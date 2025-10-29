Brazilia. Cea mai sângeroasă operațiune a poliției împotriva traficanților de droguri, la care au participat 2.500 de polițiști, a avut loc la Rio de Janeiro. Bilanțul indică cel puțin 132 de decese. Localnicii acuză autoritățile de execuții criminale, iar ONU demarează “investigații imediate”.

08:00

Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că “armistițiul tarifar” cu China va fi prelungit, iar importurile substanțiale de soia din SUA (de circa 24 de miliarde de dolari pe an) ar urma să fie reluate. Delegația americană și cea chineză au convenit asupra unui acord cadru comercial cu doar câteva zile înainte de întâlnirea programată a […]