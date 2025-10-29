Când va avea loc înmormântarea Ștefaniei Szabo. Trupul neînsuflețit al medicului va fi transportat în București

14:10

Românii iubesc sporturile, dar din ce în ce mai mulți preferă să interacționeze mai mult cu acestea, decât să fie simpli spectatori. Așadar fanii înfocați din România continuă să parieze la numeroase jocuri sportive atât naționale, cât și internaționale. Rata pariurilor sportive a crescut în ultimii ani, iar motivele care au dus la această realitate sunt diverse, de la crearea mai multor platforme online, la reglementarea unor legi clare, care să le permită oamenilor să parieze.