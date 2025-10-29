Pilula de a doua zi este disponibilă gratuit în farmaciile din Marea Britanie. În Japonia, deocamdată, s-a renunțat la rețetă

14:20

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu înțelege de ce Ştefania Szabo, medicul care a murit la muncă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, a ales să facă șapte gărzi pe lună, dacă media gărzilor era de trei. În același timp, el atrage atenția că medicii au nevoie de consiliere dacă apar probleme de burnout sau momente de presiune.