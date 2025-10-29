Japonia va continua să importe gaz rusesc, în ciuda presiunilor SUA

18:20

Un pacient ajunge într-unul dintre cele mai mari spitale din România, la Bagdasar Arseni, cu arsuri pe jumătate din corp pentru că aici teoretic ar trebui să fie cel mai bine îngrijit. Iar pacientul cu arsuri este dintre cei mai fragili, ştim asta cu toţii fără să fim doctori după ce au murit atâţia oameni la Colectiv. Şi totuşi la 10 ani distanţă de Colectiv, medicii de la Bagdasar Arseni din Bucureşti, ditamai medicii României, ignoră un pacient cu arsuri timp de 5 zile.