Salariul minim nu se majorează în 2026. Anunțul Guvernului Bolojan, după Consiliul Tripartit
PSNews.ro, 29 octombrie 2025 19:20
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public
• • •
Acum 15 minute
19:40
Crin Antonescu, reacție dură după numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ‘Punem în pericol relația cu Statele Unite’ # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în ciuda scandalului declanșat de declarațiile acesteia la adresa președintelui american Donald Trump, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială. Numirea Oanei Gheorghiu – cunoscută pentru activitatea sa civică și umanitară în cadrul ONG-ului „Dăruiește Viață" – a stârnit reacții
19:40
FOTO Scene incredibile în Capitală: Șofer STB, surprins jucând păcănele în timp ce conducea un autobuz plin cu pasageri # PSNews.ro
Scene revoltătoare într-un autobuz STB din București: un șofer de pe linia 220 a fost filmat miercuri dimineață, 29 octombrie, în timp ce se juca păcănele pe telefon, la volan. Pasagerii aflați la acel moment în autobuz s-au arătat revoltați față de gestul său. Călătorii au rămas șocați, astfel că el a fost filmat, imaginile
19:40
DOSAR SPECIAL: De ce data de 28 noiembrie 2025 este crucială pentru fiecare român? Pensiile speciale și bani tăiați # PSNews.ro
Pe 28 noiembrie 2025, România are un examen decisiv în fața Bruxelles-ului: fie demonstrează că poate reforma pensiile speciale, fie pierde 231 de milioane de euro și o parte din credibilitatea financiară. În spatele unei date aparent tehnice se ascunde o miză care atinge direct buzunarul fiecărui român — costul creditelor, prețurile, investițiile și încrederea
Acum o oră
19:20
VIDEO Daniel Zamfir: Țoiu e datoare să vină cu explicații. A spus că Rubio a asigurat-o că nu pleacă trupele americane # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a cerut miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor", explicații publice din partea ministrului de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a afirmat că, în urma vizitei sale în SUA, senatorul republican Marco Rubio ar fi asigurat-o că trupele americane nu vor fi retrase din România. Zamfir a subliniat că, la doar
19:20
Dan Bucura despre alegerile din București: „Avem patru candidați cu șanse reale. Restul e balast” # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Municipiului București se anunță a fi printre cele mai disputate din ultimii ani, însă, potrivit istoricului și analistului politic Dan Bucura, scena electorală s-a clarificat. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta susține că doar patru candidați pot fi considerați „jucători cu șanse reale", în timp ce restul ar fi doar „de
19:20
Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar al Bucureștiului, potrivit Digi24. Aceasta a declarat, la Realitatea Plus, că a fost „o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită. Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate
19:20
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!” # PSNews.ro
George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că tabăra AUR e singura ce poate dezgheța relația cu SUA. „Eu v-am spus în momentul scoaterii României din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate
19:20
Bolojan-Grindeanu: 1-0. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie. "Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru", anunţă Administraţia Prezidenţială. Decretul
19:20
Salariul minim nu se majorează în 2026. Anunțul Guvernului Bolojan, după Consiliul Tripartit # PSNews.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public
19:20
Perchezițiile de la Spitalul „Bagdasar-Arseni" din Capitală vizează doi medici, care sunt acuzați că nu au îngrijit corespunzător un pacient. Bolnavul a decedat, iar familia cere să se facă dreptate. Medicii au fost reținuți, miercuri, pentru 24 de ore. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus miercuri efectuarea în continuare a urmăririi penale
19:20
VIDEO Sociolog: Campania pentru București, o competiție între stiluri de comunicare emoțională, nu între programe # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza, IRES, a analizat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, profilul actual al votantului din București. Potrivit acestuia, Capitala are un electorat „mai degrabă deconectat civic", la care dominația rațională a fost înlocuită de reacții afective și de influența rețelelor sociale. „Oamenii expuși la multe surse de informare sunt și cei mai vulnerabili la
19:20
INTERVIU General Ştefan Dănilă, fost şef al SMG: „Evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece“ # PSNews.ro
Autorităţile de la Bucureşti ar trebui să facă eforturi majore pentru ca reducerea masivă a forţelor armate ale SUA în România să nu fie urmată de noi reduceri ale acestui contingent, acesta fiind un pericol cât se poate de real, avertizează generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei
Acum 2 ore
18:20
Erbașu construiește la Timișoara primul "Centru de mari arși" din România. Proiectul este finanțat de Ministerul Sănătății, prin fonduri de la Banca Mondială și are ca beneficiar final Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" prin Consiliul Județean Timiș. Firma Construcții Erbașu construiește la Timișoara primul "Centru de mari arși" din România. Clădirea va beneficia
18:20
Victor Ponta încinge scandalul Grindeanu – Gheorghiu: Analiza SRI e pe masa lui Nicușor Dan? # PSNews.ro
Victor Ponta, ex- premier al României, acuză că guvernul face o greșeală strategică în relația cu SUA dacă nu retrage nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Ponta spune că păstrarea nominalizării ar da SUA sezanția că România e condusă de oamenii lui George Soros. Ponta se întreabă dacă SRI a analizat actvitatea Oanei Gheorghiu „În România,
18:20
„Ambasada SUA a cerut premierului să renunțe la nominalizare!”. Informaţia scoasă la iveală cu scandalul Gheorghiu # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, miercuri, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor", critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a propus-o pe Oana Gheorghiu (Fundația „Dăruiește Viață") pentru funcția de vicepremier în Guvern, fără consultarea partenerilor de coaliție. Zamfir a declarat că, dincolo de lipsa consultării, adevărata problemă o reprezintă atitudinea pe
18:20
Sociologul Vladimir Ionaș a comentat la Puterea Știrilor ultimul sondaj realizat de Avangarde, ce arată o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) se află la egalitate, cu aproximativ 27% fiecare, în timp ce Cătălin Drulă (USR) coboară sub 20%. Datele sondajului: Competiție între doi candidați cu șanse egale
18:20
Predoiu, despre lucrătorii străini aduşi legal la muncă în ţară: Nu gândim încă ce se întâmplă cu ei după ce vin # PSNews.ro
„O politică responsabilă (privind migraţia legală n. red.) nu înseamnă doar deschiderea ușilor pentru a acoperi lipsurile economice. O politică responsabilă înseamnă și investiție în integrarea, formarea, dialogul cultural, echilibrul demografic. Un guvern inteligent, un parlament inteligent fac o proiecție, înțeleg de ce au nevoie, discută cu industriile despre ce tip de forță de muncă
18:20
Lucrările la conducta de distribuție a gazelor pentru blocul din Calea Rahovei încep în 3 noiembrie # PSNews.ro
Comitetul Municipal București pentru Situații de Urgență (CMBSU) a aprobat, miercuri, desfășurarea lucrărilor pentru reîntregirea tronsonului de conductă de distribuție a gazelor naturale și al reluării alimentării blocului 33, scările 1, 2 și 3, unde a avut loc explozia din 17 octombrie. „Se aprobă desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei 3 din planul tehnic de măsuri înaintat
18:20
VIDEO „Un eșec al României în relația cu Statele Unite” – Avertisment dur după retragerea militarilor americani # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu a comentat, miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor", anunţul privind retragerea a sute de militari americani din România susţinând că ţara noastră se află într-un moment delicat în relația cu Statele Unite. Cazacu a declarat că atitudinile publice antiamericane din zona politică, dar și deciziile recente privind prezența trupelor americane în țara
18:20
Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, adusă la Catedrala Naţională # PSNews.ro
Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, va fi adusă la Catedrala Naţională miercuri seară, începând cu ora 18:30, unde va fi aşezată spre închinare în Sfântul Altar, informează Patriarhia Română. „Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare
Acum 4 ore
17:20
Ştefan Avrămescu de la AUR se va bate cu Marcel Ciolacu pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău # PSNews.ro
AUR l-a desemnat pe deputatul Ştefan Avrămescu să se „bată" cu veteranul Marcel Ciolacu de la PSD, fost premier al României şi candidat la preşedinţia României. În conferinţa organizată de George Simion, de miercuri, a fost anunţat numele candidatului partidului. Şterfan Avrămescu este născut şi crescut la Buzău, iar părinţii acestuia încă locuiesc acolo. Pentru
17:20
EUROSTAT: Gazele și electricitatea, mai ieftine în UE în primul semestru. România, în topul celor mai mici preţuri # PSNews.ro
Facturile la electricitate şi gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Scăderea la gaze a fost mai mare decât la electricitate. Preţul mediu la gaze pentru consumatorii casnici a scăzut cu 8,1% în primul semestru, până la 11,43 euro pentru 100 kWh, de la
17:20
Firma de securitate cibernetică Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alegerile din Moldova. „Valuri strategice” # PSNews.ro
Specialiștii firmei americane de securitate Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alagerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. A fost vorba de un atac sofisticat, în valuri sincronizate strategic, înregistrându-se și 324.333 de solicitări pe secundă. Cloudflare, o companie americană specializată în servicii de securitate cibernetică, confirmă miercuri că actori rău-voitori au vizat cu
17:20
Pricopie: Perioada de graţie pentru cei ce au preluat puterea după parlamentare şi prezidenţiale pare să se fi sfârşit # PSNews.ro
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, afirmă că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi prezidenţiale, „pare să se fi sfârşit", iar România se confruntă cu multiple provocări interne şi externe „pentru care nu există, deocamdată, soluţii credibile". „Perioada de graţie pentru cei care au preluat
17:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania, provincia Huelva, din Comunitatea Autonomă Andaluzia, că Agenţia Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a instituit cod roşu de ploi abundente pentru această regiune,
17:20
PSNews Watchlist – Top 10 știri 28 octombrie 2025| PNRR, protest sindical, alegeri primar general București # PSNews.ro
Guvernarea intră într-o fază cu risc politic ridicat: pensiile magistraților blochează coaliția, în timp ce presiunea pe buget și calendarul PNRR obligă la decizii rapide. Protestul sindical și reformele administrative revin în prim-plan. Top 10 știri 1) Guvernul, refuz de la Bruxelles pentru amânarea jalonului PNRR pe pensiile magistraților; blocaj în coaliție – (HotNews) ⤷
17:20
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Kogălniceanu: Nu reprezintă o retragere din Europa. Dimpotrivă # PSNews.ro
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, într-o primă reacție la anunțul privind reducerea numărului de militari americani din România și alte țări din flancul estic. „Echipa de luptă a Brigăzii a 2-a
17:20
Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: Ipocrizia, principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto ursuleiști” # PSNews.ro
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de „ipocrizie”, după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în ciuda faptului că, acum câteva luni, a avut un mesaj împotriva președintelui SUA, Donald Trump. Anca Alexandrescu își exprimă opinia pe acest subiect într-un […] Articolul Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: Ipocrizia, principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto ursuleiști” apare prima dată în PS News.
16:20
Dacia domină piața auto din România? Ultimul an a adus provocări notabile pe piața auto, de la incertitudinea economică la lipsa unor programe de tip „Rabla” pe anumite segmente. Cu toate acestea, românii continuă să își înnoiască parcul auto, iar clasamentul vânzărilor din ultimele luni ne arată o radiografie fidelă a preferințelor, dar și câteva surprize de […] Articolul Surpriză pe piața auto: Un nou model a depășit în vânzări mașina preferată a românilor apare prima dată în PS News.
16:20
Sindicaliștii din educație au transmis că vor iniția consultarea profesorilor pentru declanșarea grevei generale, imediat după protestul din 29 octombrie. Ei cer modificarea Legii 141 și schimbarea ministrului Educației. Liderul sindical Marius Nistor, preşedintele Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, spune că „vremea pichetărilor a trecut” şi că, „imediat după mitingul din 29 octombrie, în […] Articolul Profesorii anunţă referendum pentru grevă generală. „Am demonstrat că ne mobilizăm” apare prima dată în PS News.
16:20
Camera Deputaților: Biroul permanent a aprobat o comisie de anchetă privind explozia din Calea Rahovei # PSNews.ro
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, solicitarea Grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România şi POT pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei. Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, o solicitare din partea Grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România şi […] Articolul Camera Deputaților: Biroul permanent a aprobat o comisie de anchetă privind explozia din Calea Rahovei apare prima dată în PS News.
16:20
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, cearându-i să nu închidă școlile cu predare în limba română # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, i-a trimis o scrisoare omologului ucrainean, Oksen Lisovîi, în care „vorbește” despre importanţa luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii de a respecta drepturile persoanelor care aparțin minorităţii române în educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de […] Articolul Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, cearându-i să nu închidă școlile cu predare în limba română apare prima dată în PS News.
16:20
Sectorul din București care pregătește ștergerea datoriilor sub 40 de lei pentru firme și cetățeni # PSNews.ro
Peste 7.000 de persoane fizice și firme din Sectorul 2 ar putea scăpa de eticheta de rău-platnici, dacă datoriile lor mai mici de 40 lei vor fi anulate. Cetățenii și companiile din Sectorul 2 care au datorii mai mici de 40 de lei la impozite și taxe ar putea fi șterși din evidențele fiscale ale […] Articolul Sectorul din București care pregătește ștergerea datoriilor sub 40 de lei pentru firme și cetățeni apare prima dată în PS News.
16:20
Rețele din umbră: cum încearcă Moscova să-l recupereze pe mercenarul Horațiu Potra din Dubai # PSNews.ro
Personalități ruse apropiate Kremlinului fac o ultimă încercare de a opri extrădarea din Dubai a unui mercenar româno-francez căutat în România pentru complot de lovitură de stat, dezvăluie The Guardian. Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se […] Articolul Rețele din umbră: cum încearcă Moscova să-l recupereze pe mercenarul Horațiu Potra din Dubai apare prima dată în PS News.
16:20
VIDEO Antonio Amuza despre Ciprian Ciucu: Comunică precum un USR-ist, iar asta e o sabie cu două tăișuri # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza a analizat la Puterea Știrilor candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei. Liberalul și-a lansat campania cu mesajul „Bucureștiul pus la punct” și a promis o abordare pragmatică, fără artificii de partid. „Ciprian Ciucu comunică ca un userist și asta, sigur, îl poate ajuta în logica captivării unui anumit […] Articolul VIDEO Antonio Amuza despre Ciprian Ciucu: Comunică precum un USR-ist, iar asta e o sabie cu două tăișuri apare prima dată în PS News.
16:20
„Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, a transmis ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București. Mesajul vine la scurt timp după ce Ministerul Apărării din țara noastră a confirmat că o parte din trupele americane de pe […] Articolul Mesajul Ambasadei SUA după anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din România apare prima dată în PS News.
16:20
Barometrul vizibilității miniștrilor în săptămâna 22 – 28 octombrie 2025: PSD și USR își dispută primele locuri # PSNews.ro
Doi miniștri de la PSD și unul de la USR ocupă primele poziții în clasamentul vizibilității online a membrilor Guvernului, arată datele procesate și analizate de NewsVibe, platformă de monitorizare media. Chiar înainte de declanșarea controversei publice privind propunerea Oanei Gheorghiu pentru rolul de vicepremier, analiza urmărește nivelul recent de vizibilitate online a membrilor guvernului, […] Articolul Barometrul vizibilității miniștrilor în săptămâna 22 – 28 octombrie 2025: PSD și USR își dispută primele locuri apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
Ministrul Sănătăţii: Adevărata reformă în sănătate va veni prin deschiderea sistemului către asiguratori privaţi # PSNews.ro
Adevărata reformă a sistemului sanitar românesc va fi posibilă doar prin reformarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi spargerea monopolului acesteia, a declarat miercuri ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Forumul Inovaţiei în Sănătate, potrivit Agerpres. „Până nu introducem în sistem asiguratori privaţi, până nu introducem în sistem asigurări complementare care să sprijine bugetul […] Articolul Ministrul Sănătăţii: Adevărata reformă în sănătate va veni prin deschiderea sistemului către asiguratori privaţi apare prima dată în PS News.
15:10
Țara din Uniunea Europeană unde a fost introdusă o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni # PSNews.ro
Parlamentul din Slovacia a adoptat, marţi, un amendament la legea traficului, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuare în zonele urbane la 6 km/h. Această limită de viteză este valabilă inclusiv pentru pietoni, nu doar pentru cicliști, skateri și utilizatori de trotinete și trotinete electrice, potrivit Politico. „Principalul obiectiv este creșterea siguranței pe trotuare, având în […] Articolul Țara din Uniunea Europeană unde a fost introdusă o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni apare prima dată în PS News.
15:10
Valoarea tichetelor de masă crește cu 10 lei de la 1 ianuarie. Patronatele cer înghețarea salariului minim # PSNews.ro
Tichetele de masă vor crește de la 40 de lei la 50 de lei, a anunțat Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor, la finalul discuțiilor de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan. Anunțul a fost confirmat de ministrul Muncii, Petre Florin Manole. În jur de trei milioane de angajați primesc acest beneficiu extrasalarial în România. Majorarea tichetelor […] Articolul Valoarea tichetelor de masă crește cu 10 lei de la 1 ianuarie. Patronatele cer înghețarea salariului minim apare prima dată în PS News.
15:10
Negrescu: Decizia SUA nu afectează securitatea României, ci modul în care Guvernul comunică astfel de situații # PSNews.ro
Victor Negrescu a declarat, miercuri la Digi24, că Ministerul Apărării a avut o comunicare defectuoasă privind decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane din țara noastră, iar acest lucru „vulnerabilizează reputația României”. Europarlamentarul PSD consideră că este inacceptabil ca aceste informații să fie aflate de români din presa externă, pe surse, și să nu […] Articolul Negrescu: Decizia SUA nu afectează securitatea României, ci modul în care Guvernul comunică astfel de situații apare prima dată în PS News.
15:10
Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual # PSNews.ro
Discuțiile de la Guvern de miercuri nu au ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim, au declarat surse apropiate acestor discuții pentru Știrile Pro TV. Astfel, premierul Ilie Bolojan ar fi spus că, ”de principiu” este pentru păstrarea nivelului actual al salariului minim. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social s-a reunit miercuri pentru […] Articolul Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual apare prima dată în PS News.
15:10
Sfatul lui Adrian Năstase: După retragerea americanilor, România să-și strângă relația cu China # PSNews.ro
”Pentru Europa și mai ales pentru statele de pe flancul estic al NATO, această decizie reprezintă o problemă strategică serioasă” scrie fostul premier Adrian Năstase despre retrgarea de trupe americane. ”Pentru România, mesajul este limpede: este nevoie de noi ancore de securitate. Dependenta exclusivă de parteneriatul strategic cu Statele Unite devine riscantă într-un context geopolitic fluid. Bucureștiul trebuie […] Articolul Sfatul lui Adrian Năstase: După retragerea americanilor, România să-și strângă relația cu China apare prima dată în PS News.
14:10
Nicuşor Dan, după retragerea americanilor: „Se revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis că redimensionarea forței rotaționale americane în România nu afectează securitatea națională, precizând că prezența trupelor revine la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne neschimbat. Președintele Nicușor Dan a comentat redimensionarea forței rotaționale americane desfășurate în România, subliniind că măsura nu afectează securitatea națională și flancul […] Articolul Nicuşor Dan, după retragerea americanilor: „Se revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina” apare prima dată în PS News.
14:10
România pregătește introducerea femicidului în lege: fapta, pedepsită cu închisoare pe viață # PSNews.ro
Un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le preced și care introduce pentru prima dată în legislația românească conceptul de femicid a fost depus în Parlament. Proiectul reprezintă rezultatul unui grup de lucru transpartinic, format din parlamentare, experte și reprezentante ale societății civile, inițiat de Organizația Femeilor Social-Democrate în luna […] Articolul România pregătește introducerea femicidului în lege: fapta, pedepsită cu închisoare pe viață apare prima dată în PS News.
14:10
Lupta pentru București. Ciucu vs. Băluță: trecutul și conflictele primarilor care vor capitala # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie, iar Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, va lupta cu Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Unul dintre ei poate scrie istorie, pentru că până în prezent niciun primar de sector nu a reușit să devină primar al capitalei. Cum a devenit Ciprian Ciucu primar […] Articolul Lupta pentru București. Ciucu vs. Băluță: trecutul și conflictele primarilor care vor capitala apare prima dată în PS News.
14:10
Dumitru Chisăliţă demisionează din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie Romgaz # PSNews.ro
Dumitru Chisăliţă a anunţat miercuri că îşi încheie mandatul de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.N.G.N. Romgaz S.A., urmând să revină la conducerea Asociaţiei Energia Inteligentă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Decizia survine după finalizarea procesului de selecţie pentru noul Consiliu de Administraţie al companiei, în cadrul căruia Chisăliţă nu a fost inclus pe […] Articolul Dumitru Chisăliţă demisionează din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie Romgaz apare prima dată în PS News.
14:10
Mihaela Cambei a devenit, marţi, triplă campioană europeană de tineret U23, categoria 53 kilograme. Competiția se desfășoară la Durres (Albania), unde au loc Campionatele Europene de Juniori și Tineret 2025. Românca s-a clasat pe primele trepte ale podiumului la total şi la ambele stiluri – smuls şi aruncat, cu 205 kilograme, 95 kilograme şi 105 […] Articolul Mihaela Cambei, triplă campioană la Europenele de Juniori și Tineret apare prima dată în PS News.
14:10
Cristian Popescu Piedone, șeful PNRR, și fost primar al Sectorului 4, anunță că îl susține pe Daniel Băluță, actualul edil de la 4 și candidatul PSD, în cursa pentru Primăria Capitalei. „Toată lumea știe că eu, în cabina de vot, voi vota Daniel Băluță”, a dezvăluit Piedone. Popescu Piedone a candidat și el la Primăria […] Articolul Piedone a anunţat pe cine susţine la Primăria Capitalei. El nu mai candidează apare prima dată în PS News.
14:10
„Nu înseamnă că americanii pleacă de aici!” Caramitru intervine în scandalul momentului. Ce spune despre Oana Gheorghiu # PSNews.ro
Analistul Andrei Caramitru a comentat două subiecte care au reaprins disputa din coaliţia de guvernare. Retragerea a jumătate dintre soldații americani aflați în România, și mesajul postat de Oana Gheorghiu, după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări critice la adresa lui Donald Trump. Caramitru: Nu înseamnă ca americanii […] Articolul „Nu înseamnă că americanii pleacă de aici!” Caramitru intervine în scandalul momentului. Ce spune despre Oana Gheorghiu apare prima dată în PS News.
