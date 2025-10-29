Şefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA anunţă că se opun retragerii parţiale a trupelor americane din România
Bursa, 29 octombrie 2025 19:50
Doi congresmani ai Partidului Republican (de guvernământ) din SUA, care condus comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunţat miercuri printr-un comunicat că se opun retragerii parţiale a trupelor americane din România, anunţată tot miercuri de Pentagon
• • •
Acum 5 minute
20:00
Preşedintele Nicuşor Dan trimite spre reexaminare Legea care priveşte prezenţa condamnatului la proces # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres
20:00
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat miercuri, cu o largă majoritate, o nouă rezoluţie prin care solicită ridicarea and #8222;blocadei economice, comerciale şi financiare and #8221; impuse Cubei de către Statele Unite, potrivit AFP.
Acum 15 minute
19:50
19:50
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunţat, joi, anularea sancţiunilor impuse lui Milorad Dodik, fost preşedinte al Republicii Srpska, familiei sale, aliaţilor politici şi companiilor afiliate, potrivit Reuters.
19:50
Un nou studiu, publicat deocamdată pe platforma preprint ArXiv de către doi cercetători de la Universitatea din Pennsylvania, arată că tonul pe care utilizatorii îl folosesc atunci când se adresează inteligenţei artificiale poate influenţa acurateţea răspunsurilor, informează LiveScience
Acum 30 minute
19:40
Distrigaz Sud Reţele reia lucrările pentru realimentarea cu gaze a blocului afectat de explozia din Rahova # Bursa
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a aprobat, miercuri, începerea etapei a treia a lucrărilor de reîntregire a conductei de gaze din zona afectată de explozia produsă pe 17 octombrie în cartierul Rahova, potrivit unei decizii oficiale, potrivit news.ro.
Acum o oră
19:30
Trump primeşte o coroană de aur în Coreea de Sud, la câteva zile după protestele and #8222;No Kings and #8221; din SUA # Bursa
La doar două săptămâni după protestele masive and #8222;No Kings and #8221; organizate în Statele Unite, preşedintele Donald Trump a fost primit miercuri în Coreea de Sud cu o coroană din aur, oferită de liderul sud-coreean Lee Jae-myung, potrivit The Guardian.
19:20
EGGER Romania a atins pragul de 1 milion de tone de lemn colectat prin reţeaua proprie de reciclare Timberpak # Bursa
EGGER Romania a depăşit, în luna septembrie, pragul de 1 milion de tone de deşeuri de lemn colectat prin reţeaua naţională de centre de reciclare Timberpak. Această realizare impresionantă confirmă angajamentul companiei faţă de economia circulară şi îşi consolidează rolul de lider în privinţa colectării şi reciclării materialelor din lemn uzat
19:20
Cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu furtul spectaculos de bijuterii de la Muzeul Luvru au recunoscut and #8222;parţial and #8221; implicarea în jaf, a anunţat procuroarea pariziană Laure Beccuau, citată de presa internaţională.
19:20
Lider Servicii anunţă o creştere de 8% a cifrei de afaceri în primele nouă luni ale anului 2025, atingând pragul de 98 milioane de lei, comparativ cu 90,5 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut
19:20
Mediul de afaceri local raportează o creştere cu aproximativ 19% a companiilor nou înmatriculate # Bursa
Cel mai recent studiu realizat de Coface România arată că în primele 8 luni ale anului curent s-au deschis 4.561 de proceduri noi de insolvenţă faţă de 4.657 în acelaşi interval din 2024. Instrumentele de plată refuzate au continuat să crească în primele 8 luni din 2025 cu 10% ca număr şi 21% ca valoare comparativ cu perioada similară din 2024. Sectorul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul/repararea autovehiculelor şi motocicletelor a raportat cel mai mare număr de insolvenţe, respectiv 1.131
19:10
Deversări controlate la AHE Vidraru pentru verificarea capacităţii de tranzit a albiei râului Argeş # Bursa
Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, în colaborare cu Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, desfăşoară o deversare controlată pe albia râului Argeş, sector Baraj Vidraru - lac acumulare Oeşti
Acum 2 ore
19:00
Grupul internaţional Hexing, care deţine brandul Livoltek în România, aniversează primul an de activitate pe piaţa locală şi anunţă rezultate remarcabile: o cifră de afaceri estimată la 76 milioane lei (aprox. 15 milioane de euro) pentru 2025
18:50
ANIS, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, anunţă lista celor 38 de proiecte finaliste din cadrul programului Bursele ANIS 2025 - o ediţie care aduce în prim-plan cadre universitare şi doctoranzi ce transformă educaţia prin tehnologie şi inovaţie
18:50
FAN Courier mizează pe tehnologie şi proximitate: 500 de lockere noi pentru sezonul reducerilor # Bursa
În prag de Black Friday, FAN Courier anunţă că a crescut capacitatea de a sorta automat la peste 2,2 milioane de colete pe zi. Compania, care anticipează pentru această ediţie o creştere a volumelor de livrări cu peste 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a început pregătirile din vară, cu scopul de a eficientiza şi mai mult livrările şi de a reduce timpul de aşteptare pentru clientul final
18:40
Autovit.ro a organizat o nouă ediţie a galei sale anuale, eveniment de referinţă pentru industria auto locală. Gala a celebrat performanţa, inovaţia şi parteneriatele strategice care definesc sectorul auto românesc, marcând un moment special: 25 de ani de Autovit.ro, un sfert de secol de transformare şi autodepăşire
18:30
Acţionarii EVERGENT Investments au aprobat derularea unei operaţiuni de răscumpărare în cursul exerciţiului financiar 2026 # Bursa
În cadrul Adunărilor generale ale acţionarilor EVERGENT Investments din data de 29 octombrie 2025 au fost votate cu largă majoritate toate propunerile Consiliului de administraţie înscrise pe ordinea de zi
18:30
REDPORT anunţă rezultate financiare record pentru primele zece luni ale anului 2025
18:30
RED III (Renewable Energy Directive III), adoptată în 2023 ca parte din pachetul and #8222;Fit for 55 and #8221;, este noul cadru european care stabileşte obiective obligatorii pentru energia regenerabilă. Directiva înlocuieşte RED II (2018) şi impune ca, până în 2030, cel puţin 42,5% din consumul total de energie al Uniunii să provină din surse regenerabile, cu o ţintă voluntară de 45%.
18:10
Creşterea standardelor de performanţă energetică în construcţii a făcut ca tâmplăria să devină un element tehnic esenţial în proiectarea unei clădiri eficiente. Ferestrele nu mai reprezintă doar un detaliu de arhitectură, ci o componentă care influenţează direct pierderile de energie, confortul termic şi fonic, precum şi costurile de exploatare
18:10
Banca Mondială estimează scăderea globală a preţurilor materiilor prime până în 2026, la cel mai redus nivel din ultimii şase ani # Bursa
Preţurile globale ale materiilor prime ar putea coborî în 2026 la minimul ultimilor şase ani, pe fondul încetinirii economice mondiale şi al incertitudinilor geopolitice, potrivit unui raport al Băncii Mondiale.
18:10
Japonia respinge cererea lui Trump de a opri importurile de gaze din Rusia, invocând riscul unei crize energetice interne # Bursa
Premierul japonez Sanae Takaichi i-a transmis preşedintelui american Donald Trump, în cadrul primei lor întâlniri de la Tokyo, că Japonia va continua să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, în pofida solicitării Washingtonului de a opri achiziţiile energetice ruseşti, potrivit agenţiei Kyodo.
Acum 4 ore
18:00
Reţeaua PENNY România ajunge la 430 de unităţi, odată cu deschiderea unui nou magazin în Piatra Neamţ # Bursa
PENNY continuă extinderea reţelei sale la nivel naţional şi inaugurează un nou magazin în Piatra Neamţ, situat pe str. Baltagului nr. 6, Piaţa Centrală - al cincilea magazin din oraş. Astfel, reţeaua PENNY ajunge la 430 de unităţi la nivel naţional
17:50
Creşterea standardelor de performanţă energetică în construcţii a făcut ca tâmplăria să devină un element tehnic esenţial în proiectarea unei clădiri eficiente. Ferestrele nu mai reprezintă doar un detaliu de arhitectură, ci o componentă care influenţează direct pierderile de energie, confortul termic şi fonic, precum şi costurile de exploatare
17:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic, motivând că nu s-a putut conveni un moment potrivit pentru reuniune, relatează EFE.
17:50
Istoric american: and #8222;România este un stat în prima linie. Trezeşte-te, Europo! and #8221; # Bursa
Statele Unite îşi vor reduce prezenţa militară pe frontul de est al NATO, inclusiv în România, vizată direct de această decizie, a anunţat miercuri Ministerul român al Apărării, citat de AFP. Măsura are loc în plin război în Ucraina şi este prezentată de oficialii americani şi NATO drept o and #8222;ajustare and #8221; a dispozitivului, nu o retragere propriu-zisă.
17:40
ADVERTORIAL Cyber Threat Intelligence: Un avantaj strategic pentru a proteja infrastructurile critice de atacurile cibernetice avansate # Bursa
Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, ameninţările cibernetice sunt din ce în ce mai frecvente. A ignora prevenţia este o alegere periculoasă, care poate duce la pierderi financiare uriaşe, la afectarea reputaţiei şi la consecinţe legale
17:40
Patriarhia Română a anunţat miercuri prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, după ce numărul pelerinilor a depăşit 80.000 de persoane. Potrivit instituţiei, timpul mediu de aşteptare ajunge la şase-opt ore, iar cozile continuă să crească.
17:30
Wizz Air a prezentat un raport privind progresele realizate în primele şase luni de implementare a planului de transformare and #8222;Customer First Compass and #8221;, în valoare de 14 miliarde de euro - un cadru strategic care plasează pasagerii în centrul tuturor operaţiunilor companiei. În această perioadă, Wizz Air a înregistrat o schimbare majoră în modul în care îşi deserveşte pasagerii, raportând o creştere de 10% a nivelului general de satisfacţie a clienţilor
17:30
Industria farmaceutică inovatoare - sector strategic pentru acces la tratamente moderne şi dezvoltare economică durabilă # Bursa
România are, astăzi, atât o nevoie obiectivă de a asigura standardul european de tratament pacienţilor săi, cât şi o fereastră strategică de oportunitate de a se afirma ca actor competitiv în ecosistemul european de sănătate şi al ştiinţelor vieţii. Pentru ca oportunitatea să fie valorificată şi nevoia să fie îndeplinită, sunt necesare măsuri care accelerează accesul la medicamente inovatoare
17:30
Creditele de nevoi personale vor fi acordate după norme mai stricte, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, începând cu 23 octombrie 2025, conform informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei.
17:20
and #8222;Energie pentru România and #8221; - dialog între lideri din energie, educaţie şi societate civilă la prima ediţie a evenimentului # Bursa
La Hala Filaret, locul primei centrale electrice din Bucureşti, a avut loc prima ediţie a evenimentului and #8222;Energie pentru România and #8221;, organizat de Grupul Electrica şi Fundaţia Electrica. Acesta a reunit peste 150 de participanţi, reprezentanţi ai autorităţilor, lideri din sectorul energetic, piaţa de capital, mediul academic şi organizaţii
17:20
Mircea Geoană: and #8222;Retragerea parţială a trupelor americane nu e o surpriză, ci o reaşezare strategică and #8221; # Bursa
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că reducerea efectivelor americane din baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o răcire a relaţiei bilaterale dintre România şi Statele Unite, ci face parte dintr-o analiză strategică şi financiară mai amplă.Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că reducerea efectivelor americane din baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o răcire a relaţiei bilaterale dintre România şi Statele Unite, ci face parte dintr-o analiză strategică şi financiară mai amplă.
17:10
Sameday, compania de curierat care a introdus livrarea în easybox pe piaţa din România, a anunţat investiţii de peste 80 de milioane de euro în 2025, dedicate tehnologiei, dezvoltării regionale şi extinderii reţelei de livrare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:10
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, devine partener oficial al festivalului UNTOLD Dubai 2025, cel mai spectaculos eveniment de muzică din Orientul Mijlociu, care va avea loc între 6 şi 9 noiembrie la Dubai Parks and Resorts, potrivit unui comunicat al companiei aeriene.Parteneriatul marchează colaborarea dintre două branduri româneşti care se afirmă pe pieţe internaţionale şi susţin vizibilitatea României în evenimente de anvergură globală.
17:00
Nvidia a devenit miercuri prima companie din lume care depăşeşte pragul de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari în valoare de piaţă, consolidându-şi poziţia de lider global al industriei de inteligenţă artificială, potrivit Reuters.
17:00
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut un bărbat surprins în flagrant în timp ce primea 12.500 de euro de la o persoană trimisă în judecată, căreia i-ar fi promis o intervenţie pentru reducerea limitelor de pedeapsă, potrivit unui comunicat al instituţiei. Surse citate de G4Media susţin că denunţătorul este Sănu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondial.
16:50
George Simion îl desemnează pe deputatul Ştefăniţă Avramescu contracandidat al lui Marcel Ciolacu la Consiliul Judeţean Buzău # Bursa
Liderul AUR, George Simion, l-a anunţat miercuri pe Ştefăniţă Avramescu, deputat de Prahova, drept candidatul formaţiunii la şefia Consiliului Judeţean Buzău, unde îl va înfrunta pe premierul şi fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, potrivit G4Media.
16:40
Livrările de spaţii de retail din ţara noastră au depăşit, în primele nouă luni din 2025, nivelul înregistrat pe tot parcursul anului 2024, iar acest an se conturează drept al doilea cel mai prolific din ultima decadă pentru dezvoltarea de centre comerciale şi parcuri de retail, potrivit raportului and #8222;Romania Retail Marketbeat Q3 2025 and #8221; publicat de Cushman and Wakefield Echinox.
16:40
Românii preferă tot mai mult cumpărăturile online în perioada reducerilor de Black Friday, iar 7 din 10 spun că vor achiziţiona produse din marketplace-uri precum eMAG sau Altex, unde caută cele mai bune oferte, potrivit celui mai recent sondaj Cargus transmis redacţiei.
16:40
Platforma globală de investiţii eToro a anunţat miercuri, în cadrul summitului său anual al investitorilor, lansarea API-urilor publice şi extinderea funcţionalităţii CopyTrader pe piaţa americană, marcând astfel 15 ani de activitate în domeniul investiţiilor sociale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:40
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 şi au susţinut 213.000 de locuri de muncă # Bursa
Tichetele de valoare - cardurile de masă, voucherele de vacanţă şi tichetele sociale - au avut în 2024 un impact economic de peste 1,4% din PIB-ul României şi au susţinut mai mult de 213.000 de locuri de muncă, potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), prezentat în cadrul evenimentului Policy and Impact Forum, desfăşurat marţi la Ambasada Franţei în România.
16:40
Storia: 22% dintre românii aflaţi în căutarea unei locuinţe au amânat achiziţia după creşterea TVA # Bursa
Majorarea cotei de TVA pentru locuinţe, anunţată în luna august, a determinat 22% dintre potenţialii cumpărători să îşi amâne achiziţia, în timp ce 17% s-au grăbit să finalizeze tranzacţia pentru a beneficia de cota redusă de 9% sau 19%, potrivit celui mai recent sondaj Storia transmis redacţiei.
16:30
Pieţele internaţionale trec printr-o perioadă volatilă, marcată de contraste puternice între companiile care prosperă şi cele care înregistrează pierderi semnificative, potrivit unei analize realizate de compania de investiţii XTB, transmisă redacţiei. Analiştii afirmă că and #8222;Halloween-ul a venit mai devreme and #8221; pentru investitori, în condiţiile în care şocurile bursiere din 2025 au adus nelinişte în SUA, Europa, China şi Japonia.
16:30
Mai puţin de jumătate dintre cadrele medicale din România beneficiază de uniforme asigurate de instituţiile în care lucrează, iar peste 30% dintre spitale nu oferă deloc echipamentele necesare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de compania TAG, producător român de uniforme medicale.
16:30
Serviciile de procesare a plăţilor şi încasărilor online oferite de EuPlătesc sunt scutite de TVA începând din august 2025, măsură care poate genera economii directe de până la 21% pentru comercianţi, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de companie. Beneficiul vine într-un moment cheie pentru retaileri, în pragul campaniilor de Black Friday, când volumul de tranzacţii şi costurile operaţionale cresc semnificativ.
16:30
JW Marriott Bucharest Grand Hotel marchează 25 de ani de activitate printr-o investiţie de 4 milioane de euro în renovări majore # Bursa
Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la deschidere, JW Marriott Bucharest Grand Hotel a finalizat o investiţie de aproximativ 4 milioane de euro în lucrări de modernizare, destinate îmbunătăţirii experienţei oaspeţilor şi consolidării poziţiei sale în segmentul ospitalităţii de lux, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:20
SBU anunţă arestarea unui spion rus infiltrat printre instructorii militari europeni din Ucraina # Bursa
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a arestat un fost instructor militar originar dintr-o ţară europeană, acuzat că a spionat în favoarea Rusiei şi că pregătea acte teroriste, potrivit unui comunicat al instituţiei citat de presa internaţională.
16:20
EY: 60% dintre vârstnici consideră îngrijirea deficitară, iar 75% ar alege monitorizarea prin and #8222;case inteligente and #8221; # Bursa
60% dintre persoanele de peste 50 de ani evaluează serviciile de îngrijire a vârstnicilor ca fiind mediocre sau slabe, iar trei din patru (75%) spun că ar apela la monitorizarea prin and #8222;case inteligente and #8221;, potrivit studiului EY Global Consumer Health 2025, transmis redacţiei de compania EY.
16:10
Elon Musk a publicat miercuri pe platforma X o postare în care afirmă că un război civil în Marea Britanie este and #8222;inevitabil and #8221; şi and #8222;doar o chestiune de timp and #8221;, iar remarcile sale vin în contextul unei intensificări a implicării sale în politica britanică şi a sprijinului pentru figuri de extremă dreapta, potrivit G4Media.
