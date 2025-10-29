Începerea lucrărilor de construcţie a clopotniței la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Malaxa, București

19:10

În cea de-a patra zi de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, am strâns impresii ale pelerinilor, fiecare vorbind cu emoție despre atmosfera de liniște și pace pe care o simt în acest sfânt lăcaș şi despre frumusețea mozaicurilor. Mulți dintre ei au vorbit despre legătura profundă cu Dumnezeu și cu sfinții pe care au simţit-o privind scenele biblice pictate. Copiii și adulții deo­potrivă au fost uimiți de măiestria artei, dar și de lumina ce pătrunde prin ferestre, transformând întreaga catedrală într-un spațiu sacru și înălțător. Impresiile strânse confirmă că această catedrală este şi va rămâne un simbol al credinței și, totodată, un reper cultural și spiritual al românilor.