un mandat de percheziție domiciliară, la o adresă din municipiul Săcele, unde a fost identificat [...]
11:40
Majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei reprezintă o decizie necesară într-un context economic marcat de inflație, presiune pe costurile de trai și dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Ajustarea vine ca un răspuns pragmatic la nevoia de a sprijini puterea de cumpărare a angajaților, dar și de a susține stabilitatea [...]
11:30
Trafic rutier îngreunat pe DN11, între Hărman și Lunca Câlnicului și pe DN1, între Predeal și Timișul de Sus # BizBrasov.ro
Trafic rutier îngreunat pe anumite drumuri din județul Brașov astăzi, din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau marcare a drumurilor, executate de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Brașov Lucrări desfășurare, în data de 29.10.2025, care necesită restricții de circulație, pe raza de competență a DRDPBrasov: pe DN11, între Hărman și Lunca Câlnicului, intervenim pentru [...]
11:10
PSD nu o vrea pe co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață în funcția de vicepremier pe motiv că ne-am compromite relația cu SUA # BizBrasov.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea privind-o pe Oana Gheorghiu, co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, din funcția de vicepremier. Grindeanu susține, printre altele, că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier ar putea afecta relațiile țării noastre cu Statele Unite ale Americii. „Pentru a evita să compromitem relația [...]
11:10
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele, în luna noiembrie. Sunt câteva modificări # BizBrasov.ro
Luna noiembrie aduce câteva modificări minore în programul plăților sociale din România. Pensionarii, părinții care beneficiază de indemnizații și persoanele cu dizabilități trebuie să țină cont de noile date comunicate de autorități, deoarece începutul lunii va aduce o mică întârziere în virarea pensiilor și a altor beneficii. Schimbarea este cauzată exclusiv de calendar: ziua de [...]
11:10
Cele mai populare metode de fraudare online. Cum soluționează băncile plângerile consumatorilor # BizBrasov.ro
10:40
Demonstrație de leadership: O regină din Europa, alături de soldați, la instruire militară # BizBrasov.ro
O regină din Europa, alături de soldați, la instruire militară. Îmbrăcată în uniformă de camuflaj și cu fața vopsită în culori de camuflaj, regina Maxima a Țărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut la un centru de instruire militară din apropiere de Amsterdam. Ea participă la exerciții alături de Poliția militară – un program [...]
10:30
Extinderea SGR: deputatul brașovean Sebastian Rusu propune includerea borcanelor și a altor ambalaje în acest sistem de reciclare cu garanție # BizBrasov.ro
Deputatul brașovean Sebastian Rusu a anunțat că, alături de colegul său Mircea Fechet, a depus o propunere legislativă care vizează extinderea aplicării Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) la noi categorii de ambalaje, dincolo de cele destinate apei și băuturilor răcoritoare. „Prin această inițiativă, românii vor putea returna noi tipuri de ambalaje nereutilizabile pentru oțet, borș, apă [...]
09:50
Publicația ucraineană Kyiv Post relatează că SUA vor retrage trupe din România. Ministerul Apărării Naționale confirmă # BizBrasov.ro
SUA vor retrage trupe din România. Publicația ucraineană Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este pe punctul de a retrage mii de soldaţi americani din România, comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcţie care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei şi care subliniază o reorientare strategică [...]
09:50
Primarul Brașovului: „În alte țări, apariția unui urs e urgență națională. La noi, e o banalitate ca un urs să atace un om” # BizBrasov.ro
Primarul Brașovului, George Scripcaru, critică dur actualele proceduri privind gestionarea situațiilor de urgență generate de urși, pe care le consideră ineficiente și „doar de formă”. Edilul a vorbit la Radio România Brașov FM despre incidentul de sâmbătă dimineață, când un turist canadian a fost atacat de un urs în Masivul Postăvarul, și a declarat că, [...]
09:30
Și azi a crescut prețul motorinei în benzinăriile din Românua, după ce ieri se scumpiseră și benzina și motorina. față de ziua de ieri, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețul motorinei, cu 4 bani pe litru, iar prețul benzinei a rămas nemodificat. Cel mai probabil, celelalte companii vor proceda la majorare [...]
08:00
Încă un turist mort în Piatra Craiului. Bilanțul ultimelor săptămâni: Cinci montaniarzi decedați # BizBrasov.ro
Acum 24 ore
05:50
Studiu efectuat de protecția consumatorilor privitor la conținutul crenvurștilor de pe piața românească. Un singur produs nu are E-uri, iar unii crenvurști au 27g de grăsime la 100g de produs # BizBrasov.ro
InfoCons -protecția consumatorilor-a realizat un studiu pe baza informațiilor care se regăsesc pe etichetele produselor tip crenvursti de porc ce se vând îmn magazinele din România. Denumirea produselor tip crenvursti de porc ce au facut obiectul prezentului studiu „de etichetă” au fost următoarele : Cremwursti cu carne de porc ARO – distribuitor METRO Cash&Carry România SRL Crenvursti [...]
05:50
Pe lângă curse speciale, elevii din municipiul Brașov beneficiază și de abonamente gratuite pe liniile RATBV. Costurile aferente acestor servicii gratuite sunt suportate de la bugetul local, iar la rectificarea ce va fi dezbătută în ședința Consiliului Local de vineri este propusă o majorare a sumei alocate pentru transportul elevilor cu un total de 9.739.870 [...]
05:50
Un consilier local PNL din Tărlungeni, fost director de îngrijiri la Spitalul Județean, implicat în cazul șpăgilor de la DSP Brașov # BizBrasov.ro
Marius Leonte, fost director de îngrijiri în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, este unul dintre cei care au dat mită Ancuței Blănaru, director al Direcției de Sănătate Publică Brașov pentru simularea organizării examenului de absolvire a programelor de instruire în domeniul sănătății publice privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă și eliberarea certificatelor de [...]
05:40
Drumarii vor să refacă cu peste 20 de milioane de lei un pod de pe DN 10, pe care frecvent se petrec accidente, din cauză că este prea îngust și nu se respectă prioritatea de trecere # BizBrasov.ro
Podul de pe DN 10 care traversează Râul Tărlung în apropiere de Stupinii Prejmerului este un punct negru pe harta rutieră. De-a lungul anilor au avut loc mai mult accidente grave în zonă, deoarece podul este mai îngust și nu permite trecerea a două autovehciule din sensuri opuse. Astfel, fie că sunt ignorate indicatoarele din [...]
05:40
Grădinița nr. 1 din Răcădău va intra în reabilitare: investiție de peste 8,8 milioane de lei pentru eficientizare energetică # BizBrasov.ro
Grădinița nr. 1 din cartierul Răcădău va intra în șantier, cel mai probabil anul viitor, după ce Primăria Brașov a actualizat proiectul tehnic și costul investiției. Proiectul, inițiat în urmă cu mai mulți ani, vizează modernizarea completă a clădirii cu etaj și mansardă, care are o suprafață desfășurată de 597,10 metri pătrați. Potrivit noilor indicatori [...]
05:00
Din Berlin, în satul caselor albastre din Țara Făgărașului: trei artiste internaționale, în rezidența la Șona AIR 2025 # BizBrasov.ro
În Șona, satul caselor albastre din Țara Făgărașului, trei artiste internaționale și-au început rezidența la Șona AIR: Katharina Ludwig (Germania/UK), Raluca Popa (România/Germania) și Seda Mimaroğlu (Turcia/Germania). Programul, inițiat de Fundația Ștefan Câlția și co-finanțat de AFCN, oferă artiștilor timp, spațiu și resurse pentru a lucra într-un context rural care încurajează reflecția, colaborarea și experimentul. [...]
05:00
Astăzi începe Dracula Film Festival Brașov. Este singura manifestare de profil din România și în top 50 festivaluri mondiale # BizBrasov.ro
Cea de-a XIII-a ediție a Dracula Film Festival, ce va avea loc în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie, aduce în avanpremieră la Brașov unele dintre cele mai așteptate producții internaționale ale sezonului, semnate de autori importanți ai cinematografiei contemporane. Ajuns la ediția a XIII-a, Dracula Film Festival (29 octombrie – 2 noiembrie 2025) aduce la Brașov [...]
Ieri
18:40
VIDEO Făgărășeanul care a agresat o vecină și pe fiul ei, de 9 ani, a fost reținut de polițiști # BizBrasov.ro
Ca urmare ercetărilor efectuate, privind incidentul produs seara trecută, în municipiul Făgăraș, în urma căruia o femeie de 45 de ani și fiul acesteia ar fi fost agresați de un vecin, de 49 de ani, polițiștii au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a persoanei bănuite de comiterea infracțiunilor de „lovirea sau [...]
16:50
Confondatoarea „Asociației Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier al guvernului României. A construit, din donații, Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave # BizBrasov.ro
Cofondatoarea „Asociației Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier, a anunțat Guvernul. Propunerea merge mai departe către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze în perioada următoare decretul de numire în funcție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de vicepremier, [...]
16:00
VIDEO 700 de pietoni, surprinși când traversau prin loc nepermis, pe parcursul unei săptămâni. În ultimele nouă luni, au fost înregistrate 10 accidente pe fondul acestor abateri # BizBrasov.ro
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, în perioada 20-26 octombrie, o acțiune care a avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere generate de abaterile săvârșite de pietoni, ca urmare a traversării prin locuri nepermise de lege. La această activitate, desfășurată pe o perioadă de șapte zile, a fost angrenat un număr [...]
15:40
În lunile Noiembrie și Decembrie 2025, Brașovul continuă tradiția târgurilor volante dedicate producătorilor români. Potrivit Serviciului Administrare Piețe Brașov, la aceste târguri veți găsi produse de sezon, brânzeturi, miere și produse apicole, zacuscă, dulcețuri, murături și alte bunătăți autentice de iarnă. Programul piețelor volante: Sâmbătă, 08.11 – Cartier Răcădău, str. Someșului (10:00–15:00) Sâmbătă, 15.11 – [...]
15:30
Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu schiurile de la Râșnov e gata. Urmează aprobarea finanțării # BizBrasov.ro
„Cel mai mare proiect al orașului Râșnov intră într-o nouă etapă! Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu Schiurile a parcurs toate etapele tehnice și administrative necesare și va fi depus la CNI pentru finanțare”, a anunțat primarul din Râșnov, Horia Motrescu. Valoarea totală a investiției este de 93 milioane lei (cu TVA). [...]
15:00
Flautul brașovean i-a „fermecat” pe spanioli. Performanță notabilă a școlii de muzică din Brașov # BizBrasov.ro
Flautul brașovean i-a „fermecat” pe spanioli. Flautista Mihaela Manciu a obținut Premiul al II-lea la categoria profesioniști, la concursul „Super Grand Prix”, din cadrul Festivalului Internațional Fiestalonia Milenio care a avut loc în Lloret de Mar din Spania. Competiția a reunit muzicieni din 15 țări, printre care Spania, Indonezia și Franța. Brașoveanca Mihaela Manciu a [...]
14:10
Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav are un nou președinte. Biz Brașov a avut, din nou, dreptate # BizBrasov.ro
În această perioadă au loc schimbări importante în conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav. Noul director al instutuției, Daniel Micu, va intra „în pâine” luni, 3 noiembrie. Micu a fost președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav pentru o perioadă de peste 5 ani, până când a decis să intre în concursul pentru poziția [...]
13:30
S-a făcut „tulburelul”, cetățenii din zona rurală prind curaj și pleacă la plimbare după ce au gustat „producția” # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au oprit, pentru control, un autoturism, care se deplasa pe DN 73A, în comuna Șinca, județul Brașov. Polițiștii au stabilit că la volanul acestuia se află un bărbat, de 61 de ani, care prezenta indicii că s-ar afla sub influența alcoolului. Drept [...]
13:20
„Schemă financiară” cu legături până în Ministerul Sănătății, în cazul de corupție de la DSP Brașov # BizBrasov.ro
Procurorii anticorupție au intrat în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România, iar nereguli foarte grave ies la iveală. Un astfel de caz anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) este cel al directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru. Aceasta a fost plasată sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru trei [...]
