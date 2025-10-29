VIDEO Sociolog: Campania pentru București, o competiție între stiluri de comunicare emoțională, nu între programe

17:20

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, afirmă că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi prezidenţiale, „pare să se fi sfârşit”, iar România se confruntă cu multiple provocări interne şi externe „pentru care nu există, deocamdată, soluţii credibile”. „Perioada de graţie pentru cei care au preluat […] Articolul Pricopie: Perioada de graţie pentru cei ce au preluat puterea după parlamentare şi prezidenţiale pare să se fi sfârşit apare prima dată în PS News.