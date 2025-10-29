Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului
Antena Sport, 29 octombrie 2025 19:20
Metaloglobus a fost surpriza plăcută a ultimelor etape, după ce a scos puncte cu FCSB şi Universitatea Craiova. Cum echipa este pe ultimul loc în clasament, oficialii au decis să mai facă transferuri. Astfel, clubul a reuşit să transfere un atacacant. În vârstă de 21 de ani, Endri Celaj a semnat cu Metaloglobus din postura […] The post Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
19:50
Stevanovic a marcat în propria poartă în partida din Cupă, cu Sănătatea Cluj. Autogolul a picat foarte prost pentru trupa lui Mirel Rădoi, cu un minut înainte de pauză. Momentul în care Sănătatea a preluat conducerea pe tabelă a şocat arena. Imediat după autogol, suporterii Universității prezenți la meci au aplaudat în picioare reușita Sănătății, […] The post Autogolul lui Stevanovic a adus lacrimi pe “Ion Oblemenco” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:20
Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: “Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” # Antena Sport
Metalul Buzău a pierdut meciul de pe teren propriu cu U Cluj, din prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-2. Formaţia din liga secundă a condus cu 1-0, graţie golului marcat de Valentin Dumitrache din penalty, în prelungirile primei reprize. În repriza a doua, echipa lui Cristiano Bergodi a reuşit să întoarcă rezultatul. În […] The post Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: “Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” appeared first on Antena Sport.
19:20
Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului # Antena Sport
Metaloglobus a fost surpriza plăcută a ultimelor etape, după ce a scos puncte cu FCSB şi Universitatea Craiova. Cum echipa este pe ultimul loc în clasament, oficialii au decis să mai facă transferuri. Astfel, clubul a reuşit să transfere un atacacant. În vârstă de 21 de ani, Endri Celaj a semnat cu Metaloglobus din postura […] The post Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului appeared first on Antena Sport.
19:00
Galeria Universităţii Craiova protestează la meciul cu Sănătatea Cluj: „Ăsta e program TV, nu competiție” # Antena Sport
Situaţia de la Craiova este tensionată! Peluza Nord Craiova a decis să boicoteze meciul cu Sănătatea Cluj, din Cupă. Ultrașii Universității au afișat un mesaj de protest: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție / Ăsta e doar program TV, nu competiție”. Totodată, Peluza Nord a decis să urmărească meciul de la inelul superior al stadionului, […] The post Galeria Universităţii Craiova protestează la meciul cu Sănătatea Cluj: „Ăsta e program TV, nu competiție” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:50
Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a aflat de oferta celor de la Dinamo Zagreb pentru Louis Munteanu. Se pare că CFR Cluj negociază cu formaţia din Croaţia pentru transferul internaţionalului român, iar suma este mult mai mică faţă de ce se vehicula în vară. La începutul sezonului, când perioada de transferuri încă era […] The post Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
18:20
Prima reacţie a lui Inter, după ce portarul de rezervă a lovit mortal un bărbat de 81 de ani # Antena Sport
Cu o zi înaintea meciului dintre Inter şi Fiorentina, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla în scaun cu rotile. Potrivit primelor informaţii, bărbatul a ajuns pe şosea, acolo unde a fost lovit de portarul echipei antrenate de […] The post Prima reacţie a lui Inter, după ce portarul de rezervă a lovit mortal un bărbat de 81 de ani appeared first on Antena Sport.
18:20
Verdict sumbru pentru FCSB! Europa League va fi un coșmar pentru campioana României. Ce spun cifrele # Antena Sport
FCSB încearcă să își revină pe plan intern, iar victoria cu UTA pare să fie un nou început pentru formația antrenată de Elias Charalambous. În ceea ce privește UEFA Europa League, campioana Ligii 1 speră să egaleze performanța din sezonul trecut. Cu o victorie după primele trei runde, gruparea roș-albastră nu are cifrele de partea […] The post Verdict sumbru pentru FCSB! Europa League va fi un coșmar pentru campioana României. Ce spun cifrele appeared first on Antena Sport.
18:10
S-a furat un ceas Rolex din vestiarul FCSB! “Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar…” # Antena Sport
Situaţie incredibilă întâmplată chiar în vestiarul FCSB! Adi Popa a povestit un moment mai puţin cunoscut. În perioada în care Laurenţiu Reghecampf era la echipă, Tănase s-a trezit fără ceas, la finalul unei partide jucate! Ca situaţia să nu degenereze, antrenorul a făcut un gest de mare omenie, a cumpărat chiar el ceasul şi i […] The post S-a furat un ceas Rolex din vestiarul FCSB! “Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar…” appeared first on Antena Sport.
18:00
Real Madrid, victorie în faţa UEFA! Madrilenii cer despăgubiri după scandalul “Superligii” # Antena Sport
Curtea de Apel din Madrid a confirmat miercuri că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” încercând să împiedice crearea Super Ligii europene de fotbal în 2021. Real Madrid solicită acum despăgubiri, relatează AFP. După hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 2023, este rândul justiţiei spaniole şi al tribunalului comercial din Madrid […] The post Real Madrid, victorie în faţa UEFA! Madrilenii cer despăgubiri după scandalul “Superligii” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:40
Cristiano Bergodi, două victorii la “U” Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: “A trecut perioada mai slabă” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a bifat deja două victorii consecutive pe banca celor de la Universitatea Cluj. “Șepcile Roșii” au reuşit să treacă în Cupa României de Metalul Buzău, scor 2-1, dar în campionat urmează un test extrem de greu: cu FCSB! Cristiano Bergodi a analizat cele două victorii. “Un meci dificil, foarte dificil. S-a jucat pe […] The post Cristiano Bergodi, două victorii la “U” Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: “A trecut perioada mai slabă” appeared first on Antena Sport.
17:40
Sergio Perez, verdict dur despre ce înseamnă să fii coechipier cu Verstappen: “Nu poţi supravieţui! Nici Hamilton sau Leclerc” # Antena Sport
Sergio Perez a vorbit despre ce înseamnă să fii al doilea pilot de la Red Bull. Dacă Max Verstappen a fost principalul pilot al austriecilor în ultimii ani şi a avut parte de succes, câştigând titlul mondial de patru ori, coechipierii săi au avut o misiune mult mai complicată. Cel mai recent exemplu este Yuki […] The post Sergio Perez, verdict dur despre ce înseamnă să fii coechipier cu Verstappen: “Nu poţi supravieţui! Nici Hamilton sau Leclerc” appeared first on Antena Sport.
17:30
Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator # Antena Sport
Echipa sub 16 ani a celor de la Farul Constanța a început cu dreptul în Cupa Elitelor și a obținut o victorie categorică în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 7-0. Fiului unui fost jucător de la Steaua și Rapid București a marcat un gol fantastic, cum doar Lionel Messi reușea în perioada când […] The post Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator appeared first on Antena Sport.
17:10
Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială # Antena Sport
Olympique Lyonnais, echipa care a eliminat-o în sezonul trecut din optimile UEFA Europa League pe FCSB, este gata să dea o lovitură impresionantă pe piața transferurilor. Clubul din Hexagon a înaintat deja o ofertă oficială către fotbalistul celor de la Real Madrid, iar mutarea s-ar putea concretiza chiar în perioada de mercato din această iarnă. […] The post Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială appeared first on Antena Sport.
17:10
Gică Popescu plănuieşte o măsură radicală la Craiova, acolo unde deţine o şcoală de fotbal. Fostul internaţional vrea să închidă afacerea. El a ajuns la această decizie, deoarece nu a reuşit în ultima perioadă să lanseze nume importante în fotbal. Astfel, Şcoala de fotbal Gică Popescu de la Craiova a ajuns să funcţioneze anual pe […] The post Afecerea de 5,8 milioane euro pe care Gică Popescu o închide: “Mă gândesc să renunţ” appeared first on Antena Sport.
17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Mihai Stoica despre duelul FCSB-ului cu Gloria Bistriţa din Cupa României. AntenaSport Update 29 octombrie 1. Surpriză pentru Cupă FCSB pregătește o surpriză pentru meciul din Cupă cu Gloria Bistrița. Andrei Dăncuș, puștiul […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa din postura de jucător liber de contract. La gruparea italiană, mijlocaşul naţionalei nu a confirmat, apoi s-a accidentat. Imediat s-a speculat de un posibil împrumut al fotbalistului de la Genoa, la Rapid. Victor Angelescu a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giuleşti. Crede că sunt şanse […] The post Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: “Ar fi excepţional” appeared first on Antena Sport.
16:50
Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important # Antena Sport
Universitatea Craiova a obținut un singur punct după primele două jocuri din faza principală a UEFA Conference League, dar asta nu înseamnă că oltenii nu au impresionat, cel puțin pe plan individual. Pavlo Isenko, portarul ucrainean adus chiar în perioada de transferuri din vară, a avut evoluții excelente între buturi și este al doilea într-un […] The post Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important appeared first on Antena Sport.
16:40
Barcelona a pierdut primul ”Clasico” al sezonului, iar urmările de după acest joc se văd din ce în ce mai tare. Eliminat în finalul partidei, când a avut loc și acel scandal pornit între Lamine Yamal și jucătorii Realului, Pedri are acum probleme de ordin muscular. Potrivit unui comunicat publicat pe contul oficial de X […] The post S-a „rupt” după Real Madrid – Barcelona! Cât va lipsi starul de pe gazon appeared first on Antena Sport.
16:40
Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa # Antena Sport
Connor Bedard şi-a trecut în cont primul său hat-trick în NHL, în victoria obţinută de Chicago Blackhawks, pe teren propriu, contra celor de la Ottawa Senators, scor 7-3. În urma acestui meci, tânărul de 20 de ani a ajuns la 51 de goluri marcate în NHL şi la al şaselea marcat în actualul sezon. Connor […] The post Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa appeared first on Antena Sport.
16:30
Marius Măldărășanu se află din vara anului 2021 pe banca lui Hermannstadt, dar acum echipa are probleme serioase în campionat, iar în ultima perioadă s-a vorbit despre plecarea lui Marius Măldărășanu de la echipă. Hermannstadt se află pe locul 15 în clasament, cu doar două victorii de la startul noului sezon, şi cu 10 puncte, […] The post S-a decis viitorul lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt. Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
16:20
Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi” # Antena Sport
Sănătatea Cluj se află astăzi în fața unui meci istoric, aceștia urmând să înfrunte de la ora 18:30 Universitatea Craiova, în grupele Cupei României. Jocul va avea o miză dublă pentru jucătorii lui Vasile Miriuță, asta pentru că patronul îi va stimula financiar, în speranța obținerii chiar și a unei victorii în fața oltenilor. Patronul […] The post Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:50
FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă # Antena Sport
Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât amendarea Federaţiei Române de Fotbal ca urmare a incidentelor de la meciul U-21 dintre România şi Cipru. FRF era acuzată de comportament rasist şi/sau discriminatoriu şi de aprinderea de obiecte pirotehnice. Amenda UEFA pentru FRF Federaţia română a fost amendată cu 10.000 de euro […] The post FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă appeared first on Antena Sport.
15:30
Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată # Antena Sport
Dinamo şi Rapid au fost sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby-ul din etapa a 13-a a Ligii 1, câştigat de giuleşteni cu 2-0. Ambele formaţii au primit câte o amendă de 11.250 de lei pentru derapajele suporterilor. La duelul disputat pe Arena Naţională, fanii s-au atacat reciproc şi au afişat mai multe […] The post Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată appeared first on Antena Sport.
15:20
Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli # Antena Sport
Inter – Fiorentina, duelul din etapa a 9-a din Serie A, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul din runda trecută cu Napoli, scor 1-3. Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte acumulate după opt meciuri disputate. Nerazzurrii sunt […] The post Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli appeared first on Antena Sport.
15:00
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, “uitat” de starul lui Real Madrid # Antena Sport
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico, în momentul în care a fost schimbat de Xabi Alonso. Starul brazilian nu s-a mai putut controla şi a gesticulat nervos spre tehnicianul iberic, adresându-i cuvinte grele, în meciul câştigat de “galactici” cu 2-1. Vinicius a fost schimbat de Xabi Alonso în minutul […] The post Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, “uitat” de starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
15:00
Finala Stelei de Cupa Campionilor, ștearsă complet pe aplicația UEFA. Haos total și pe site # Antena Sport
Oamenii care administrează site-ul UEFA au operat o nouă schimbare pe site care cu siguranță va lansa o nouă intrigă din privința disptuei dintre FCSB și Steaua. După ce zielele trecute au deposedat clubul lui Gigi Becali de trofeul din 1986 și l-au trecut în dreptul “militarilor”, acum formația Ministerului Apărării Naționale are de suferit. […] The post Finala Stelei de Cupa Campionilor, ștearsă complet pe aplicația UEFA. Haos total și pe site appeared first on Antena Sport.
14:40
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) LIVE TEXT, în grupele Cupei României # Antena Sport
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) sunt meciurile serii din grupele Cupei României. Cele două partide vor fi în format live text, pe as.ro. În primele meciurile ale zilei, Metaloglobus va primi vizita celor de la FC Argeş, iar U Cluj se va deplasa pe terenul celor de la […] The post Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) LIVE TEXT, în grupele Cupei României appeared first on Antena Sport.
14:10
Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Victor Angelescu a dezvăluit care a fost primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul giuleştenilor şi-a stabilit o ţintă clară pentru perioada de mercato care se apropie. Concret, Rapid vrea să transfere un mijlocaş ofensiv. Victor Angelescu s-a declarat mulţumit de lotul actual al giuleştenilor, mărturisind că ar putea apărea noi […] The post Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:50
Analiza care arată dezastrul din Liga 1. Aproape jumătate din cluburi au restanțe și probleme financiare # Antena Sport
Situația financiară a anumitor cluburi din Liga 1 era percepută cu ochiul liber drept una care nu face cinste competiției, iar declarațiile oferite de președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori pune și mai mult sare pe rană. Emilian Hulubei, omul aflat în conducerea AFAN, a prezentat o statistică potrivit căreia șapte echipe din cele 16 […] The post Analiza care arată dezastrul din Liga 1. Aproape jumătate din cluburi au restanțe și probleme financiare appeared first on Antena Sport.
13:40
Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut # Antena Sport
Victor Piţurcă a făcut dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Fostul selecţioner a transmis că este extrem de preocupat de Edan, cel care recent a împlinit 18 ani. Victor Piţurcă a fost într-o relaţie extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani, relaţie din care s-a născut fiul Edan. Tânărul […] The post Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut appeared first on Antena Sport.
13:20
Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur. Când va avea loc marele eveniment de pe Bernabeu # Antena Sport
Internaționalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid, va intra vineri în posesia trofeului Gheata de Aur, atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european în sezonul trecut, informează cotidianul Marca. Mbappe a marcat 31 de goluri în ediția 2024-2025 a campionatului Spaniei, reușind să se impună în fața suedezului Viktor Gyokeres (Sporting Lisabona) și […] The post Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur. Când va avea loc marele eveniment de pe Bernabeu appeared first on Antena Sport.
13:10
Pasiunea secretă a nepoatei lui Donald Trump. E gata să facă pasul cel mare: “Abia aştept” # Antena Sport
S-a aflat pasiunea secretă a nepoatei lui Donald Trump. Kai Trump (18 ani) va participa în perioada 13-16 noiembrie la turneul de golf The Annika, care face parte din circuitul profesionist american LPGA Tour. 3,25 milioane de dolari vor fi în joc în penultimul turneu din calendarul LPGA. „Visul meu a fost întotdeauna să concurez […] The post Pasiunea secretă a nepoatei lui Donald Trump. E gata să facă pasul cel mare: “Abia aştept” appeared first on Antena Sport.
13:10
Fostul selecţioner italian, Luciano Spalletti, a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor, anunţă Gazzetta dello Sport. Spalletti va semna un acord valabil până la finalul acestui sezon, care s-ar putea prelungi automat pentru alte două sezoane, în cazul calificării în viitoarea ediţie a […] The post Juventus și-a găsit antrenor! Fostul selecționer al Italiei preia “Bătrâna Doamnă” appeared first on Antena Sport.
13:00
Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova # Antena Sport
Situaţie incredibilă în Cupa României, înaintea meciului dintre Sănătatea Cluj şi Universitatea Craiova. Preşedintele clujenilor, Aurelian Ghişa, va primi minute pe final. Oficialul formaţiei din Liga a 3-a s-a declarat dispus să joace împotriva oltenilor lui Mirel Rădoi, în ciuda vârstei înaintate. Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata […] The post Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova appeared first on Antena Sport.
13:00
Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: “Vă rog să înțelegeți” # Antena Sport
Situația de la Universitatea Craiova nu este una “roz”, iar recent s-a scris despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a fost rugat să comenteze pe seama acestui subiect, însă oficialul a transmis că el și restul membrilor din conducere vor avea aceeași poziție. Legenda […] The post Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: “Vă rog să înțelegeți” appeared first on Antena Sport.
12:20
Victor Angelescu a ținut să ofere un răspuns declarațiilor lui Marius Șumudică, după ce antrenorul s-a arătat sătul de comparațiile dintre el și Costel Gâlcă. Recent, fostul antrenor al Rapidului a făcut o paralelă între condițiile în care s-au aflat el și actualul antrenor al giuleștenilor și motivul pentru care alb-vișiniii merg mai bine la […] The post Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: “A avut șansa lui” appeared first on Antena Sport.
12:20
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei” # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, miercuri, după ce a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-4, 6-3. Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită a turneului, s-a impus după două ore și 21 de […] The post Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei” appeared first on Antena Sport.
12:10
Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: “Vorbeşte mult / E o veste proastă” # Antena Sport
Mihai Stoica şi Victor Angelescu au avut reacţii împărţite după ce au aflat că Daniel Pancu o va prelua pe CFR Cluj. Oficialul de la FCSB l-a avertizat pe fostul selecţioner U21 de faptul că, uneori, “vorbeşte prea mult”, fapt care i-ar putea dăuna. Pe de altă parte, Victor Angelescu a transmis că pentru Rapid […] The post Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: “Vorbeşte mult / E o veste proastă” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:50
La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: “Pe bani puţini” # Antena Sport
S-a aflat la ce rival a apelat Mihai Stoica pentru a realiza transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia la FCSB. Ricardo Cadu a dezvăluit că a fost contactat de o persoană din anturajul lui MM recent, când oficialul campioanei se afla în Portugalia în căutare de jucători. Ricardu Cadu, fostul căpitan de la CFR […] The post La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: “Pe bani puţini” appeared first on Antena Sport.
11:40
Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român # Antena Sport
Thomas Frank a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre starea lui Radu Drăgușin, care a început să facă antrenamente alături de colegii de la Tottenham după ce a stat aprope opt luni pe bară din cauza accidentării la ligamentele încrucișate. Jucătorul de 23 de ani este așteptat și la echipa națională, unde a […] The post Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român appeared first on Antena Sport.
11:00
Un dormitor nu este doar un loc de odihnă, ci și spațiul în care îți regăsești energia, confortul și inspirația. De aceea, alegerea unui pat tapițat potrivit trebuie să țină cont de mai multe aspecte, iar salteaua joacă un rol central în această ecuație a relaxării perfecte. Fie că ai o cameră spațioasă sau un […] The post (P) Paturi tapițate – ghid de alegere în funcție de spațiu, stil și funcționalitate appeared first on Antena Sport.
10:50
Tensiuni la adversara FCSB-ului din Europa League. Niciun jucător n-a scăpat de sancțiunile conducerii # Antena Sport
Steaua Roșie Belgrad, una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din Europa League, nu trece printr-o perioadă prea liniștită. Oficialii clubului sunt nemulțumiți de prestațiile echipei în cea de-a doua competiție continentală intercluburi, iar după primul pas greșit din campionat au luat o decizie drastică. Formația din capitala Serbiei are în acest moment un singur punct […] The post Tensiuni la adversara FCSB-ului din Europa League. Niciun jucător n-a scăpat de sancțiunile conducerii appeared first on Antena Sport.
10:50
Dinamo a suferit o pierdere uriaşă, înaintea partidei cu CFR Cluj din etapa a 15-a din Liga 1. Cristi Mihai (21 de ani) s-a accidentat la un antrenament şi are şanse mici să mai evolueze în acest an. Tânărul mijlocaş al “câinilor”, care este o soluţie pentru Zeljko Kopic privind regula U21, a suferit o […] The post Pierdere uriaşă pentru Dinamo. Jucătorul care ar putea fi OUT până la finalul anului appeared first on Antena Sport.
10:40
Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: “E meritul lui” # Antena Sport
Dănuţ Lupu a dezvăluit pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo. Campionul olimpic de 21 de ani a făcut trecerea la clubul din Ştefan cel Mare în septembrie 2021. Dănuţ Lupu a fost în conducerea lui CS Dinamo până în acest an, el având un […] The post Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: “E meritul lui” appeared first on Antena Sport.
10:30
“Am ajuns să vorbim de plecarea lui? E incredibil”. Mirel Rădoi, apărat de un fost coleg după situaţia de la Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi a fost apărat de un fost coleg de la Steaua, după ce s-a vorbit despre plecarea lui de la Universitatea Craiova. Sorin Paraschiv s-a declarat şocat de zvonurile apărute în urma rezultatelor modeste înregistrate de olteni în ultima perioadă. În ultimul meci, Universitatea Craiova s-a încurcat cu nou-promovata Metaloglobus, remizând, scor 0-0. În […] The post “Am ajuns să vorbim de plecarea lui? E incredibil”. Mirel Rădoi, apărat de un fost coleg după situaţia de la Craiova appeared first on Antena Sport.
10:30
Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: “Trișori”. Riscă excluderea din Liga Campionilor # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a reușit să se califice alături de Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce a trecut de două tururi preliminare, însă prezența formației din Sudan e în pericol. Cea mai recentă adversară a trupei românului a declanșat un scandal, după ce a lansat acuzații dure care ar putea să lase formația […] The post Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: “Trișori”. Riscă excluderea din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
10:10
Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titular lui Costel Gâlcă s-a refăcut # Antena Sport
Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 15-a din Liga 1. Victor Angelescu a anunţat că Denis Ciobotariu s-a refăcut şi va fi în lotul giuleştenilor pentru duelul de duminică, de la ora 20:30. Fundaşul de 27 de ani al Rapidului s-a accidentat după meciul cu UTA, de la finalul […] The post Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titular lui Costel Gâlcă s-a refăcut appeared first on Antena Sport.
09:50
“Niciun gol în meciul din Cupa Ținutului Secuiesc”. Reacția presei din Ungaria, după Csikszereda – Sepsi # Antena Sport
Presa din Ungaria a fost atentă la partida din Cupa României dintre Csikszereda și Sepsi, iar două publicații nu s-au ferit să catalogheze meciul drept unul în “Cupa Ținutului Secuiesc”, făcând în mod evident referire la originile celor două formații. Ciucanii și trupa din Sfântu Gheorghe au remizat “alb”, iar jurnaliștii au remarcat unitatea din […] The post “Niciun gol în meciul din Cupa Ținutului Secuiesc”. Reacția presei din Ungaria, după Csikszereda – Sepsi appeared first on Antena Sport.
09:40
Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: “Nu sunt eu vinovat” # Antena Sport
Daniel Pancu şi-a stabilit un obiectiv clar la CFR Cluj. Tehnicianul de 48 de ani s-a înţeles cu trupa din Gruia şi îl va înlocui pe Andrea Mandorlini pe banca echipei, urmând să semneze contractul în cel mai scurt timp. Daniel Pancu a declarat că obiectivul său principal e să o califice pe CFR Cluj […] The post Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: “Nu sunt eu vinovat” appeared first on Antena Sport.
09:20
Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului # Antena Sport
Numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi. Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 22 de minute. Finalul unei serii de victorii pentru […] The post Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.