PNL în zodia mutului

Aktual24, 29 octombrie 2025 20:50
Remarcabil la conflictul dintre premierul Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat este că e un conflict fix între Bolojan și Partidul Social Democrat. Aproape nimeni din PNL, partidul condus de Ilie Bolojan, nu se implică. Poate cu excepția lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, rămas singurul dintre locotenenții lui Bolojan cu ceva curaj și a […]
Acum 15 minute
21:10
Israelul ucide peste 100 de persoane în atacuri asupra Fâșiei Gaza după moartea unui soldat, dar afirmă că susține în continuare încetarea focului # Aktual24
Israelul a declarat miercuri că este încă angajat să respecte armistițiul susținut de SUA în Gaza, în ciuda atacurilor asupra enclavei ca represalii pentru moartea unui soldat israelian, care au dus la moartea a 104 persoane, potrivit autorităților sanitare din Gaza. Chiar dacă armata a afirmat că intenționează în continuare să mențină armistițiul, a anunțat […]
Acum 30 minute
21:00
Operațiunea poliției din Brazilia a lăsat în urmă cel puțin 132 de morți. Peste 70 de cadavre au fost aliniate de locuitori pe o stradă # Aktual24
Cel puțin 132 de persoane au murit în urma celei mai sângeroase operațiuni a poliției din istoria Braziliei, au declarat miercuri avocații publici, în timp ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe o stradă zeci de cadavre găsite peste noapte, cu o săptămână înainte de evenimentele climatice globale din oraș. Poliția statului a […]
Acum o oră
20:50
Remarcabil la conflictul dintre premierul Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat este că e un conflict fix între Bolojan și Partidul Social Democrat. Aproape nimeni din PNL, partidul condus de Ilie Bolojan, nu se implică. Poate cu excepția lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, rămas singurul dintre locotenenții lui Bolojan cu ceva curaj și a […]
20:40
Cât va mai dura războiul, răspunsul lui Zelenski: ”Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii” # Aktual24
Odată cu intoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă au crescut speranțele că războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia. Dar nici măcar președintele SUA nu a reușit să convingă Moscova să-i accepte poziția. În aceste condiții, Kievul presupune că va trebui să se apere pentru o lungă perioadă de timp de acum înainte. Potrivit […]
20:30
Un bărbat din Bihor, care a schingiuit un cal și a postat videoclipurile pe TikTok, reținut de polițiști # Aktual24
Un bărbat de 47 de ani, din comuna bihoreană Lugașu de Jos, a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor, după ce a schingiuit un cal și a postat imaginile pe TikTok. Bărbatul a înhămat calul la o căruță, a blocat roțile acesteia și a lovit animalul în repetate rânduri […]
20:30
„PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept”, afirmă vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru # Aktual24
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a lansat, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, acuzații dure la adresa PSD, acuzând acest partid că pune în pericol statul de drept și stabilitatea guvernului prin presiunile exercitate asupra premierului Ilie Bolojan. „PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare […]
Acum 2 ore
20:20
Un polițist din Timișoara a salvat un bărbat care voia să se spânzure după o ceartă cu soția. Peste cei doi a căzut un dulap. Amândoi au avut nevoie de îngrijiri medicale # Aktual24
Un polițist din Timișoara a salvat în ultimul moment un bărbat care voia să se spânzure după o ceartă conjugală. În urma apelului unor vecini, polițiștii au intervenit pentru a opri un scandal într-o locuință. În timp ce discutau cu femeia, aflată în fața locuinței împreună cu copilul, l-au văzut pe bărbat încercând să se […]
20:20
Doi importanți congresmani republicani se opun retragerii trupelor americane din România: “Decizia Pentagonului contrazice strategia președintelui Trump” # Aktual24
Doi congresmani de vârf din Partidul Republican, aflați la conducerea comisiilor de Apărare din Congresul SUA, critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele americane din România. Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, și Mike Rogers, președintele Comisiei similare din Camera Reprezentanților, au emis miercuri un comunicat comun în care se opun […]
20:10
Guvernul Ilie Bolojan are abia 4 luni de viață și deja se clatină din toate încheieturile din cauza conflictelor interne. În primul rând din cauza conflictelor între PSD și premierul Bolojan. Este, până la un punct, de înțeles jocul PSD de a fi la putere și opoziție în același timp, dar acest joc se transformă […]
Acum 4 ore
19:20
Două minore au fost transportate la spital, miercuri, după ce au fost accidentate în zona unei treceri de pietoni de pe Bulevardul Muncii din municipiul Braşov, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). „Ambele victime sunt de sex feminin, minore, politraumatizate. Acestea sunt conştiente şi vor fi transportate la Spitalul de Pediatrie pentru investigaţii […]
18:10
Lavrov, disperat, anunță că Rusia este gata să ofere ”garanții” că Europa nu va fi atacată. Moscova a încălcat deja Memorandumul de la Budapesta # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, anunță că Rusia este gata să ofere o garanție de neagresiune statelor UE și NATO. „Am declarat în repetate rânduri că nu am avut și nu avem nicio intenție de a ataca niciun membru actual NATO sau UE”, a declarat Lavrov la un forum de securitate eurasiatic de la […]
18:10
PSD a eșuat: Oana Gheorghiu va fi investită oficial, joi, la Palatul Cotroceni ca vice-premier # Aktual24
Oana Gheorghiu va primi joi, la Palatul Cotroceni, investitura oficială pentru funcția de vice-premier, reiese dintr-un comunicat al Guvernului. La eveniment va fi prezent și premieril Ilie Bolojan. ”Participare la ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcția de viceprim-ministru de către doamna Oana Gheorghiu – Palatul Cotroceni”, se arată în programul oficial al […]
17:30
Presshub: Protestul anti-austeritate de la București. Ce au transmis sindicatele? Anton Hadăr, FNS Alma Mater: „Este o masă unită compozită” # Aktual24
Miercuri, 29 octombrie, a avut loc protestul împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan, organizat de sindicatele din sectorul public. În jur de 20.000 de participanți au fost prezenți. Un număr de sindicate din diferite domenii au fost prezente, precum cele din învățământ, silvicultură,ale Poliției Locale Penitenciare, etc. PressHUB a stat de vorbă cu participanții, […]
Acum 6 ore
17:20
Tudor Chirilă: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”. Dan Teodorescu (Taxi): ”Domnule Grindeanu, mi-am luat ghete noi” # Aktual24
Doi cunoscuți muziciemi români, Tudor Chirilă (Vama) și Dan Teodorescu (Taxi), iau atitudine față de atacul violent al PSD, în special la lui Sorin Grindeanu, la adresa Oanei Gheorghiu. ”Oana Gheorghiu a construit din banii a peste 350000 de români și peste 7000 de companii un spital de oncologie pediatrică cu nouă niveluri și 140 […]
16:50
Ce a căutat Simion la Viena imediat după primul tur: ”Viktor Orban”. El îl acuză însă acum de lașitate pe premierul Ungariei: ”A fost șantajat” # Aktual24
Liderul extremist George Simion a declarat, miercuri, într-un podcast, că a doua zi după primul tur al alegerilor prezidențiale a zburat la Viena pentru a se întâlni cu ”echipa lui Viktor Orban”. Orban ia-r fi promis sprijinul său, însă apoi și l-a retras pentru că ar fi fost ”șantajat” de UDMR, a pretins Simion. ”Eu […]
16:30
Nvidia, creștere spectaculoasă: prima companie din lume cu o capitalizare astronomică de 5.000 de miliarde de dolari # Aktual24
Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit, miercuri, prima companie din lume a cărei capitalizare bursieră a depăşit pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu Inteligenţa Artificială, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor […]
16:10
Rusia se opune extrădării lui Potra în România. Doi oameni importanți de la Moscova se implică pentru a bloca acțiunile autorităților din România # Aktual24
Rusia a luat în mod neașteptat apărarea unui român, acuzat în țara sa de tentativă de lovitură de stat. Acesta intenționa să zboare la Moscova din Dubai, dar a fost reținut acolo la cererea Bucureștiului. O organizație apropiată de Ministerul Afacerilor Externe și un politician fugit din Moldova, care acum recrutează din Moscova moldoveni pentru […]
15:40
NASA a testat cu succes primul zbor supersonic „silențios” al avionului experimental X-59 # Aktual24
Avionul experimental X-59 al NASA a zburat peste sudul Californiei marți (28 octombrie) dimineață, în cadrul primului său zbor de testare. Misiunea reușită a marcat un pas major către revenirea la transportul aerian comercial supersonic, de data aceasta fără bubuiturile sonice asurzitoare, relatează Interesting Engineering. Aeronava elegantă a decolat de la instalația Skunk Works a […]
Acum 8 ore
15:20
Formarea guvernului în Cehia. Câștigătorul alegerilor, populistul Andrej Babis, își anunță prioritățile: ”Mai puțin ajutor pentru Ucraina” # Aktual24
În Republica Cehă, trei partide eurosceptice doresc să formeze o coaliție. Programul lor: mai puțin ajutor pentru Ucraina, mai multe cheltuieli de stat și mai puțin sprijin pentru politicile UE privind migrația și clima. În Republica Cehă, la puțin peste trei săptămâni după alegerile parlamentare, prinde contur o coaliție condusă de câștigătorul alegerilor populist, Andrej […]
15:10
Armata secretă a lui Putin din Germania: Cum își recrutează Rusia agenții de unică folosință # Aktual24
Rusia recrutează sabotori în toată Europa prin Telegram, monitorizând canalele pro-Kremlin pentru a identifica potențiali „agenți de nivel inferior” numiți și „agenți de unică folosință” și oferind mici plăți pentru sarcini precum fotografierea siturilor militare sau pornirea incendiilor, a avertizat șeful serviciilor de informații germane în timpul unei audieri parlamentare a șefilor serviciilor de informații […]
15:00
Japonia refuză să renunțe la importurile de petrol și gaze rusești. Răspuns pentru Donald Trump # Aktual24
Într-o conversație cu președintele american Donald Trump, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a respins solicitarea liderului american ca Tokyo să refuze să mai cumpere petrol și gaze rusești. Takaichi, care a fost aleasă săptămâna trecută ca prima femeie prim-ministru al Japoniei, a cerut SUA în timpul conversației să înțeleagă nevoile energetice ale Japoniei, potrivit Reuters. Japonia […]
14:40
Nvidia va construi supercomputere AI pentru Departamentul Energiei al SUA. Acest lucru va ajuta SUA să își dezvolte arsenalul nuclear # Aktual24
Nvidia va construi supercomputere AI pentru Departamentul Energiei al SUA și dorește să revină pe piața chineză. „CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a sosit marți la Washington cu un mesaj pentru administrația Trump: SUA pot câștiga bătălia AI dacă întreaga lume, inclusiv imensa bază de dezvoltatori din China, folosește sistemele Nvidia”, relatează Reuters. Huang a declarat […]
14:10
Lovitură pentru Anca Alexandrescu, Piedone nu o mai susține la Primărie. El anunță că îl va vota pe Băluță de la PSD # Aktual24
Cristian Popescu Piedone a anunțat miercuri că îl susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță, pentru Primăria Capitalei. El lăsase de înțeles recent că ar fi alături de Anca Alexandrescu, propagandista lui Călin Georgescu de la Realitatea Plus. „Toată lumea știe că eu, în cabina de vot, voi vota Daniel Băluță”, a declarat Piedone într-o conferință […]
14:10
Serviciile secrete din SUA, o nouă evaluare privind intențiile lui Putin cu Ucraina: ”Este mai hotărât ca niciodată” # Aktual24
O evaluare recentă a serviciilor de informații americane avertizează că președintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina și să învingă pe câmpul de luptă, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui oficial al Congresului. Analiza, care a fost comunicată membrilor Congresului luna aceasta, a indicat că […]
13:40
Alegătorii și-au exprimat votul miercuri la secțiile de votare din Olanda, într-un scrutin anticipat strâns, convocat după ce parlamentarul anti-islam Geert Wilders a înlăturat ultima coaliție formată din patru partide după o dispută privind imigrația. Campania s-a concentrat pe migrație, criza locuințelor și pe eventuale colabărări cu Wilders într-o nouă coaliție dacă partidul său va […]
13:40
China subminează producția de drone a Ucrainei, a început să reducă puternic furnizarea de componente. Analist: ”Strategia atacurilor la distanță cu arme de precizie, în special drone, devine treptat de succes” # Aktual24
China furnizează Ucrainei componente de drone la un preț scăzut, însă Beijingul a început să reducă treptat vânzările acestor componente către Kiev și aliații săi. Un expert ucrainean face apel la UE să intervină. China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente de drone către Ucraina. Beijingul pune capăt, de asemenea, încercărilor […]
13:40
Bolojan, convocat la Cotroceni de președintele Dan. Doua teme majore pe agenda zilei: retragerea parțială a SUA și atitudinea tot mai agresivă a PSD # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a ajuns, miercuri, după ora 13.00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda zile sunt două subiecte fierbinți: retragerea parțială a SUA și atitudinea tot mai agresivă a PSD. Prezenţa trupelor americane din România, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în ţara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a […]
Acum 12 ore
13:10
Capitalizarea de piață a Apple a depășit patru trilioane de dolari, completând podiumul celor mai valoroase companii din lume după Nvidia și Microsoft # Aktual24
Capitalizarea de piață a Apple a ajuns la patru trilioane de dolari pentru prima dată în istorie. În timpul tranzacționării din 28 octombrie, acțiunile companiei au crescut cu 0,4%, permițându-i să atingă această prag important. Acțiunile au scăzut apoi ușor, aducând capitalizarea de piață a Apple la mai puțin de patru trilioane, relatează Financial Times. […]
12:50
„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!” Pare o glumă, […]
12:40
Coreea de Nord l-a ignorat. Trump anunță că nu se va întâlni cu Kim Jong-un: ”Chiar nu am putut cădea de acord asupra unei ore” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un în timpul turneului său în Asia. Trump a precizat anterior că este dispus să accepte un summit cu Kim în timpul turneului său în Asia, relatează agenția Bloomberg. „Chiar nu am putut cădea de acord asupra unei ore. Președintele […]
12:10
Bătaia e ruptă din… PSD: Primarul pesedist al unei comune ieșene, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a bătut doi minori # Aktual24
Un episod de violență avându-l drept protagonist pe un politician local a avut loc la Grozești, unde primarul comunei, George Cristea (PSD), a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat doi adolescenți de 14 și 15 ani. Incidentul s-a petrecut când cei doi minori intenționau să intre în primărie pentru a folosi toaleta, […]
12:10
Trump susține decizia lui Netanyahu de a lansa atacuri „puternice” și amenință Hamas cu distrugerea # Aktual24
Donald Trump apără atacurile recente ale Israelului în Gaza, care au ucis cel puțin 60 de palestinieni, spunând că are dreptul să „riposteze” împotriva Hamas. Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că acesta a ordonat „atacuri puternice” imediate după ce a susținut că Hamas a atacat forțele israeliene într-o zonă a enclavei aflată sub control […]
12:10
Amazon va reduce aproximativ 14.000 de locuri de muncă în contextul dezvoltării inteligenței artificiale # Aktual24
Amazon a anunțat marți că intenționează să reducă 14.000 de locuri de muncă, aceasta fiind cea mai mare rundă de concedieri din ultimii ani, pe măsură ce investește mai mult în inteligența artificială. În anunțul Amazon, directorul executiv de resurse umane Beth Galetti a menționat inteligența artificială, pe care a numit-o „cea mai transformatoare tehnologie […]
11:40
Justiție ucraineană: Un colonel rus, implicat în masacrarea civililor la Bucea și Irpin, a fost ucis de o bombă amplasată sub mașina sa – VIDEO # Aktual24
Pe 25 octombrie 2025, o explozie puternică a zguduit regiunea Kemerovo din Rusia. Locotenent-colonelul Veniamin Majerin, în vârstă de 45 de ani, a murit pe loc după ce mașina sa a fost aruncată în aer de o bombă plasată sub șasiu. Atacul a fost revendicat de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR), care îl […]
11:20
CTP, indignat de comportamentul PSD față de Oana Gheorghiu: ”Tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă este șters de Grindeanu-Știucă” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat tăios după atacul virulent al lui Sorin Grindeanu la adresa Oanei Gheorghiu, PSD încercând să blocheze numirea acesteia în guvern sub pretextul că l-a atacat pe Donald Trump pe Facebook. ”Oana Gheorghiu, zguduită de călcarea în picioare a lui Volodimir Zelenski de către Trump și Vance în Biroul Oval, […]
11:10
Nu contează cine joacă, ci cine arbitrează: scandal uriaș în Turcia, după ce s-a aflat că aproape două treimi dintre arbitrii profesioniști erau implicați în pariuri sportive # Aktual24
Un scandal major zguduie fotbalul turc: sute de arbitri profesioniști au fost descoperiți că desfășurau activități de pariuri sportive. Președintele Federației Turce de Fotbal (TFF), Ibrahim Hacıosmanoğlu, a declarat pentru cotidianul Daily Sabah că 371 din cei 571 de arbitri activi din ligile profesioniste de fotbal au conturi de pariuri, iar 152 dintre aceștia au […]
11:00
”Suveraniști” cu arme albe au incercat să se infiltreze printre protestatarii sindicaliști din Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit # Aktual24
Un grup de pretinși ”suveraniști” a încercat să se infiltreze, miercuri dimineață, printre sindicaliștii care au venit să protesteze în Piața Victoriei. ”În această dimineață, jandarmii din cadrul dispozitivului de ordine publică, aflați în misiune pentru asigurarea măsurilor de siguranță la protestul care se desfășoară în Piața Victoriei, au interceptat, în apropierea zonei de desfășurare, […]
10:40
Cei mai săraci ruși, afectați de decizia lui Putin de reducere a subvențiile la energie electrică – banii astfel obținuți vor fi redirecționați către finanțarea războiului din Ucraina # Aktual24
Autoritățile ruse pregătesc o reformă a tarifelor la energia electrică care va duce la creșteri semnificative pentru populație. Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (CPD), citat de UNN, măsura ar urma să aducă la bugetul de stat aproximativ 160 de miliarde de ruble, însă în detrimentul celor […]
10:40
MApN confirmă: o parte a trupelor SUA din România vor fi retrase. Câți militari SUA mai rămân. Decizia nu are nicio legătură cu anularea alegerilor # Aktual24
MApN a confirmat, miercuri dimineață, că SUA vor retrage o parte a trupele staționate în România. România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, a anunțat Ministerul român al Apărării. Statele Unite intenţionează să retragă aproximativ 800 de militari din România. Măsura va viza […]
10:20
Oana Gheorghiu, replică la atacul virulent al PSD: ”Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile” # Aktual24
Oana Gheorghiu a reacționat, miercuri dimineață, după atacul virulent al lui Sorin Grindeanu. ”Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile”, a precizat Gheorghiu. ”Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun […]
10:10
„Suveraniștii” sunt deja cu ochii pe Macron: la barajul Vidraru va avea loc un exercițiu de deversare controlată # Aktual24
Un amplu exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri, 29 octombrie, autoritățile urmând să elibereze cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de siguranță. Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a făcut apel […]
09:50
Ciprian Ciucu, reacție dură la cererea lui Sorin Grindeanu ca Oana Gheorghiu să nu fie numită vicepremier: „Cum să dai într-o doamnă care a făcut atât de mult bine? E cod roșu de slugărnicie!” # Aktual24
Ciprian Ciucu, vicepreședinte PNL și candidat la Primăria Generală a Bucureștiului, a reacționat vehement după atacurile lui Sorin Grindeanu asupra Oanei Gheorghiu, nominalizată pentru funcția de vicepremier. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Ciucu a criticat ceea ce consideră a fi o poziție „mizerabilă” și lipsită de demnitate. „Cum să te iei în […]
09:40
Thriller în Caraibe: Serviciile secrete americane ar fi încercat să-l cumpere pe pilotul lui Nicolas Maduro, dar acesta a refuzat oferta de a deturna avionul președintelui Venezuelei # Aktual24
Un plan spectaculos de arestare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a eșuat după ce pilotul său personal a refuzat să coopereze cu autoritățile americane. Conform surselor citate de Associated Press, un agent federal al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA i-a oferit colonelului Bitner Villegas, pilotul lui Maduro, o recompensă substanțială dacă ar fi deviat […]
09:30
George Simion îl desființeză pe Sorin Grindeanu: „Dacă tot aţi făcut o coaliţie, nu te da fată virgină, Sorine, când tu te-ai coţăit cu toată lumea prin avioanele Nordis” – VIDEO # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a reacționat dur după ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, pe motiv că prezența acesteia ar putea periclita relațiile României cu Statele Unite. Într-un mesaj video publicat pe TikTok, Simion a criticat dur poziția lui Grindeanu, afirmând că liderul PSD […]
09:10
Rămânem la cheremul lui Putin: Administrația Trump va retrage sute de militari americani din România, întărind în schimb efectivele din Polonia # Aktual24
Administrația americană se pregătește să retragă sute de militari din România, decizie care a stârnit îngrijorare în rândul aliaților est-europeni și care marchează o schimbare semnificativă a priorităților strategice globale ale Statelor Unite. Potrivit mai multor oficiali americani și europeni citați de Kyiv Post, reducerea forțelor nu ar trebui să afecteze semnificativ operațiunile SUA în […]
08:50
BREAKING Percheziții la Distrigaz în dosarul exploziei din București, polițiștii au ajuns și la sediul central Distrigaz – VIDEO # Aktual24
Explozia din Rahova produce primele măsuri majore în anchetă. În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare la persoane fizice și juridice, în legătură cu tragicul eveniment. Potrivit anchetatorilor, 4 percheziții au loc în București, 2 în județul Ilfov, iar câte una în Prahova […]
08:50
Kremlinul instalează „bănci ale eroilor ruși” în școlile din teritoriile ucrainene ocupate – deși mulți dintre „eroi” au comis crime de război # Aktual24
Moscova a ordonat ocupanților să accelereze instalarea așa-numitelor „bănci ale eroilor” în școlile din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Potrivit Centrului pentru Rezistență Națională (CNS), citat de agenția UNN, această inițiativă urmărește promovarea unui cult al „eroilor operațiunii militare speciale” în rândul copiilor, în locul unei educații reale. Republica Autonomă Crimeea, aflată sub ocupație, conduce […]
08:40
Doctorița din Buzău moartă la doar 37 de ani obișnuia să ia sedative puternice – în seara anterioară decesului și-a injectat propofol, anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson # Aktual24
Ștefania Szabo, doctorița din Buzău care a fost găsită moartă, la doar 37 de ani, în camera de gardă, era cunoscută pentru devotamentul său excepțional și pentru orele lungi de muncă, care îi puneau sănătatea în pericol. Surse Observator dezvăluie însă un aspect tulburător: doctorița își administra frecvent sedative puternice și, cu o seară înainte, […]
Acum 24 ore
08:20
Soția prințului Harry, Meghan Markle și-a lansat prima colecție de Crăciun: o sticlă de vin costă 89 de dolari, iar o lumânare parfumată – 64 de dolari # Aktual24
Soția prințului Harry, Meghan Markle, a prezentat prima linie de produse de Crăciun a brandului său, As Ever, incluzând lumânări, miere și vinuri premium. Piesele centrale ale colecției sunt o lumânare de 64$ inspirată de nunta sa cu prințul Harry și un vin Napa Valley Brut 2021, evaluat la 89$, conform Daily Mail. Într-o postare […]
08:10
Pe fondul blocajului guvernamental din SUA, vicepreședintele JD Vance promite militarilor că-și vor primi salariile – ceilalți angajați federali au fost ignorați # Aktual24
Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat că administrația președintelui Donald Trump va asigura plata salariilor militarilor în această săptămână, în pofida blocajului guvernamental care durează deja de 28 de zile – al doilea cel mai lung din istoria SUA. „Credem că vom putea continua plățile trupelor vineri”, a spus Vance, după o întâlnire cu […]
