Transfer surpriză! Jucătorul crescut de PSG a semnat în SuperLiga
Fanatik, 29 octombrie 2025 19:50
Un jucător crescut de PSG a semnat cu revelaţia ultimelor etape din SuperLiga. Fotbalistul a fost prezentat oficial.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
19:50
Un jucător crescut de PSG a semnat cu revelaţia ultimelor etape din SuperLiga. Fotbalistul a fost prezentat oficial.
Acum 30 minute
19:40
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…” # Fanatik
Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. E mai liniștită ca oricând și pune preț pe cu totul alte lucruri care contează.
Acum o oră
19:10
Bannerul apărut în Peluza Nord a Craiovei la meciul cu Sănătatea Cluj. De unde au urmărit suporterii partida sub formă de protest. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova întâlnește Sănătatea Cluj în prima etapă a Cupei României Betano. Fanii olteni de la Peluza Nord au afișat un banner chiar înainte de startul jocului.
Acum 2 ore
19:00
Secretele liderului din SuperLiga! De ce Rapid performează și Craiova pierde teren în lupta pentru titlu # Fanatik
Lupta la titlu în SuperLiga este mai pasionantă ca oricând. Dumitru Dragomir a analizat situația de la Rapid și Universitatea Craiova cu o etapă înainte de finalul turului din sezonul regulat și a dat verdictul.
18:40
Ștefan Baiaram, apariție de senzație după ce nu a fost în lot la meciul cu Sănătatea Cluj. Dialog chiar pe teren cu Mirel Rădoi. Foto exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram nu e în lotul Universității Craiova pentru meciul cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Ce a făcut atacantul oltenilor înainte de startul partidei.
18:20
Dezvăluiri din culise despre marea împăcare de la Rapid! Ce s-a întâmplat între Dobre și fani după conflictul aprins # Fanatik
Scandalul iscat între Alex Dobre și fanii Rapidului este de domeniul trecutului. Robert Niță a povestit cum s-a ajuns la împăcare între cele două părți.
18:10
Decizia radicală luată de Mirel Rădoi cu puțin timp înaintea meciului din Cupa României! I-a lasat mască pe cei prezenţi la stadion # Fanatik
Universitatea Craiova trece printr-o perioadă turbulentă după un start excelent de sezon. Mirel Rădoi a agitat apele şi înaintea meciului de Cupa României cu decizia stranie pe care a luat-o chiar la stadion.
Acum 4 ore
18:00
Laurent Bezeau, interviu tare despre situaţia handbalului românesc: „Aveţi grijă de tineri! Ce faceţi pentru viitorul vostru?!” De ce a ales Rapid: „Credeam că mi s-a încheiat cariera!”. Video exclusiv # Fanatik
Laurent Bezeau a preluat Rapid în vară, având ca obiectiv construirea unei echipe de top în Giuleşti. Finalist al Ligii Campionilor cu Brest, francezul a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre situaţia handbalului românesc.
17:40
Reacția lui Vinicius la 3 zile după scandalul din El Clasico. Mesajul care arată că există un conflict cu antrenorul lui Real Madrid # Fanatik
Vinicius a făcut un scandal monstru în El Clasico, iar la 3 zile distanță a revenit asupra subiectului. Care a fost mesajul transmis de atacantul brazilian.
17:20
Denis Alibec și David Miculescu, show cu un scuter electric pe străzile din Bistrița înainte de meciul din Cupa României Betano: „Ia uite, are viteze, mă!” # Fanatik
Jucătorii de la FCSB s-au dat cu scuterul electric în centrul orașului înainte de meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița. Denis Alibec și David Miculescu, show pe două roți.
17:10
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații # Fanatik
Ce sumă ar putea primi familia tinerei însărcinate decedate în explozia din Rahova, în urma despăgubirilor cerute. Cine va răspunde pentru tragedie?
17:00
Fiul lui Sabin Ilie face senzație la Farul lui Gică Hagi! „Bombiță” a dat un gol care l-ar face invidios chiar și pe „Rege”. Video # Fanatik
Bogdan, fiul lui Sabin Ilie și nepotul lui Adrian Ilie, a marcat un gol cu totul special pentru juniorii celor de la Farul Constanța! Cel poreclit „Bombiță” a înscris după o fază în stilul lui Gică Hagi
16:40
Dinamo, Rapid și FCSB nu au scăpat! Echipele de top din capitală, amendate după meciurile din etapa a 13-a # Fanatik
Cele trei rivale din București nu au scăpat fără penalizări în etapa a 13-a din SuperLiga României. Dinamo, Rapid și FCSB au fost amendate de Comisia de Disciplină
16:20
L-au găsit pe succesorul lui Bocciu! Fostul jucător de la Rapid a devenit lider de galerie și face afaceri cu israelienii: „Viața de fotbalist nu ține la infinit” # Fanatik
Galeria Rapidului are viitorul! În cazul în care Liviu „Bocciu” Ungurean nu va mai dori să fie șef în peluza din Giulești, un fost jucător al alb-vișiniilor i-ar putea lua lejer locul
Acum 6 ore
16:00
Nici Dan Petrescu nu a reușit asta! Record de schimbări în primul minut într-un meci din Anglia # Fanatik
Situație incredibilă în fotbalul din Marea Britanie. Antrenorii aleg să facă mai multe schimbări în primul minut. De ce echipele recurg la asta. Ce spune regulamentul.
15:40
Aurelian Ghișă, patronul Sănătății Cluj, reacție genială înainte de meciul cu U Craiova: „Intru pe teren și bat penalty! N-am ratat niciodată!”. Cu ce echipă ține # Fanatik
Patronul Sănătății Cluj, gata să scrie istorie! Omul numărul unu al echipei din Ardeal e gata să marcheze în poarta oltenilor. „Joc fotbal de când eram copil”.
15:20
Surpriză de proporții pentru Kurt Zouma după victoria din Cupa României Betano. Fundașului de la CFR Cluj nu i-a venit să creadă ce a făcut copilul său. Video # Fanatik
Moment special după CSM Slatina - CFR Cluj. Copiii lui Kurt Zouma și Mario Camora au intrat pe teren cu un trofeu special pentru părinții lor. Despre ce e vorba.
15:10
Sănătatea Cluj, primă uriașă dacă bate Universitatea Craiova în Cupa României Betano! Câți bani oferă patronul-jucător # Fanatik
Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, le-a promis jucătorilor o primă frumoasă dacă vor reuși să dea lovitura în Bănie! Cu ce sumă se pot alege ardelenii.
14:50
“Peste 1 miliard euro!” Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului și câți bani s-au cheltuit pentru construcția sa # Fanatik
Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului. Dumitru Dragomir a dezvăluit adevărata sumă în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Ce părere are fostul șef al LPF despre construcția colosală.
14:20
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni # Fanatik
UEFA continuă modificările pe site, iar aceste schimbări au devenit un adevărat haos pentru fani. Ce s-a întâmplat cu Cupa Campionilor Europeni din 1986
14:10
FCSB dă piept cu coșmarul din 2005 în Cupa României. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II # Fanatik
FCSB urmează să joace în Cupa României, împotriva celor de la Gloria Bistrița, iar campioana României dă de un antrenor care a fost parte la o rușine istorică a grupării bucureștene.
Acum 8 ore
13:50
Retragerea militarilor americani din România: de ce a întârziat ministrul Ionuț Moșteanu cu anunțul. Efectele deciziei lui Trump: „Semnal prost” # Fanatik
Retragerea militarilor americani de la baza Kogălniceanu a căzut ca un trăsnet în spațiul public: de ce a anunțat greoi Ionuț Moșteanu decizia lui Trump?
13:20
Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi?! “E foarte încăpățânat!”. Fostul coleg de la Steaua, dezvăluiri despre antrenorul Craiovei # Fanatik
Mirel Rădoi este văzut de mulți ca principalul vinovat pentru conflictele apărute în ultima perioadă la Universitatea Craiova. Cum l-a descris un fost coleg de la Steaua.
12:50
Nu a jucat în meciul cu CS Dinamo, iar Andrei Nicolescu a dat vestea ce tristă. Mijlocașul „câinilor roșii”, out până în 2026 din cauza unei accidentări
12:30
România, vulnerabilă în fața dezastrului. Locuințele statului, fără polițe obligatorii de asigurare în zeci de orașe importante # Fanatik
Cum e posibil ca doar 25% dintre locuințele aflate în proprietatea statului român să aibă poliță obligatorie PAD. În unele municipii gradul de asigurare este zero. Ce se întâmplă, de fapt?
12:10
Un susținător celebru al celor de la Rapid a anunțat că este în doliu după ce și-a pierdut tatăl. „Eroul meu” # Fanatik
Doliu pentru un cunoscut suporter al celor de la Rapid, care a anunțat că tatăl lui s-a stins din viață. Trista veste a fost dată și pe stadionul din Giulești.
Acum 12 ore
12:00
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv # Fanatik
Patronul formației din Cluj are șanse bune să intre pe teren în meciul cu Universitatea Craiova, în ciuda faptului că are 61 de ani! Ce a garantat Vasile Miriuță, tehnicianul ardelenilor.
11:50
Americanii au aflat ce va face Simona Halep la Turneul Campioanelor de la Riad! Românca reprezintă grupa „Serena Williams” # Fanatik
Unde va fi prezentă Simona la începutul lunii noiembrie? Sportiva a făcut anunțul pe social media, iar americanii au aflat cu ce se va ocupa fostul număr unu mondial.
11:40
Prima etapă din faza grupelor în Cupa României Betano continuă, miercuri și joi, cu meciuri dintre cele mai atractive în cea mai veche competiție din fotbalul românesc. Vizita campioanei FCSB la Bistrița sau duelul de […]
11:20
Fostul fotbalist al Universității Craiova vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco” pentru a-i bate pe olteni: „E un meci de gală” # Fanatik
Fotbalistul ce a jucat la cele mai mari echipe ale României, inclusiv la Universitatea Craiova, este gata să producă surpriza alături de Sănătatea Cluj pe „Ion Oblemenco”
11:00
FCSB a intrat în vizorul UEFA! La al doilea sezon consecutiv în Europa League, FCSB se află în topul indisciplinei. Cine sunt cei mai „periculoși” jucători ai „roș-albaștrilor”
10:40
Florin Manea, ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin: „A făcut tot ce a depins pe el”. Exclusiv # Fanatik
Radu Drăgușin trage din greu să revină pe teren. Florin Manea a oferit cele mai noi detalii despre starea fundașului central român. Ce se întâmplă, de fapt, cu fotbalistul lui Tottenham.
10:30
Legendarul Balon de Aur îi ia apărarea lui Vinicius Junior și sare la gâtul lui Xabi Alonso, după tensiunea de la El Clasico # Fanatik
Vinicius Junior primește sprijin din partea unui fost câștigător al Balonului de Aur, asta după ce a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost schimbat în El Clasico.
10:10
Situația accidentaților de la FCSB înaintea meciului de la Bistrița: „Sper să-l recuperăm” # Fanatik
Mihai Stoica s-a întors din Portugalia cu vești importante pentru fanii FCSB. Care e situația jucătorilor accidentați înaintea meciului cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano
09:50
Ce probleme a avut cu Fiscul firma care a montat acoperișul la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Firma Valcon Roofs SRL, care a montat acoperișul și turlele la Catedrala Mântuirii Neamului, s-a judecat cu autoritățile fiscale pentru mai multe taxe și impozite. Care a fost decizia instanței
09:40
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să renunțe la Steaua! Dezvăluiri în premieră # Fanatik
Cum s-a făcut „transferul” lui David Popovici de la Steaua la Dinamo, dar și suma cu care a plusat noul său club. Dezvăluiri în premieră despre campionul olimpic român.
09:20
Universitatea Craiova, „victima” echipelor mici în Cupa României. Statistica de care oltenii trebuie să se „teamă” înaintea meciului cu Sănătatea Cluj # Fanatik
Universitatea Craiova nu a excelat în Cupa României în fața divizionarelor secunde, iar acum va întâlni o nouă formație incomodă. Ce spun statisticile
09:10
Coșmar pentru Laurențiu Reghecampf în Sudan! Motivul incredibil pentru care echipa antrenorului român riscă să fie exclusă din Liga Campionilor # Fanatik
Probleme pentru Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf! Formația din Sudan poate fi exclusă din Liga Campionilor dintr-un motiv incredibil. De la ce a pornit totul.
08:40
Dumitru Dragomir a analizat situația tensionată de la Universitatea Craiova. El i-a nominalizat pe Adrian Mutu și Marius Șumudică ca posibili antrenori dacă Mirel Rădoi va pleca.
08:10
Greu de privit! O aruncare de la margine se putea sfârși tragic pentru un fotbalist. Video # Fanatik
Aceasta este faza care a împânzit internetul! Un fotbalist a fost aproape să-și pună capăt carierei după o simplă aruncare de la margine. Clipe de groază trăite de sportiv
07:40
FCSB, program infernal în următoarele 11 zile! 4 meciuri cruciale în deplasare și 4600 kilometri de parcurs! # Fanatik
Pentru FCSB urmează 11 zile care pot clarifica direcția în care se îndreaptă echipa. Sunt 4 deplasări lungi și complicate în Cupa României Betano, SuperLiga și Europa League toate până la pauza pentru meciurile naționalei.
07:10
Universitatea Craiova i-a înfuriat din nou pe suporteri. Ce legătură are meciul din Austria cu Rapid Viena # Fanatik
Apele continuă să fie tulburi la Universitatea Craiova. După conflictul de la finalul meciul cu Metaloglobus, oltenii au iar probleme cu suporterii. Partida cu Rapid Viena din Conference League e mărul discordiei
Acum 24 ore
06:40
MM Stoica l-a făcut praf în direct pe patronul din SuperLiga: „Nu înțeleg cum își permite să vorbească” # Fanatik
Mihai Stoica a avut o reacție dură la adresa unui patron din SuperLiga. Ce l-a scos din sărite pe oficialul celor de la FCSB, care a răbufnit în direct.
05:50
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu legea, din ascunzătoare # Fanatik
Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis și incendiat concubina, a contestat mandatul de arestare emis de Parchetul Mureș. Cum a fost posibil
00:20
Florin Bratu a scos „mitraliera” după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3: „Și cu mama vreau să câștig!” # Fanatik
În ciuda trecutului dinamovist, Florin Bratu a făcut o declarație războinică după CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Antrenorul echipei din Liga 2 și-ar fi dorit să îi încurce pe „câinii” lui Kopic
00:10
E gata! FCSB pregătește primul transfer al iernii. MM Stoica: „Azi am început discuțiile, dar nu ne oprim aici” # Fanatik
Mihai Stoica le-a dat o veste uriașă fanilor FCSB. Președintele C.A. s-a întors din Portugalia și a anunțat că roș-albaștrii negociază deja primul transfer al iernii
00:10
Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte și și-a criticat jucătorii după CS Dinamo – Dinamo 1-3: „Nu e nivelul pe care îl vreau” # Fanatik
Zeljko Kopic nu a fost deloc mulțumit de modul în care echipa sa, FC Dinamo, a jucat partida cu CS Dinamo, câștigată cu 3-1 de "câini", în grupele Cupei României.
00:00
Mihai Stoica se declară nemulțumit înainte de meciul pe care cei de la FCSB urmează să-l joace împotriva celor de la Gloria Bistrița, în grupele Cupei României.
28 octombrie 2025
23:30
Daniel Pancu pregătește o adevărată „revoluție” la CFR Cluj! În direct, antrenorul și-a anunțat prima decizie: „Regulile sunt simple”. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu # Fanatik
Daniel Pancu a oferit o reacție de ultimă oră după ce Ioan Varga, patronul grupării, a anunțat că s-a înțeles cu antrenorul pentru a o prelua pe CFR Cluj. Prima decizie luată de antrenor.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 29 octombrie, din SuperLiga. Ce cote au FC Botoșani, Rapid, U Craiova sau FCSB să câștige titlul # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 29 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe viitoarea campioană a SuperLigii la finalul play-off-ului, ediția 2025-2026
