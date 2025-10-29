Bolojan anunţă că nu susţine creşterea salariului minim pe economie, iar salariile din sectorul public vor rămâne la acelaşi nivel ca în 2025. „Creşterea salariului minim duce la creşterea în cascadă a mai multor salarii din sectorul public, creştere pe care România nu şi-o permite. Productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%”

17:15

Brandul de clinici de radioterapie Amethyst continuă investiţiile pe piaţa locală şi a inaugurat o clinică de profil în Piatra Neamţ de 10 mil. euro. Oraşul se afla deja pe lista de obiective a operatorului medical, care anunţase deja extin­derea în zona de Nord a ţării, precum şi în Satu Mare. Sunt şase clinici Amethyst în total în România, iar brandul a pornit din Bucureşti şi s-a extins inclusiv la nivel european.