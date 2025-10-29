Măsurile fiscale vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, susține ministrul Economiei / „Guvernul era într-o situaţie în care avea nevoie de bani a doua zi”
G4Media, 29 octombrie 2025
Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului...
Acum 5 minute
21:20
Primăria Municipiului București, dispusă să investească aproape 795.000 de lei pentru întărirea securității sistemelor sale online
Primăria Municipiului București (PMB) a lansat o licitație pe platforma SEAP pentru un „Sistem de protecție date și filtrare trafic de date", care are rolul...
21:20
Soția astronautului american Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la 66 de ani, la doar doi ani după ce se căsătoriseră
Soția astronautuli american Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la mai mult de doi ani după ce s-au căsătorit, scrie People. Anca, în vârstă...
21:20
Sorin Grindeanu, după decizia de retragere parțială a trupelor americane din România: Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională
Președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan și ministrului de Externe Oana Țoiu, acuzând că decizia de...
Acum 15 minute
21:10
Regizorul Francis Ford Coppola își vinde ceasul de 1 milion de dolari după ce filmul „Megalopolis" a eșuat la box office
Regizorul american scoate la licitație șapte ceasuri din colecția sa de ceasuri de lux, după ce filmul său din 2024, „Megalopolis", finanțat din fonduri proprii...
21:10
Deputatul PNL Alexandru Muraru, după ce Olguța Vasilescu l-a amenințat pe premier cu moțiunea de cenzură: Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept
Deputatul liberal Alexandru Muraru critică reacția Olguței Vasilescu – primar de Craiova și lider PSD – care a afirmat că premierul Ilie Bolojan trebuie să-și...
Acum o oră
20:50
Măsurile fiscale vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, susține ministrul Economiei / „Guvernul era într-o situaţie în care avea nevoie de bani a doua zi"
Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului...
20:50
Dominic Fritz: Este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut / Nu cred că există o alternativă la această coaliţie, cred că vede şi PSD
Liderul USR Dominic Fritz a declarat, miercuri, despre scandalul din coaliţie legat de nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, că este un semnal extrem...
20:40
Migrația muncitorilor indieni în România: Dacă inițial exista cerere pentru specialiști IT, acum a explodat cererea pentru muncitori „blue-collar"
Muncitorii indieni, precum zidarii, electricienii și mecanicii, migrează din ce în ce mai mult către noi destinații, precum România, pe măsură ce țările care se...
20:40
Două rețete de brioșe – clasică și fără zahăr și făină – numai bune pentru gustările de Halloween/ Decorează-le cu cremă de ciocolată și pune-le într-un ambient cât mai „de teroare"
Pentru ziua sau seara de Halloween, pentru petrecerile copiilor, în caz că ai musafiri sau doar pentru distracția familiei poți prepara câteva banale brioșe, dar...
20:40
Trump nu va fi cetățean de onoare al unui district german / Propunerea partidului Alternativa pentru Germania a fost respinsă
Autoritățile dintr-un district german în care a trăit bunicul președintelui american Donald Trump au respins propunerea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) de...
20:30
Bărbații trebuie să facă mai multă mișcare decât femeile pentru a obține aceleași beneficii pentru sănătatea inimii
Femeile beneficiază mai mult de sport decât bărbații, în special în ceea ce privește sănătatea inimii, potrivit unui nou studiu. Femeile care fac mișcare aproximativ...
Acum 2 ore
20:20
Franța ia măsuri pentru a defini toate actele sexuale neconsensuale drept viol, după cazul Pelicot / Procesul violatorilor lui Gisèle Pélicot a accelerat dezbaterea privind consimțământul sexual în Franța
Legiuitorii francezi au aprobat miercuri o lege care introduce conceptul de consimțământ în definiția legală a violului, în urma procesului șocant al Gisèlei Pelicot de...
20:20
Cancelarul Friedrich Merz subliniază necesitatea independenţei tehnologice faţă de SUA şi China: Germania şi Europa în ansamblu vor rămâne un jucător semnificativ în ordinea mondială emergentă. Continentul trebuie să-şi recâştige puterea prin leadership în inovaţie
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Germania şi Europa să depună un efort major pentru a-şi recâştiga competitivitatea tehnologică la nivel globală, relatează dpa,...
20:10
Dominic Fritz: Singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are...
20:00
Cei doi bărbaţi arestaţi sâmbătă pentru furtul spectaculos al unor bijuterii din Muzeul Luvru au "recunoscut parţial faptele", a anunţat miercuri procuroarea Parisului, Laure Beccuau,...
20:00
Facturile la încălzire au crescut în Germania cu circa 82% după renunţarea la gazul rusesc
Berlin, 29 oct /Agerpres/- Creşterea preţurilor la gaze în Germania, ţară care a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în...
19:50
Ministrul Rogobete, după moartea doctoriței Ștefania Szabo: La Buzău, media gărzilor era de trei pe lună. Nu știu de ce ea făcea șapte
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că media gărzilor la Spitalul Județean din Buzău era de trei pe lună și că nu știe de...
19:50
Universitatea „Al.I. Cuza" din Iaşi construieşte un cămin pentru studenţi la Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia deţine o staţiune de cercetare şi practică. Investiţia depăşeşte 12 milioane de lei şi este finanţată prin PNRR
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC) anunţă, miercuri, că a demarat lucrările la un cămin studenţesc situat în localitatea Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia de învăţământ...
19:50
ONU: Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluţie cerând ridicarea 'blocadei' americane contra Cubei
Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri cu o largă majoritate, în pofida presiunii americane, o nouă rezoluţie prin care cere ridicarea 'blocadei economice' a...
19:40
Ministrul Educației anunță că a primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru a folosi fondurile europene pentru acordarea primei didactice
Ministrul Educației Daniel David a spus că România a primit aprobarea de la Comisia Europeană și poate folosi fondurile europene pentru a acorda prima de...
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan trimite spre reexaminare Legea care priveşte prezenţa condamnatului la proces
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres. Potrivit sesizării, având în vedere...
19:30
O tânără şi un tânăr din Timișoara, cercetaţi după ce au întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani, au filmat momentul şi au postat imaginile pe reţelele de socializare, când fata nu a vrut să repete experienţa
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut pentru pornografie infantilă şi viol, iar o tânără de 21 de ani este şi ea cercetată...
Acum 4 ore
19:20
Insultele pot îmbunătăți performanța ChatGPT / S-ar putea însă să regreți mai târziu, avertizează oamenii de știință
Un nou studiu, publicat deocamdată pe platforma preprint ArXiv de către doi cercetători de la Universitatea din Pennsylvania, arată că tonul pe care utilizatorii îl folosesc atunci...
19:20
SUA anulează sancţiunile împotriva liderului sârb bosniac Milorad Dodik / Naţionalistul Dodik, cunoscut ca pro-rus, este fostul preşedinte al Republicii Srpska. El a rămas fără mandat în august, după ce un verdict judecătoresc i-a interzis activităţile politic
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunţat joi că anulează sancţiunile împotriva liderului sârb bosniac Milorad Dodik, a familiei şi aliaţilor acestuia şi a firmelor cu...
19:10
Pilula de a doua zi, disponibilă gratuit în farmaciile din Anglia / Ministrul Sănătăţii, Stephen Kinnock: Acesta este un pas major înainte, care elimină barierele în calea accesului la îngrijire reproductivă
Femeile pot obţine pilula de a doua zi, în mod gratuit, direct din farmacii, în Anglia, începând de miercuri, relatează DPA/PA Media, transmite Agerpres. Această...
19:00
VIDEO Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei: cadavrele stau aliniate pe străzile din Rio, numărul morţilor în urma raidurilor a ajuns la 132
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei, care devine tot mai controversată, a ucis cel puţin 132 de persoane, au declarat miercuri oficialii,...
19:00
BREAKING Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA anunță că se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, decisă de Pentagon: România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane / Decizia transmite un semnal greșit Rusiei exact când președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Putin să vină la masa negocierilor
Doi congresmani ai Partidului Republican (de guvernământ) din SUA, care condus comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunțat miercuri printr-un comunicat că se opun...
18:40
FOTO-
De la Berlin și Veneția până la București, Flaviu Mureșan a trecut prin bucătării care „respiră” culturi diferite, dar a rămas fidel unui gust pe... © G4Media.ro.
18:40
VIDEO Guvernul, după Consiliul Naţional Tripartit: Anul viitor, salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an. O eventuală creştere a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii # G4Media
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi... © G4Media.ro.
18:30
MAX, aplicația care ar trebui să înlocuiască Whatsapp în Rusia, este un „gulag virtual” capabil să spioneze 40 de milioane de ruși # G4Media
De câteva luni, cei aproape 100 de milioane de utilizatori ruși ai Whatsapp se confruntă cu probleme de conexiune din ce în ce mai frecvente.... © G4Media.ro.
18:20
Producătorii auto europeni, afectați serios de criza cipurilor Nexperia / Producția ar putea fi oprită pentru câteva zile # G4Media
Constructorii auto europeni ar putea fi nevoiți să oprească producția în câteva zile, a avertizat miercuri principala Asociație reprezentativă a industriei auto europene, în contextul... © G4Media.ro.
18:10
Premierul Ilie Bolojan anunță că participă joi la învestirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier / Președintele Nicușor Dan ar fi semnat deja decretul de numire însă nu a transmis niciun comunicat # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în programul său de joi, că participă de la ora 10.00 la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția... © G4Media.ro.
18:10
O mănăstire de călugăriţe din Italia organizează un curs de autoapărare dedicat femeilor, transmite miercuri agenţia de știri ANSA, citată de Agerpres. Inţiativa aparţine Institutului... © G4Media.ro.
18:00
Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” pentru a bloca Super Liga. Real Madrid cere despăgubiri # G4Media
Curtea de Apel din Madrid a confirmat miercuri că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” încercând să împiedice crearea Super Ligii europene de fotbal... © G4Media.ro.
18:00
Pasagera unui vas de croazieră, o femeie de 80 de ani, a murit după ce a fost uitată pe o insulă din Australia # G4Media
O pasageră a unui vas de croazieră a fost lăsată accidental în urmă în timpul unei excursii pe o insulă din zona Marii Bariere de... © G4Media.ro.
18:00
Bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari, fără lanternă şi nepregătit tehnic, găsit de salvamontişti într-un bordei al ciobanilor, cu hipotermie şi contuzii/ Salvatorii fac eforturi să-l aducă în siguranţă la bază, unde va fi preluat de SMURD # G4Media
Un bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari şi bocanci de munte, fără lanternă şi complet nepregătit tehnic a fost găsit în viaţă, după două... © G4Media.ro.
17:50
Era roboților casnici este la un pas de a deveni realitate. Compania 1X, o companie norvegiano-americană cu sediul în California, a lansat precomenzile pentru NEO,... © G4Media.ro.
17:50
Cel mai mare fond suveran de investiții din lume înregistrează un randament de 5,8% pe fondul optimismului legat de IA # G4Media
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, în valoare de 2 trilioane de dolari – cel mai mare de acest gen din lume – a raportat... © G4Media.ro.
17:40
Ministrul belgian al Apărării: Dacă Putin atacă Bruxelles-ul, Moscova va fi rasă de pe suprafața Pământului # G4Media
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că NATO ar „rade Moscova de pe suprafața Pământului” dacă Rusia ar lansa un atac cu rachete... © G4Media.ro.
17:40
Desfăşurarea Gărzii Naţionale în orașul american Portland, blocată din nou pe termen nedeterminat de justiție # G4Media
Justiţia americană a blocat din nou pe termen nelimitat desfăşurarea de militari ai Gărzii Naţionale în oraşul Portland, statul american Oregon (vest), o nouă lovitură... © G4Media.ro.
17:40
Banca Mondială prognozează că preţurile materiilor prime vor coborî în 2026 la minimul ultimilor şase ani # G4Media
Banca Mondială prognozează că preţurile globale ale materiilor prime vor scădea în 2026 la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, din cauza incertitudinilor... © G4Media.ro.
17:40
Conducătorii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, întrunirea pentru fluidizarea traficului transfrontalier # G4Media
Şefii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, Alexandru Bogdan Bălan şi Alexandru Iacub, au avut, miercuri, o întrevedere bilaterală la Biroul Vamal de Frontieră... © G4Media.ro.
17:30
Județul Argeș ca hub de inovație. IQ Digital Summit aduce la Pitești dezbaterea despre AI și viitorul industriei auto # G4Media
Luni, 3 noiembrie, Filarmonica Pitești găzduiește IQ Digital Summit, un eveniment dedicat inovației și transformării digitale, care aduce în discuție și impactul inteligenței artificiale în... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:20
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1... © G4Media.ro.
17:20
Organizația umanitară „Medici fără frontiere” trebuie să părăsească Libia în câteva zile / Guvernul de la Tripoli a închis deja sediile mai multor organizaţii neguvernamentale internaţionale # G4Media
Autorităţile libiene de la Tripoli au ordonat organizaţiei umanitare Medecins Sans Frontieres (Medici fără frontiere, MSF) să părăsească Libia înainte de 9 noiembrie, informează miercuri... © G4Media.ro.
17:20
Distrigaz poate face, din 3 noiembrie, lucrări pentru reîntregirea tronsonului conductei de distribuţie din zona afectată de explozia din cartierul Rahova, a decis Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti / Alimentarea cu gaze va fi reluată doar după verificarea instalaţiilor # G4Media
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a decis, miercuri, că, din 3 noiembrie, Distrigaz Sud Reţele poatre începe a treia etapă a lucrărilor care... © G4Media.ro.
17:10
În timp ce China lansează portavioane cu catapulte electromagnetice, Donald Trump vrea să readucă vechiul sistem cu aburi pe portavioanele americane # G4Media
La scurt timp după ce China a prezentat testele pe mare ale celui mai nou portavion al său, care utilizează catapulte electromagnetice, președintele american Donald... © G4Media.ro.
17:10
Emma Thompson şi-a exprimat frustrarea faţă de proliferarea tot mai mare a sugestiilor AI în timpul scrisului, transmite News.ro. În cadrul emisiunii de noapte a... © G4Media.ro.
17:10
Şapte slovaci şi trei unguri, puşi sub acuzare în urma unei ample operaţiuni antidrog internaţionale / Cazul este legat de o captură de cocaină în valoare de peste 175 milioane de dolari în Republica Dominican # G4Media
Zece persoane – şapte cetăţeni slovaci şi trei cetăţeni ungari – au fost puse sub acuzare de Unitatea antidrog din Slovacia, în cadrul operaţiunii internaţionale... © G4Media.ro.
17:00
Atenţionare de călătorie emisă pentru românii care tranzitează sau călătoresc în Spania/ Cod roşu de ploi abundente pentru provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în... © G4Media.ro.
