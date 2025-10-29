Fed reduce dobânda cheie pentru a doua oară în acest an şi anunţă sfârşitul programului de restrângere a bilanţului în decembrie
News.ro, 29 octombrie 2025 20:50
Rezerva Federală a SUA (Fed) a aprobat miercuri a doua reducere consecutivă a ratei dobânzii de politică monetară din 2025, o decizie anticipată de pieţe, dar luată într-un context de incertitudine economică accentuată de blocajul guvernamental din Washington, transmite CNBC.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:20
Într-o mişcare surprinzătoare, SUA ridică sancţiunile impuse lui Milorad Dodik, liderul naţionalist pro-rus al sârbilor din Bosnia, şi apropiaţilor săi # News.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a ridicat miercuri sancţiunile impuse liderului naţionalist al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, aliaţilor săi, membrilor familiei şi companiilor legate de aceştia, a anunţat Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), relatează Reuters.
21:20
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Grindeanu: Ridică întrebări serioase / Pare că este un regres în relaţia cu Partenerul Strategic / Liderul interimar al PSD cere informare oficială în Parlament din partea Executivului # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică Guvernul, miercuri seară, pentru că românii au aflat din presa internaţională despre reducerea trupelor americane din România şi apreciază că explicaţiile oferite până acum sunt insuficiente. ”Pare că este un regres în relaţia cu Partenerul Strategic”, apreciază Grindeanu, care-l critică pe Ilie Bolojan că nu a avut nicio reacţie oficială în legătrtură cu acest subiect important. În plus, Grindeanu cere explicaţii oficiale oferite de reprezentranţii Executivului în Parlament.
Acum 15 minute
21:10
Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, validată în unanimitate în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal # News.ro
Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată, miercuri, în unanimitate, în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal.
Acum 30 minute
21:00
Baschet masculin: Etapă cu înfrângeri pentru echipele româneşti angrenate în grupele FIBA Europe Cup # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea, dar şi echipele Corona Braşov şi CS Vâlcea au pierdut meciurile disputate în etapa a IV-a din grupele FIBA Europe Cup.
21:00
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor verifică legalitatea blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok # News.ro
Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, deputatul Laura Gherasim (AUR), anunţă, miercuri, că a fost iniţiat un proces de verificare a legalităţii blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok. Demersul are la bază reclamaţii ale cetăţenilor şi urmăreşte ”asigurarea respectării legalităţii, protejarea libertăţii de exprimare şi a dreptului la informare, precum şi responsabilitatea publică a platformelor şi autorităţilor implicate”.
Acum o oră
20:50
Alexandru Muraru (PNL): Şantajul asupra premierului Bolojan este o ruşine politică şi o ameninţare la adresa statului de drept / Este timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că PSD a trecut linia roşie prin atacurile repetate la adresa premierului Bolojan, el arătând că PSD ar trebui să aleagă dacă ”vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei”.
20:50
Fed reduce dobânda cheie pentru a doua oară în acest an şi anunţă sfârşitul programului de restrângere a bilanţului în decembrie # News.ro
Rezerva Federală a SUA (Fed) a aprobat miercuri a doua reducere consecutivă a ratei dobânzii de politică monetară din 2025, o decizie anticipată de pieţe, dar luată într-un context de incertitudine economică accentuată de blocajul guvernamental din Washington, transmite CNBC.
20:40
Dominic Fritz: Este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut / Nu cred că există o alternativă la această coaliţie, cred că vede şi PSD # News.ro
Liderul USR Dominic Fritz a declarat, miercuri, despre scandalul din coaliţie legat de nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, că este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut, el arătând, despre soarta coaliţiei, că nu crede că există o alternativă la această coaliţie şi ”vede şi PSD asta, cu extremişti de la AUR”.
20:30
Dominic Fritz, despre reforme: Este o luptă de uzură. Eu o duc în primăria Timişoara de 5 ani. Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / Mai sunt multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, despre aplicarea reformelor de către actualul guvern, că este o luptă de uzură pe care el o duce în primăria Timişoara de 5 ani, şi a arătat că prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni. El a mai spus că mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate, şi trebuie facută o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile.
20:30
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României.
Acum 2 ore
20:20
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău afirmă că medicii nu mai vor să facă gărzi, invocând criticile de pe reţelele de socializare, suprasolicitarea şi plata necorespunzătoare # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, medicul ortoped Dragoş Porumb, susţine că unii colegi de-ai săi din SJU Buzău nu ar mai vrea să facă gărzi, din cauza presiunii imense, a criticilor şi injuriilor care le sunt aduse pe reţelele de socializare, aşa cum s-a întâmplat şi cu medicul Ştefania Szabo cu o seară înainte de a deceda. Atunci, zeci de mesaje jignitoare şi defăimătoare au fost postate la articolele de presă în care medicul Szabo, în calitatea sa de director medical, venea cu lămuriri privind o sesizare a unei mămici care reclama modul în care i-a fost tratat bebeluşul.
20:20
Nvidia devine prima companie din lume care atinge o valoare de piaţă de 5.000 de miliarde de dolari, impulsionată de boomul inteligenţei artificiale # News.ro
Acţiunile Nvidia au crescut cu peste 4% miercuri, transformând gigantul tehnologic în prima companie din lume care depăşeşte pragul istoric al unei capitalizări bursiere de 5.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC.
20:10
Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată
19:50
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE. Cei doi preşedinţi republicani ai Comisiilor pentru serviciile armate din Congresul SUA „se opun ferm” deciziei Pentagonului de a reduce prezenţa trupelor americane în România: „Un semnal greşit transmis Rusiei” # News.ro
Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, şi reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanţilor, au transmis miercuri o declaraţie comună în care îşi exprimă dezacordul şi îngrijorarea cu privire la anunţul Pentagonului de a întrerupe rotaţia brigăzii americane din România, subliniind că pare o decizie necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui Donald Trump.
19:50
Microsoft, lovită de o pană majoră în Azure şi 365 chiar înainte de publicarea rezultatelor trimestriale # News.ro
Microsoft s-a confruntat miercuri cu o pană semnificativă care a afectat serviciile sale cloud Azure şi platforma Microsoft 365, cu doar câteva ore înainte de anunţarea rezultatelor financiare trimestriale, relatează CNBC.
19:30
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău Ştefania Szabo / Au fost prelevate şi probe toxicologice / Înmormântarea va avea loc la Bucureşti # News.ro
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău Ştefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a unităţii medicale, dar nu au finalizat şi raportul medico-legal. Au fost prelevate şi probe toxicologice pentru a se stabili exact ce a dus la decesul medicului de 37 de ani. Trupul va fi depus, joi, în prima parte a zilei, la biserica din curtea Spitalului Judeţean Buzău şi ulterior va fi transportat la Bucureşti, unde va avea loc înormântarea.
19:30
Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iaşi construieşte un cămin pentru studenţi la Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia deţine o staţiune de cercetare şi practică. Investiţia depăşeşte 12 milioane de lei şi este finanţată prin PNRR # News.ro
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) anunţă, miercuri, că a demarat lucrările la un cămin studenţesc situat în localitatea Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia de învăţământ deţine o staţiune de cercetare şi practică studenţească.
19:30
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE. Cei doi preşedinţi republicani ai Comisiilor pentru serviciile armate din Congresul SUA „se opun ferm” deciziei Pentagonului de a reduce prezenţa trupelor americane în România # News.ro
Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, şi reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanţilor, au transmis miercuri o declaraţie comună în care îşi exprimă dezacordul şi îngrijorarea cu privire la anunţul Pentagonului de a întrerupe rotaţia brigăzii americane din România, subliniind că pare o decizie necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui Donald Trump.
Acum 4 ore
19:10
Două fete, lovite de o maşină pe o trecere pentru pietoni din municipiul Braşov / Au suferit multiple leziuni şi vor fi transportate la spital # News.ro
Două fete au fost lovite, miercuri, de o maşină pe o trecere pentru pietoni din municipiul Braşov. La volan se afla un bărbat de 78 de ani. Fetele au suferit multiple leziuni şi vor fi transportate la spital.
19:10
Timişoara: O tânără şi un tânăr, cercetaţi după ce au întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani, au filmat momentul şi au postat imaginile pe reţelele de socializare, când fata nu a vrut să repete experienţa # News.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut pentru pornografie infantilă şi viol, iar o tânără de 21 de ani este şi ea cercetată în dosar, în lipsă. Cei doi au întreţinut relaţii sexuale cu o minoră de 14 ani şi au filmat totul. Când adolescenta a refuzat să mai întreţină relaţii sexuale cu ei, aceştia au publicat imaginile pe reţelele sociale.
19:10
Liga Europa: UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva preşedintelui lui Lille, după meciul cu PAOK # News.ro
UEFA a anunţat miercuri că a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Olivier Letang, preşedintele clubului francez Lille, în urma criticilor pe care acesta le-a adresat arbitrilor după meciul Lille – PAOK Salonic.
19:10
Jaf la Luvru. Cei doi suspecţi arestaţi au recunoscut „parţial” faptele, dar bijuteriile rămân de negăsit # News.ro
La zece zile după jaful de la Luvru, care a avut un ecou mondial şi a cărui pradă este estimată la 88 de milioane de euro, bijuteriile nu au fost găsite, a anunţat miercuri procurorul Laure Beccuau. Cei doi suspecţi arestaţi, care şi-au recunoscut „parţial” participarea la jaf, urmează să fie puşi oficial sub acuzare în faţa unui judecător pentru „furt în bandă organizată şi asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni”, a precizat ea într-o conferinţă de presă.
19:00
Jucătorul echipei Real Madrid, Vinicius Jr, le-a prezentat scuze suporterilor pentru reacţia sa când a fost schimbat la El Clasico de duminică, împotriva FC Barcelona.
18:50
Intervenţie a drumarilor pe A10 Sebeş-Turda, în judeţul Cluj, după o cedare a terasamentului / DRDP Cluj cere expertiză tehnică, ”având în vedere persistenţa fenomenelor de instabilitate şi agravarea progresivă a cedării drumului” # News.ro
Drumarii intervin pe A10 Sebeş-Turda, la kilometrul 66, în judeţul Cluj, după o cedare a terasamentului, iar oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj anunţă, miercuri, că au demarat procedura pentru a realiza o expertiză tehnică şi un studiu geotehnic detaliat, ”având în vedere persistenţa fenomenelor de instabilitate şi agravarea progresivă a cedării drumului”.
18:50
INTERVIU - General Ştefan Dănilă, fost şef al SMG: Reducerea forţelor americane, coroborată cu lipsa ambasadorului SUA, ne plasează undeva, într-o zonă de dezinteres / Trebuie făcute eforturi ca decizia de acum să nu fie urmată de alte reduceri! # News.ro
Autorităţile de la Bucureşti ar trebui să facă eforturi majore pentru ca reducerea masivă a forţelor armate ale SUA în România să nu fie urmată de noi reduceri ale acestui contingent, acesta fiind un pericol cât se poate de real, avertizează generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei române.
18:40
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.
18:40
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei. Cadavrele stau aliniate pe străzile din Rio, numărul morţilor în urma raidurilor a ajuns la 132 # News.ro
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei, care devine tot mai controversată, a ucis cel puţin 132 de persoane, au declarat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe străzi zeci de cadavre adunate peste noapte. Totul se întâmplă cu o săptămână înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale dedicate climei, relatează Reuters.
18:30
Banca Centrală a Argentinei a prezentat miercuri macheta unei monede omagiu care va fi emisă în onoarea legendei fotbalului mondial, Diego Maradona.
18:30
Guvernul, după Consiliul Naţional Tripartit: Anul viitor, salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an / O eventuală creştere a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii / Consultările vor continua # News.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest şi a arătat că înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii.
18:20
Alexandru Nazare: „Trebuie să depăşim blocajele mentale şi să inovăm în finanţarea agriculturii româneşti” # News.ro
În cadrul Conferinţei Naţionale AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, ministrul finanţelor Alexandru Nazare a evidenţiat necesitatea unei schimbări de abordare în finanţarea agriculturii şi a cerut o implicare activă a tuturor actorilor instituţionali şi privaţi pentru a sprijini fermierii români prin mecanisme moderne şi eficiente.
18:00
Bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari, fără lanternă şi nepregătit tehnic, găsit de salvamontişti într-un bordei al ciobanilor, cu hipotermie şi contuzii/ Salvatorii fac eforturi să-l aducă în siguranţă la bază, unde va fi preluat de SMURD # News.ro
Un bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari şi bocanci de munte, fără lanternă şi complet nepregătit tehnic a fost găsit în viaţă, după două zile, de către salvamontiştii din Argeş, într-un bordei al ciobanilor din căldarea de sub vârf. Bărbatul este hipotermic, cu multiple contuzii, se deplasează greu, dar salvatorii montani speră că îl vor aduce în siguranţă la bază, unde va fi preluat de o ambulanţă SMURD. Salvamontiştii avertizează din nou asupra riscurilor imense la care se expun turiştii care pleacă neechipaţi corespunzător, nepregătiţi fizic şi fără să se informeze despre cum va fi vremea, în condiţiile în care, în ultimele zece zile, cinci turişti au murit în Făgăraş şi Piatra Craiului.
18:00
Directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău cere o lege care să sancţioneze ameninţările la adresa medicilor pe reţelele sociale # News.ro
Directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău, Simona Anghel, a lansat, miercuri, un apel ferm pentru protejarea cadrelor medicale de valul de ură şi ameninţări din mediul online.
17:50
Ministrul Educaţiei, despre organizarea examenului de titularizare anul viitor: Da, trebuie să avem şi vom avea / Despre temele pentru acasă: Mai bine să le facă cu plăcere şi să nu fie o încărcătură foarte mare, decât să le facă cu frustrare # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat miercuri, despre organizarea examenului de titularizare anul viitor, că trebuie să avem acest examen. Despre temele pentru acasă, ministrul a spus că e mai bine ca elevii să le facă cu plăcere şi să nu fie o încărcătură foarte mare, decât să le facă cu frustrare.
17:50
Doi medici de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, acuzaţi de ucidere din culpă, reţinuţi / Nu ar fi evaluat corespunzător un pacient cu arsuri şi nu ar fi aplicat tratamentele necesare / Ulterior, unul dintre ei ar fi trecut date nereale în fişa pacientului # News.ro
Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” din Bucureşti au fost reţinuţi, miercuri, de către procurori, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, între care ucidere din culpă. O femeie, în calitate de medic de gardă, şi un bărbat, medic curant, nu ar fi evaluat corespunzător starea unui pacient cu arsuri şi nu ar fi aplicat tratementele necesare, ceea ce a dus la înrăutăţirea stării de sănătatre a acestuia şi ulterior la deces. Pentru a acoperi fapta, bărbatul ar fi trecut date nereale în fişa pacientului.
17:40
Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” pentru a bloca Super Liga. Real Madrid cere despăgubiri # News.ro
Curtea de Apel din Madrid a confirmat miercuri că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” încercând să împiedice crearea Super Ligii europene de fotbal în 2021. Real Madrid solicită acum despăgubiri, relatează AFP.
17:30
Emma Thompson şi-a exprimat frustrarea faţă de proliferarea tot mai mare a sugestiilor AI în timpul scrisului.
17:30
AUR şi-a lansat candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău – Ştefăniţă Avramescu promite ”un Buzău care să se însănătoşească” / George Simion afirmă că partidul ”merge la luptă cu singurul candidat care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu” # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi-a prezentat oficial, miercuri, candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău în persoana lui Ştefăniţă Avramescu, despre care preşedintele AUR, Geirge Simion, a afirmat că este ”singurul candidat care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu”.
17:30
Unicul craniu de Mammuthus trogontherii descoperit pe teritoriul României, expus din nou după restaurare la Palatul Culturii din Iaşi # News.ro
Unicul craniu de Mammuthus trogontherii descoperit pe teritoriul României, vechi de aproximativ 350.000 de ani, este expus din nou publicului după un amplu proces de restaurare. De asemenea, peste 120 de lucrări de artă românească sunt expuse în noua Galerie de Artă Românească a Palatului Culturii din Iaşi, anunţă Ministerul Culturii.
17:30
Armata americană îşi reduce prezenţa pe frontul de est al NATO. Decizia americană ”va slăbi” securitatea României, un ”stat în prima linie”, avertizează un istoric american, Phillips Payson O'Brien. ”Trezeşte-te, Europo, SUA nu te vor apăra împotriva Rusi # News.ro
Statele Unite urmează să-şi reducă prezenţa militară pe frontul de est al Europei - în plin Război în Ucraina -, a anunţat miercuri România, vizată în primul rând de această decizie, însă un oficial NATO evocă o simplă ”ajustare” a dispozitivului american, care nu va împiedica forţele americane să rămână ”mai importante” decât înainte de 2022, relatează AFP.
17:30
Coreea de Sud îi oferă lui Trump o coroană din aur la câteva zile după protestele „No Kings” din SUA # News.ro
La doar două săptămâni după ce milioane de americani s-au alăturat protestelor No Kings faţă de Donald Trump, preşedintele SUA a primit o coroană de aur din partea Coreei de Sud, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
17:20
Conferinţa Smart Diaspora 2025 - „Diaspora şi prietenii ei” - Cluj-Napoca devine, la începutul lunii noiembrie, centrul excelenţei ştiinţifice internaţionale # News.ro
Conferinţa diasporei academice şi ştiinţifice româneşti – Smart Diaspora 2025 are loc în perioada 4 - 7 noiembrie, la Cluj - Napoca.
17:20
Cupa României: FC Argeş a învins Metaloglobus; U. Cluj, 2-1 cu Metalul Buzău cu gol pe final după ce a fost condusă cu 1-0 # News.ro
Formaţia FC Argeş a învins, miercuri, în deplasare, scor 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa 1 a fazei grupelor Cupei României Betano.
17:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Distrigaz poate face, din 3 noiembrie, lucrări pentru reîntregirea tronsonului conductei de distribuţie / Alimentarea, doar după verificarea instalaţiilor / Decizie pentru locuinţele unde încă se înregistrează scăpări de gaz # News.ro
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a decis, miercuri, că, din 3 noiembrie, Distrigaz Sud Reţele poatre începe a treia etapă a lucrărilor care au ca scop realimentarea consumatorilor afectaţinde explozia din 17 octombrie din cartierul Rahiva. Această etapă constă în săpături şi lucrări pentru reîntregirea tronsonului conductei de distribuţie. Reluarea furnizării se va putea face abia fupă finalizarea lucrărilor, realizarea probelor şi verificarea instalaţiilor.
17:00
Emma Thompson şi-a exprimat frustrarea faţă de proliferarea tot mai mare a sugestiilor AI în timpul scrisului.
16:50
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an. relatează Reuters.
16:40
Mamografia este o metodă de diagnosticare a cancerului de sân care presupune utilizarea razelor X. Fiind o procedură iradiantă, multe femei refuză efectuarea unei mamografii de teama radiaţiilor. Medicul Adriana Cojocaru din cadrul Clinicii Neolife a explicat la Medika TV faptul că radiaţiile din timpul unei mamografii nu sunt periculoase pentru organism.
16:40
Naţionala de rugby a României va disputa trei meciuri test World Rugby reunite sub titulatura „Kaufland Games Trilogy” în luna noiembrie, cu Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) şi Uruguay (22 noiembrie). Toţi adversarii sunt calificaţi la Cupa Mondială de Rugby din Australia din 2027.
16:40
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care tranzitează sau călătoresc în Spania/ Cod roşu de ploi abundente pentru provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania, provincia Huelva, din Comunitatea Autonomă Andaluzia, că Agenţia Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a instituit cod roşu de ploi abundente pentru această regiune, pentru data de 29 octombrie 2025.
16:30
Invitată în studiourile Medika TV, singura televiziune medicală din România, dr. Adriana Cojocaru, medic primar radiologie imagistică medicală, Centrul Medical Neolife, a explicat faptul că, astăzi, mortalitatea provocată de cancerul de sân are o incidenţă mult mai scăzută. Toate acestea pentru că metodele de diagnostic au evoluat considerabil, iar tratamentele administrate pacientelor sunt mult mai eficiente.
16:20
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate faţă de România - ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa # News.ro
Statele Unite rămân angajate faţă de România - ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa, afirmă ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, după ce Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, implicit din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.