Autogolul lui Stevanovic a adus lacrimi pe “Ion Oblemenco”

Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 15-a din Liga 1. Victor Angelescu a anunţat că Denis Ciobotariu s-a refăcut şi va fi în lotul giuleştenilor pentru duelul de duminică, de la ora 20:30. Fundaşul de 27 de ani al Rapidului s-a accidentat după meciul cu UTA, de la finalul […]