O pisică din blocul afectat de explozie din Rahova s-a reîntâlnit cu stăpâna sa. „Mai sunt câteva suflete de salvat de acolo”

Aproximativ 2.500 de polițiști și soldați brazilieni au lansat marți, 28 octombrie, un raid masiv asupra unei bande de traficanți de droguri din Rio de Janeiro. 81 de suspecți au fost arestați însă schimburile de focuri au dus la moartea a cel puțin 60 de suspecți și a patru polițiști.