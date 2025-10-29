AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion

16:10

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către polițiștii ieșeni. Ei sunt acuzaţi că au forțat, timp de doi ani, două persoane să cerșească pentru ei, transmite Poliția Română. Aceștia le-au ținut într-un autoturism dezafectat și o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.