Joi, de la ora 11, Valeriu Iftime, patronul clubului Botoşani. Liderul surprinzător al Ligii 1: Două echipe se vor bate pentru campionat, dar şi FC Botoşani este acolo şi ne vom bate şi noi. El spune câţi bani a pierdut până acum în fotbal, dar şi cum a compensat

Joi, de la ora 11, Valeriu Iftime, patronul clubului Botoşani. Liderul surprinzător al Ligii 1: Două echipe se vor bate pentru campionat, dar şi FC Botoşani este acolo şi ne vom bate şi noi. El spune câţi bani a pierdut până acum în fotbal, dar şi cum a compensat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar