Discuții ale Consiliului Naţional Tripartit la Palatul Victoria. E foarte probabil ca salariul minim să fie înghețat anul viitor

"O politică responsabilă (privind migraţia legală n. red.) nu înseamnă doar deschiderea ușilor pentru a acoperi lipsurile economice. O politică responsabilă înseamnă și investiție în integrarea, formarea, dialogul cultural, echilibrul demografic. Un guvern inteligent, un parlament inteligent fac o proiecție, înțeleg de ce au nevoie, discută cu industriile despre ce tip de forță de muncă avem nevoie, cercetează în jur sau mai departe statele care pot exporta astfel de forță de muncă pe specializările respective, discută cu ele, intră în acorduri, asigură partea securitară, ca să poți să fii sigur că imporți specialiști în diverse profesii. Nu imporți specialiști în crimă organizată, de exemplu, sau alte tipuri de acte infracționale, până la terorism și mai departe, ai grijă ca acești oameni să cunoască cultura ta, să cunoască legile țării, să le respecte, să aibă un dialog corect cu majoritatea și să nu se ajungă la conflicte sau sectarisme, care uneori sfâșie țări foarte puternice și răvășesc orașe importante și comunități occidentale, în momentul acesta atâtea locuri au scăpat fenomenul din mână. Cine nu mă crede să meargă să viziteze cartierul Muhlenberg din Bruxelles, dacă are curaj", a spus ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, cu ocazia ”Migration Forum 2025 – Politici de migrație pentru o Europă rezilientă și competitivă”: