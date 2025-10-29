Oana Gheorghiu, numită de Nicușor Dan vicepremier. Ea va depune jurământul de învestitură în funcție joi, la Cotroceni
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață", va depune jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru joi, 30 octombrie. Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire. Oana Gheorghiu va depune jurământul de învestitură joi
• • •
Acum 15 minute
19:50
Oana Gheorghiu, numită de Nicușor Dan vicepremier. Ea va depune jurământul de învestitură în funcție joi, la Cotroceni
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață", va depune jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru joi, 30 octombrie. Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire. Oana Gheorghiu va depune jurământul de învestitură joi
Acum o oră
19:30
Linia 443 va avea un traseu mai lung, de sâmbătă. TPBI: Autobuzele vor opri și în 5 noi stații înființate pe sensul spre Piața Presei
Linia de autobuz cu indicativul 443 se extinde în mai multe zone din Comuna Periș, anunță TPBI. Modificările vor intra în vigoare de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Totodată, mijloacele de transport vor opri în 5
Acum 2 ore
18:40
Doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, reținuți pentru ucidere din culpă și alte infracțiuni. Nu ar fi tratat corespunzător un pacient cu arsuri, care a decedat
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni" din București sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv de ucidere din culpă, fiind reținuți miercuri de procurori. O femeie, în calitate de medic de gardă, și un bărbat,
Acum 4 ore
18:00
VIDEO | Au început lucrările de modernizare a fostei Primării a Sectorului Galben, care se transformă în hub pentru industriile creative. Va avea inclusiv o bibliotecă
Primăria Sectorului 1 anunță începerea lucrărilor de modernizare la clădirea administrativă din Piața Amzei nr. 13, cunoscută de bucureșteni drept fosta Primărie a Sectorului Galben. Au început lucrările de modernizare a fostei Primării a Sectorului
16:50
Liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele de bază, de mâine. Lucrările la rețeaua de termoficare de pe Bd. Lacul Tei sunt gata
Lucrările la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei sunt gata, astfel că liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele de bază, anunță TPBI. Acest lucru se va întâmpla de joi, 30 octombrie.
Acum 6 ore
15:50
VIDEO | Șofer STB, surprins în timp ce juca păcănele pe telefon, la volan. S-a întâmplat pe linia 220, bărbatul conducând un autobuz plin de călători
Un șofer STB a fost surprins de un călător în timp ce se juca păcănele pe telefon, la volan. Cei care se aflau în acel moment în autobuz s-au arătat revoltați de gestul conducătorului auto.
15:40
Se schimbă schimbarea din Noul Obor, proiectul nou e pe ordinea de zi a Consiliului Local S2. Ce apare la loc (parcare), ce dispare
Asociația Străzi pentru Oameni semnalează că mâine, în ședința Consiliului Local Sector 2, se va vota modificarea proiectului Pietonala Obor, de la Aleea cu Ceas. Organizația susține că acum se propune extinderea locurilor de parcare
15:30
Piața volantă din Sectorul 1 ajunge în acest weekend în cartierul Pajura. La ce ore sunt deschise tarabele cu bunătăți între 31 octombrie și 2 noiembrie
Administrația locală anunță că piața volantă se mută în acest weekend, 31 octombrie – 2 noiembrie, în cartierul Pajura din Sectorul 1. Producătorii locali îi așteaptă pe bucureșteni cu o mulțime de produse ce sunt
14:40
VIDEO | Pupici electorali la propriu. Piedone îl susține pe Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Ciucu și Drulă nici să nu mai cheltuie banii"
Fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, acum președinte al noului său partid, PNRR – Partidul Naționalist Reformarea României, a susținut o conferință de presă la inaugurarea sediului partidului, la care a participat și candidatul PSD
14:20
FOTO | 10 ore de așteptare pentru vizitare și închinare la Catedrala Neamului. BOR a prelungit programul și-a făcut și-o hartă interactivă a cozii
Programul de închinare la Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului din București a fost prelungit. În contextul numărului mare de credincioși care vin zilnic pentru a se ruga, Patriarhia Română a anunțat noul program de
Acum 8 ore
14:00
FOTO | O clădire istorică de pe istorica stradă Lispcani va fi refăcută complet, așa cum era în Vechiul București. Acum, are risc seismic ridicat și poate să se prăbușească oricând
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, transmite că o clădire istorică de pe strada Lipscani nr. 70 va fi transformată, edificiul este cu risc seismic ridicat. Administrația locală vrea să reconstruiască imobilul păstrând arhitectura originală.
14:00
Tramvaie blocate pe Bulevardul Pache Protopopescu, unde o mașină a lovit un livrator pe scuter. Vehiculul, căzut pe șine
Tramvaiele care circulă pe Bulevardul Pache Protopopescu sunt blocate în urma unui accident ce s-a produs între o mașină și scuter. Accident cu mașină și scuter pe Bd. Pache Protopopescu Un membru al grupului de
13:20
Bucureșteni înnebuniți de „Ghenele lui Negoiță", care apar peste noapte inclusiv sub balcoane. „La noi au făcut la fel, mirosul e insuportabil, niciodată nu sunt igienizate"
Mai mulți bucureșteni din Sectorul 3 sunt nemulțumiți de un alt aspect al nesfârșitei dezbaterii pe tema colectării selective a gunoaielor și a ghenelor speciale cu care primarul Negoiță a umplut sectorul. O bucureșteancă povestește,
13:20
Uitatul moment dramatic trăit la Floreasca de Ștefania Szabo, directoarea spitalului din Buzău găsită fără suflare în birou. Cine a atacat-o în sala de operații
Un moment cu adevărat dramatic a trăit Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, în urmă cu câțiva ani, când era rezidentă, la Spitalul Floreasca din Capitală. A fost atacată în sala de
13:10
Planurile lui Negoiță pentru Parcul IOR, retrase subit de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local. Inițiativa Civică IOR-Titan: „E o amânare, trebuie să rămânem vigilenți"
În ședința de astăzi a Consiliului Local al Sectorului 3 urmau să fie supuse la vot trei proiecte pentru o așa-zisă modernizare a parcurilor IOR, Gheorghe Petrașcu și Titanii. În urma reacției rapide a societății
13:00
Nicușor Dan, reacție la decizia SUA de a retrage trupe din România. „Revenim la nivelul de dinainte de războiul din Ucraina, securitatea țării nu e afectată"
Președintele Nicușor Dan are o primă reacție publică la decizia Statelor Unite de a retrage trupe americane din România. Statele Unite au anunțat că își vor înjumătăți prezența militară din România, iar Bucureștiul și aliații
12:40
FOTO | Traficul din centrul Bucureștiului, blocat pe tot mai multe străzi. E protest în Piața Victoriei. Update restricții impuse de Poliția Rutieră
Astăzi, are loc un nou protest al sindicaliștilor în Piața Victoriei. Pentru acest eveniment, au fost impuse mai multe restricții de circulație. Traficul din centrul orațșului este aproape complet blocat. Măsurile de circulație sunt în
12:10
VIDEO | Lacrimi de fericire într-o familie din Rahova, din blocul explodat ❤️ Momentul în care o mamă îl regăsește pe Thomas, motanul rătăcit după deflagrație
Moment emoționat în Rahova, la aproape două săptămâni de la explozie: motanul Thomas a fost recuperat și se întoarce la familia sa. Întâlnirea dintre motan și stăpâna lui s-a lăsat cu lacrimi și cu mieunături
Acum 12 ore
11:30
Biletele pentru evenimentele de Crăciun de la Muzeul Copiilor, deja de vânzare. Picii intră în Lumea lui Moș Crăciun, ajută elfii în Academia Secretă și meșteresc în Atelierul de turtă dulce
Muzeul Copiilor din București aduce vești magice: biletele pentru cel mai așteptat eveniment al iernii au fost puse în vânzare. Lumea lui Moș Crăciun, Academia Secretă a Elfilor și Atelierul de turtă dulce al Doamnei
11:20
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după ce PSD a contestat nominalizarea ei pentru funcția de vicepremier. „Postările mele nu afectează relațiile externe ale României"
Oana Gheorghiu a fost propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, iar reprezentanți ai PSD se opun vehement acestei idei. Ei fac referire la mai multe postări ale dânsei cu privire la administrația prezidențială
11:20
Motocicliștii ar putea circula pe benzile unice STB. Un proiect care permite asta a fost adoptat tacit de Senat, dar decizia finală e la Camera Deputaților
Un proiect de lege a fost adoptat tacit de Senat care prevede că motocicliștii vor putea circula pe benzile de transport public prin oraș. De asemenea, printre măsurile incluse sunt ca motocicliștii să poată depăși
11:10
TERMO-ALERT | Peste 1.600 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în toate sectoarele, Termoenergetica anunță o listă lungă
O mulțime de avarii în București, miercuri, 29 octombrie, astfel că peste 1.600 de blocuri au probleme cu apa caldă și căldura. Compania Municipală Termoenergetica București are lista avariilor din oraș, acestea fiind în toate
10:50
Cățelușa bătută într-un restaurant din București, înapoiată proprietarului actual. ASPA București și-a dorit să-i găsească o familie care să o merite, însă deținătorul a refuzat
Cățelușa care a fost abuzată într-un restaurant din Sectorul 3 a fost înapoiată proprietarului actual, după ce fostul stăpân a donat-o, în ziua în care animăluțul a fost ridicat de polițiști. ASPA București spune că
10:00
Gata, și Anca Alexandrescu a decis, oficial, să ne salveze! Plânsă toată, a anunțat la TV: „Am luat decizia să candidez la Primăria București" Temporar, se va retrage de la televizor
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei, declarând că vrea să facă o campanie „onestă, printre oameni". Cristian Popescu Piedone și Călin Georgescu o susțin în campanie. Anca Alexandr
09:30
Ciucu o apără revoltat pe Oana Gheorghiu, propunerea lui Bolojan pentru funcția de vicepremier, cu care PSD nu e de acord. „Asemenea atac…!” # B365.ro
Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele „Dăruiește Viață și propunere a premierului Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, pe care o ocupa chiar e, interimar, de la scandalul și demisia din vară a lui Dragoș Anastasiu […] Articolul Ciucu o apără revoltat pe Oana Gheorghiu, propunerea lui Bolojan pentru funcția de vicepremier, cu care PSD nu e de acord. „Asemenea atac…!” apare prima dată în B365.
09:00
Metroul din nordul Capitalei – Magistrala M4 – ar putea fi extins între Străulești și Mogoșoaia. Un plan de asociere între Primăria S1, Metrorex și MT e pe masa CGMB # B365.ro
Un plan de extindere a Magistralei 4 de metrou din București spre nord-vest, de la stația Străulești până în zona Mogoșoaia, e pe masa Consiliului Local al Sectorului 1. Primăria Municipiului București (PMB) vrea să […] Articolul Metroul din nordul Capitalei – Magistrala M4 – ar putea fi extins între Străulești și Mogoșoaia. Un plan de asociere între Primăria S1, Metrorex și MT e pe masa CGMB apare prima dată în B365.
08:50
FOTO | Carambol pe A3. Autostrada București-Brașov e blocată aproape de intrarea în oraș. Accidentul în lanț, la km 14, pe sensul spre Capitală # B365.ro
Un accident în lanț a avut loc în această dimineață, 29 octombrie, pe Autostrada A3, la kilometrul 14, pe sensul spre București. Oamenii legii anunță că traficul este restricționat pe a doua bandă. În urma […] Articolul FOTO | Carambol pe A3. Autostrada București-Brașov e blocată aproape de intrarea în oraș. Accidentul în lanț, la km 14, pe sensul spre Capitală apare prima dată în B365.
08:40
BREAKING | Percheziții la Distrigaz, la firme de mentenanță și la persoane fizice din București și împrejurimi, în dosarul exploziei din Rahova # B365.ro
Autoritățile efectuează opt percheziții în această dimineață la Distrigaz, în dosarul penal al exploziei din Rahova. Polițiștii desfășoară acțiunile în București și județele Ilfov, Prahova și Teleorman. Agenții de poliție inspectează sediile firmelor și locuințele […] Articolul BREAKING | Percheziții la Distrigaz, la firme de mentenanță și la persoane fizice din București și împrejurimi, în dosarul exploziei din Rahova apare prima dată în B365.
08:30
Bucureșteni evacuați din blocul din Rahova aproape distrus de explozie se pot întoarce, treptat, în apartamentele lor. În scara 2, care a sărit în aer, accesul rămâne interzis # B365.ro
Aproape două săptămâni au trecut de la explozia din Rahova, iar majoritatea bucureștenilor care locuiesc în blocul afectat de deflagrație se pot întoarce în apartamentele lor, începând de miercuri, 29 octombrie 2025. Decizia a fost […] Articolul Bucureșteni evacuați din blocul din Rahova aproape distrus de explozie se pot întoarce, treptat, în apartamentele lor. În scara 2, care a sărit în aer, accesul rămâne interzis apare prima dată în B365.
08:20
ESENȚIAL | 20.000 de oameni sunt așteptați azi, în Piața Victoriei, la protestul anti-austeritate organizat de marile federații sindicale. Ora de adunare e 10:00 # B365.ro
Astăzi, între orele 10:00 – 14:00, va avea loc un nou protest al sindicaliștilor în Piața Victoriei. Marile confedarații sindicale se reunesc pentru a critica măsurile de austeritate ale Guvernului. Tot azi se discută cum […] Articolul ESENȚIAL | 20.000 de oameni sunt așteptați azi, în Piața Victoriei, la protestul anti-austeritate organizat de marile federații sindicale. Ora de adunare e 10:00 apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
05:10
„Oare ar trebui să stau atât de mult pe Facebook?” Una din cele 8 întrebări importante pe care să și le pună candidații la Primăria Capitalei # B365.ro
Dragi cititori, pe măsură ce ne apropiem de noi alegeri pentru Primăria Capitalei, tensiunile cresc mai ceva ca facturile noastre la curent din vară încoace. Cum știți, întotdeauna oferim administrației locale sfaturi din bunătatea sufletului […] Articolul „Oare ar trebui să stau atât de mult pe Facebook?” Una din cele 8 întrebări importante pe care să și le pună candidații la Primăria Capitalei apare prima dată în B365.
03:10
“Pădurea sălbatică” de lângă Piața Victoriei. Un urs prietenos stă de pază la intrarea în Wildwood Coffee, unde găsești un delicios Cardamom Latte # B365.ro
Unul dintre locurile perfecte pentru savurat cafeaua în ultima lună de toamnă se numește Wildwood Coffee și e chiar la noi în București, la un pas de Piața Victoriei. Bun venit în „pădurea sălbatică” de […] Articolul “Pădurea sălbatică” de lângă Piața Victoriei. Un urs prietenos stă de pază la intrarea în Wildwood Coffee, unde găsești un delicios Cardamom Latte apare prima dată în B365.
Ieri
19:20
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei. El vrea desființarea sectoarelor și a Ilfovului și organizarea unui referendum în acest sens # B365.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. El spune că vrea să desființeze sectoarele și Ilfovul. Dacă va ajunge primar general, primul lucru pe care-l va face din […] Articolul Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei. El vrea desființarea sectoarelor și a Ilfovului și organizarea unui referendum în acest sens apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Trotuarele și spațiile verzi de pe Bulevardul 1 Mai vor fi refăcute. Lucrările durează 4 luni # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat bucureștenii că au început lucrările pe Bulevardul 1 Mai. PS6 a aprecizat că acest bulevard va fi modernizat, reparat și „înverzit”. Lucrările au început dispre Aleea Haiducului spre Strada Sibiu. […] Articolul FOTO | Trotuarele și spațiile verzi de pe Bulevardul 1 Mai vor fi refăcute. Lucrările durează 4 luni apare prima dată în B365.
17:50
Un protest restricționează mâine traficul pe Șoseaua Kiseleff. În funcție de numărul participanților, circulația în Piața Victoriei va fi resistematizată # B365.ro
O adunare publică va avea loc miercuri, 29 octombrie, și din acest motiv, în funcție de numărul participanților, Brigada rutieră va resistematiza circulația în Piața Victoriei, iar circulația pe un tronson din Șoseaua Kiseleff va […] Articolul Un protest restricționează mâine traficul pe Șoseaua Kiseleff. În funcție de numărul participanților, circulația în Piața Victoriei va fi resistematizată apare prima dată în B365.
17:40
Bucureștenii din Sectorul 1 pot arunca gratuit, joi, deșeurile voluminoase, vegetale și electrocasnicele defecte. Lista străzilor vizate # B365.ro
Pimăria Sectorului 1 al Capitalei a informat cetățenii că joi, 30 octombrie, va fi ziua în care deșeurile vegetale, voluminoase și electrocasnicele se vor ridica gratuit. Este vizată zona Laromet. Când se colectează gratuit deșeurile […] Articolul Bucureștenii din Sectorul 1 pot arunca gratuit, joi, deșeurile voluminoase, vegetale și electrocasnicele defecte. Lista străzilor vizate apare prima dată în B365.
16:50
Oana Gheorghiu, propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier. Este cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe confondatoarea „Dăruiește Viață”, Oana Gheorgiu, pentru funcția de vicepremier, a anunțat Guvernul. Propunerea e pe masa președintelui Nicușor Dan, care trebuie să semneze decretul de numire în funcție în […] Articolul Oana Gheorghiu, propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier. Este cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” apare prima dată în B365.
16:40
Traseul liniei 331 se modifică de mâine, autobuzele nu vor mai opri în stația „Bd. Bucureștii Noi”. TPBI: Se înlocuiesc conductele de gaz de pe Str. Jiului # B365.ro
Stația „Bd. Bucureștii Noi”, de pe traseul liniei 331 va fi suspendată temporar de mâine, 29 octombrie. TPBI a transmis că această măsură este luată în urma unor lucrări de înlocuire a unor conducte de […] Articolul Traseul liniei 331 se modifică de mâine, autobuzele nu vor mai opri în stația „Bd. Bucureștii Noi”. TPBI: Se înlocuiesc conductele de gaz de pe Str. Jiului apare prima dată în B365.
16:10
Peste 140 de familii din blocul din Rahova distrus de explozie locuiesc și azi în camere de hotel, cu bani de la PMB. Pentru alte 37 s-au găsit chirii # B365.ro
Primăria Capitalei a informat că a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgență pentru locatarii care locuiau în blocul din Rahova unde a avut loc explozia. Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii. […] Articolul Peste 140 de familii din blocul din Rahova distrus de explozie locuiesc și azi în camere de hotel, cu bani de la PMB. Pentru alte 37 s-au găsit chirii apare prima dată în B365.
16:10
VIDEO | Noi imagini de pe loturile 1, 3 și 4 de pe Autostrada Bucureștiului – A0 Nord. Sunt ultimele tronsoane de drum încă în lucru pe acest segment # B365.ro
Din Autostrada Bucureștiului – A0 Nord în lucru mai sunt trei loturi (1, 3 și 4), iar pasionații de infrastructură au publicat recent imagini din dronă cu avansul lucrărilor. Cele mai noi imagini de pe […] Articolul VIDEO | Noi imagini de pe loturile 1, 3 și 4 de pe Autostrada Bucureștiului – A0 Nord. Sunt ultimele tronsoane de drum încă în lucru pe acest segment apare prima dată în B365.
15:30
FOTO | Ritm intens pe Șantierul de la Unirii. Constructorul anunță că a lărgit „albia” subterană de beton a râului Dâmbovița, pas crucial pentru consolidare # B365.ro
Constructorul Erbașu a publicat noi imagini de la Planșeul Unirii și spune care sunt avansurile de pe șantier. Muncitorii lucrează confor graficului, au fost făcute lucrări de forare, armare și turnare a piloților de fundare […] Articolul FOTO | Ritm intens pe Șantierul de la Unirii. Constructorul anunță că a lărgit „albia” subterană de beton a râului Dâmbovița, pas crucial pentru consolidare apare prima dată în B365.
15:20
Metrorex are de plătit o despăgubire record pentru o bucureșteancă: 23.000 €. Femeia s-a împiedicat de o plăcuță metalică, în stația de metrou Universitate # B365.ro
23.000 de euro trebuie să plătească Metrorex, despăgubire pentru o femeie. Nu-i o plăcere să mergi dimineața cu metroul, mai ales dacă trebuie să urci în tren de la Piața Unirii, de exemplu, pentru că […] Articolul Metrorex are de plătit o despăgubire record pentru o bucureșteancă: 23.000 €. Femeia s-a împiedicat de o plăcuță metalică, în stația de metrou Universitate apare prima dată în B365.
14:30
ESENȚIAL | Protest față de proiectul lui Negoiță pentru Parcul IOR, unde vrea să facă Hub Acvatic, magazine și Working Pods. Planul e pe masa Consiliului Local S3 # B365.ro
Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan face apel către consilierii locali ai Sectorului 3 să nu voteze proiectul de modernizare a Parcului IOR, care se află pe ordinea de zi a ședinței din 29 […] Articolul ESENȚIAL | Protest față de proiectul lui Negoiță pentru Parcul IOR, unde vrea să facă Hub Acvatic, magazine și Working Pods. Planul e pe masa Consiliului Local S3 apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Încă o alertă de conductă de gaz spartă în București, acum pe strada Popa Petre, închisă de urgență. Un incident aproape identic a fost pe Câmpineanu # B365.ro
O avarie la o conductă de gaze de pe strada Popa Petre s-a produs cu puțin timp în urmă. Artera a fost închisă. Iar linia STB 311 este blocată pe Popa Petre, pe sensul spre […] Articolul VIDEO | Încă o alertă de conductă de gaz spartă în București, acum pe strada Popa Petre, închisă de urgență. Un incident aproape identic a fost pe Câmpineanu apare prima dată în B365.
13:30
Nu degeaba e Vatra Luminoasă, aici iluminatul public e pornit nonstop de aproape două săptămâni. Bucureștean: Iar pe strada Matei Voievod, noaptea e beznă # B365.ro
Un bucureștean spune că luminile de pe strada Vatra Luminoasă stau constant aprinse de circa două săptămâni. Între timp, pe strada Matei Voievod, stâlpii de iluminat nu sunt porniți nici noaptea. O stradă are lumina […] Articolul Nu degeaba e Vatra Luminoasă, aici iluminatul public e pornit nonstop de aproape două săptămâni. Bucureștean: Iar pe strada Matei Voievod, noaptea e beznă apare prima dată în B365.
13:30
Un nou centru comercial se va construi în sudul Bucureștiului. Va avea 200.000 de metri pătrați și va fi dezvoltat pe mai multe terenuri din Jilava # B365.ro
În partea de Sud a Bucureștiului va fi construit în curând un parc de retail. Acesta va fi construit pe mai multe terenuri din localitatea Jilava. Terenurile aparțineau companiei Studium Green, deținută de antreprenorul Dorin […] Articolul Un nou centru comercial se va construi în sudul Bucureștiului. Va avea 200.000 de metri pătrați și va fi dezvoltat pe mai multe terenuri din Jilava apare prima dată în B365.
13:00
Accident oribil cu pieton lovit de mașină pe DN1, în Otopeni. Martor: Traversa grăbit, șoferul nu l-a putut evita. Trafic infernal # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident cu un pieton pe DN1, Otopeni. Victima a traversat grabăită, iar șoferul autovehicului nu a reușit să o evite. Un accident cu un pieton rănit […] Articolul Accident oribil cu pieton lovit de mașină pe DN1, în Otopeni. Martor: Traversa grăbit, șoferul nu l-a putut evita. Trafic infernal apare prima dată în B365.
12:50
Actualizare METEO | Vremea din București se încălzește și chiar va fi mai cald decât în mod normal. Prognoza ANM pentru ultimele zile din octombrie # B365.ro
Sunt ultimele zile din octombrie, vremea din București s-a răcit, însă ANM anunță că se încălzește la loc și chiar va fi mai cald decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Meteorologii au […] Articolul Actualizare METEO | Vremea din București se încălzește și chiar va fi mai cald decât în mod normal. Prognoza ANM pentru ultimele zile din octombrie apare prima dată în B365.
12:40
Dl. Negoiță insistă cu ședințele, convoacă încă una pe urât mirositoarea temă «Nu se amestecă Umedu’» Promite concluzii pentru colectarea selectivă a deșeurilor # B365.ro
Joi, 30 octombrie, Robert Negoiță își dă întâlnire cu reprezentanții Asociațior de Proprietari din Sectorul 3. Tema de joia aceasta va fi pe tema colectării selective. Întâlnire pe tema colectării selective joia aceasta în Sectorul […] Articolul Dl. Negoiță insistă cu ședințele, convoacă încă una pe urât mirositoarea temă «Nu se amestecă Umedu’» Promite concluzii pentru colectarea selectivă a deșeurilor apare prima dată în B365.
12:30
FOTO | Mașină răsturnată pe banda 3, pe Șoseaua Colentina. Accidentul, în dreptul parcului Plumbuita, trafic deja îngreunat # B365.ro
Un accident a avut loc pe Șoseaua Colentina, în urmă cu puțin timp: în urma impactului, o mașină s-a răsturnat pe a treia bandă, în zona Parcului Plumbuita. Traficul în zonă este îngreunat. O mașină […] Articolul FOTO | Mașină răsturnată pe banda 3, pe Șoseaua Colentina. Accidentul, în dreptul parcului Plumbuita, trafic deja îngreunat apare prima dată în B365.
