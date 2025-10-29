Doi congresmeni republicani din Comisiile de Apărare nu sunt de acord cu retragerea trupelor americane din România

08:20

Nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcția de vice-premier este scandaloasă nu din cauza persoanei sale, ci pentru că devoalează ridicolul absolut al premierului care insistă că reformează administrația, dar lucrează cu nu mai puțin de 5(cinci) vice-premieri. Poate ar fi bine de știut că niciodată țara noastră nu a avut cinci vice-premieri. Mesajul către popor este […]