Fed reduce din nou dobânda cheie şi anunţă încheierea programului de restrângere a bilanţului în decembrie

17:30

România are, astăzi, atât o nevoie obiectivă de a asigura standardul european de tratament pacienţilor săi, cât şi o fereastră strategică de oportunitate de a se afirma ca actor competitiv în ecosistemul european de sănătate şi al ştiinţelor vieţii. Pentru ca oportunitatea să fie valorificată şi nevoia să fie îndeplinită, sunt necesare măsuri care accelerează accesul la medicamente inovatoare