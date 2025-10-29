Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea
Digi24.ro, 29 octombrie 2025 19:50
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău Ştefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a unităţii medicale, dar nu au finalizat şi raportul medico-legal.
• • •
Acum 5 minute
20:00
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din România, „care pare a fi în contradicție” cu strategia lui Trump # Digi24.ro
Senatorul american Roger Wicker (republican de Mississippi), președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Senat, și deputatul Mike Rogers (republican de Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților, au emis o declarație prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului de retragere a brigăzii rotative a SUA din România, „care pare a fi necoordonat și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Acum 15 minute
19:50
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea # Digi24.ro
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău Ştefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a unităţii medicale, dar nu au finalizat şi raportul medico-legal.
Acum 30 minute
19:40
Prima întâlnire față în față a premierului japonez Sanae Takaichi cu Xi Jinping. Oficialii vor discuta la summitul din Coreea de Sud # Digi24.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, şi preşedintele chinez Xi Jinping pregătesc primul lor summit, prevăzut să aibă loc vineri în Coreea de Sud, unde cei doi lideri vor participa la o reuniune regională, au afirmat miercuri surse guvernamentale japoneze citat de Kyodo.
19:40
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale” # Digi24.ro
Românca Anca Faur, care s-a căsătorit în ianuarie 2023 cu astronautul american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a astronautului.
Acum o oră
19:30
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența condamnatului la proces # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sesizării, având în vedere necorelarea dispoziţiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situaţia în care instanţa nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar aceasta să nu fie prezentă nici prin videoconferinţă - aspect contrar jurisprudenţei menţionate anterior.
19:30
Două noi contracte semnate pentru 105 km de drumuri de mare viteză. Termenele de finalizare # Digi24.ro
Două noi contracte pentru 105 kilometri de drumuri de mare viteză au fost semnate miercuri. Unul dintre ele va face legătura între Autostrada Moldovei și A2 - drumul expres Focșani-Brăila. Are un termen de finalizare de 3 ani și jumătate. Celălalt face parte din Autostrada Unirii, cea care leagă Moldova de Transilvania.
19:20
Pilula de a doua zi este disponibilă gratuit în farmaciile din Marea Britanie. În Japonia, deocamdată, s-a renunțat la rețetă # Digi24.ro
Femeile pot obţine pilula de a doua zi, în mod gratuit, direct din farmacii, în Anglia, începând de miercuri, relatează DPA/PA Media, scrie Agerpres.
19:10
Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește salariul minim. Executivul avertizează asupra riscurilor unei majorări # Digi24.ro
Guvernul va decide până la sfârșitul lunii noiembrie dacă salariul minim brut pe economie va fi majorat anul viitor, după consultările purtate cu partenerii sociali. Executivul avertizează că o eventuală creștere ar declanșa majorări în lanț pentru alte venituri și cheltuieli bugetare, pe care statul nu și le poate permite în 2026, și ar alimenta presiunile inflaționiste.
Acum 2 ore
18:50
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea în furtul bijuteriilor # Digi24.ro
Cei doi suspecți arestați în legătură cu jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a dezvăluit această informație în cadrul unei conferințe de presă miercuri, relatează Sky News.
18:40
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul. Depunerea jurâmântului, joi dimineață # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat iercuri decretul de numire în funcția de vicdeprim-ministru a Oanei Clara Gheorghiu, anunță Administrația prezidențială. Decretul a fost trimis miercuri după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.
18:40
Uraganul Melissa lovește Cuba după ce a transformat Jamaica într-o „zonă sinistrată”. „Oamenii s-au refugiat pe acoperișuri” # Digi24.ro
Uraganul Melissa a lovit Cuba după ce a devastat părți din Jamaica vecină, provocând pagube, din cauza rafalelor puternice și a inundațiilor. Melissa este cel mai intens ciclon tropical care a lovit Jamaica în aproape două secole. Climatologii spun că încălzirea globală provocată de om a contribuit la intensificarea rapidă a furtunilor moderne. Mulți jamaicani s-au trezit miercuri fără energie electrică, iar unele cartiere au fost complet inundate. Furtuna a lovit puternic și Haiti, ucigând 20 de oameni, anunță BBC.
18:30
Bărbat plecat pe munte, găsit într-un bordei al ciobanilor, cu hipotermie şi contuzii. „Puţin a lipsit ca deznodământul să fie altul” # Digi24.ro
Un bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari şi bocanci de munte, fără lanternă şi complet nepregătit tehnic a fost găsit în viaţă, după două zile, de către salvamontiştii din Argeş, într-un bordei al ciobanilor din căldarea de sub vârf. Bărbatul este hipotermic, cu multiple contuzii, se deplasează greu, dar salvatorii montani speră că îl vor aduce în siguranţă la bază, unde va fi preluat de o ambulanţă SMURD.
18:20
„Atac țintit” al Israelului în nordul Fâșiei Gaza: a fost „lovită o infrastructură teroristă în care erau depozitate mijloace de luptă” # Digi24.ro
Armata israeliană a anunțat miercuri că a efectuat un atac „țintit” în zona Beit Lahia, în nordul Fâșiei Gaza, vizând o infrastructură în care erau depozitate arme, relatează Reuters.
18:20
„E ca un coteț de porci”. Familii în case cu camere mici, întunecoase, fără baie și toaletă. România rămâne la coada clasamentului UE # Digi24.ro
România rămâne printre țările Uniunii Europene unde oamenii trăiesc cel mai greu. Unul din zece români locuiește fără baie, duș sau toaletă interioară, iar multe familii cu copii împart spații mici și întunecoase pe care sunt nevoite să le numească acasă.
18:20
Rheinmetall deschide o fabrică de obuze de 155mm în Bulgaria. În doi ani gigantul german va produce mai multe proiectile ca SUA # Digi24.ro
Rheinmetall a intensificat producția de proiectile de artilerie de 155 mm, înființând din 2022 unități de producție în cinci țări, iar acum anunțând o a șasea într-o asociere în participațiune cu VMZ din Bulgaria.
18:10
Președintele Coreei de Sud i-a oferit lui Trump o coroană din aur la câteva zile după protestele „No Kings” din SUA # Digi24.ro
La doar două săptămâni după ce milioane de americani s-au alăturat protestelor No Kings faţă de Donald Trump, preşedintele SUA a primit o coroană de aur din partea Coreei de Sud, relatează The Guardian.
18:10
Scandal la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: Doi medici, reținuți pentru ucidere din culpă după moartea unui pacient cu arsuri # Digi24.ro
Doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni din București au fost reținuți pentru ucidere din culpă, după moartea unui pacient cu arsuri grave. Procurorii susțin că aceștia nu au evaluat corect rănile bărbatului și nu i-au aplicat tratamentele necesare, iar ulterior, unul dintre medici ar fi falsificat documente pentru a ascunde greșelile din timpul îngrijirii.
Acum 4 ore
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se vadă cu premierul ungar Viktor Orban pe 8 noiembrie, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, citată de Bloomberg. Locul întâlnirii nu a fost încă stabilit, a spus persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată.
18:00
Ce este Propofol, anestezicul găsit în camera unde a murit doctorița din Buzău. Medicamentul, cauza decesului lui Michael Jackson # Digi24.ro
Anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a Secției Chirurgie, din Spitalul Județean Buzău, seringi și o fiolă de Propofol, un anestezic puternic, pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat. Anestezicul a căpătat o tristă notorietate după decesul lui Michael Jackson.
17:40
Germania creşte salariul minim pe economie. Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de măsură # Digi24.ro
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 şi la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, faţă de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenţia EFE.
17:40
Acord comerical între SUA și Coreea de Sud: tarifele vamale vor fi micșorate. Trump: „Am avut o întâlnire extraordinară” cu Seulul # Digi24.ro
Statele Unite și Coreea de Sud au convenit asupra unui acord comercial amplu, au anunțat ambele țări în urma discuțiilor dintre liderii lor, relatează BBC.
17:40
UE avertizează Marea Britanie: Proiectul de lege propus de Keir Starmer riscă să încalce acordul post-Brexit (The Guardian) # Digi24.ro
Uniunea Europeană avertizează că proiectul de lege privind planificarea și infrastructura, propus de guvernul condus de Keir Starmer, ar putea încălca acordul comercial post-Brexit. Potrivit The Guardian, Bruxellesul consideră că măsurile prin care Londra intenționează să relaxeze protecțiile de mediu pentru a stimula economia riscă să ofere Marii Britanii un avantaj competitiv neloial și să afecteze accesul la piețele europene de energie.
17:30
Cea mai sângeroasă operațiune a poliției din Rio de Janeiro. 64 de morți, după raidurile din favele, la traficanții de droguri # Digi24.ro
Peste 60 de cadavre au fost văzute, miercuri dimineață, pe o stradă din Complexo da Penha, din Rio de Janeiro, potrivit unui martor Reuters, la o zi după cea mai letală operațiune polițienească din istoria orașului, care a vizat o bandă importantă de traficanți de droguri.
17:10
Ministrul belgian al Apărării promite „să șteargă Moscova de pe hartă” în cazul unui atac asupra capitalei Bruxelles # Digi24.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că „Moscova va fi ștearsă de pe hartă” dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, va decide să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles.
17:00
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod # Digi24.ro
Rusia a atacat din nou infrastructura critică, anunţă autorităţile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei „noi crime de război”, conform AFP. În Odesa, atacuri ruseşti au avariat instalaţii electrice ucrainene, iar, de partea celaltă, în regiunea rusă Belgorod, o persoană a murit, iar trei au fost rănite în urma bombardamentelor, anunță Kyiv Independent.
17:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania, provincia Huelva, din Comunitatea Autonomă Andaluzia.
17:00
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de miliarde de euro pe an și 300.000 de soldați suplimentari # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va retrage forțe americane din Europa, ca parte a politicii sale America First. Consecințele unei astfel de decizii ar presupune o mobilizare masivă din partea țărilor europene, pentru a umple golul.
17:00
Israelul a cerut Google și Amazon să folosească un „semnal secret” pentru a ocoli ordinele legale (The Guardian) # Digi24.ro
Google și Amazon ar fi acceptat o clauză secretă în contractul de 1,2 miliarde de dolari semnat în 2021 cu guvernul israelian, potrivit documentelor consultate de The Guardian. Acordul ar fi inclus un sistem de avertizare ascuns, cunoscut sub numele de „winking mechanism”, care permitea Israelului să fie informat atunci când datele sale erau accesate de autorități străine.
16:50
Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism # Digi24.ro
Un fost instructor militar care a lucrat în Ucraina - originar dintr-o ţară europeană nespecificată - a fost arestat miercuri, anunţă Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei.
16:50
O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Turcia: doi oameni au murit și alți trei au fost răniți # Digi24.ro
Doi oameni au murit și alți trei au fost răniți după ce o clădire cu șapte etaje s-a prăbușit miercuri în orașul Gebze, din nord-vestul Turciei, au anunțat oficialii, care au precizat că toate cele cinci victime sunt din aceeași familie, relatează Euronews.
16:50
Cinism tip Kremlin. Emisarul lui Putin spune că va fi pace în Ucraina într-un an: „În calitate de pacificatori vom face posibil” # Digi24.ro
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an. relatează Reuters.
16:40
Putin anunță o nouă „armă fără egal în lume”. Cum funcționează Poseidonul nuclear rusesc # Digi24.ro
Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik.
16:40
Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor” # Digi24.ro
Un atac al artileriei ruse asupra unui spital de copii din Herson a rănit nouă persoane, dintre care patru copii, pe 29 octombrie, a raportat Parchetul Regional din Herson.
16:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic aflat în desfăşurare, întrucât nu au putut „conveni momentul”, în timp ce Coreea de Nord a efectuat un nou test cu rachete balistice chiar înaintea sosirii preşedintelui american în Coreea de Sud, unde are loc summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), relatează agenţia EFE.
16:30
16:10
Carburanții continuă să se scumpească: prețurile au crescut de trei ori luna aceasta. Când este anunțată o nouă majorare # Digi24.ro
Prețurile la carburanți continuă să crească în România. În ultimele două săptămâni, atât benzina, cât și motorina s-au scumpit, iar de la 1 ianuarie 2026, șoferii ar putea plăti și mai mult, după ce acciza la carburanți va fi majorată cu 10%.
16:10
Doi bărbați din Iași, arestați după ce au forțat două persoane să cerșească pentru ei. Victimele au fost ținute în condiții inumane # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către polițiștii ieșeni. Ei sunt acuzaţi că au forțat, timp de doi ani, două persoane să cerșească pentru ei, transmite Poliția Română. Aceștia le-au ținut într-un autoturism dezafectat și o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.
Acum 6 ore
16:00
Putin cere trupelor ucrainene încercuite să se predea și promite un armistițiu temporar „pentru jurnaliști” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri trupelor ucrainene încercuite în orașele Kupiansk și Pokrovsk să se predea, afirmând că Rusia este pregătită să declare un armistițiu temporar „pentru jurnaliști”. Liderul de la Kremlin a spus că oprirea luptelor ar permite presei să documenteze situația de pe front, în timp ce Moscova susține că primele unități ucrainene au început să capituleze.
16:00
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail Kogălniceanu: „Nu reprezintă o retragere din Europa. Dimpotrivă” # Digi24.ro
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, într-o primă reacție la anunțul privind reducerea numărului de militari americani din România și alte țări din flancul estic.
15:50
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie: „Documentele devin nule şi fără valabilitate” # Digi24.ro
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne anunţă că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea. Ei recomandă cetăţenilor să păstreze documentele într-o folie de protecţie, iar în cazul în care au plastifiat acte de stare civilă, atunci să solicite un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.
15:30
„Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, a transmis ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București. Mesajul vine la scurt timp după ce Ministerul Apărării din țara noastră a confirmat că o parte din trupele americane de pe teritoriul României vor fi retrase.
15:10
10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin # Digi24.ro
Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii.
14:40
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion # Digi24.ro
Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern.
14:40
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară” # Digi24.ro
O clădire de patrimoniu, cu risc seismic, de pe strada Lipscani, din Centrul Vechi, intră în reconstrucţie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. „Este o intervenție necesară într-o zonă intens circulată, pentru siguranța oamenilor și pentru protejarea patrimoniului orașului,” a transmis primarul.
14:20
Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a a avertizat miercuri Lituania referitor la impunerea de restricţii la tranzitul de mărfuri către Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO.
14:20
Una dintre cele mai frumoase și bogate țări din Europa caută lucrători, inclusiv români. Salariile sunt de peste 20,000 de euro pe an # Digi24.ro
Serviciile europene de ocupare a forței de muncă caută oameni care să se angajeze ca ospătari în Austria, în regiuile Carinthia și Stiria.
14:20
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit pentru Digi24.ro despre direcțiile pe care România ar trebui să le urmeze în domeniul energiei, despre nevoia de securitate energetică și despre greșelile ultimilor ani. Despre plecarea sa din Consiliul de Administrație al Romgaz, Chisăliță a transmis că „funcțiile sunt temporare, responsabilitatea este permanentă”.
14:20
Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat) # Digi24.ro
Facturile la electricitate şi gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Scăderea la gaze a fost mai mare decât la electricitate.
14:20
Robogete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu înțelege de ce Ştefania Szabo, medicul care a murit la muncă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, a ales să facă șapte gărzi pe lună, dacă media gărzilor era de trei. În același timp, el atrage atenția că medicii au nevoie de consiliere dacă apar probleme de burnout sau momente de presiune.
